Digital Baiterek: Автоматизация без границ

Национальный управляющий холдинг «Байтерек» намерен оцифровать ключевые направления своей деятельности для того, чтобы максимально снизить временные и материальные издержки своих клиентов. Соответствующие проекты, которые уже внедряются в работе холдинга, коснутся как бизнеса, так и физических лиц. Как сообщил заместитель председателя правления холдинга Ануар Омарходжаев, в настоящее время уже проведена «оцифровка» одного из основных направлений деятельности холдинга «Байтерек» – мер государственной поддержки бизнеса, и проект, получивший название Digital Baiterek, обеспечит работу с предпринимателями по принципу «одного окна».

По словам заместителя председателя правления холдинга, в рамках Digital Baiterek уже автоматизировано 19 услуг холдинга или 70 % всего сервиса «Байтерека». Основная идея этого проекта заключается в обеспечении комплексного подхода при поддержке бизнеса по принципу «одного окна», при этом пользоваться услугами холдинга при помощи Digital Baiterek предприниматели могут, физически могут из любой удобной им географической точки.

«Если раньше предприниматели, вкладчики, инвесторы, грантополучатели обращались за каждой услугой по отдельности, им надо было ехать в крупный город, то теперь эта услуга становится доступной для каждого вне зависимости от прописки, - говорит Омарходжаев. - Всю информацию, все необходимые заявки и документы теперь можно получить и подать в режиме онлайн, не выходя из дома или офиса», - замечает он.

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Естественно, это приводит к существенной экономии времени и денег. Одним из успешных примеров использования DigitalBaiterek является запущенный с 1 июня этого года АО «Байтерек девелопмент» прием заявок по приобретению объектов недвижимости в жилом комплексе ЭКСПО: по сведениям представителя руководства холдинга, на сегодняшний день с помощью новой системы уже подано порядка 750 заявок.

«Другая важная услуга на портале Digital Baiterek предусмотрена для потенциальных инвесторов, которые через раздел «Портфель проектов» могут получить все необходимые данные о конкретных инвестиционных предложениях», - добавляет Омарходжаев.

По его словам, в конце третьего квартала текущего года на портале будет запущена новая технология: система будет предлагать клиентам услуги, соответствующие его профилю деятельности. Это могут быть сервисы кредитования, лизинга или инвестиций, которые помогут предпринимателям принять правильное управленческое решение – и опять же сэкономит им время, выполняя подбор нужного предложения в автоматическом режиме.

Это далеко не первый пример цифровизации процессов в подразделениях «Байтерека» - в структуре холдинга внедрен сервис «электронная приемная», который позволяет повысить прозрачность и эффективность процесса рассмотрения обращений граждан, при этом скорость и качество обработки запросов смогут отслеживать не только руководители холдинга и исполнители, но и сами клиенты. Еще один сервис – «Электронные договоры» – сокращает время заключения договоров клиентов подразделений «Байтерека» с ними в два раза, с десяти до пяти рабочих дней. Причем подписать такой договор клиенты холдинга уже сейчас могут в любое время суток и находясь в любой точке мира.

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«Также мы планируем использовать возможности технологии блокчейн для обеспечения прозрачности и безопасности ведения бизнеса нашими дочерними организациями, - говорит заместитель председателя правления холдинга. - Пилотный проект внедрения блокчейна будет осуществлен в рамках деятельности Жилстройсбербанка по распределению очередей на получение жилья. Благодаря особенностям технологии подделать очередь будет практически невозможно, поскольку все операции по получению жилья будут фиксироваться в реестре без возможности какой-либо модификации», - подчеркивает он.

«Жилстройсбербанк», кстати, оказался одним из самых благодарных объектов для цифровизации в составе холдинга: в прошлом году на нем был запущен новый сервис – портал недвижимости baspana.kz, единая электронная платформа по реализации жилья для вкладчиков ЖССБК. На ее базе можно ознакомиться с условиями жилищной программы, выбрать интересующий объект, подать заявку на участие в пуле покупателей квартир и следить за всем процессом в личном кабинете. Открытость и прозрачность этих процедур по приобретению квартир, находящихся на одном портале, сделало его достаточно популярным: на данный момент на портале зарегистрировано 87 тысяч пользователей, размещено 215 объектов по программе «Нұрлы жер».

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«Всего на этом портале было подано более двадцати тысяч заявлений на участие в пуле покупателей жилья, реализовано девять тысяч квартир, сейчас на реализации находится еще около 15,5 тысяч квартир», - уточняет Омарходжаев. - Также на протяжении двух лет действуют интернет-банкинг и специальное мобильное приложение Жилстройсбербанка, пользователями которых является более 400 тысяч человек», - добавляет он.

