Над Землей пролетит крупнейший астероид

Астероид шириной 4,4 км пройдет на расстоянии в 7 млн км от Земли. Небесное тело приблизится к нашей планете на минимальное расстояние впервые с 1890 года. В следующий раз так близко к Земле Florence пройдет только в 2500 году.

"Несмотря на то, что многие известные астероиды приближались к Земле ближе, чем Флоренс 1 сентября, все они были меньше", - считает Пол Ходас, сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене. "Florence – самый большой астероид, который подойдет к Земле настолько близко со времен запуска программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов".

Астероид Florence обнаружил в 1981 году американский астроном Шелте Джон Бас. Он назван в честь британской сестры милосердия Флоренс Найтингейл.