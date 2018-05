Как выбрать университет? Рейтинг вузов РК по стоимости обучения на 2018-2019 учебный год

Выбор будущей профессии, а соответственно, и высшего учебного заведения является одним из первых важных решений в жизни человека, поэтому стоит отнестись со всей ответственностью к поиску подходящего вуза. На какие факторы необходимо обратить внимание при выборе университета, какие существуют высшие учебные заведения в Казахстане – разбирался Kursiv Research.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в 2017-2018 учебном году в Казахстане обучалось 496,21 тыс. студентов. По сравнению с предыдущим учебным годом количество обучающихся вузах страны увеличилось на 19,14 тыс. человек или 4%, однако за десять лет показатель сократился на 30,8% или 220,84 тыс. человек. Количество казахстанских студентов за рубежом, напротив увеличилось с 32,14 тыс. человек в 2007 году до 89,66 тыс. в 2017 году, свидетельствуют данные UNESCO.

В Казахстане сегодня функционирует 122 вуза. За последние десять лет по тем или иным причинам закрылось 45 учреждений. Тем не менее, предложение на рынке остается достаточно большим для относительно скромного населения страны. Как при таком количестве вузов выбрать наиболее приемлемый? Для этого стоит обратить внимание на несколько моментов.

Во-первых – расположение. Абитуриенту, для начала, стоит решить, в каком регионе ему хотелось бы обучаться. В силу географической особенности Казахстана разброс учебных заведений по стране довольно существенный. Так, 40 высших учебных заведений или треть всех вузов страны сконцентрированы в Алматы, 10 из них являются государственными, остальные 30 – частными. 13 высших учебных заведений есть в Астане, 12 – в Южно-Казахстанской и 9 в Карагандинской областях. В остальных регионах расположены менее семи вузов в каждой.

Как правило, многие крупные вузы имеют инфраструктуру для размещения иногородних студентов. Поэтому выбор будущей профессии является более приоритетной задачей в данном случае. Сделать это нужно взвешенно и обдуманно, чтобы в дальнейшем не пожалеть о своём выборе. Некоторые школьники заранее знают, кем они хотят стать. В этом случае призвание определяет будущую специальность абитуриента. Однако во многих случаях будущий студент не представляет себе, чем он хочет заниматься по жизни.

Специальность обучения стоит подбирать согласно требованиям рынка на данный момент и перспективам на ближайшее время. Стоит убедиться, что можно трудоустроиться по выбранной специальности, и она востребована на рынке труда.

Сегодня востребованные профессии Казахстана сосредоточены в разных сферах – от IT до продаж. Но развивающаяся рыночная экономика делает ставку на торговлю, услуги, финансовую деятельность, указывает доцент КазНУ имени аль-Фараби Назгуль Сырлыбаева.

Нынешняя молодежь – это цифровое поколение, чье взросление неразрывно связано с технологиями. Несомненно, в будущем будут востребованы IT специалисты со знанием английского и нескольких языков программирования, отмечает ученый. Специалисты пищевой промышленности, обладающие знаниями в биологии и в инженерии, станут основными производителями еды для жителей стран. С каждым годом количество новых профессий все увеличивается. Рынок труда меняется очень быстро.

«Необходимо привить стремление получать новые знания из разных областей отходить от очень узкой специализации. Мир меняется столь стремительно, что завтра потребуются новые умения и навыки. Ведь, кто сейчас учится в школе или в вузе, займут должности, которых сейчас еще не существует. Возможно, что исчезнут профессии, связанные с однообразным, монотонным трудом и рутинными задачами, а на их месте возникнут новые, более сложные. Они будут требовать от человека более творческого подхода к решению задач», - говорит Назгуль Сырлыбаева.

По словам ученого, важно делать акцент на разностороннем развитии, на кретивности и стратегическом мышлении, на умении адаптироваться к разным условиям и успешно работать в коллективе. «Будьте готовы учиться всю жизнь – повышать квалификацию, осваивать смежные специальности», - подчеркивает преподаватель.

Определившись со специальностью можно значительно сузить круг вузов. Далее, в зависимости от выбранной профессии стоит определить наилучшее учебное заведение. Здесь можно прибегнуть к внешней оценке вузов. К примеру, Независимое агентство аккредитации и рейтинга недавно составил национальный рейтинг вузов РК 2018 года, где были определены лучшие вузы в зависимости от профессиональной сферы. Рейтинг НААР базируется на оценке образовательных программ по параметрам: концентрация талантливых студентов, преподавателей и исследователей; академическая мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава; качество подготовки и трудоустройство выпускников; высокий уровень взаимодействия вуза и работодателей; конкурентоспособность научных публикаций преподавателей, докторантов и магистрантов.

Так, согласно данному рейтингу КазНУ им. аль-Фараби стал первым почти многим направлениям подготовки специалистов, включая гуманитарные и технические наука. По направлению «искусство» лучшим стал КазНАУ им. Т.Жургенова, «музыкальное искусство» лучше всех преподают в Казахской национальной консерваторию им. Курмангазы. По «медицине» первым стал ЗКГМУ им. М. Оспанова, «сельхознауки» и «ветеринарию» по версии рейтинга лучше всего изучать в Казахском национальном аграрном университете. По направлению «военное дело и безопасность» первым стал ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, по «вычислительной технике» - Академия Кайнар.

В свою очередь, Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании составило свой рейтинг, где определены лучшие вузы по сферам деятельности и по каждой образовательной программе. Методология расчета институционального рейтинга базируется на трех составляющих: первая составляющая это оценка качества академических ресурсов вуза на которую отводится 70% от общего числа баллов, вторая составляющая – экспертная оценка качества деятельности вузов (15%) и третья – оценка деятельности вузов на основе проведения социологического опроса работодателей и государственных органов (15%).

Согласно рейтингу НКАОКО за 2017 год лучшим многопрофильным вузом страны признан КазНУ им. аль-Фараби, Казахстанско-Британский технический университет стал первым среди технических, а Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза среди гуманитарно-экономических вузов. Национальный рейтинг медицинских вузов возглавил Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, лучшим педагогическим вузом признан Казахский государственный женский педагогический университет. В составе рейтинга вузов искусства лишь один вуз – Казахский национальный университет искусств.

Если предыдущие рейтинги основываются на контенте и достижениях вуза, преподавателей и студентов, рейтинг, составленный НПП РК «Атамекент» больше сфокусирован на возможностях выпускников и оценке вузов со стороны работодателей. Организация провела оценку образовательной программы по специальности «Информационные системы» по разным параметрам. Лидерами данного рейтинга стали КБТУ, Международный университет информационных технологий и Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева.

Рейтинг наглядно показывает, что уровень дохода выпускников разных вузов по одной специальности может ранжироваться значительно. Так, наибольшая медианная зарплата зафиксирована у выпускников КБТУ и Казахстанско-Немецкого университета. Чуть меньший балл по данному параметру получил Университет «Туран», Казахский университет Технологий и Бизнеса и Центрально-Казахстанская академия.

