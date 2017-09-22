Итоги казахстанского конкурса грантов в 2017 году

32 528 абитуриентов в Казахстане стали обладателями государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием на 2017–2018 учебный год по бакалавриату*. Подавляющее большинство образовательных грантов получили национальные вузы. Наивысшие проходные баллы были у специальностей, связанных с иностранными языками, искусством и юриспруденцией, наименьшие — по техническим и педагогическим специальностям.

В 2017 году свыше 88 тыс. школьников сдали главный экзамен страны — ЕНТ. Пороговый уровень в 50 баллов преодолели 74,5 тыс., или 84,1% из них. Всего в конкурсе грантов участвовали 63,2 тыс. выпускников. Согласно списку, опубликованному на сайте МОН РК, в текущем году обладателями государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием стали 32 528 абитуриентов. Стоит отметить, что в 2016 году, согласно расчету МОНа, на бакалавриат дневного отделения поступило 24 232 студента-грантника.

Kursiv Research проанализировал результаты конкурса по присуждению образовательных грантов в 2017 году в разрезе вузов, специальностей и порогового балла по ЕНТ.

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Напомним, что с 2017 года выпускники сдавают экзамены в школах и для получения аттестата о среднем образовании и получения знака "Алтын белгі", а ЕНТ выполняет функции экзамена для поступления в вуз и системы распределения государственных грантов. К тому же изменен сам формат тестирования. Так, тестирование профильных предметов состоит из 20 вопросов с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных и десяти заданий с выбором нескольких правильных ответов из множества предложенных. Несколько вариантов ответов в тестировании профильных предметов дают проверить, насколько хорошо абитуриенты знают конкретную тему. Также тестирование с несколькими вариантами ответов препятствует заучиванию и угадыванию ответов, считают в Министерстве образования и науки. Максимальный результат который могут получить абитуриенты составил 140 баллов при 120 сопросах.

В семь государственных вузов поступили более тысячи абитуриентов, получивших государственный грант на обучение в 2017 году. Первую тройку вузов страны по количеству абитуриентов, поступивших по госзаказу, представляют крупнейшие многопрофильные вузы Казахстана.

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Традиционно лидирует Казахский национальный университет им. аль-Фараби — 3 886 студентов бакалавриата. По сравнению с предыдущим годом число грантников возросло почти на 30%. Еще 2614 абитуриентов — обладателей государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием выбрали своей альма-матер Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (2 575 абитуриентов в прошлом году). Тройку замыкает один из крупнейших вузов страны — Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, где с текущего года будут обучаться еще 1461 грантников, что на 37,2% больше, чем годом ранее (1065 студентов).

Далее список продолжают вузы аграрного и технического профиля. Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина в этом году может похвастаться 1 145 абитуриентами, поступившими на грант, что соразмерно с прошлым годом. В Казахском национальном исследовательском техническом университете им. К. И. Сатпаева в 2017 году насчитали 1143 абитуриентов, поступивших на грант, в предыдущем году количество мест по образовательному гранту для бакалавров в вузе было несколько больше — 1 702. Казахский национальный аграрный университет пополнил свой контингент 1 041 грантником, Карагандинский государственный технический университет чуть меньше — 1 020 абитуриентами — обладателями государственного гранта.

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Также в десятку списка вошел Медицинский университет «Астана», где в текущем году будут учиться 826 грантников-первокурсников. Что примечательно, в главный медицинский вуз страны — Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова в этом году поступили «лишь» 724 грантника (14-место).

В Актюбинском региональном государственном университете имени К. Жубанова наблюдается значительный наплыв студентов, поступивших на грант — 821 человек против 541 годом ранее. Десятку вузов замыкает Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, куда в 2017 году поступили учиться 768 абитуриентов-грантников.

Больше всего грантов было выделено по отраслям, связанным с медициной, информационными технологиями, иностранными языками. При этом по количеству поступивших на бакалавриат грантников в 2017 году - лидируют технические специальности.

По специальности «Общая медицина» в текущем году по госзаказу будут обучаться 2 694 грантника в различных вузах страны. Второй и третьей по популярности специальностями оказались «Информационные технологии» и «Вычислительная техника и программное обеспечение», куда поступили 968 и 967 грантников соответственно. На четвертом месте «Физическая культура и спорт», с данной специальностью связали свою будущую карьеру 876 обладателей образовательного гранта. Далее идет специальность «Иностранный язык: два иностранных языка», которая в этом году насчитала 830 грантников, в основном в качестве основного языка для изучения был выбран английский.

По специальностям «Биология» и «Биотехнология» на грант поступили 758 и 740 абитуриентов соответственно. Десятку наиболее востребованных, по мнению государства, специальностей замыкают технические специальности: «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», «Информатика» и «Транспорт, транспортная техника и технологии», на которые с нового учебного года поступили 741, 701 и 692 грантника соответственно.

Наименьшее количество грантов в текущем году получили специальности области искусства и узкие научные направления. К примеру, прикладную математику и химическую технологию тугоплавких неметаллических и силикатных материалов по госзаказу будут изучать еще по три студента. На «Хореографию», «Операторское искусство», «Живопись», «Традиционное музыкальное искусство» и еще ряд схожих по отрасли специальностей в 2017 году по Казахстану поступили по 5 абитуриентов-грантников.

На популярные среди казахстанской молодежи юридические и экономические специальности было выделено сравнительно небольшое количество мест. К примеру, на «Юриспруденцию» по гранту в этом году поступили 49 абитуриентов, по специальностям «Маркетинг» — 60, «Учет и аудит» и «Основы права и экономики» — по 73, «Финансы» — 105.

Чтобы стать обладателем образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием по разным специальностям, необходимо набрать разное количество баллов по ЕНТ. Пороговый уровень может существенно разниться в зависимости от конкурса на одно место по разным специальностям.

