География отпуска: где и за сколько отдыхают казахстанцы

Из-за роста стоимости иностранной валюты отпуск за бугром стал значительно дороже. Стабилизация курса способствовала небольшому увеличению внешнего туризма среди казахстанцев в прошлом году относительно 2016 года, однако додевальвационного потока выезжающих за границу пока не наблюдается. В то же время число отдыхающих внутри страны за последние годы заметно подросло.

Отпуск за границей

Согласно данным Пограничной службы КНБ РК, в 2017 году количество выезжавших за границу казахстанцев составило 10,26 млн человек*, что на 5,2% больше, чем годом ранее (9,76 млн человек). Пик заграничных поездок за последние пять лет пришелся на 2015 год, тогда число резидентов РК, выехавших за рубеж, достигло 11,3 млн.

Падение доходов населения в валюте сильно повлияло на предпочтения казахстанцев: поездки в дальнее зарубежье пользуются спросом все меньше. Так, в 2012 году в страны вне СНГ выехало 1,23 млн казахстанцев, а в 2016 году их численность сократилась уже до 796,65 тыс. человек (на 35,3%). При этом доля выезжающих в страны Содружества в совокупном потоке выезжающих за рубеж за пять лет выросла с 86,4% до 91,8%. Правда, в 2017 году число выезжающих в дальнее зарубежье снова выросло до 1 млн человек.

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Согласно официальной статистике, в Российскую Федерацию за 2016 год выехало 4,61 млн человек, что соответствует 47,3% общего объема посетителей выездного туризма. За последние несколько лет Россия стала менее привлекательной в плане туризма для казахстанцев. Так, по сравнению с 2015 годом количество выезжающих в соседнюю страну сократилось на 15,7%, или на 861,44 тыс. человек. В то же время Федеральная служба государственной статистики РФ зафиксировала 3,56 млн въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию из Казахстана за 2016 год, по сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 1,15 млн поездок. В 2017 году количество отдыхающих казахстанцев в РФ составило уже 3,49 млн человек, поток уменьшился еще на 79,2 тыс. туристов.

Вторым популярным направлением среди отечественных туристов является Кыргызстан, куда за 2016 год отправилось 2,81 млн человек, по сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 19,3%. В Узбекистан, напротив, поток отдыхающих увеличился на 9,2%, в 2016 году зафиксировано 1,43 млн туристов по данному направлению.

Среди направлений вне СНГ самым популярным стал Китай – в 2016 году страну посетило 217,9 тыс. человек, что на 5,6% меньше, чем в предыдущем году. Значительно сократился поток туристов в Турцию, за 2016 год здесь побывало 207,81 тыс. казахстанцев, по сравнению с предыдущим годом количество отдыхающих уменьшилось на 84,6%. Число выезжающих в Объединенные Арабские Эмираты остается неизменным, за 2016 год страну посетило 117,61 тыс. казахстанцев.

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В пятерку популярных направлений вне Содружества в 2016 году также попали Германия – 45,89 тыс. человек и Таиланд – 38,54 тыс. человек. Поток отдыхающих по данным направлениям несколько уменьшился по сравнению с предыдущими годами. Грузию в 2016 году посетило 33,02 тыс. человек, число поездок по данному направлению за год выросло на 38,2%. Поток отечественных туристов в Южную Корею за аналогичный период вырос на 12,7%, в страну «утренней свежести» в 2016 году съездило 30,07 тыс. казахстанцев.

Сколько мы тратим на международные поездки?

По данным официальной статистики платежного баланса Национального банка РК, объем услуг, полученный Казахстаном в 2017 году от нерезидентов по статье «Международные поездки», составил $1,79 млрд, по сравнению с предыдущим годом импорт услуг вырос на 8% в долларовом выражении.

Казахстанские туристы стали тратить на международные поездки немного больше. К примеру, по расчетам Kursiv Research, в 2017 году казахстанские туристы потратили в среднем $174,51 на человека за поездку, тогда как в 2016 году средние расходы составляли $169,93.

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Курс доллара к тенге в прошлом году был относительно стабильным, поэтому больших изменений в стоимости поездок в 2017 году в связи со скачками обменного курса, что наблюдалось в предыдущие годы, не произошло.

Больше всего казахстанцы во время зарубежных поездок в прошлом году оставили в Российской Федерации – $845,62 млн, что соответствует 47,2% совокупного объема импорта услуг РК за 2017 год. На втором месте по расходам на поездки оказался Кыргызстан, импорт услуг в данном направлении составил $217,24 млн, что на 3,4% меньше, чем годом ранее.