По доле трудоустроенных выпускников по рейтингу НПП РК «Атамекент» лидируют Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова и КБТУ. В выборе вуза важна роль вуза в трудоустройстве выпускника. Обязательно стоит обратить внимание, помогает ли университет или академия в продвижении своих выпускников, прохождении производственной практики и т.д.

Наиболее престижные вузы Казахстана, по мнению работодателей и специалистов области, согласно вышеизложенному рейтингу стали КБТУ, Атырауский университет нефти и газа, Университет имени Сулеймана Демиреля, Университет Нархоз и Международный университет информационных технологий.

Системы высшего образования многих стран, все чаще отмечают, что для поддержания своей международной репутации в новой конкурентной среде требуется большая гибкость, нацеленность на генерацию университетами новых знаний, восприимчивость к инновациям и способность их воспроизводить, говорит Назгуль Сырлыбаева. В системе высшего образования Казахстана с каждым годом нарастает внутренняя конкуренция среди высших учебных заведений и вузы страны могут конкурировать с иностранными, считает ученый.

По результатам независимой оценки, проведенной агентством QS в 2018 году КазНУ стал первым вузом Казахстана и единственным в Центрально-Азиатском регионе, получившим «Четыре звезды» превосходства в международном рейтинге «QS Stars Development Road map». В мировом рейтинге вуз занял 236 место. Всего в рейтинг QS вошли 8 казахстанских вузов.

Финансовая составляющая является одной из основных факторов при выборе вуза. Как правило, обучение в крупных городах стоит дороже, получить диплом в регионах гораздо дешевле – разница между минимальной и максимальной стоимостью обучения в вузах Казахстана достигает 14 раз (среди 70 выших учебных заведений рейтингуемых Kursiv Research).

Самым дорогим вузом в Казахстане на сегодня остается КИМЭП, цена одного кредита в новом учебном году в институте составит 71 900 тенге по всем специальностям, в среднем за один год студент осваивает 30 кредитов, в итоге стоимость обучения в вузе обойдется чуть больше 2 млн тенге. В КБТУ один год обучения стоит от 1,45 млн до 2 млн тенге в год в зависимости от специальности, для получения двудипломного образования нужно будет оплачивать дополнительно сдачу международных экзаменов. Тройку самых дорогих вузов замыкает Алматы менеджмент университет, здесь годовое обучение стоит от 700 тыс. тенге, обучение на английском языке по разным специальностям обойдется до 1,5 млн тенге в год.

В международном университете информационных технологий обучение стоит около 900 тыс. тенге в год, в Казахстанско-немецком университете 1 курс по всем специальностям обойдется в 850 тыс. тенге. В КазНУ им. аль-Фараби обучение ранжируется от 619,5 тыс. тенге до 1,07 млн тенге в год. Продолжает рейтинг Университет имени Сулеймана Демиреля, где в 2017/2018 учебном году обучение стоило от 400 тыс. тенге до 1,25 млн тенге, в Казахском национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова за один 1 курс обучения необходимо выложить от 770,1 тыс. до 847 тыс. тенге (данные за прошлый год). Десятку самых дорогих вузов страны замыкает Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова, на разных специальностях стоимость обучения здесь составит от 600 тыс. до 1 млн тенге.

Почти 30% всех обучающихся в вузах Казахстана студентов получают образование за счет государственного образовательного гранта. В 2018-2019 учебном году планируется выделить дополнительно еще 20 тыс. грантов к 53 тыс., выделяемых ежегодно. Такое поручение озвучил президент Нурсултан Назарбаев в рамках «Пяти президентских инициатив» на совместном заседании палат Парламента.

Абитуриентам, желающих попытать счастья в республиканском конкурсе по присуждению образовательных грантов, стоит обратить внимание на статистику прошлых лет по поступившим на грант в разрезе вузов и специальностей. В 2017 году первую тройку вузов страны по количеству абитуриентов, поступивших по госзаказу, представили крупнейшие многопрофильные вузы Казахстана. Традиционно лидирует по поступившим на грант Казахский национальный университет им. аль-Фараби – 3 886 студентов бакалавриата. 2 614 абитуриентов – обладателей государственного образовательного заказа выбрали своей альма-матер Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. Тройку замыкает один из крупнейших вузов страны – Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, где в прошлом году поступило 1 461 грантников.

Одним из критериев при выборе вуза является форма собственности учебного заведения. Есть много споров, какой вуз лучше: частный или государственный? Традиционно считается, что при выборе высшего учебного заведения нужно отдавать предпочтение исключительно государственным вузам. Это с одной стороны оправдано, ведь государственный вуз зачастую имеет гарантированное финансирование и приоритетный доступ к госзаказу, а риски прекращения деятельности сведены к нулю. С другой стороны, в некоторых частных вузах, предлагающих качественное образование, программы обучения зачастую более передовые, чем в государственных. Частные вузы более гибкие и быстрее адаптируются к требованиям рынка. Кадровый состав частного вуза так же может быть более передовым.

За годы независимости, несмотря на периодическую расчистку со стороны регулятора, частные вузы в количественном плане не только сравнялись, но и значительно превзошли государственные. Сегодня 75 из 122 вузов являются частными. Сегодня ведется работа над поэтапном расширении академической и управленческой самостоятельности государственных вузов в рамках Государственной программой развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы. Предполагается, что вузы должны стать крупными финансово самостоятельными объединениями в форме некоммерческого акционерного общества.

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является рекламой данных организаций.

"Университет КИМЭП является старейшим и крупнейшим университетом, работающим по североамериканской модели образования в Центральной Азии. Вуз располагается в современном студенческом городке, расположенном в центре Алматы. Материально-техническая база Университет КИМЭП — один из лучших среди университетов данного региона. В настоящее время университет предлагает пятнадцать программ, включая программы бакалавриата в области делового администрирования, экономики, политологии, государственного управления и журналистики; программы магистратуры в области делового администрирования, экономики, права и преподавания английского языка; а также докторскую программу в области делового администрирования. Кроме этого, Университет КИМЭП предлагает программу МВА для руководителей и широкий спектр сертифицированных программ и краткосрочных курсов. Все академические программы преподаются на английском языке. Преподавательский состав Университета КИМЭП состоит из казахстанских и иностранных преподавателей, большинство из которых получили свои магистерские и докторские степени в вузах Европы и Северной Америки. Университет КИМЭП обладает наибольшим среди стран СНГ количеством преподавателей со степенью Ph.D., полученной в западных высших учебных заведениях."

