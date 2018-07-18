Шымкент сегодня: умный, цифровой и безопасный

«Умные города» будут локомотивами регионального развития, распространения инноваций, а также повышения качества жизни казахстанцев. Это еще в начале текущего года в народном Послании отметил глава государства. С того момента прошло около полугода. Как оказалось, этого времени достаточно для того, чтобы говорить о промежуточных результатах. Хотя, зачем говорить, если можно увидеть и почувствовать все преимущества отечественной цифровизации, в том числе, концепции «Smart city».

Так, Астана, Алматы, Уральск, Актобе, Костанай и другие города Казахстана не только ступили на путь «умной» трансформации, но и открыли новые перспективы для своих горожан. Например, в Шымкенте ведутся активные работы по внедрению цифровых технологий в разные сферы развития, что стало причиной оптимизации каждодневных процессов и процедур. Еще бы, ведь статус города-миллионника не только вызывает гордость, но и накладывает дополнительную ответственность на градоначальство Шымкента. Развиваться в ногу со временем теперь одна из ключевых задач, поставленных перед ним.

Цифровые преобразования уже затронули такие направления, как здравоохранение, образование, транспорт, безопасность и ЖКХ. Давайте рассмотрим каждую сферу в частности:

Цифра́ шагает по стране

Образование

По данным акима города Шымкент Габидуллы Абдрахимова, сегодня все 128 школ обеспечены широкополосным доступом в интернет.

Разработана и внедрена информационная система по автоматизации процесса учета и распределения детей в учреждения дошкольного и среднего образования под названием «Mektep-baqsha».

«Мы были одними из первых в Казахстане, кто применил технологию блокчейн для защиты информации в рамках данной системы», - рассказал градоначальник.

Кроме того, 459 объектов дошкольного образования (охват – 100%) подключены к автоматизированной информационной системе «Постановка на очередь и выдача направлений в детские дошкольные образовательные учреждения. Информационную систему «Прием и зачисление детей в школьные образовательные учреждения» также используют все 128 школ города.

К тому же, в них во всех внедрена система «Электронный журнал – «Kundelik.kz», а в 40 из них действует система I-mektep, позволяющая информировать родителей о посещаемости детей посредством смс и электронной почты.

«Эти и другие меры позволили нам почти на 40% снизить детскую преступность», - подчеркнул господин Абдрахимов.

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Здравоохранение

В настоящий момент, цифровизация здравоохранения - одна из приоритетных задач. А получение качественного медицинского обслуживания является неотъемлемым правом любого казахстанца.

По имеющейся информации, 20 объектов здравоохранения в Шымкенте на 100% обеспечены доступом к сети интернет и охвачены медицинской информационной системой, 14 из них перешли на безбумажный документооборот.

Сразу отметим, до настоящего времени в городе Шымкент не было городского управления здравоохранения. Поэтому все объекты отрасли по-прежнему находятся на балансе акимата Туркестанской области. Сейчас ведется работа по определению объектов здравоохранения, которые будут переданы в ведение города Шымкент.

Тем не менее, созданы и все еще функционируют 14 постов цифровой грамотности. Так, с 1 апреля 2018 года на постах обучены 105 694 человек.

Кроме того, мобильные приложения «DAMUMED» и «К-врачу» весьма популярны среди шымкентцов. На сегодняшний день в них зарегистрировано 34 193 пользователей, что составляет 8,5% интернет-активного населения города.

В целом, 82% населения «миллионника» обслужено через медицинскую информационную систему. Тогда как абсолютно все врачи и средний медицинский персонал Шымкента давно являются пользователями этой системы.

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Сфера ЖКХ

Для оперативного мониторинга, своевременного реагирования и устранения непредвиденных расходов по данному направлению применяются IоT технологии или «интернет вещей». Как это работает, можно увидеть на примере с поселком Цементным в городе Шымкент. Там, в пилотном режиме, 55 жилых домов подключены к «умным» датчикам, которые передают информацию о потреблении воды, уведомляют службы в случае возникновения порыва, падения давление и так далее.

Кроме того, до конца года планируется подключение социально важных объектов города к IоT технологиям для учета потребления коммунальных услуг.

Как отметил Габидулла Абдрахимов, в целях формирования инфраструктуры «умного» города производится поэтапная замена уличных фонарей на светодиодные энергоэффективные лампы освещения.

