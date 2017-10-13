IT-стартап: как одна идея помогает находить работу тысячам людей

Запустившийся недавно в Украине сервис услуг специалистов постепенно меняет картину рынка труда — люди, полагавшие, что это будет просто возможность подзаработать, остаются в проекте надолго и даже объединяются в бригады и небольшие фирмы.

Как говорит сооснователь проекта Роман Киригетов, поначалу это была классическая стартаперская история: «Два парня нашли проект, который хорошо развивался в США. Посмотрели на рынок, и увидели, что в СНГ с услугами все плохо. На старте нам понадобилось всего $11, чтобы купить домен, а весь сайт мы сделали сами, инвестировав немного в маркетинг. В Украине эта модель очень хорошо зашла. Мы выбрали броское название — это очень помогло нам на старте. Площадка объединяет как частных специалистов, так и компании, которые занимаются сервисом.

Поначалу мы ставили себе план на месяц — привлечь хотя бы двадцать специалистов. Но когда мы запостили в Facebook сообщение о запуске площадки, у нас в первый же день зарегистрировалось 80 человек. Мы поняли, что проект нужный, востребованный и что он будет пользоваться популярностью среди людей.

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Поскольку мы хорошо развивались в Киеве, то решили продвинуться дальше, хотели запуститься в других городах Украины. Для этого нужны были деньги, и мы их привлекли от отечественных бизнес-ангелов. Мы еще не успели потратить их, как в 2015 году встретились с Николаем Полиенко, генеральным директором EVO Company. Оказалось, что у него давно была идея создать портал для самозанятых, и он предложил нас купить. Мы принялись переделывать платформу, потому что это изначально был стартап, который мы лепили из того, что было. А с использованием технологий Prom.ua мы смогли построить классную площадку, которую запустили в других странах. В Казахстане это MegaMaster. Изначально проект, запущенный на Украине, носил название «Кабанчик», но потом мы подумали, что в РК оно могло оказаться некорректным. В целом, когда мы запускались, то думали, что это будет сервис для подработки в свободное время или для людей, потерявших работу. Но позже оказалось, что люди начинают у нас зарабатывать нормальные деньги и им уже не надо что-то искать. Поменялась сама структура работы. Человек понимает: у него хорошие рейтинги, много заказов, потом организуются бригады, а затем — регистрируются маленькие компании. Так и развивается предпринимательство. 70% наших топовых специалистов уже не ищут работу — они обеспечивают себя самостоятельно. У нас миссия — трудоустроить миллион специалистов по всем трем рынкам (Украина, Казахстан, Беларусь)».

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Казахстанская площадка сейчас находится на этапе поиска и привлечения специалистов во многих категориях. Следующим этапом будет привлечение заказчиков услуг. Самые активные города — Алматы (44,1%), Астана (12,6%), Актау (9,8%), Шымкент (7,1%). Самые популярные категории услуг: клининг (17,2%), раздача листовок (14,2%), домашние мастера (13,4%), строительные работы (11,1%). На Украине несколько другая ситуация: домашние мастера (19,4%), строительные работы (14,2%), курьерские услуги (13,5%). В Беларуси на первом месте распространение рекламы (14,8%), затем идут домашние мастера (14,3%), курьеры (14,1%) и строительные работы (13,3%).

В Казахстане более 40% самозанятых от 30 лет. 60% из них имеют высшее или среднее специальное образование. На данный момент 20% самозанятых имеют доход выше 80 тыс. тенге, и это не так уж и много. К примеру, в Украине казахстанские профессионалы зарабатывают порядка 150 тыс. тенге.

«Поиск специалиста осуществляется очень быстро, — рассказывает Роман Киригетов. — В Украине минимальная реакция на задание — 8 секунд, в среднем — 3–5 минут, при этом специалист готов к вам выехать. Мы немного перевернули саму сферу услуг. Раньше человек шел на форум или доски объявлений, затем прозванивал специалистов. И это затягивалось по времени. У нас заказчик платит деньги и «заказывает музыку». Достаточно просто оставить четкую информацию о том, что нужно сделать, когда, где и сколько он готов за это заплатить. Если специалисты согласны на эти условия — они реагируют. Чаще всего с момента размещения заявки на площадке до выполнения задания проходит два часа. То есть, не нужно ждать того же сантехника два дня».

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Организаторы проекта понимают, что краеугольным камнем в услугах является доверие, и, следовательно, важна безопасность. «Как это, к примеру, пустить чужого человека в квартиру? Поэтому было разработано несколько уровней безопасности. Все специалисты, которые приходят на нашу площадку, проходят изначальную верификацию, вплоть до паспортных данных. Причем, на наш взгляд, это эволюционный путь. Изначально мы приглашали людей в офис на личные собеседования, проверяли заполненные анкеты и документы. Потом поток специалистов возрос, и мы перешли на скайп, на видеоконференции. Таким образом, мы увеличили объемы нашей мощности в пять раз. Сейчас мы перешли на верификацию по селфи. Человек присылает нам свое фото с документами, мы сверяем его фотографию. Это обеспечивает нам надежность сервиса и отметает всех системных мошенников. А дальше уже — органическая проверка», — рассказал Роман Киригетов.

Чтобы заказать услугу, надо разместить на площадке заявку. После выполнения работы специалисты получают оценку и отзывы от заказчика по трем критериям: пунктуальность, вежливость, компетентность. Таким образом специалисты со временем начинают понимать, что от оценок и отзывов зависит их успех на сервисе. «И исполнители начали настолько стараться, что удивляют даже нас. Сантехники приезжают, надевают бахилы, затем прибирают за собой, они вежливые и «пушистые». Иногда делают больше и бесплатно: «У вас розетка болтается, давайте я починю». Они стараются превышать ожидания клиента, чтобы получить хорошую оценку и отзывы, поскольку они поднимутся в рейтинге.

Также мы понимаем, что нужно обеспечить и безопасность специалистов. Особенно это касается фрилансеров. Для этого была разработана так называемая безопасная сделка. Заказчик отправляет деньги в систему компании, где они и находятся все время выполнения заказа. Исполнитель может не переживать, что заказчик с ним не рассчитается, а заказчик может не переживать, что он оправит аванс в никуда.

«Помимо этого, у нас есть некий бюджет для компенсации заказчику, если у него что-то повредили или украли. Еще одной особенностью нашего сервиса является гибкость. Просто надо описать, что вам нужно сделать, и назначить гонорар. Заказчики не перестают удивлять нас заданиями. Мы сделали небольшую подборку казахстанских заданий. И вот что получилось: «подготовить малину к зиме», «сделать торт в виде Спанч Боба», «ремонт советской радиолы», «найти 87-й номер журнала «Робот шпион», «написать реферат на тему: «Причины победы Дональда Трампа на выборах» и еще много чего интересного», — говорит Роман Киригетов.