"Казахстанско-Британский технический университет – университет нового поколения, взявший на себя ответственную миссию подготовки и формирования национальной научно-технической элиты Казахстана. Согласно ежегодного Национального рейтинга высших учебных заведений страны занимает первую строчку рейтинга (представленного пятью университетами страны) среди технических высших учебных заведений республики. КБТУ признан лидером по международным публикациям и цитируемости научных работ среди данной группы вузов. По данным QS World University rankings КБТУ вошел в список лучших 600 университетов в 2012 году, тем самым присоединившись к группе быстроразвивающихся технических вузов мира. По результатам исследования КБТУ набрал наивысшее количество баллов среди университетов в Казахстане по показателям ""индекс академической репутации"" и ""индекс репутации среди работодателей"". В вузе функционирует 8 факультетов и 12 специальностей технического и экономического направления, работают 170 преподавателей, 79 профессоров, 30% ППС составляют зарубежные специалисты. Вуз демонстрирует 98% трудоустройства выпускников которые работают в зарубежных и национальных компаниях. "

"Алматы Менеджмент Университет осуществляет подготовку специалистов экономических специальностей по программам бакалавриата, MBA (магистр делового администрирования) и DBA (доктор делового администрирования). AlmaU является одним из первых бизнес-вузов Казахстана. Учебное заведение было организовано в 1988 году как Алма-Атинская школа менеджеров. Вуз входит в ТОП-200 бизнес-университетов мира и ТОП-100 университетов по управлению знаниями. В Алматинском университете Менеджмента действует модель непрерывного образовательного процесса, которая включает: колледж AlmaU; бакалавриат (высшее профессиональное образование); магистр делового администрирования (MBA); доктор делового администрирования (DBA); дистанционное образование; краткосрочные и среднесрочные программы профессиональной подготовки и переподготовки (центр развития менеджмента)."

"Международный Университет Информационных Технологий – ведущее учебное заведение в Центрально-Азиатском регионе в области подготовки квалифицированных, международно-признанных IT специалистов. Международный университет информационных технологий создан в тесном сотрудничестве с iCarnegie (Robomatter Inc)., – структурным подразделением университета Сarnegie Mellon (США), с лучшей мировой практикой и образовательными программами.Международный IT Университет обеспечен 500 грантами на бакалавриат от правительства РК и национальных инфокоммуникационных компаний, которые покрывают обучение по казахстанским и американским образовательным программам. Партнерами университета являются ведущие IT университеты Малайзии – University Kuala Lumpur, Limkokwing University, University Tenaga Nasional; Кореи: KAIST, INHA, SUWON, HANBAT, Solbridge и другие университеты мира. Международный IT Университет формирует специалистов нового поколения со знаниями не только отраслевых технологий, но и передового менеджмента, экономики, коммуникативных навыков, с углубленными знаниями английского языка. Особое внимание IT Университет обращает на развитие личностных качеств, лидерских навыков и творческих способностей студентов."

"Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ), основанный в 1999 году, осуществляет свою деятельность совместно с немецкими вузами-партнерами при поддержке Германской Службы Академических Обменов (DAAD). В 2014 году КНУ успешно прошел институциональную аккредитацию аккредитационным агентством НКАОКО. Все программы аккредитованы Институтом аккредитации, сертификации и обеспечения качества ACQUIN (Германия). Причины выбрать КНУ: - Программа ""Двойной диплом""; - Государственные гранты и внутренние стипендии на обучение; - Отличные знания по специальности + владение немецким и английским языками по окончании; - Немецкие вузы-партнеры; - Возможность прохождения стажировки в Германии; - Обучение в небольших группах; - Получение оценок только за знания."

"Казахский национальный университет имени аль-Фараби – ведущее учреждение системы высшего образования Республики Казахстан, первым прошедшее государственную аттестацию и подтвердившее право на осуществление образовательной деятельности по всем специальностям и уровням. КазНУ имени аль-Фараби – лидер Генерального рейтинга вузов Казахстана, первый в истории страны лауреат премии Президента Республики Казахстан «За достижения в области качества», дипломант Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг. На сегодняшний день КазНУ имени аль-Фараби это целый учебно-научный комплекс, который предлагает широкий выбор специальностей. В составе университета функционирует 15 факультетов, 63 кафедр, 20 научно-исследовательских институтов и центров, технопарк; работают более 2 тысяч профессоров, докторов, кандидатов наук и докторов философии, более 100 академиков крупнейших академий, около 30 заслуженных деятелей Республики Казахстан, более 30 лауреатов Государственных и именных премий РК и 40 лауреатов премий молодых ученых, 45 стипендиатов государственных научных стипендий. В университете обучаются более 18 тысяч студентов и магистрантов по многоуровневой системе высшего профессионального образования. Мы сотрудничаем с 418 крупнейшими международными вузами мира по реализации совместных международных программ обучения, обмену студентов и проведения стажировок."

"Университет имени Сулеймана Демиреля — светское высшее образовательное учреждение, расположенное в Алматинской области в городе Каскелен. СДУ был открыт 17 декабря 1996 года общественным фондом ""Білім Орда"" при участии президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым и девятым президентом Турции С.Демирелем. По предложению Н.А.Назарбаева университет был назван в честь Сулеймана Демиреля. На сегодняшний день в университете функционируют 4 факультета: факультет юриспруденции и социально-гуманитарных наук; факультет педагогических и гуманитарных наук; факультет инженерии и естественных наук; бизнес-школа СДУ. Программы университета ориентированы на современные потребности общества, и адаптированы к быстро меняющейся социальной, политической и экономической обстановке в стране. В университете созданы условия для обеспечения доступности и качества образования, отвечающего требованиям международного и национального законодательства, для постоянного повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и повышение эффективности управления университетом. Профессорско-преподавательский состав университета осуществляет научные исследования в различных областях знания. Университет предоставляет широкий выбор дополнительных образовательных услуг. "

"КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова – один из старейших медицинских университетов, которому в 2015 году исполнилось 85 лет. Сегодня КазНМУ – флагман медицинского образования, объединяющий в себе учебную, врачебную и научно-исследовательскую работу. Профессорско-преподавательский состав КазНМУ насчитывает 1712 штатных единиц К образовательному процессу привлекаются и зарубежные специалисты. В университете функционирует отдел рекрутинга.КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова имеет договора сотрудничества с ВУЗами стран дальнего и ближнего зарубежья. В университете на 6 факультетах (лечебный, педиатрический, общественного здраво-охранения, менеджмента в здравоохранении и фармации, общей медицины, профессиональной подготовки) функционируют 76 кафедр и 7 курсов, на 2 факультетах (фармацевтический и стоматологический) кафедры преобразованы в модули (фармацевтический факультет 5 модулей, стоматологический 9 модулей). Наряду с образовательной деятельностью университет осуществляет научно-исследовательскую и лечебно-консультативную работу. "

"Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова многоступенчатое многопрофильное учебное заведение, признанный центр подготовки творческой интеллигенции.В академии функционируют 6 факультетов: 1) Театральное искусство 2) Кино и ТВ; 3) Хореография; 4) Живопись, скульптура и дизайн; 5) Искусствоведение; 6) Музыкальное искусство. Подготовку специалистов осуществляют 23 кафедры, из которых 17 являются выпускающими, 6 общеакадемическими. В 2008 г. были открыт отдел повышения квалификации и переподготовки кадров. Осуществляется многоступенчатая подготовка специалистов в области искусства: школа-интернат – 7-9 классы (начальная художественная подготовка), колледж (техническое и профессиональное образование), ВУЗ (высшее специальное образование), а также послевузовское образование (магистратура и докторантура PhD). Профессорско-преподавательский состав академии насчитывает более 400 человек. Функционирует экспериментальный молодежный театр «Мен» (руководитель - заслуженный деятель искусств РК, доцент Н.Жакыпбай), лауреат Международного и Республиканского фестивалей, в репертуар которого входят пьесы национальной и мировой драматургии — «Гамлет», «Пигмалион», «Ревизор», «Король Лир», «Үшкір мүйізді бұзау», «Сәукелелі ақ тау», «Аққұс туралы аңыз», «Қош бол, ақ кеме» и др."

