Главные финансовые новости Казахстана в 2017 году

Уходящий год для Казахстана эксперты характеризуют как стабильный, с улучшением показателей в сравнении с 2015–2016 годами, чему способствовал рост сырьевого сектора. Для финансового сектора страны год был достаточно оживленным и насыщенным рядом как положительных событий, так и не очень. БВУ запомнились процессами консолидации, IPO и программой поддержки со стороны государства. Вспомним наиболее яркие финансовые события 2017 года, произошедшие в Казахстане.

Ускорение роста экономики в 2017 году обусловлено внешними благоприятными условиями. К примеру, цены на нефть и металлы выросли на 25% в сравнении с прошлым годом, ставки на международном рынке заимствований сохраняются на минимумах, отмечает старший аналитик департамента исследований Halyk Finance Асан Курманбеков.

Эксперт указывает, что добыча нефти на Кашагане способствовала общему росту добычи в Казахстане на 10% в текущем году. Курс тенге относительно доллара США, несмотря на ослабление, с середины лета находится в среднем на 5% выше прошлогоднего уровня. Инфляция хоть и высокая, но немного ниже показателя 2016 года. Внутреннее потребление демонстрирует хорошие показатели: инвестиции за 11 месяцев выросли на 5,7%, торговля – на 2,8%. Инвестиции за счет госсредств достигают 2% от ВВП, что также поддерживает восстановление экономики. Показатели госбюджета относительно неплохие – без учета разового выделения средств на оздоровление банков, дефицит госбюджета на низком уровне. Рост экономики оценивается брокером на уровне 3,5–4% в текущем году.

45 самых быстрорастущих компаний Казахстана

«В то же время пока нельзя сказать, что экономика перестроилась и снизила свою долговременную зависимость от сырья. Возобновившийся рост экономики не является устойчивым, инвестиции хорошо растут в сельском хозяйстве, обрабатывающей отрасли, сфере услуг, но по-прежнему более трети их объема направлено в сырьевой сектор. На рынке труда ситуация выправляется, но крайне медленно: доля самозанятых составляет 25% от общего числа занятых, заработные платы падают третий год подряд», – говорит Асан Курманбеков.

Исполнительный директор Казахстанской ассоциации ФинТех Ерлан Смайлов придерживается схожего мнения. «Тот статистический рост, который озвучивает правительство, достигнут за счет роста сырьевого сектора. Изменений в структуре экономики не происходит», – уверен эксперт.

Определенные положительные перспективы роста закладывает принятая программа «Цифровой Казахстан» и курс на цифровизацию экономики. Правильная имплементация – новые правила игры, учитывающие специфику диджитализации как части эволюционного изменения человеческой цивилизации, смогут стать базой роста экономики. В том числе драйвером несырьевого роста уже сегодня становится финтех, то есть развитие новых финансовых технологий. Это наступившее будущее несет плюсы и для экономики, и для государства, и, главное, для жителей страны, считает Ерлан Смайлов.

На чем зарабатывают страховые компании Казахстана?

«На официальном уровне говорят о росте экономики. Возможно, так и есть. Но вместе с тем, не вдаваясь в экономические показатели, скажем, что в этом году мы выделили не один триллион тенге на поддержку банковского сектора. Говоря доступным языком, государство средства из Национального фонда взяло и дало банкам. Причем отдельные банки, мягко говоря, свои деньги промотали. За счет этой безвозмездной помощи и ежегодных гарантированных трансфертов накопления Национального фонда составили $56 млрд, хотя еще в 2014 году эта цифра составляла $76 млрд. Поэтому данные уходящего года не дают оснований для позитива», – считает политолог Казбек Бейсебаев.

Топ-15 новостей 2017 года в финансовом секторе Казахстана

1. Tengri Bank и Capital Bank Kazakhstan заявили о намерении объединиться

2017 год запомнился банковскому сектору Казахстана прежде всего консолидационными процессами среди БВУ. Первыми желание объединиться озвучили АО Tengri Bank и АО Capital Bank Kazakhstan, которые 15 марта 2017 года подписали меморандум о намерениях объединения.

