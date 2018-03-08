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"Наем" или бизнес: Как "болашаковец" открыл свою пиццерию

08.03.2018 13:02   1020   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Очень многих терзает вопрос – начать свое дело и сталкиваться с постоянными вызовами, сложностями, взлетами и падениями, или же найти стабильную высокооплачиваемую работу, но при этом отдавать результат своего труда кому-то. Ответ на этот вопрос, в первую очередь для себя, нашел предприниматель, основатель проекта Rocket Pizza Данияр Баймахан. Родился он в небольшом городке на юге Казахстана, а в недавнем прошлом получил степень магистра по программе «Болашак» в Лондоне и до свободного плавания занимал неплохую должность в известной международной компании.

Знакомство с ним и его пиццерией началось с письма-листовки о проекте, удачно попавшего в руки нашего редактора. Заинтересовались, почему же «болашаковец» решил сменить офисное кресло на пиццерию?

Во время беседы выяснилось, что пиццерия – это уже четвертый проект. Три предыдущие он начинал вместе с друзьями, но они так и не развились в масштабный бизнес. Не было достаточного количества времени на них – все они велись параллельно с основной работой. И, самое главное, по словам предпринимателя, он не видел возможности и необходимости масштабирования предыдущих проектов: курсы английского языка, продажа европейской одежды и полезных бизнес-ланчей. Кроме того, в первое время герой нашей беседы верил: можно совмещать работу и бизнес. Но, как показала практика, все же нужно выбирать что-то одно, даже без 100%-ной гарантии на успех.

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С места – в карьер

Решение оставить «теплое кресло» в крупной компании Данияру Баймахану пришло после случайно подслушанной в такси беседы, когда пожилая пара обсуждала, что уже 20 лет страна оправляет талантливых ребят учиться по программе «Болашак», но ощутимых результатов от нового поколения с европейским образованием пока не наблюдается. «Зацепило. И окончательно пришло осознание, что пора делать что-то большее, чем исправно отчислять налоги с получаемой зарплаты», – вспоминает он. Тем более, оставалась часть оборудования от сервиса по приготовлению и доставке бизнес-ланчей. Да и вкусовые пристрастия алматинцев стали более понятны – хотят кушать вкусно, сытно, быстро и не особо задумываются над полезностью еды. Кроме того, рынок пиццы в городе хоть и есть, но 90% его – стихийны, не работают по четко выверенной рецептуре и не всегда качество прогнозируемое – выигрывают количеством», – рассказывает предприниматель. Да и пришедший недавно на рынок крупный российский игрок доказал – в Алматы есть место для здоровой конкуренции. Так все и закрутилось – небольшой цех и работа на доставке… и появилась первая торговая точка. Буквально на днях открывается еще одна. А все начиналось с видеоуроков на YouTube, походов в гости к конкурентам, дегустаций и проб. Сейчас в компании работает уже несколько пиццамейкеров, служба доставки. На первом этапе вложений потребовалось порядка 3 млн тенге. Половина этих денег ушла на оборудование, персонал и продукты, а вторая – на маркетинг.

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Маркетинговые изыскания

Предыдущий опыт показал: одно «сарафанное радио» не может заменить рекламы и продвижения. Пробовали и листовки раздавать, и пиццей угощать. Второй вариант оказался выигрышнее и прибыльнее. Позже на смену листовкам пришло письмо предпринимателя, в котором он честно и открыто рассказывал о себе, своих желаниях и новой пиццерии. Наверное, как раз искренность и сыграла главную партию – поток клиентов начал расти, параллельно появились крупные заказы – нужно было три дня кормить 300 предпринимателей на бизнес-курсах. Сейчас среднее количество выпекаемых пицц – полторы тысячи в месяц. В большой плюс пока выходить не удается, но молодая компания, начавшая работу в середине сентября 2017 года, к этому стремится и в планах на ближайший год – открыть еще 10 точек и добавить к пицце фирменные сэндвичи. Причем не только в Алматы, но и в области. В дальнейшем – двигаться в маленькие городки в регионах, где люди уже созрели к появлению подобных заведений возле дома, и где пока ресторанчики-кафе быстрого питания все еще остаются редкостью.

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Аграрная трансформация

Предприниматель считает, что даже открытие небольшой сети пиццерий сможет несколько изменить агарную картину в масштабах страны. Например, по его подсчетам, даже одна точка за год потребляет несколько тонн определенного вида сырья. Основной ингредиент – сыр моцарелла. Если раньше невозможно было найти хороший сыр отечественного производства по разумной цене, то сейчас такой продукт выпускает одна из отечественных компаний. Осталось лишь заключить с ней договор на поставку необходимого объема сыра.

Для одной пиццы среднего размера требуется 150 грамм моцареллы, а бывают и виды, где сыра нужно до 250 грамм. Мука тоже используется местного производства. Томатам отдается предпочтение ташкентским или из теплиц Капшагая или Сарыагаша, хотя они по цене и дороже импортных. «Меня это бесит, но думаю, что все это временно и уже в ближайшей перспективе цена на отечественное сырье будет нормальная. Впрочем, я и сейчас закупаю его, потому что оно просто вкуснее», – признался Данияр Баймахан.

Фото: Олег СПИВАК

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Канат Бозумбаев
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