Полувековой опыт обучения высококлассных специалистов в Университете Нарохоз успешно сочетается с современными и инновационными методами преподавания. Вуз предоставляет обучение по 25 специальностям в сфере экономики, финансов, менеджмента, маркетинга, права, международного дела, туризма, ресторанного и гостиничного дела, информационных система и экологии. Кроме того, студенты вуза могут пройти обучение в одном из 50 вузов-партнеров по всему миру. При университете имеется богатая библиотека, современный спортивный комплекс с бассейном и три общежития. В вузе функционируют 6 студенческих клубов, а также в первом в Казахстане бизнес-инкубаторе MOST, созданном на базе Университета Нархоз.

"Евразийский национальный университет – один из ведущих классических университетов Казахстана. Вуз первым из казахстанских вузов вошел в топ-500 лучший университетов мира по данным рейтингового агентства QS World Universities в 2010 году. В 2012 году вуз занял в рейтинге 369 место. В 2013 году ЕНУзанял 303-ю позицию в списке широко признанных университетов мира, поднявшись на 66 позиций в сравнении с показателями 2012 года. Образовательная деятельность в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ведется по трехуровневой системе подготовки кадров: бакалавриат – магистратура – докторантура PhD на русском и казахском языках только по очной форме. В состав университета входят 13 факультетов (механико-математический факультет, факультет информационных технологий, архитектурно-строительный университет, факультет естественных наук, факультет социальных наук, юридический факультет, филологический факультет, экономический факультет, факультет международных отношений, физико-технический факультет, факультет журналистики и политологии, исторический факультет и транспортно-энергетический факультет). Функционирует военная кафедра, осуществляющая подготовку по двум военно-учетным специальностям."

"Университет «Астана» – высшее учебное заведение нового поколения. Университет расположен в новом, современном, 17 этажном здании в самом центре столицы Республики Казахстан. Мощная материально-техническая база. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. Выпускники университета получают дипломы государственного образца. Подготовка будущих специалистов начинается на уровне колледжа, бакалавриата и завершается послевузовским обучением в магистратуре. Университет «Астана» прошел государственную аттестацию. Вуз осуществляет свою деятельность по всем формам обучения. Осуществляется подготовка по 25 самым востребованным специальностям, включая «Нефтегазовое дело», «Строительство», «Дизайн» и др. Имеются собственные гранты на обучение. Широкий спектр возможностей поступления в вуз: повторная сдача ЕНТ/КТА, включая лиц, не участвовавших в сдаче ЕНТ (согласно правилам Министерства образования и науки Республики Казахстан). Параллельное обучение в зарубежных вузах. Интересная и насыщенная студенческая жизнь. Выпускники университета работают в различных государственных учреждениях, прокуратуре, банках, являются создателями многочисленных предприятий. Все это обеспечивает высокий рейтинг вузу. Наши выпускники востребованы во всех сферах производственной, творческой, научной, общественной, управленческой и административной деятельности."

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы – ведущий музыкальный вуз Республики Казахстан, обеспечивающий профессиональную подготовку специалистов в сфере музыкального образования. Педагогами консерватории являются крупные концертирующие музыканты, творчество которых признано и востребовано не только в Казахстане. К услугам студентов и преподавателей вуза современно оборудованные просторные аудитории, Большой концертный зал, Камерный зал, Малый концертный зал, спортивный, тренажерный залы, читальный зал, классный абонемент, библиотека и медиатека, компьютерные классы, Интернет, телерадиокомплекс, типография, музыкальная мастерская, столовая и многое другое. Общежитие для иногородних студентов располагает 42 репетиториями, читальным и спортивным залами, бытовой техникой и новой мебелью. Студенты консерватории занимаются на новых инструментах лучших японских и немецких фирм (Steinway&Sons, Grotrian-Steinweg, Bluthner, Seiler, August Forster, Yamaha), а также на электронных инструментах для струнного квартета.

"Университет международного бизнеса (UIB) основан в 1992 году. На сегодняшний день университет готовит специалистов экономического, технического и гуманитарного профилей по учебным программам: бакалавриат, магистратура, докторантура (PhD), а также бизнес-образование посредством программ MBA и DBA. UIB позиционирует себя на современном рынке образования как «Университет практических знаний». На сегодняшний день в университете работают более 50% преподавателей - практиков, которые являются ведущими специалистами разных сфер деятельности. В университете введена инновационная система обучения «Blending education», которая представляет собой смешивание учебных материалов онлайн и обучения в группе с преподавателем. Университет UIB предоставляет возможность студентам отправиться заграницу по пяти международным программам для обмена опытом и получить бесценные знания в лидирующих университетах Европы и Азии. Вступив в студенческую организацию, которых больше 20-ти, перед студентом открываются новые двери, новые возможности. Ежегодно в рамках поддержки студенческих инициатив Университет выделяет 6 000 000 тенге на релизацию различных студенческих проектов. "

"Университет «Туран» был учрежден и зарегистрирован в 1992 году в г. Алматы и является ядром образовательной корпорации. Университет «Туран» осуществляет подготовку по 23 специальностям бакалавриата, 15 специальностям магистратуры, 5 специальностям докторантуры PhD по самым востребованным направлениям на трех факультетах: экономическом, гуманитарно-юридическом и факультете «Академия кино и телевидения». Образовательная корпорация «Туран» представляет собой целостный комплекс, обеспечивающий принцип непрерывности и многоступенчатости образования, и включает в себя школу-лицей, 2 колледжа, 2 университета и образовательно-оздоровительный комплекс «Тау-Туран» в городах Алматы и Астане. кадемическая мобильность студентов, стажировки преподавателей за рубежом, организация совместных международных мероприятий – неотъемлемая часть нашей работы. Благодаря эффективной системе международного образовательного партнерства с целым рядом зарубежных университетов США, России, Германии,Украины, Малайзии. В вузе успешно работает система студенческого самоуправления – Комитет по делам молодежи. Действуют профессиональные клубы – КВН, интеллектуально-дебатный клуб «Сириус», туристский клуб «Медео», различные научные кружки и секции, в том числе спортивные. "