«Казгидромет» прогнозирует увеличение селевой опасности в Казахстане

«Объединенный банк значительно упрочит свои позиции на финансовом рынке Республики Казахстан. Консолидированный капитал банков составит 43,2 млрд тенге, что позволит подняться на 17-е место в рейтинге БВУ. Норматив достаточности капитала объединенного банка достигнет 19%, что выше минимально допустимого в 2,4 раза», – отметили в Tengri Bank.

Оба банка в настоящее время занимают небольшую долю на рынке. Слияние финансовых институтов планировалось провести в начале 2018 года, однако позже процесс был отложен на неопределенное время.

2. Цеснабанк стал крупным акционером БЦК

Процесс укрупнения отечественных банков продолжился. В феврале текущего года Цеснабанк и Банк ЦентрКредит сделали совместное заявление о проведении переговоров по покупке акций. Нацбанк РК предоставил разрешение АО «Цеснабанк», датированное 7 апреля 2017 года, на значительное участие в уставном капитале БЦК, а также дал согласие на приобретение статуса банковского холдинга.

20 апреля 2017 акционер Банка ЦентрКредит южнокорейский KOOKMIN BANK Co. Ltd, владеющий долей 41,93% от общего количества размещенных банком акций, продал в полном объеме акции банка Бахытбеку Байсеитову (председатель совета директоров БЦК), АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг «Цесна».

3. Более 70 млрд тенге активов ЕНПФ в Международном банке Азербайджана под угрозой

13 мая 2017 года стало известно, что Международный банк Азербайджана подал заявление о банкротстве в американcкий суд. Причиной этого является желание реструктуризировать долг в размере $3,3 млрд. 71,3 млрд тенге активов ЕНПФ было вложено в финансовый институт.

Позже управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов пообещал с процентами вернуть пенсионные средства казахстанцев из МБА.

«...Деньги в полном объеме будут возвращены в Единый накопительный пенсионный фонд по специальной схеме. Теперь основным должником будет правительство Азербайджана. Это все равно что мы в октябре 2014 года купили еврооблигации со ставкой 4% на 18 лет», – сказал Кайрат Келимбетов.

4. Инвестиционная компания АО «Фридом Финанс» выкупила конкурента АО «Асыл-Инвест»

Впервые в Казахстане среди компаний, предоставляющих брокерские услуги, состоялась сделка по присоединению: 16 мая 2017 года между акционерами компаний было подписано решение о присоединении АО «Асыл-Инвест» к АО «Фридом Финанс».

«У нас началось слияние с АО «Асыл-Инвест». Мы закрываем сделку покупки нашего конкурента. Вместе с компанией «Асыл-Инвест» общее количество счетов у нас в Казахстане составит почти 47 тыс. Из них 30 тыс., которые нам удалось наработать самостоятельно, и 16 тыс. счетов «Асыл-Инвест», которые мы сейчас прикупили вместе с этой частью бизнеса», – рассказал генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов в ходе встречи с журналистами в Астане.

Сегодня «Фридом Финанс» является крупнейшей инвесткомпанией на рынке. По состоянию на 1 декабря 2017 года активы брокера оцениваются в 65,51 млрд тенге, что соответствует 37,3% совокупного объема активов сектора.

5. Казинвестбанк передал свои активы и обязательства Альфа-Банку

19 мая 2017 года между АО ДБ «Альфа-Банк» и временной администрацией АО «Казинвестбанк» заключен договор об одновременной передаче активов и обязательств Казинвестбанка. Данный механизм спасения вкладов депозиторов банка в истории Казахстана был применен впервые.

По итогам проделанной работы Альфа-Банк забирает из Казинвестбанка обязательства перед физическими лицами на сумму 7,8 млрд тенге, депозиты юридических лиц – на сумму от 6 до 8 млрд тенге и пенсионные средства ЕНПФ – на 3,2 млрд тенге. Дополнительно к перечисленным обязательствам Альфа-Банк берет займы с ограниченным потенциалом возвратности на сумму 6 млрд. При этом общая сумма займов заявителей, откликнувшихся на разосланную Альфа-Банком оферту, составляет более 40 млрд тенге.

Напомним, что 26 декабря 2016 года было принято решение о лишении Казинвестбанка лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.

6. Нацбанк запустил программу по продаже золотых слитков населению

31 мая 2017 года в Казахстане стартовала программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения.