Судя по расходам на поездки, восстанавливается туристический поток отдыхающих в Турцию, где в 2017 году отечественные туристы оставили $181,3 млн, что на 54,7% больше, чем в 2016 году и немного меньше, чем в 2015-м. Выросли расходы на поездки в Узбекистан – до $178,34 млн, что на 24,3% больше, чем в предыдущем году. В десятку стран по импорту услуг вошли Китай, Германия, ОАЭ, Таиланд, Азербайджан и Нидерланды. Причем расходы Казахстана на поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд сократились в 2017 году относительно данных за 2016 год на 61,5% и 35,8% соответственно, тогда как импорт поездок из Азербайджана вырос в 2,4 раза.

В среднем казахстанцы тратят на зарубежную поездку от 200 тыс. тенге, говорит доцент кафедры «Туризм и сервис» Университета Нархоз Озихан Устенова. Самые дешевые направления, по словам эксперта – Египет, Турция, Индия, Шри Ланка, Таиланд. Самые дорогие направления – США, Королевство Марокко, Гавайские, Сейшельские и Канарские острова, Французская Ривьера, Карибский бассейн, Мальдивы и Мексика.

Средняя стоимость тура на одного человека в пятизвездочный отель на 10 ночей составляет $1200–1300, указывает директор по продажам Kaztour Балжан Билялова. «Казахстанцы почти всегда бронируют пятизвездочные отели, которые, в свою очередь, делятся на сегменты: эконом, средний и лакшери. Наиболее бюджетным направлением является Египет. Доступными также остаются Турция и ОАЭ. К наиболее дорогим относятся туры в Европу, Юго-Восточную Азию, на Мальдивы и Бали», – отмечает турагент.

Согласно общегосударственному выборочному статистическому наблюдению домашних хозяйств по расходам на поездки Комитета по статистике МНЭ РК, проведенному среди 21 тыс. домашних хозяйств, в прошлом году казахстанцы потратили на международные поездки в среднем 80,21 тыс. тенге. Поездки в личных целях обошлись отечественным туристам в 75,19 тыс. тенге, деловые поездки стоили несколько дороже – 119,93 тыс. тенге. Если верить данной статистике, казахстанцы стали тратить на международные поездки намного меньше. Для сравнения, согласно статистическому наблюдению в 2016 году расходы казахстанцев на поездки за границу в среднем составляли 152,56 тыс. тенге, в том числе 144,87 тыс. тенге на личные и 192,5 тыс. тенге – на деловые поездки.

Отпуск в Казахстане

Внутренний туризм стал более доступным, чем отдых за рубежом. Количество обслуженных туристов на территории республики по официальной статистике достигло 6,83 млн человек, из них 5,28 млн остановились в гостиницах разного типа, 288,15 тыс. человек отдохнули в санаториях и 1,26 тыс. туристов посетили особо охраняемые природные территории. В совокупности количество внутренних туристов за 2013–2017 годы выросло на 52,2%. За рассматриваемый период наблюдается рост посещаемости гостиниц на 59,6% и природных заповедников на 50,1%, при этом популярность санаторно-курортных организаций упала на 15,3%.

Казахстанцы чаще посещали в качестве туриста в прошлом году в Акмолинскую область (1,12 млн человек), город Алматы (1,02 млн человек), город Астану (989,21 тыс. человек), Алматинскую область (911,58 тыс. человек) и ВКО (590,91 тыс. человек). Наиболее популярными направлениями внутреннего туризма по курортным зонам в 2017 году стали Щучинско-Боровская (850,55 тыс. человек), Алматинская (614,62 тыс. человек), Баянаульская (176,43 тыс. человек) и Алакольская курортная зона (95,5 тыс. человек).

«Внутренний туризм сейчас может быть популярным только среди отдельных сегментов потребителей, – отмечает Озихан Устенова. – Это прежде всего пенсионеры, семьи более чем с двумя детьми, а также потребители, у которых доходы ниже средних». Причем часто – это самостоятельный туризм, когда потребители не обращаются в турагентства, а выезжают в различные уголки Казахстана к своим родственникам, знакомым, в места отдыха, где уже неоднократно были, подчеркивает ученый.

Для остальных потребителей внутренний туризм не будет популярным до тех пор, пока отсутствует разнообразие предложений как по формам отдыха, так и по уровню сервиса и цене, и не будет доведена до соответствующего уровня инфраструктура, считает эксперт.

