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В Астане новая мечеть поделится электроэнергией с городом

26.06.2018 16:34   1830   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Первая в мире энергонезависимая мечеть Рыскельды кажы, открытая в столице Казахстана в мае этого года, будет вырабатывать за счет фотоэлектрических панелей больше электроэнергии, чем потребляет – и излишек продавать городу, сообщил 26 июня генеральный директор партнера строительства культового сооружения, компании «Weissenseer» Кристоф Мюллер, передает корреспондент Kursiv.kz.

«Новая мечеть Рыскельды кажы является первой в мире энергонезависимой мечетью и может обеспечивать себя без спонсорских средств: здание спроектировано так, что за счет солнечных панелей мечеть будет полностью обеспечиваться электроэнергией, а излишки мечеть в перспективе будет продавать городу», - сказал Мюллер в ходе пресс-тура по территории новой мечети.

По сведениям застройщиков, мощность производства электроэнергии новой мечети составила в три раза больше, чем необходимо для ее самообеспечения: при выработке 247,9 тыс кВт-ч в год собственное энергопотребление составит 77 тыс кВт-ч, что даст возможность реализовывать городу 170,9 тыс кВт-ч.

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Предполагается, что вырученные средства от продажи электроэнергии полностью покроют расходы за тепло и нагрев воды, что и дает возможность назвать это сооружение проектом с нулевым электропотреблением.

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Мечеть оснащена фотоэлектрическими панелями, окнами с четырехкамерным остеклением и полностью теплоизолирована, что исключает возможность потерь тепла. Благодаря системе рекупирации тепла воздуха и современным технологиям вентиляции теплый воздух будет повторно использоваться для поддержания тепла в здании. По словам гендиректора компании – главного проектировщика мечети, «Neubau best energy» Давида Михулеца, система рекупирации тепла позволяет повторно использовать 75% воздуха и на 61% сократить потребление тепла мечетью в отопительный период.

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«Это почти в три раза сокращает затраты на тепло зимой», - отметил он.

По его словам, на территории культового сооружения установлены 784 фотоэлектрических модуля в сочетании с аккумуляторами емкостью 27,6 кВт-ч, что позволит обеспечивать бесперебойное энергопитание мечети круглый год.

«Эти технологии делают столичную мечеть уникальной», - подчеркнул Михулец.

В торжественном открытии мечети Рыскельды кажы в мае текущего года принял участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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