В сентябре 2016 года на расширенном заседании правительства с участием главы государства Национальный банк обозначил, что золотые слитки могут стать для граждан Казахстана новым инструментом для осуществления инвестиций и накопления сбережений. Золотые слитки 999,9 пробы изготовлены Казахстанским монетным двором и представлены в четырех разновидностях: 10, 20, 50 и 100 грамм. Слитки можно приобрести в Народном банке Казахстана, Евразийском банке, Цеснабанке и Казкоммерцбанке.

По данным Нацбанка, к декабрю текущего года наибольший спрос на золотые слитки наблюдается в Алматы (56% от скупщиков), Астане (20%) и Усть-Каменогорске (7%). Всего, как отмечается в сообщении, в рамках программы с 31 мая по 1 декабря 2017 года казахстанцы купили 1485 золотых слитков общим весом 51,6 килограмма.

Недавно стало известно, что в скором времени у небанковских обменных пунктов появится право на покупку и продажу аффинированного золота в слитках, выпущенного Национальным банком.

7. Halyk Bank подписал соглашение о продаже 60% доли в АО Altyn Bank

7 июня 2017 года АО «Народный банк Казахстана» подписало соглашение с China CITIC Bank Corporation Limited и China Shuangwei Investment Co., Ltd. о продаже 60% в акционерном капитале АО Altyn Bank, дочерней организации, принадлежащей Народному банку.

Доля China CITIC Bank Corporation Limited составляет 50,1%, доля China Shuangwei Investment Co – 9,9%. Завершение транзакции ожидалось в течение второй половины 2017 года. По состоянию на 1 октября 2017 года Народный банк остается единственным акционером Altyn Bank.

8. АО «Банк Астаны» вышло на IPO на KASE

30 июня 2017 года состоялось открытие торгов простыми акциями АО «Банк Астаны». По словам председателя правления банка Искендера Майлибаева, итоговые цифры превысили все ожидания.

Индикативная цена IPO составила 1150 тенге за акцию. Первоначальное количество размещаемых акций – 2,1 млн штук, объем размещения – 2,5 млрд тенге. Однако в связи с большим спросом инвесторов количество размещаемых акций было увеличено до 5,6 млн штук на общую сумму 6,5 млрд тенге.

К тому же 14 декабря текущего года Банк Астаны провел успешное SPO на Московской бирже в целях привлечения иностранного капитала. Было размещено 2 881 835 акций нового выпуска Банка Астаны, цена размещения была определена на уровне 215 рублей за штуку. К моменту открытия торгов рыночная цена составила 234,95 рубля.

Маркетмейкером обоих публичных предложений выступила ИК «Фридом Финанс», которая имеет успешный опыт андеррайтинга и брокерской деятельности на российских и зарубежных площадках.

9. БТА Банк погасил долг перед Казкомом

АО «Казкоммерцбанк» сообщило, что 3 июля 2017 года АО «БТА Банк» произвело погашение задолженности по займу, предоставленному АО «БТА Банк» Казкоммерцбанком на сумму 2,4 трлн тенге. По остатку задолженности в размере 64,8 млрд тенге банком было произведено списание за счет сформированных провизий.

Таким образом, по состоянию на 3 июля 2017 года задолженность АО «БТА Банк» перед Казкомом погашена в полном объеме. В результате активы ККБ существенно сократились, при этом за III квартал текущего года уровень NPL в банке вырос с 14,0 до 40,3%, за три месяца объем кредитов с просрочкой более 90 дней увеличился на 81,73 млрд тенге, до 570,87 млрд тенге.

10. Народный банк выкупил акции Qazkom

5 июля 2017 года стало известно о завершении сделок по приобретению АО «Народный банк Казахстана» пакетов акций Казкоммерцбанка, принадлежащих Кенесу Хамитовичу Ракишеву и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», в соответствии с договорами купли-продажи, заключенными 15 июня 2017 года.

По результатам завершения вышеуказанных сделок купли-продажи по состоянию на 5 июля 2017 года Народный банк является держателем 96,81% простых акций Казкоммерцбанка.

11. Нацбанк РК снизил ставку до 10,25%

21 августа 2017 года Национальный банк Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 10,25% с коридором ±1%. Годовая инфляция продолжила замедление и находится в целевом коридоре, а траектория ее снижения соответствует прогнозным оценкам Национального банка.