"Казахский национальный аграрный университет является крупным научно-образовательным аграрным центром осуществляющим качественную подготовку и переподготовку специалистов для всех секторов АПК РК. Университет осуществляет подготовку специалистов по 41 специальности бакалавриата, 39 магистратуры и 16 докторантуры. В университете работают 727 преподавателей и научных сотрудников, в том числе 19 академиков НАН РК, 142 доктора, 303 кандидата наук и 48 докторов PhD. На базе КазНАУ в форме агротехнологического хаба создан национальный исследовательский университет. Цель создания такой агрохаба - содействие инновационному развитию АПК страны, подготовка специалистов новой формации, востребованных на аграрном рынке труда. Подготовка кадров для ГПИИР в вузе до 2017 года велась в университете по 4 специальностям. Сегодня их количество увеличилось - до 11. Университет одним из первых среди вузов Центральной Азии вошел в состав Исполнительного Комитета ГринМетрик и стал его Национальным координатором. В 2017 году по результатам рейтинга Вебометрикс университет среди казахстанских вузов занял 3-е место. В рейтинге QS Развивающаяся Европа Центральная Азия занял - 77 место и вошел в топ-100. В 2017 году университет стал полноправным членом Обсерватории превосходства в Академическом рейтинге университетов Айрег. Для усиления практической подготовки обучающихся созданы студенческие ветеринарные, землеустроительные, механизированные отряды, отряды по защите растений, проведению гидромелиоративных работ и др."

"В Satbayev University представлены 44 технические специальности. Больше всего специальностей представлено для тех студентов, чей профильный предмет – это математика и физика: от металлургии и газового дела, до IT, машиностроения, приборостроения и цифровых технологий. Для тех студентов, чьими профильными предметами является биология и география, есть 3 специальности: кадастр, экология и землеустройство. На биотехнологию могут поступить те студенты, у которых профильный предмет – это биология и физика. Тремя специальностями представлены химия и физика – это обогащение полезными ископаемыми, химическая технология неорганических и органических веществ. И, конечно, для тех, кто сдает творческий экзамен в университете есть профессии архитектуры и дизайна. Satbayev University, будучи государственным университетом, ежегодно обучает около 82% студентов совершенно бесплатно. Минимальный проходной (пороговый) балл необходимый для зачисления к нам, как в Национальный ВУЗ равен 65. Это же количество баллов является минимальным для возможности претендовать на обучение по государственному гранту. Среднее количество баллов для обладания государственным грантов в прошлом году в нашем ВУЗе ровнялся 75 баллам. Отдельный акцент в Satbayev University сделан на зарубежной производственной практике и академической мобильности. У студентов есть возможность получить дополнительное образование по программе академической мобильности в институтах Западной, Восточной Европы и странах Азиатско-Тихоокеанского региона и лучших университетов США. Один из лучших показателей по трудоустройству студентов в Казахстане показывает Satbayev University. Университет назначает студента на место практики в одну из многочисленных компаний-партнеров (всего 450 – компаний), а 88% выпускников устраиваются работать в те же организации, где и проходили практику. Студенты Satbayev University работают на зарубежном передовом оборудовании. В работе ученикам помогает первый в центральной Азии суперкомпьютер. В университете создана лаборатория FabLab. "

"Алматинский Университет Энергетики и Связи создан 10 января 1997 г. на базе Алматинского Энергетического института (АЭИ). Является первым негосударственным техническим вузом со статусом некоммерческой организации. Обучение ведется на казахском, русском и английском языках. АУЭС – один из немногих ВУЗов в Казахстане, готовящий высококлассных специалистов по энергетике, телекоммуникациям и IT-технологиям во всем регионе Средней Азии. Университет готовит специалистов по специальностям колледжа, бакалавриата, магистратуры, докторантуры согласно классификатору МОН РК. АУЭС обладает развитой современной инфраструктурой, в которую входит 4 института,19 кафедр, более 80 современных научных лабораторий и станций, 3 учебных корпуса расположенных в непосредственной близости друг от друга, 3 студенческих общежития, спортивный стадион, региональные академии Cisco и Microsoft и школа робототехники."

"КазНУИ – один из молодых, перспективных учебных заведений в Республике Казахстан. Он образован на базе Казахской национальной академии музыки, которая была сформирована на базе Акмолинского колледжа искусств и детской музыкальной школы. Профессорско-преподавательский состав был сформирован из опытных специалистов, способных воспринять и реализовать на практике новые идеи в области образования и культуры. Для работы в КазНАМ были приглашены известные в республике музыканты, ученые и педагоги. В настоящее время Университет ведет подготовку специалистов по 7 программам школы-колледжа, 20 программам бакалавриата и 16 программам магистратуры. В КазНУИ работает 6 факультетов: факультет музыки, факультет традиционного искусства, факультет театра, кино и ТВ, факультет хореографии, художественный факультет, социально-гуманитарный факультет. В вузе успешно осуществляется связь образования с художественной практикой. Студенты активно включены в учебно-производственную деятельность, являются участниками своеобразной «творческой лаборатории» – технопарка. Университет за годы своего существования подготовил более 500 лауреатов международных конкурсов и более 300 лауреатов республиканских конкурсов в области музыкального искусства."

"29 февраля 1984 года решением ВЦСПС в г. Алма-Ате был создан учебно-консультационный пункт Высшей профсоюзной школы культуры. В 1993 году решением Ученого Совета Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов УПК присвоен новый статус - Филиала СПбГУП. Университет обучает по образовательным программам Юриспруденция, Прикладная информатика (по областям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Социально-культурная деятельность и Социальная работа. Алматинский филиал ""Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов"" - это возможность получить Российское образование в Казахстане. АФ СПбГУП - это высокий уровень знаний, высококлассный преподавательский состав, индивидуальный подход к каждому студенту, интересная и увлекательная студенческая жизнь, хорошая ценовая политика, наличие общежития, получение диплома Российской Федерации, возможность побывать в Санкт-Петербурге."

"Деятельность КАУ привлекает к себе интерес различных зарубежных организаций, работающих в данное время в РК. На сегодняшний день установлены стабильные отношения между университетом и международными организациями (IREX, ACCELS, USIS, British Council, зарубежными образовательными учреждениями — университетами, колледжами, школами). КАУ заключены договора артикуляции с университетами США, Италии, Испании, Канады, ОАЭ, т. е. наши студенты выезжают продолжать обучение именно в эти страны. Мы предоставляем возможность студентам, обучившись три года в КАУ по категории ""А"", выехать на четвертый год обучения в зарубежный вуз. После его окончания, получив диплом американского вуза, возвратившись в КАУ, студент может сдать разницу в дисциплинах, получить диплом государственного образца и степень бакалавра по казахстанскому стандарту. Иногородним студентам (бакалавриата, колледжа, школы) предоставляется общежитие на бесплатной основе. КАУ в составе Международной Образовательной Корпорации занимает, согласно рейтингам авторитетных агентств республики, достаточно крепкие позиции. Рейтинг университета растет из года в год. В 2016 году в Генеральном рейтинге многопрофильных вузов Казахстана вуз занял 15 место. По специальностям бакалавриата КАУ следует отметить специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» – 7 место и «Международные отношения» – 8 место в рейтингах НКОКО."

