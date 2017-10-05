Где отдыхают казахстанские туристы?

В 2016 году количество выехавших из Казахстана туристов составило 9,76 млн человек, что на 13,7% меньше рекордного показателя за 2015 год в 11,30 млн человек. По мнению экспертов, здесь налицо влияние экономического кризиса и волатильного курса валют. Другой причиной может быть активизация внутреннего туристского рынка, развитию которого способствует и совершенствование региональной туристской инфраструктуры, что является одной из основных задач государственной Программы развития регионов до 2020 года.

Высокая активность на рынке выездного туризма в Казахстане наблюдалась в первой половине 2015 года, когда были доступны зарубежные туры по приемлемой цене при относительно стабильном курсе тенге, однако августовская девальвация значительно снизила активность на рынке.

В 2016 году колебание курса национальной валюты не было столь ощутимым как в предыдущий год, основной рост курса доллара США к тенге наблюдался в первые два месяца прошлого года, в последующем курс валют стабилизировался до показателя на начало года. По данным НБРК, диапазон колебания нацвалюты к доллару за прошлый год составил 56,25 тенге (в 2015 году — 166,77 тенге). Согласно экспертам, на сокращение числа выезжающих за рубеж повлияло как снижение реальных доходов населения, так и нестабильная политическая ситуация в мире.

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«Конечно, здесь налицо влияние экономического кризиса, девальвации. Только люди привыкли проводить свой отпуск за границей, стали планировать и зимние каникулы, выезжать семьями, как экономические проблемы вновь дали о себе знать. Многие отказались от зарубежных путешествий, так как это не является потребностью первой необходимости», — объясняет ситуацию заведующий кафедрой «Туризм и сервис» Университета Нархоз Елена Абенова.

Без специальных мониторинговых исследований сложно однозначно определить причины значительного сокращения поездок казахстанцев за рубеж в 2016 году, считает в свою очередь профессор кафедры рекреационной географии и туризма КазНУ им. аль-Фараби Роман Плохих.

«Бесспорно, одной из причин может являться девальвации тенге и, как следствие, снижение покупательной способности казахстанцев. Другой причиной может быть активизация внутреннего туристского рынка», — считает эксперт. Данный факт косвенно подтверждает статистика обслуживания посетителей-резидентов средствами размещения Республики Казахстан. В частности, с 2012 года по 2016 год их количество увеличилось на 988 262 человек. Почти на 1 млн посетителей! Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло».

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В связи с этим эксперт подчеркнул, что государственные органы управления прилагают немалые усилия для организации крупных мероприятий, стимулирующих развитие въездного туризма и внутреннего туристского рынка в городах Астана, Алматы и других. Определенное влияние оказывают новые возможности и потенциальные угрозы интеграционных объединений в виде Таможенного союза, растущего Евразийского экономического союза и других.

«Конечно, экономический кризис способствует развитию внутреннего туризма. И это хорошо. У нас есть, где отдохнуть и что посмотреть, причем и сервис становится лучше, и качество услуг и цены приемлемые можно найти», — говорит Елена Абенова. Но все же, по словам эксперта, информации о таких зонах отдыха, отелях, курортах и других туристских объектах пока мало. Поэтому многие казахстанцы до сих пор считают, что в Казахстане все дорого, нет дифференциации.

Среди граждан Казахстана, выезжавших за границу в 2016 году, традиционно превалируют посетившие страны СНГ (91,8%). По данным Пограничной службы КНБ РК, в 2011–2016 годах в среднем за год в страны СНГ выезжало 8 765 842 посетителей (89,5% от общего количества), а в страны вне СНГ — 1 023 780 посетителей (10,5%). В отдельные годы количество посетивших страны СНГ изменялось от 7,3 млн человек до 10,4 млн человек, а страны вне СНГ — от 0,9 млн человек до 1,2 млн человек, отмечает Роман Плохих. При этом статистические показатели по мотивам поездок говорят о том, что главной целью выезжающих был не туризм, а личные (частные) цели. Например, в 2016 году сложилась следующая картина согласно мотивам поездок в страны Содружества: частные — 78,6%; деловые и профессиональные — 19,7%; туризм — 1,3%; транзит — 0,4%. Казахстанцы традиционно больше посещают страны СНГ с личными (частными) целями.

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Почему казахстанцы дают предпочтение странам СНГ? Во-первых, по словам Елены Абеновой, это безопасность: в странах СНГ люди чувствуют себя в большей безопасности, чем, к примеру, в Турции и Египте в последнее время, в связи с обострением политической обстановки. Во-вторых, это отсутствие языкового барьера.

Так, самым популярным в Казахстане направлением остается Россия (47,3% от совокупного объема выезжающих в 2016 году). Однако, как показывает статистика, количество посетителей в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 15,7%. Статистика посещений Российской Федерации характеризуется значительными изменениями в отдельные годы. Если в 2016 году страну посетило 4,61 млн казахстанцев, в 2015 году — 5,47 млн казахстанцев, то в 2014 году их было 4,52 млн человек.