Проходной балл по ЕНТ для выпускников средних школ в 2017 году равнялся 50 баллам из 140 возможных, по комплексному тестированию (КТ), проводимому для выпускников школ прошлых лет и выпускников организаций технического и профессионального образования, пороговый уровень составил 35 из 70 возможных.

Так, с учетом итогов КТ, абитуриенты с минимальным проходным баллом (35) по ряду специальностей стали обладателями государственного гранта. В основном это рабочие технические и педагогические специальности, по которым было выделено сравнительно большое количество мест. Участники конкурса, сдавшие ЕНТ на 50 баллов, также получили грант по 12 специальностям, в число которых попали как наименее популярные, такие как «Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство», «Химическая технология неорганических веществ», так и более популярные — «Безопасность жизнедеятельности», «Материаловедение и технология новых материалов».

Наиболее высокие проходные баллы в текущем году сложились по специальностям «Востоковедение», «Живопись» и «Издательское дело» — минимум 116 баллов, что можно объяснить малым числом выделенных грантов. Далее идут «Традиционное музыкальное искусство», «Инструментальное исполнительство» и «Связь с общественностью» — 114 и 113 баллов соответственно. Чтобы поступить на грант по «Международному праву» в 2017 году необходимо было набрать по ЕНТ как минимум 103 балла.

Количество баллов, необходимых для получения гранта по разным специальностям, может значительно варьироваться из-за ряда факторов. Во-первых, это спрос и предложение: чем меньше мест выделено по определенной специальности, тем больше конкурс на одно место. Поэтому при подаче заявления на конкурс по той или иной специальности необходимо узнать, сколько мест было выделено для данной профессии. Полезным будет изучить прошлогодние итоги конкурса грантов по выбранной специальности.

Во-вторых, существенную роль в распределении грантов играет и вуз, который абитуриент указывает при заявке. Попасть на грант в «топовые» вузы Казахстана намного труднее, чем в менее популярные региональные образовательные учреждения. К примеру, по специальности «Общая медицина» в Государственный медицинский университет города Семей поступили на грант с результатом тестирования в 71 балл, а для поступления в Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова на ту же специальность требовалось уже 83 балла.

Обладатели знака «Алтын белгі», который с текущего года присуждается в школах, имеют преимущественное право на образовательный грант на подготовку специалистов с высшим образованием. Поэтому, несмотря на относительно низкий набранный медалистом результат, он автоматически идет первым по конкурсу. Законодательно данное преимущество планировалось отменить уже в текущем году.

«В этом году образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на ЕНТ. Вместе с тем, согласно действующему закону, обладатели знаков «Алтын белгі» должны быть обеспечены грантами с сохранением преимущественного права. Поэтому республиканская комиссия приняла решение обеспечить данную категорию лиц грантами за счет средств университетов, Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения», — сообщила директор департамента МОН РК Гульзат Кобенова в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В связи с этим республиканская комиссия по распределению государственных образовательных грантов опубликовала дополненный список обладателей грантов, включающий добавленные 1 487 грантов для обладателей знака «Алтын белгі», не попавших в ранний список.

В список дополнительно выделенных грантов кроме медалистов попали и претенденты с высокими результатами по ЕНТ. Так, по специальностям образования было дополнительно выделено 380 мест, затем идут медицинские специальности, по которым было выделено дополнительно 345 мест. По социальным и экономическим наукам выделено еще 282 грантов, 141 мест по техническим наукам и технологиям, 97 грантов по гуманитарным специальностям, 87 грантов по праву и 65 мест по специальностям связанных с обслуживанием. Меньше всего дополнительных грантов выделено по естественнонаучным специальностям – 26, по аграрным наукам – 25 и искусству – 11 мест.

В Министерстве науки и образования в текущем году планируют провести проверки в школах, выпускники которых не смогли подтвердить знак отличия «Алтын белгi». Пойти на такую меру ведомство вынудила скандальная ситуация, когда по итогам ЕНТ медалисты набирали минимальные баллы.

В 2018 году обладатели знака «Алтын белгі» при поступлении в высшие учебные заведения могут рассчитывать на преимущественное право на гранты лишь в случае равенства набранных баллов. «Мы надеемся, что в следующем году гранты будут распределяться только по баллам ЕНТ, с учетом сельской квоты, детям-сиротам, инвалидам и других льготных категорий», - отметила Гульзат Кобенова.

Однако, как заявили в МОНе, новый формат ЕНТ позволи большему количеству медалистов подтвердить знак отличия по итогам тестирования. В прошлые годы в среднем от 40 до 48 процентов учеников ежегодно подтверждали обладание знака "Алтын белгі". После того как новый формат ЕНТ отдал право выдачи знака "Алтын белгі" средним школам по итогам аттестации, в этом году процент подтвердивших свои знания выпускников составил 93,5 процента.

Неоднозначная ситуация, возникшая вокруг распределения грантов, вызвала общественный резонанс, в связи с чем уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил обращение в адрес министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева. В своем обращении омбудсмен выразил обеспокоенность по поводу участившихся в СМИ сообщений и поступающих в его адрес жалоб граждан на ущемление их права на доступ к качественному образованию. В своих обращениях абитуриенты и их родители указывали на несправедливое, по их мнению, присуждение и распределение образовательных грантов. Так, гранты были присуждены выпускникам со знаком «Алтын белгі» с весьма низкими результатами ЕНТ при том, что получившие высокие баллы лишились возможности учиться за счет государственных средств. По словам пресс-службы омбудсмена, на сегодняшний день ответ от министерства еще не поступил.

*Без учета дополнительного списка обладателей образовательных грантов 2017 года, без учета магистратуры и докторантуры.