"Казахская головная архитектурно-строительная академия (КазГАСА) – это ведущий вуз Республики Казахстан в области архитектуры, дизайна, строительства, технологии деревообработки, экономики и менеджмента в строительстве. Прием в академию осуществляется по государственному заказу, а также на платной основе. Факультеты: Архитектура, Дизайн, Строительство, Производство строительных материалов, изделий и конструкий, Инженерные системы и сети, Технология деревообработки и изделий из дерева, Геодезия и картография, Экономика, учет и Аудит. КазГАСА представляет собой многопрофильную структуру, где помимо шести факультетов функционируют Лицей, Колледж.Академия предоставляет равные возможности для получения образования как гражданам Казахстана, так и иностранным гражданам, обучение на родном языке представителям зарубежной казахской диаспоры, принимаемых на учебу на основе межправительственных и межвузовских соглашений и договоров. По результатам рейтингов образовательных программ НКАОКО -2017(бакалавриат, магистратура), в национальном рейтинге лучших многопрофильных вузов РК Международная Образовательная Корпорация (КазГАСА, КАУ) занимает 18 место. "

КазНПУ — первое высшее учебное заведение Казахстана. Основан в 1928 году. В составе вуза функционируют институт права и экономики, институт математики, физики и информатики, исторический факультет, институт филологии и полиязычного образования, институт педагогики и психологии, естественно-географический институт, институт искусств, культуры и спорта и институт Сорбонна-Казахстан, созданный в 2014 году на основе сотрудничества между Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая (КазНПУ) и Университетом Сорбонна Париж Сите (УСПС). Подготовка специалистов ведется на 60 кафедрах по 54 специальностям. В 2016 году в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая был создан научно-инновационный парк. В университете трудятся 875 преподавателей и ученых КазНПУ имени Абая, в т.ч. 15 академиков НАН РК, 161 доктора наук, профессора; 345 кандидатов наук, доцентов; в том числе 27 докторов философии, 142 магистров. Среди них 45 членов иных общественных академий наук, 19 членов творческих союзов, 6 Заслуженных тренеров, 12 мастеров спорта.

"Каспийский университет (Caspian University) является многопрофильным вузом и позиционируется на рынке образовательных услуг как университет, обеспечивающий качественное, непрерывное образование по программам довузовского послесреднего образования (колледж), бакалавриата и магистратуры (университет) по направлениям: Юриспруденция; Экономика и Финансы; Информационные Технологии: вычислительная техника и программное обеспечения, автоматизация и управление; Геология и Нефтегазовое дело. При университете действует школа искусств Карины Сарсеновой. Университет тесно сотрудничает Колорадским университетом и университетом Южной Каролины (США), университетом Серж-Понтуаз (Париж, Франция), Турецким государственным университетом, Международным Пражским университетом (Чехия), Уральским государственным университетом, Томским политехническим университетом (Россия), а также участвует в проекте USAID по развитию бухгалтерского учета и международной программы сертификации бухгалтеров (А/CIPA)."

"Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави, созданный 6-го июня 1991 года, является первым в Казахстане международным высшим учебным заведением и единственным среди вузов тюркоязычных стран, получившим статус международного. Учебные корпуса вуза построены по европейским стандартам. Сегодня на 10-ти факультетах университета обучаются по 54-ми специальностям бакалавриата, 30-ти -магистратуры, 11-ти — докторантуры PhD, 5-ти — резидентуры и 6-ти интернатуры около 8 тысяч студентов, магистрантов, резидентов, интернов и докторантов из 15-ти стран мира. Учебные занятия ведут 74 докторов наук, профессоров, 62 докторов философии (PhD), 262 кандидатов наук, доцентов, 122 магистр наук, в том числе из Турции профессоров и сотрудников – 35. Для чтения лекций и ведения занятий по программе «Визитинг профессор» приглашаются известные ученые, профессора из США, Канады, Великобритании, Испении, России, Турции и др. стран мира.Все обучающиеся обеспечены благоустроенным общежитием на 100%. Ежегодно кроме государственных образовательных грантов дополнительно выделяются вузу 500 грантов на обучение. "

"Если вы хотите получить качественное образование и добиться профессионального успеха в сфере физической культуры, спорта, туризма, ресторанного дела и гостиничного бизнеса, поступайте в Казахскую академию спорта и туризма, которая в 2015 году признана Международной федерацией университетского спорта (FISU) как «Лучший университет мира». КазАСТ осуществляет непрерывное образование: колледж-бакалавриат-магистратура-докторантура PhD. У нас работают высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, опытные педагоги-тренеры, известные ученые-исследователи в области спорта и туризма. При академии действуют научно-исследовательские институты по спорту и по туризму. Академией заключено 58 международных договоров о сотрудничестве с вузами-партнерами из 32 стран мира. Студенты КазАСТ имеют уникальную возможность расширить границы трудоустройства, обучаясь по специальности «Организация физической подготовки и спорта» на военной кафедре. Наши спортивные сооружения: залы спортивных игр, бокса, борьбы, гимнастики, тяжелой атлетики и фитнеса, плавательный бассейн, футбольные поля, скалодром, гостиница, горнолыжная база в Талгарском районе, водно-спортивная база на Капчагае широко распахнули свои двери для студентов КазАСТ. "

"В настоящее время КазАТК является ведущим специализированным вузом Казахстана по подготовке высококвалифицированных студентов для транспортно-коммуникационной отрасли: железнодорожного, автомобильного, водного транспорта и коммуникаций по специальностям и специализациям бакалавриата на базе среднего (полного) образования, а также по программе магистратура. Академия является многопрофильным учебным заведением, осуществляющим подготовку и реализацию общеобразовательных программ, максимально увязанных с будущей практической деятельностью студентов, имеющим крайне современную материально-техническую базу, квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Учебно-научный процесс в КазАТК осуществляется высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, более 60% которого являются докторами и кандидатами наук, профессорами и доцентами. При академии функционируют колледжи в городах Астана, Алматы, Актау, Актобе и Шымкент. КазАТК в рейтинге лучших технических вузов Казахстана 2017 года по версии НКАОКО заняла 7 место и улучшила положение на 2 позиции (2016 г). "