Один из основополагающих факторов здесь экономический. Ослабление российского рубля в 2014 году и в начале 2015 года повлияло на увеличение потока туристов в Россию в 2015 году, соответственно, укрепление рубля произвело обратный эффект в 2016-ом.

Второе популярное направление среди казахстанцев — Кыргызстан. Здесь с 2013 года наблюдается тенденция сокращения потока туристов из Казахстана. Так, в 2016 году количество выезжающих в Кыргызстан составило 2,81 млн тенге, что на 19,3%, или 672,57 тыс. человек, меньше, чем годом ранее.

Летом 2016 года на Иссык-Куле отдохнуло на 20–40% меньше туристов, чем обычно, отмечают СМИ Кыргызстана. Эти цифры подтвердил директор департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов. По его словам, сезон в прошлом году сложится не совсем удачным из-за плохой погоды и ремонта дороги Балыкчы – Корумду.

Узбекистан набирает популярность среди наших соотечественников как центр гастрономического и культурного туризма. В 2016 году поток туристов достиг 1,43 млн человек против 1,31 млн человек в предыдущем периоде, рост показателя составил 9,2%. В конце 2016 года президент этой страны подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан», согласно которому туризм в Узбекистане приобрел статус стратегического сектора экономики. В стране усиленно развивается туристская инфраструктура, осваиваются новые направления туризма.

На четвертом месте оказался центр шоп-туризма — Китай. За 2016 год Поднебесную посетили 217,90 тыс. казахстанцев против 230,93 тыс. в предыдущем году. За последние пять лет поток туристов из Казахстана в Китай уменьшился в два раза. Сокращение количества посетивших КНР связано с усложнением процесса получения визы, отмечают в турагентствах. В Китай сегодня турист может добраться только самолетом и только через Урумчи. При этом в 2016 году в одностороннем порядке было введено ограничение в отношении казахстанских граждан на оформление индивидуальных туристических (туристская группа должна состоять из пяти человек и более) и деловых виз КНР. Исключением является остров Хайнань, где для туристов от турагентств, прилетающих прямым беспосадочным рейсом, установлен безвизовый въезд (въезд по спискам) на срок пребывания до 14 дней.

Число казахстанцев, посетивших Турцию, стабильно сокращается с 2012 года по настоящее время. В 2016 году поток туристов из Казахстана в Турцию составил 207,81 тыс. человек против 317,99 тыс. человек в предыдущем году (-34,9%), тем самым данное туристское направление потеряло одну строчку и сместилось на пятое место. Поток отдыхающих в данном направлении спугнули не столько цены, сколько нестабильная политическая ситуация.

Страной более-менее безопасного и комфортного отдыха в настоящее время является ОАЭ, куда за прошлый год отправились отдыхать 117,61 тыс. казахстанцев. Количество выезжающих в Эмираты остается стабильным, несмотря на сокращение туристов в другие страны дальнего зарубежья.

После включения в 2014 году в состав Российской Федерации большей части территории Крымского полуострова значительно сократилось количество посетивших Украину казахстанцев: в 2015 году в страну выехало рекордно минимальное количество наших соотечественников — 27,47 тыс. человек. Для сравнения, в 2012 году Пограничная служба КНБ РК насчитала 90,84 тыс. выехавших в Украину. Однако в 2016 году количество выезжающих выросло уже до 46,09 тыс. человек (рост по сравнению с 2015 годом — 67,8%).

В десятку популярных направлений для отдыха среди казахстанцев в 2016 году вошли также Германия (45,89 тыс. человек), Таиланд (38,54 тыс. человек) и Грузия (33,02 тыс. человек). Если в первых двух поток туристов из Казахстана немного сократился за последние несколько лет, то количество выезжающих в Грузию только увеличивается. Так, за последние пять лет в данном направлении стало выезжать в четыре раза больше отечественных туристов.

«А такая страна, как Грузия, которая долгое время была практически закрытой, теперь наращивает свой туристский потенциал и нашим гражданам там очень нравится, причем как молодежи, так и людям постарше», — заметила Елена Абенова.

Как изменились цены на туры за границу для казахстанцев? По словам экспертов, наблюдается некоторый рост цен в секторе туризма, но опять-таки не потому, что отели подняли цены. За рубежом (во всяком случае, в Турции) цены остались прежними, но в пересчете на тенге — стало дороже. Перевозчики, в большей степени наши, подняли цены, поэтому лететь куда-то далеко обходится дороже.

По словам Елены Абеновой, перспективы выездного туризма в Казахстане хорошие. Многие казахстанцы уже никогда не откажутся от отпуска за границей. По-прежнему популярны Турция, Египет, Таиланд, Эмираты. А также востребованы в последнее время Грузия, Малайзия, Индонезия, Вьетнам. Меньше — Европа.

«Хотелось бы, конечно, чтобы туристское предложение было более разнообразным. Но здесь важно отработать четко и профессионально туристское законодательство, на которое опираются турагенты и туроператоры в своей деятельности, а с этим у нас тоже не все гладко», — считает эксперт.

