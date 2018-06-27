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Социальная сеть «ВКонтакте» запустит свою платежную систему

27.06.2018 09:22   555   0

«ВКонтакте» готовится запустить платежную платформу VK Pay, которая будет интегрирована в соцсеть. Компания пока не будет брать комиссию за платежи, но в будущем рассчитывает на создание маркетплейса с оборотом 100 млрд рублей в год. Об этом сообщает РБК.

Запуск сервиса VK Pay будет осуществлен 27 июня 2018 года. С его помощью пользователи смогут оплачивать услуги и товары, используя свой аккаунт в социальной сети. Интеграция новой системы будет состоять из нескольких этапов: сначала функция приема оплаты через VK Pay станет доступна владельцам всех сообществ «ВКонтакте». Предполагается, что это будут представители малого и среднего бизнеса, которые используют социальные сети как основной канал для продвижения своей продукции.

Параллельно с этим соцсеть начнет развивать условный маркетплейс (площадку электронной торговли), через который свои услуги пользователям будут предлагать партнеры «ВКонтакте». Среди них сервисы по продаже авиа- и ж/д билетов OneTwoTrip, билетов на развлекательные мероприятия — Kassir.ru и ShowGoGo, сервисы доставки еды Grow Food и Delivery Club, вызова врача на дом DOC+ и др. Со временем функция оплаты через VK Pay будет интегрирована и на сайты партнеров, рассказал представитель «ВКонтакте». Он отметил, что партнеры смогут предлагать особые условия и акции для пользователей «ВКонтакте», недоступные другим покупателям.

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При этом покупатели и небольшие продавцы, реализующие товар с использованием VK Pay, пока не будут платить комиссию за ввод, вывод и перевод средств. «Сейчас монетизация не является приоритетом. Нам важно создать продукт и масштабировать его на широкую аудиторию», — рассказал представитель социальной сети. Он оговорился, что, если запуск VK Pay пройдет успешно, в дальнейшем компания может ввести комиссию или начать другим способом зарабатывать на сервисе.

Справка:

На данный момент у «ВКонтакте» 97 млн пользователей в месяц. До недавнего времени сеть принадлежала Mail.Ru Group, однако в мае 2018 года основной акционер Mail.Ru Group «МегаФон» передал более 11,5 млн своих акций (класса А) Mail.Ru Group, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов, компании «МФ Технологии». Это совместное предприятие, созданное Газпромбанком, «МегаФоном», «Ростехом» и USM Holdings. Одними из целей создания компании были реализация проектов в сфере цифровой экономики и объединение компетенций ее участников.

Фото: Korrespondent.net

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