"КазУМОиМЯ им. Абылай хана является лидером и методическим центром инновационного развития системы иноязычного образования, обладающий эффективной системой стратегического менеджмента, готовящий конкурентоспособных специалистов в соответствии с международными образовательными стандартами и требованиями. Университет имеет 75-летнюю историю. Входит в Топ 100 университетов Восточной Европы и Центральной Азии (cогласно рейтинга Агенствa QS (Великобритания)). 10 причин, чтобы учиться в КазУМОиМЯ: • Обучение на 14-ти языках мира • Академические программы B, MА, PhD • Востребованные специализации и программы обучения • Программы Двойного диплома с вузами-партнерами стран Азии и Европы • Государственные гранты, стипендии и скидки • Академическая мобильность • Конкурентноспособность выпускников в Казахстане и за рубежом • Военная кафедра • Уникальный кампус в центре города • Общежития в центре города • Современная инфраструктура • Интересная студенческая жизнь"

Евразийская юридическая академия им. Д.А. Кунаева - вуз с богатыми традициями, многолетним опытом учебной и научной работы - осуществляет подготовку высококвалифицированных юридических кадров с 1993 года. За 24 года успешной деятельности – Академия выпустила более 40000 специалистов высшей квалификации. Выпускники Академии работают во всех правоохранительных структурах Республики Казахстан. Вуз имеет многоуровневую систему непрерывного образования: колледж-бакалавриат-магистратура- Докторантура PhD, штатный профессорско-преподавательский состав высшей категории: Академики, Доктора и Кандидаты наук, видные ученые – практики и профессора; готовит конкурентоспособных специалистов, используя оснащенный учебный комплекс по криминалистике, специальные лаборатории, зал судебного заседания, зал судебной медицины, лингафонный класс, и т.д.; имеет юридическую клинику (консультацию); оснащена компьютерными классами с бесплатным интернетом, интерактивными кабинетами, богатой библиотекой, электронной библиотекой (доступ к программе Параграф Юрист+), читальным залом, общежитием, столовой, буфетом, спортивным комплексом; осуществляет перевод студентов и магистрантов из других Вузов РК и зарубежных стран по системе академической мобильности; имеет договора о прохождении профессиональной практики и трудоустройстве в правоохранительных органах, судебных органах, нотариусах в любом регионе РК.

Университет «Туран-Астана» — это высшее учебное заведение, которое ведет образовательную деятельность в сфере высшего профессионального образования. В связи с переносом столицы республики руководство университета «Туран» приняло решение о создании филиала в городе Астана в 1998 году. Подготовка на факультетах осуществляется по очной и заочной формам обучения и ведется на государственном и русском языках. Начиная с первого года обучения, студенты имеют возможность слушать дисциплины по выбору. Все студенты имеют бесплатный доступ в Интернет в режиме online. В университете работает более 180 высококвалифицированных преподавателей, в том числе 153 штатных, из них: 12 докторов наук, профессоров; 75 кандидатов наук, доцентов, 51 магистров. В 2013 году в эксплуатацию введен новый учебный корпус общей площадью 4060,6 кв.м. В нем расположены большие лекционные залы, компьютерные классы, спортивный и актовый залы, конферен-зал. В дополнении к этому во втором учебном корпусе располагаются тренажерный зал со спортивными снарядами, борцовским залом; актовый зал.

"Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова крупнейший инновационно-ориентированный учебный и научный центр. Согласно Национальному рейтингу лучших вузов Казахстана седьмой год подряд ПГУ в пятерке лучших многопрофильных вузов нашей страны. На восьми факультетах ведется подготовка бакалавров, магистров и докторов PhD по 115 специальностям. Обучение проводится на казахском, русском и английском языках. В университете активно прорабатываются двудипломные образовательные программы с вузами-партнерами из Южной Кореи, России, Беларуси. В рамках академической мобильности обучающиеся проходят практики и зарубежные стажировки в Испании, Германии, Финляндии, Польше, Чехии, Латвии, Литве, Австрии, Венгрии, Китае, Турции, России и Монголии. В настоящее время ПГУ имени С. Торайгырова встал на путь создания университета предпринимательского типа, была принята идеология «обучение через предпринимательство». В этой связи 100% студентов проходят курсы предпринимательства, лидерства, креативности и др. Также на базе ПГУ открыта международная Стартап Академия, работа которой направлена на развитие студенческого и преподавательского предпринимательства, а также коммерциализацию проектов. Кроме того, в университете функционирует военная кафедра, где ведется подготовка специалистов по таким направлениям, как «Кибербезопасность», «Планирование и организация территориальной обороны» и «Боевое применение общевойсковых подразделений, частей и соединений»."

"Университет иностранных языков и деловой карьерыодин из молодых и развивающихся вузов Казахстана. В самом начале он был основан как факультет вторых профессий при Казахском государственном университете международных отношений и мировых языков имени Аблайхана. После этого факультет отделился и был преобразован в Институт второго высшего образования, затем стал Институтом иностранных языков и деловой карьеры, а в 2005 году прошел аттестацию и получил статус Университета. Учредителем университета является Общественный Фонд «Фонд Культуры Центральной Азии». Ежегодно для студентов с высокими баллами ЕНТ выделяются внутренние гранты, для детей-сирот, инвалидам, детям из многодетних семей, детям из малообеспеченных семей также выделяются скидки на оплату за обучение от 5 до 50%. Для повышения качества преподаванияв университет приглашаются в качестве совместителей преподаватели, доктора и кандидаты наук, специалисты соответствующих отраслей. Университет ежегодно практикует приглашение зарубежных преподавателей, носителей языков и специалистов по профилю. Ежегодно работают от 8 до 15 иностранных преподавателей. Инфраструктура УИЯиДК представляет собой единый комплекс, и включает в себя 2 учебных корпуса, 1 благоустроенноеобщежитие. "

"Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова (ЖГУ) является одним из ведущих и динамично развивающихся вузов страны в системе высшего и послевузовского образования. Деятельность университета направлена на реализацию задач по созданию гибкой, открытой, непрерывно развивающейся системы высшего и послевузовского образования, развитие инновационного университетского комплекса подготовки высококвалифицированных специалистов. Университет является полноправным членом Ассоциации вузов Казахстана, Евразийской Ассоциации Университетов (2011 г.), ООН «Академическое влияние» (2015 г.). индивидуальным ассоциативным членом Европейской Ассоциации Университетов (2012 г.). Подготовка специалистов успешно осуществляется на 7 факультетах высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, среди них: 28 докторов наук, 127 кандидатов и 14 доктора PhD. Университет является многопрофильным вузом и успешно осуществляет трехуровневую подготовку специалистов по 38 специальностям бакалавриата, 21 специальности магистратуры и 6 специальностям докторантуры."