Девальвация тенге крайне болезненно сказалась на ценах в сфере выездного туризма, в свою очередь отмечает Роман Плохих. Если в национальных валютах цены по большинству направлений изменились не сильно, то в тенге изменения были значительны и довольно неприятны для среднестатистического казахстанского потребителя. Его реакцию на эти изменения отражает показанная ранее динамика количественных показателей. Преимущественно наши соотечественники избрали тактику «выжидания», поэтому предпочитали не тратить «подкожные» средства на зарубежные отдых и туризм.

В то же время удельный вес зарубежных поездок с личными (частными) целями в 78,6% свидетельствует о том, что никакой кризис не заставит казахстанца экономить на том, что он считает важным и необходимым. С этой позиции любое, даже кратковременное, положительное изменение в сфере экономики сразу же скажется в виде положительной динамики выездного туризма. Показатели в сфере выездного туризма очень зависимы от множества факторов, поэтому наблюдаются значительные «взлеты» и «падения» в отдельные годы. Учитывая долгосрочные тенденции, наиболее вероятен рост в сфере как выездного, так и внутреннего туризма Казахстана.

Эксперт считает, что в условиях девальвационных ожиданий и сложности для прогнозирования экономической ситуации, отдых и туризм, не являющиеся целями первостепенной важности, скорее всего, станут объектами экономии и оптимизации, как в компаниях, так и в семейных бюджетах казахстанцев. Конечно, останется тенденция традиционных поездок в страны СНГ с личными (частными) целями.

По словам ученого, по-прежнему сохранится устойчивый интерес к двум сегментам выездного туристского рынка — массовый пакетный отдых, формируемый турагентами, а также самостоятельные, преимущественно индивидуальные (неорганизованные) заграничные туры. Сохранят популярность деловой туризм и корпоративные путешествия. В их числе поездки в сфере MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions — встречи, поощрительные бизнес-поездки, конференции, выставки). Сохранят позиции медицинский и образовательный туризм. В условиях увеличения квот на обучение в магистратуре и докторантуре PhD для нерезидентов в Российской Федерации, Китае и странах Европы эксперт прогнозирует увеличение количества поездок в сфере образовательного туризма. Важным событием 2016 года стало подписание соглашения по упрощению взаимных групповых туристских поездок между Казахстаном и Ираном. Станет ли это направление популярным, покажет будущее. Несмотря на разные неблагоприятные факторы, сохраняется и сохранится интерес к зарубежным религиозным и паломническим турам, считает эксперт.

«Радует, что многие турфирмы заинтересовались казахстанскими турпродуктами и довольно успешно их реализуют. В этой сфере популярными направлениями стали Алматы, Алаколь, Буктырма, Бурабай, Балкаш, Жайсан и др. Данная тенденция, бесспорно, сохранится в ближайшем будущем», — уверен Роман Плохих.

Как отмечено в государственной Программе развития регионов до 2020 года, огромный туристский потенциал регионов создает предпосылки для развития экономики регионов страны. Так, одним из приоритетов государственной поддержки мероприятий по развитию центров экономического роста в регионах Казахстана является развитие инфраструктуры для крупных региональных проектов индустриализации, в том числе в сфере туризма и альтернативных источников энергии.

В свою очередь Казахстан в 2016 году посетили 6,43 млн иностранцев. Количество посетителей по въездному туризму в РК за последние пять лет остается сравнительно стабильным. 82,9% посетивших Казахстан являются гражданами Узбекистана (2,46 млн человек), Российской Федерации (1,59 млн человек) и Кыргызстана (1,35 млн человек). При этом в 2016 году относительно предыдущего года наблюдается рост посетителей из таких стран, как Узбекистан (+162 577 человек), Таджикистан (+48 502 человек), Китай (+5759 человек). При этом сократилось число туристов из Российской Федерации (-59 159 человек), Украины (-23 710 человек), Турции (-16 690 человек), Армении (-11 364 человек).

Причина увеличения количества визитеров из Узбекистана, Таджикистана и Китая в Казахстан, становится понятна, если изучить цели их поездок, рассказывает Роман Плохих. До 74,1% поездок связано с частными целями, а 16,9% — с деловыми и профессиональными. Учитывая общеэкономическую ситуацию, можно сказать, что сохраняется тенденция прибытия граждан Узбекистана и Таджикистана с целью получения работы, а граждан Китая — с целью налаживания торговых связей.

Визитеры из РФ, Украины и Армении прибывали преимущественно с деловыми целями. Это отразилось в уменьшении количества прибытий граждан этих стран. Конечно, это не означает, что Казахстана стал для них не интересен в качестве экономического партнера, а указывает на кратковременный переход в режим «консервирования» имеющихся контактов в условиях экономического кризиса. На обоснованность этого объяснения указывает увеличение прибытий граждан Беларуси и Азербайджана, в основном с деловыми и профессиональными целями. Спектр контактов с этими государствами в последние годы постоянно расширялся, что благотворно сказалось на деловой сфере, отметил эксперт.