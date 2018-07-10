Подлодка Илона Маска не подошла для спасения подростков в Таиланде

Созданная компанией Илона Маска «детская» подводная лодка не имеет практической ценности для эвакуации подростков из пещеры в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Кхао Сот».

«Это изделие высокой сложности, высокотехнологичное, но мы не можем его использовать в этой миссии», — сказал руководитель штаба спасательной операции Наронгсака Осоттханакона.

Ночью Маск написал в Twitter, что только что вернулся с испытаний мини-субмарины в третьей камере пещеры и что лодка останется в Таиланде для текущей операции, «если она понадобится». Он назвал ее «Лесной Вепрь» в честь юниорской футбольной команды, члены которой оказались заперты под землей.

Таиландские спасатели выразили американскому предпринимателю благодарность за предоставленные технологические решения и помощь присланных им инженеров.

Также Маска поблагодарил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча. Военный призвал предпринимателя инвестировать в программу развития части побережья Таиланда «Восточный Коридор».

Напомним, двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. После почти десяти суток поисков их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг. Выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. В Таиланде сейчас сезон дождей.

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Восемь подростков уже удалось вывести на поверхность, но в пещере остаются еще четверо детей, тренер и несколько специалистов, которые находятся с пострадавшими со дня их обнаружения. Сейчас идет третья фаза эвакуации. Операция сопряжена со значительными сложностями, потому что выросшие в горном регионе школьники не умеют плавать. Во время эвакуации детям приходится преодолевать частично или полностью затопленные участки длиной до 200 метров каждый.

Фото: Twitter.com/elonmusk