«На сегодняшний день уже заменено 15 тысяч фонарей и осуществлено подключение 30 придорожных знаков на 15 улицах к солнечным батареям. И это только начало», - делится результатами аким Шымкента.

Нельзя оставить без внимания пилотный проект «Умный квартал», который в скором времени перейдет в стадию реализации. Он охватит 21 жилой дом - это 1 154 квартиры. Проект предполагает повсеместную установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, автоматических тепловых пунктов, внедрение автоматических систем контроля учета воды и электроэнергии.

Еще один планируемый градоначальством Шымкента проект - «Умное освещение». Он подразумает сокращение потребления электроэнергии и затрат на обслуживание посредством автоматизации управления и мониторинга городского освещения. Так, данные поступающие с датчиков будут отражаться на электронной карте Ситуационного центра акимата.

Сфера транспорта

Сегодня 95% единиц общественного транспорта оснащены GPS-датчиками, позволяющими в режиме реального времени передавать информацию о движении в Центральную диспетчерскую службу, “умные” остановки, а также на специальное мобильное приложение. Теперь шымкентцы редко стоят в невидении и, наверняка, знают о времени прибытия своего маршрута.

Тем не менее, имеет место быть одно «но» - отсутствие муниципального автобусного парка. Это влечет за собой неудовлетворительное техническое состояние автобусов. В связи с этим, сегодня Акимат ведет активные переговоры с перевозчиками о необходимости цифровизации и обновления транспорта. Уже на прошлой неделе, частными транспортными компаниями были закуплены 30 новых автобусов. До конца года планируется приобретение ещё 70. Как считает сам Габидолла Абдрахимов, для удовлетворения нужд города необходимо 1 000 новых автобусов.

«Ни один частный перевозчик пока не в состоянии такую потребность обеспечить. В новых автобусах мы сможем реализовать «умные» проекты в области общественного транспорта, например, перейти не только на электронное билетирование, но и на систему бус-километров. Сейчас мы думаем над тем, как эту ситуацию можно разрешить», - отметил он.

Кроме того, в сфере общественного транспорта на 2018-2019 гг. планируется внедрение системы электронного билетирования. Параллельно будет вводиться подсистема информирования пассажиров, которая позволит предоставлять информацию о расписании движения и расчётном времени прибытия транспортных средств на остановки.

В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными поставщиками. В текущем году в пилотном режиме планируется внедрить электронное билетирование на одном из городских маршрутов с охватом 30 автобусов.

Сфера безопасности

Сегодня в рамках проекта «Безопасный город», 72 светофора города уже подключены к системе устного и 8 к системе звукового оповещений.

Количество видеокамер наблюдения в городе увеличено до 479 штук, интеллектуальных перекрестков – до 21. На данный момент ведутся переговоры с потенциальным поставщиком на предмет создания единой системы видеонаблюдения с применением нейронных сетей и технологий искусственного интеллекта.

«К началу учебного года мы планируем реализовать пилотный проект по внедрению системы «Сергек» с охватом 30 криминогенных участков города», - поделился градоначальник.

Работа акимата

В целом, для повышения прозрачности работы акимата внедрена автоматизированная информационная система «Открытый Акимат», в основе которого функционирует «трекинг» или система оперативного предоставления информации о местонахождении письма или обращения по номеру на штрих-коде. Он, в свою очередь, предоставляется во Фронт-офисе акимата при регистрации обращений граждан.

«Данная система сегодня повысила прозрачность работы с населением, разгрузила работу канцелярии. В результате бумажный документоборот снизился на треть: с 60 до 40 тысяч. К концу года планируется перейти к paper free сервису», - рассказал спикер.

Также в данный момент апробируется система автоматизации распределения квартир согласно очереди «Жилищные отношения», что поможет исключить возможность принятия незаконных решений.

Как видите, городу действительно, есть что рассказать и какими результатами поделиться. Эти и другие инициативы придали мощный «цифровой» импульс развитию Шымкента сегодня, а также открыли перед горожанами новые возможности в рамках концепции «Smart city».

Таким образом, фундамент заложен: есть первые достижения и первые трудности. Главное – имеет место быть положительная динамика развития, на основе которой, Шымкент, насколько это возможно, приблизился к званию «умного» города. Безопасный, умный и цифровой – таким его видят в будущем. Таким он становится сейчас.

Фото: Shymkenttv.kz