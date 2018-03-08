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Укулельный бизнес: Много ли заработаешь на гавайских гитарах?

08.03.2018 15:43   886   0 Автор: Елена ШТРИТЕР

Последние лет семь-восемь интерес к гавайской гитаре укулеле набирал обороты на западе. Потом популярность пришла в Россию. А уже из России – в Казахстан. Собеседники «Къ» – Руслан Фомин и Санжар Бишманов – создатели магазина, который занимается исключительно укулеле.

Идея занять именно эту небольшую нишу у Санжара и Руслана появилась несколько лет назад. На тот момент ребята работали в компании «Меломан». Санжар занимался разработкой софта, а Руслан курировал направление музыкальных инструментов.

«В какой-то момент мы стали понимать, что, так или иначе, но надо создавать свой бизнес. И наша задача была сделать какой-то маленький проект просто ради того, чтобы попробовать свои силы. Но все-таки с перспективой развития. Идей было много и надо было выбирать что-то одно. Я сам музыкант, занимался музыкой, и укулеле было интересным направлением для меня. Санжар тоже имел отношение к музыке, понимал эту «кухню». Мы сообща подумали, что укулеле пока никто не занимается в Алматы, но судя по отзывам клиентов в отделе музыкальных инструментов в «Меломане» – интерес к этому товару был. И мы решили рискнуть».

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Проект стартовал в 2014 году. Сумма первоначальных вложений составила $2 тыс. Это были затраты на товар и создание сайта. «В принципе, этих денег хватило на то, чтобы запустить маленький бизнес. Первичные затраты удалось «отбить» довольно быстро: за три-четыре месяца. Но мы старались не вытаскивать оттуда деньги и делали постоянный реинвест. В результате чего проект существенно вырос», – рассказал Руслан Фомин.

Первоначально было заказано около 40 инструментов. «Первого клиента ждали почти две недели. Я помню, как с трепетом в сердце ехал на доставку первого заказа. Было ощущение сродни рыбалки – не спугнуть бы добычу. Но все прошло удачно. С каждым месяцем клиентов было все больше и больше. Рынок начал расти. И это оказалось фишкой. Мы не стали распыляться на другие категории музыкальных инструментов, а сконцентрировались только на укулеле. Это как раз и дало свой эффект. Мы сумели сделать самый полезный ресурс по гавайской гитаре в Казнете, самый большой ассортимент укулеле в Казахстане», – подчеркнул Руслан Фомин.

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Стартовая цена инструмента, на котором реально можно играть и это будет не декоративная игрушка – 14 тыс. тенге. Есть модели от 18 до 45 тыс. тенге. Они отличаются видами дерева, качеством отделки. «Например, если инструмент полностью лакированный, то он стоит на несколько тысяч дороже. Если в корпусе есть перламутровые вставки – то это тоже немного дороже. Среди покупателей в основном тинейджеры. Именно в подростковом возрасте появляется желание заниматься творчеством, играть на инструменте. Но, к примеру, по сравнению с укулеле – научиться играть на гитаре очень сложно. Там нужен преподаватель, нужно очень много усердия и терпения, чтобы научиться. На укулеле все очень просто – два дня и вы уже можете играть половину песен мира. Плюс она очень компактная – ее легко взять с собой в самолет или в путешествие. Ну и звучит она прикольно», – отметили создатели проекта.

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Среди конкурентов Руслан и Санжар называют крупные магазины, которые тоже завозят укулеле. Однако у ребят есть одно несомненное конкурентное преимущество: у мультиинструментальных магазинов нет такого щепетильного отношения к какому-то конкретному инструменту. «Очень часто продавцы из других музыкальных магазинов отправляют своих клиентов к нам, потому что знают – в вопросе укулеле мы номер один», – хвалятся создатели магазина.

Сейчас их магазин все еще находится на стадии развития, и прибыль также разнится в зависимости от сезона. Летом всегда спад, осенью – подъем. В декабре 2017 года проект достиг планки в 4 млн тенге. «Это не очень много, но для такого небольшого рынка неплохо. Выплывать удается за счет лучшего ассортимента. Очень многие модели продаются эксклюзивно только у нас», – считают организаторы проекта.

Сейчас интернет-магазин уже работает по всему Казахстану: в другие города инструменты доставляются курьерскими компаниями и «Казпочтой». На данный момент организаторы обдумывают возможность развития оптового отдела и сотрудничества с региональными музыкальными магазинами. «У нас уже есть партнеры в Астане и Усть-Каменогорске, сейчас аккумулируем средства на закуп большего объема, чтобы иметь реальную возможность торговать качественным товаром в оптовых масштабах. Это наша цель на сегодняшний день. Наряду с этим хотим открыть полноценную точку где-нибудь в центре Алматы, пока что заняты подсчетами. Надо прикинуть – во сколько это нам будет обходиться и будет ли себя окупать оффлайн-магазин в центре. Там тоже немало нюансов», – рассказал Руслан Фомин.

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По его словам, у них есть еще одно направление развития – онлайн-обучение игре на укулеле. Останавливаться на достигнутом организаторы проекта не планируют: «Планы, как говорится, наполеоновские, возможно, в скором времени попробуем выйти на российский рынок. Но там уже история немного сложнее...».

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  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

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    38

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    9

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
    13

Цифра дня
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долларов США
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Цитата дня
Первое, что я хочу сказать: то, что были задержаны, арестованы вице-министр нашего министерства и директор департамента, для нас это было, конечно, тяжелым потрясением... Со своей стороны, хочу сказать, что министерству ничего не известно, потому что материалы изъяты следственными органами, и мы сейчас какие-либо комментарии давать по этому вопросу не можем
Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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