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Как продать технологию перед выпускным?

08.07.2017 12:00   2562   0 Автор: Динара ШУМАЕВА

Ержан Наурузбаев казахстанец, сделавший великолепную карьеру в США благодаря своему IT-продукту, который он продал крупной интернет-компании Breakthrough Fuel. Основная деятельность компании оптимизация транспортных расходов для крупных корпораций США. О том, как удалось добиться успеха в чужой стране и о планах на будущее Ержан рассказал в интервью «Къ».

Насколько мы знаем, вы создали программное обеспечение для компании Breakthrough Fuel, которое позволяет оптимизировать расходы на морские грузоперевозки. Расскажите, пожалуйста, как пришла в голову эта идея и почему компания не разработала ее сама до вашего прихода?

— Когда я пришел в компанию стажером, я учился на третьем курсе, и у нас уже были работающие решения для магистральных автоперевозок и железнодорожного транспорта. Так получилось, что представитель одного из ключевых клиентов задал вопрос: «А что вы знаете о морском топливе и морском транспорте в общем?». Сначала я просто изучал вопрос, и чем больше я узнавал, тем большую возможность видел для принципиально нового решения. В итоге параллельно учебе я стал заниматься разработкой своего продукта, который и презентовал основателю компании аккурат к своему выпускному. 

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Расскажите о самом продукте, в чем его уникальность? Какой объем инвестиций ушел на его создание и запуск? В какие сроки продукт «отбил» свои вложения? Какие у него перспективы?

— Начну с того, что 97% всех товаров в мире в определенный момент своего жизненного цикла перевозятся морским транспортом (в виде сырья, деталей и т. д.), так что потенциальный рынок поистине огромен.

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Уникальность данного продукта в том, что он предоставляет грузоотправителям транспарентность топливной составляющей тарифа на перевозку морским транспортом. Таким образом мы создаем благоприятные условия как для грузоотправителя, так и для грузоперевозчика, ведь все риски, связанные с волатильностью цен на морское топливо, берет на себя заказчик, то есть компания-грузоотправитель. При внедрении нашего решения у грузоперевозчика отпадает необходимость закладывать в тариф «жирок» на случай непредсказуемого повышения цен. В результате мы достигаем существенной экономии для наших клиентов-грузоотправителей. Можно с уверенностью сказать, что этот продукт создает win-win ситуацию для всех вовлеченных сторон.

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Инвестиции в разработку были «отбиты» первым же контрактом, но нужно заметить, что у меня ушел почти год на коммерциализацию готового решения. Разработка заняла два года, так что от начальной идеи до «первых денег» прошло около трех лет. Искренне верю, что потенциал роста у продукта очень высокий, особенно ввиду колоссальных изменений, которые ждут рынок морских перевозок в 2020 году по причине новых глобальных требований к морскому топливу. 

Почему вы не открыли свою фирму по продаже этого продукта?

— Я разработал свой продукт, когда учился на двух последних курсах университета. Честно говоря, тогда мне даже не пришло в голову, что это можно коммерциализировать самостоятельно. В любом случае, наша компания очень многое сделала для меня, включая предоставление вида на жительство в США, и я считаю своим моральным долгом обеспечить акционерам высокую прибыль от моей разработки (да и от своей работы в целом), прежде чем я «пущусь в свободное плавание».

Есть ли планы начать свой бизнес в будущем? В каком сегменте? В какой стране?

— Безусловно, такие планы есть. Пока не буду раскрывать деталей своих планов — как говорят у нас в штате, это плохая примета.

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Есть ли у вас еще идеи или стартапы, которые хотелось бы реализовать?

— Да, и мне очень повезло работать в компании, которая поощряет инновации и готова инвестировать в интересные разработки своих сотрудников. Есть несколько идей, выходящих за рамки деятельности компании. Возможно, когда-нибудь эти идеи воплотятся в отдельный собственный бизнес.

На ваш взгляд, насколько бизнес-среда в США отличается от бизнес-среды в Казахстане (бюрократия, инфраструктура, отношения с властью, уровень коррупции, суды и пр.)?

— Я думаю, что бизнес-среда в США гораздо более благоприятная, чем в Казахстане. Это обусловлено многими причинами, но, конечно же, главная из них достаточно тривиальна. На мой взгляд, в США с самого основания государства двигателями прогресса были свободный рынок и конкуренция. По этой причине думаю, что нынешний курс правительства РК, нацеленный на уменьшение доли государства в экономике, абсолютно правильный.

Думали ли вы о том, чтобы вернуться в Казахстан? Если да, то при каких условиях?

— Скорее да, чем нет. Конечно, уровень жизни в США выше, чем в Казахстане. С другой стороны, Казахстан во многих сферах frontier market, и для предпринимателя с инновационными идеями есть, над чем поработать. А если взять во внимание те интеграционные процессы, частью которых является Казахстан сегодня, то наша страна может послужить отличным плацдармом для завоевания рынков Центрально-Азиатского региона и Восточной Европы.

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