Смягчение денежно-кредитных условий обусловлено как стабильным уровнем инфляционных ожиданий и стабилизацией ситуации на сырьевых рынках, так и прогнозами по дальнейшему снижению уровня инфляции в среднесрочном периоде.

Ранее, в июле текущего года, базовая ставка была снижена с 11 до 10,5%. Тогда председатель Нацбанка Данияр Акишев напомнил, что 10 апреля 2017 года Национальный банк обозначил возможность снижения базовой ставки. «Условия, при которых ставка могла быть снижена, подтвердились. Более того, восстановление внутренней экономики происходит более быстрыми, чем ожидалось, темпами, – сказал глава НБ РК. – Решение о снижении ставки отражает оптимальный баланс рисков для экономики, связанных как с реакцией внутреннего рынка на денежно-кредитную политику, так и с внешними шоками, наиболее решающими из которых остаются цена на нефть и политика обменного курса крупнейших торговых партнеров Казахстана».

12. Bank RBK ограничил выдачу наличности клиентам

10 октября 2017 года Bank RBK ограничил выдачу денег суммой в 50 тыс. тенге в сутки, что получило широкую огласку в СМИ. С этого проблемы банка только начались.

Чуть позже на сайте KASE была размещена информация о том, что Bank RBK было получено исковое заявление о взыскании денежных средств по договору банковского вклада. Тогда же, 20 октября, стало известно, что в отношении Bank RBK Нацбанком РК была применена ограниченная мера воздействия в виде письменного предписания.

Вскоре акционеры Qazaq Banki заявили о прекращении процедуры слияния с АО Bank RBK. Решать вопрос по ситуации с Bank RBK пришлось НБ РК.

«Правительство совместно с Национальным банком, с квазигосударственными холдингами выработало вариант оздоровления банка, который заключается в следующем. Проблемный портфель банка, который оценивается в 600 млрд тенге, будет передан в специализированную компанию, которая не будет иметь прямого отношения к банку. Соответственно, банк проведет очищение от проблемного портфеля», – рассказал глава Нацбанка Данияр Акишев 7 ноября 2017 года.

В рамках обязательств, принятых новым инвестором, капитализация банка дополнительными средствами со стороны инвесторов составила порядка 160 млрд тенге. Поддержка со стороны Национального банка в виде субординированного займа составила около 240 млрд тенге.

13. Нацбанк выделил 410 млрд тенге четырем банкам в рамках оздоровления системы

18 октября 2017 года глава Национального банка Данияр Акишев сообщил, что в рамках реализации программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора в сентябре и октябре текущего года Национальным банком одобрено участие в программе четырех банков второго уровня – АО «АТФБанк», АО «Евразийский банк», АО «Цеснабанк» и АО «Банк ЦентрКредит» – на общую сумму 410 млрд тенге.

«Указанные банки и их крупные акционеры представили планы мероприятий по повышению финансовой устойчивости, улучшению качества активов и снижению уровня неработающих кредитов, а также письменные обязательства по докапитализации банка», – сказал г-н Акишев.

14. АО Delta Bank лишено лицензий

Delta Bank практически в течение всего года был лишен лицензии на проведение банковских и иных операций.

Постановлением правления НБ РК с 22 мая 2017 года было приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц АО Delta Bank сроком до 15 июня 2017 года включительно. Следующий «срок» банку был приписан с 21 июня по 3 августа 2017 года включительно.

А с 3 ноября текущего года наряду с лишением лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг банку назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка и которая будет действовать до назначения судом ликвидационной комиссии. Таким образом, Нацбанк намерен ликвидировать АО Delta Bank через суд.

15. Qazkom присоединят к Halyk Bank

15 декабря 2017 года стало известно, что АО «Казкоммерцбанк» планируется присоединить к АО «Народный банк Казахстана». Как отмечается в распространенном сообщении, решение об интеграции двух банков путем присоединения Qazkom к Halyk Bank одобрил совет директоров Народного банка.

Процедура присоединения будет осуществлена после прохождения всех необходимых процедур, включая соответствующее согласование с регулирующими органами.

На начало декабря текущего года активы Народного банка Казахстана составили 4,85 трлн тенге, Казкоммерцбанка – 3,44 трлн тенге. Капитализация двух крупнейших финансовых институтов (8,29 трлн тенге) составляет треть совокупного объема активов банковского сектора страны.