Банкинг позволяет зарегистрированным в нем пользователям управлять своими накоплениями, бронировать очереди в отделениях, пополнять депозит и погашать кредит не выходя из дома. А месяц назад на платформе интернет-банкинга Жилстройсбербанка была запущена совершенно новая услуга – онлайн-уступка, позволяющая вкладчикам продавать и покупать депозиты в онлайн-режиме. Механизм ее действия следующий: продавцы публикуют в интернет-банкинге объявления о продаже своих счетов, а покупателями их становятся те, кто назначают более высокую цену.

«Данная услуга помогает не только сохранить деньги вкладчиков, но и обеспечивает стабильность системы жилстройсбережений, только за первый месяц работы онлайн-уступки Жилстройсбербанк реализовал 140 депозитов на сумму 300 млн тенге», - говорит представитель руководства «Байтерека».

Помимо этого, в системе «Байтерека» разработан новый формат цифрового проекта: дочерняя организация холдинга «Байтерек девелопмент» создала портал по мониторингу объектов недвижимости, финансируемых в рамках программы «Нұрлы жер» за счет облигационных займов, и собственный Ситуационный центр. Портал предназначен для местных исполнительных органов, которые будут размещать электронную информацию о ходе строительства жилых объектов в регионах. Одновременно все эти данные со всех регионов будут визуализироваться в интерактивном Ситуационном центре АО «Байтерек девелопмент» в режиме реального времени.

«Данные решения позволят нам проводить дистанционный мониторинг всех строящихся объектов с применением видеокамер, дронов и прочих технических средств, - говорит Омарходжаев. – В результате у нас появится возможность отслеживать освоение выделенных средств и вырабатывать соответствующие решения на основе анализа данных.

Кроме того, на примере этого проекта можно увидеть, как цифровизация экономит наши ресурсы», - добавляет он.

Отметим, что прежний формат мониторинга строительства требовал восемь рабочих часов в неделю на сбор информации о ходе строительства и еще восемь часов – на свод и анализ экспертами холдинга, в то время как новый портал сокращает это время сразу в восемь раз: теперь специалистам потребуется всего лишь час на получение информации и еще час – на ее обработку. К тому же цифровой формат мониторинга ежегодно будет экономить 26 млн тенге для бюджета холдинга.

Работа по цифровизации внутренних процессов ведется в холдинге уже несколько лет, и «Байтерек» имеет положительный опыт по поддержке бизнеса в рамках портала «электронного правительства». В нынешнем году дочерняя организация холдинга – фонд развития предпринимательства «Даму» – фиксирует рост заявок по гарантиям в электронном виде: если два года назад через портал было подано только 6% от общего числа заявок, то в 2017 году – уже 40%, а только за первый квартал 2018 года – 46%.

«Предприниматели видят реальные преимущества электронного формата подачи документов и делают свой выбор в пользу очевидных решений», - комментирует эти цифры зампред правления «Байтерека».

Ну, и наконец, холдинг принимает активное участие в цифровизации всей страны через выдачу грантов для инновационных проектов. И здесь эффективность работы Национального агентства по технологическому развитию (НАТР) также повышается за счет автоматизации ее услуг: если в 2016 году 100 процентов заявок на получение грантов от НАТР на инновационные проекты было принято нарочно, то в прошлом году благодаря системе Digital Baiterek сразу 86 процентов заявок граждане подали онлайн и только 14 процентов – нарочно.

«Один из новых проектов, который относительно недавно поддержал НАТР, является «SafeLift» – комплексная система дистанционного мониторинга безопасности лифтовых кабин, - отмечает Омарходжаев. - Проект предполагает оснащение 1000 лифтовых кабин аппаратными комплексами с дисплеем, видеокамерой, кнопкой вызова диспетчера, датчиком дыма и положением лифта. Система будет осуществлять мониторинг состояния лифтов и быстро реагировать на поломки. Более того, статистика, собранная при помощи этих датчиков, определит недобросовестные обслуживающие компании», - добавляет он.

На данный проект выдан грант в размере 60 млн тенге, самым же очевидным эффектом от его реализации будут спасенные жизни людей, которые цены не имеют. И это, по словам представителя руководства холдинга, тоже важная составляющая цифровизации.

«Конечным результатом цифровизации мы видим повышение эффективности работы холдинга, экономию средств и времени, облегчение доступа граждан к нашим услугам и обеспечение прозрачности всех клиентоориентированных процессов, - говорит зампред правления холдинга. - До конца 2018-го года мы планируем автоматизировать услуги во всех дочерних организациях. И, в конечном итоге, вся эта масштабная работа по цифровизации должна оказать мультипликативный эффект на сам холдинг, его дочерние организации и всех граждан нашей страны. Она должна повысить качество обслуживания, способствовать росту экономической активности, поднять производительность труда и обеспечить прозрачность оказания наших услуг», - заключает он.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН