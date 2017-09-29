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Компания SpaceX планирует начать колонизацию Марса в 2022 году

29.09.2017 13:15   664   0

Американская компания SpaceX намерена начать программу колонизации Марса в 2022 году. Об этом заявил основатель компании и ее глава Илон Маск, выступая в пятницу на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде.

Он рассказал, что для этого будет создана новая многоразовая ракета-носитель BFR высотой 106 метров, диаметром 9 метров, с полезной нагрузкой до 150 тонн. Она будет способна вывести в космос межпланетный космический корабль, в котором предполагается оборудовать 40 кабин для астронавтов. "В каждой такой кабине, скорее всего, будут размещено по два-три человека, таким образом всего корабль сможет брать на борт примерно по 100 человек", - сообщил Маск.

"Мы начнем строить BFR через шесть-девять месяцев и достаточно уверены в том, что сумеем построить эту систему за пять лет, - сообщил глава SpaceX. - В 2022 году предполагаем выполнить два полета к Марсу грузовиков, а в 2024 году будут выполнены уже четыре полета - двух грузовых кораблей и двух кораблей с астронавтами". Маск уточнил, что в задачу этих первых экспедиций будет входить подтверждение наличия воды для производства топлива и подготовка первичной инфраструктуры для последующих этапов колонизации Красной планеты.

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Маск подчеркнул, что новая ракетная технология его компании в будущем может успешно использоваться не только для космических полетов, но и как транспортное средство на Земле. К примеру, полет от Нью-Йорка до Шанхая займет 39 минут, а из Нью-Йорка до Лос-Анджелеса - 25 минут.

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