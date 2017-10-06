Цифровые технологии могут снизить себестоимость продукции

Сегодня предоставление различного рода услуг переходит из офлайна в онлайн. В рамках Digital Forum Astana своим опытом во внедрении digital-технологий поделились одни из ведущих компаний страны.

В ходе Digital Forum Astana представители ведущих компаний страны поделились опытом внедрения digital-технологий. По их словам, процесс предоставления услуг переходит в онлайн-режим, особенно это касается молодого поколения клиентов.

«Компания BI Group разрабатывает свою стратегию на многие годы вперед. Естественно, в ходе работы мы ее корректируем. И digital-технологии находятся на первом месте в списке приоритетов. Простой пример – это строительство отеля Hilton, который построили мы за 8 месяцев. Это невероятный срок. По проекту строительство должно было занимать 18 месяцев. И добиться такого успеха мы смогли только благодаря digital-технологиям», - рассказывает PR-директор компании BI Group Гаухар Керимова.

Спикер добавила, что цифровые технологии могут значительно ускорить процесс строительства объектов. «Благодаря digital мы можем сэкономить время. А время – это деньги. То есть каждый день строительства того или иного объекта ведет к удорожанию стоимости проекта».

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По словам директора по технологиям компании Freedom Finance Рената Туканова, когда речь идет о внедрении цифровых технологий, к этому, в первую очередь, должны быть готовы клиенты. «У нас компания достаточно технологичная. И когда мы говорим о различных технологиях, большинство потребителей не понимает, зачем это нужно и что это такое вообще».

Директор по маркетингу Forte Bank Антон Ким заявил, что яркий пример digital-технологий у финансового сектора – это интернет-банкинг. «Сейчас практически у всех есть карточки. И многие уже пользуются интернет-банкингом. То есть банк сегодня уже в телефоне, все услуги там. Однако филиалы по-прежнему нужны. Нужно место, куда люди могли бы прийти за услугами. Тем более взрослое поколение еще не освоило новые технологии».