«К сожалению, ценовые предложения местных туристских объектов завышены, при имеющемся уровне сервиса, поэтому многие казахстанцы отдают предпочтение зарубежным поездкам. Большая перспектива для внутреннего туризма – это развитие детско-юношеского туризма, по соответствующим ценам, при размещении на базе хостелов, но сейчас по этому направлению существует масса правовых запретов. Важно проработать безопасность, здесь опять-таки встает вопрос безопасности на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего», – указывает Озинхан Устенова.

По словам эксперта, государству надо последовательно и планомерно разрабатывать программы и инвестировать в развитие внутреннего туризма, параллельно решая вопросы правового характера, вопросы безопасности, ценовой политики, предоставления налоговых преференций для начинающих предпринимателей в туризме, транспорте, вопросы контроля за качеством и уровнем сервиса – лишь тогда мы можем надеяться, что внутренний туризм будет широко востребованным.

Согласно общегосударственному выборочному статистическому наблюдению домашних хозяйств по расходам на поездки Комитета по статистике МНЭ РК, в среднем на поездку внутри страны казахстанцы в 2017 году потратили 30,64 тыс. тенге. При этом на личные поездки было потрачено 29,54 тыс. тенге на человека, на деловые – 41,46 тыс.тенге. По сравнению с предыдущим годом расходы на поездки на территории страны подешевели на 6,7%.

Структура основных статей расходов по внутреннему туризму в личных целях в 2017 году сложилась следующим образом: покупка товаров – 9,55 тыс. тенге, питание – 5,7 тыс. тенге, проживание – 5,44 тыс. тенге, транспортные расходы – 5,03 тыс. тенге. В деловых и профессиональных поездках на территории страны денежные средства расходовались на проживание – 11,53 тыс. тенге, питание – 9,33 тыс. тенге, покупку товаров – 8,95 тыс. тенге и услуги транспорта – 8,82 тыс. тенге. Больше всего по сравнению с предыдущим годом подорожало проживание в гостиницах – на 87,6%. На 7,7% стали дороже культурные мероприятия. Зато подешевели на 29,2% лечебно-оздоровительные процедуры, на 15,6% – питание и на – 9,1% услуги транспорта.

Куда поехать этим летом?

Трендовым направлением в Казахстане остается пляжный туризм, что связано с его ограниченным предложением внутри страны и предпочтениями отечественных туристов, которые любят пассивные формы отдыха, указывает Озихан Устенова. Это известные направления: Египет, Турция, Индия, Таиланд, Греция.

Предпочтения наших туристов не изменились, 90% людей по-прежнему выбирают отдых на море, отмечают в Kaztour. Казахстанцы предпочитают ездить на отдых всей семьей, поэтому самыми важными аспектами высококлассного отдыха неизменно являются хороший отель, качественное питание, песчаный пляж, пологий вход в море, а также развлечения и удобства для детей. Самыми популярными направлениями для туристов в 2018 году будут Турция и Египет. И если Турция – страна массового туризма уже очень долгое время, то Египет набрал особую популярность только в последние годы.

В этом году казахстанцам стал доступен новый курорт Египта – Хургада, который славится своими песчаными пляжами и богатой отельной базой. Концепция питания в Египте all inclusive и ultra all inclusive, что очень напоминает Турцию, однако туры по данному направлению намного дешевле. Помимо цены популярным направление делают экскурсии, которые привлекают туристов как своей исторической значимостью, так и низкой стоимостью. В Египте можно не только отдохнуть на берегу моря, но и увидеть культурные памятники: пирамиды, Луксор, Александрию и многое другое.

Менее популярными и востребованными остаются краткосрочные поездки на объекты природных и культурно-исторических достопримечательностей. Также в этом году у путешествующих без детей популярен отдых в Европе. Самыми востребованными направлениями среди казахстанцев стали Италия, Испания, Франция, Чехия и Грузия. К тому же турфирмы отмечают появившийся спрос по таким экзотическим для Казахстана направлениям, как Африка, Австралия, Япония.

Казахстан в сфере туризма развивается по тем же направлениям, что и другие страны. В настоящее время происходят структурные изменения в предпочтениях туристов, говорит Озихан Устенова.

«Наблюдается переход к более активным формам отдыха с элементами спорта, пока это только начинающийся тренд. В последнее время мы замечаем, что устойчиво выделяется второй высокий сезон – это зимнее время: декабрь-февраль. Кроме того, увеличивается спрос на образовательные туры (в основном это молодежь), MICE-туризм (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий – Прим. ред.), экологические и культурно-познавательные туры», – отмечает эксперт.

*Статистические данные КС МНЭ РК не учитывают граждан, выехавших на постоянное место жительства.