"Алматинский Технологический Университет (АТУ) сегодня – это один из ведущих центров образования и науки в сфере пищевой и легкой промышленности, бизнеса, индустрии сервиса и гостеприимства в Казахстане и Центральной Азии. АТУ реализует многоуровневую модель профессионального образования по 22 образовательным программам бакалавриата, 19 магистратуры и 11 докторантуры PhD. В АТУ реализуется программа двудипломного образования совместно с европейскими вузами. АТУ располагает 3-мя учебно-лабораторными корпусами общей площадью более 70000 кв.м., 5-ю общежитиями для студентов, магистрантов, докторантов и молодых преподавателей, 3-мя актовыми залами, спортивными комплексами и летними площадками для спортивных игр. Научно-образовательная инфраструктура АТУ состоит из 5 факультетов, 18 кафедр, 3 Научно-исследовательских институтов c 8- проблемными научно-исследовательскими лабораториями и Казахстанско-Корейским научно-образовательным центром, Офиса коммерциализации, функционируют 3 Технопарка по пищевой и легкой промышленности и ресторанно-гостиничному бизнесу, которые оборудованы современным производственным оборудованием, обеспечивающим полный технологический цикл от сырья до создания продукции. ТУ входит в ТОП-150 университетов в Международном рейтинге QS среди стран Восточной Европы и Центральной Азии."

"Египетский университет исламской культуры Нур-Мубарак — единственное высшее исламское учебное заведение в Казахстане. После открытия университета, профессия «исламоведение» под была включена в государственный классификатор. Студенты университета получили возможность обучаться по трём основным специальностям: «исламоведение» , «иностранные языки» и «религиоведение». Теперь желающие обучаться в университете получили возможность претендовать на государственные гранты, открылись отделы магистратуры и докторантуры, был организован научно-исследовательский центр. Комплекс зданий университета включает в себя несколько учебных корпусов с библиотекой, лингофонными кабинетами и столовой, мечеть на тысячу человек и студенческое общежитие на 610 человек. В Талгарском районе Алматинской области действует подготовительный центр с библиотекой и общежитием, рассчитанный на 120 учащихся. Обучающимся на магистратуре и докторантуре университета читают дополнительные лекции преподаватели из вузов Турции, России, Малайзии и Египта. Каждый год профессора Каирского университета проводят для студентов двухнедельные лекции-семинары. Университет «Нур» заключил двусторонние соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве с университетами Каира, Александрии, Эль-Миньи, Айн-Шамса и малайзийским университетом «Unisza»."

"Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова – один из старейших и крупнейших университетов нашей страны.КарГУ сегодня — динамично развивающийся университет. Вуз осуществляет подготовку по 75 специальностям бакалавриата, 51 специальности магистратуры, 12 специальностям докторантуры PhD. В настоящее время на 12 факультетах обучается свыше 10 тысяч студентов, магистрантов и докторантов. В соответствии с потребностями современного общества мы осуществляем послевузовскую подготовку — после бакалавриата выпускники могут продолжить образование в магистратуре и докторантуре PhD. КарГУ осуществляет совместную подготовку магистров и докторов PhD с зарубежными вузами и научными центрами. КарГУ стабильно входит в тройку лидеров среди многопрофильных университетов Генерального рейтинга вузов Казахстана, в мировой рейтинг лучших университетов QS World Universities Rankings, мировой рейтинг Webomеtrix. В стенах университета получают образование сотни иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Конкурентоспособность КарГУ поддерживается развитой инфраструктурой. КарГУ — это 11 учебных корпусов, научная библиотека с фондом в 1,7 млн. книг, современными читальными залами, залами электронных ресурсов; 6 благоустроенных общежитий, санаторий-профилакторий, студенческий бытовой комплекс, комбинат общественного питания; загородные базы практик и зоны отдыха; современные спортивные сооружения."

"Университет Шакарима – это современный учебно-методический, научный и культурный центр северо-восточного региона Казахстана.Вуз образован на базе педагогического, зооветеринарного, финансово-экономического и технологического институтов. На 8 факультетах обучаются более 5 тысяч студентов, магистрантов и докторантов по 63 специальностям бакалавриата, 2 специальностям высшего специального образования, 38 специальностям магистратуры и 6 специальностям докторантуры PhD. Профессорско-преподавательский состав вуза насчитывает более 1300 сотрудников и преподавателей, в том числе 28 академиков и членов-корреспондентов международных и республиканских академий, 30 докторов наук, профессоров, 200 кандидатов наук и доцентов, 17 докторов PhD. Университет располагает 12 учебных корпусов, учебные и научные лаборатории и мастерские с современным оборудованием, научная библиотека с богатым книжным фондом (более 700 тысяч книг), с медиатекой и учебным залом, компьютерный паркинг (более 1300 компьютеров), бассейн и 2 тренажерных зала, 2 спорткомплекса со специально оборудованным футбольным полем, 1 спортивный зал, медицинский центр с лечебно-профилактическим оборудованием, Дом студентов, общежития квартирного типа. Вуз сотрудничает с вузами США, Китая, Монголии, Германии, Нидерландов, Великобритании, Японии, Турции, Корея, Швейцария, Чехии, Словении, Польши, России, Республики Беларусь, Украины и стран Балтийского побережья. Является членом авторитетных международных организаций."

"Казахстанско-Американский свободный университет имеет сертифицированную систему менеджмента качества (компания NQA, Великобритания). КАСУ ежегодно входит в Национальный рейтинг лучших гуманитарно-экономических вузов Казахстана. Конкурентоспособность выпускников КАСУ достигается за счет следующих приоритетов: • Участие в учебном процессе иностранных партнеров – преподавателей университетов США, Канады, Европы, Австралии, Сингапура, Германии, опытных менеджеров, юристов, банкиров, бизнесменов (ежегодно более 40). • Углубленное изучение английского языка (в непосредственном контакте с его носителями) и компьютерных технологий. • Производственная практика в США. Прошедшие конкурс студенты, магистранты и докторанты получают возможность на прохождение практики в крупнейших производственных компаниях, судах всех уровней, ведущих банках, фирмах, объектах малого бизнеса Америки в городах в 7 штатах США. • Программа «Международное лидерство», где будущие лидеры Казахстана проходят дополнительное обучение при наставничестве опытных руководителей образования, крупных специалистов США, Европы. Университет имеет 6 учебных корпусов, 3 представительских офиса в США (в штатах Орегон, Калифорния и Флорида), компьютерные классы, учебные лаборатории, ресурсные Центры, типографию, современный библиотечный фонд, комфортабельную гостиницу для проживания иностранных партнеров, спортивный зал, музей, учебно-производственный комплекс «Сибины» и др."

"КарГТУ - один из ведущих вузов в Республике Казахстан по подготовке высококвалифицированных технических кадров. Обучение ведётся по широкому кругу технических и гуманитарных специальностей. Основан 9 июля 1953 года. Университет располагается в семи учебных корпусах, общая площадь которых составляет 72200 м². При университете действуют благоустроенное общежитие и столовая. Также было построено самое большое общежитие для студентов КарГТУ под названием — «Армандастар Ордасы» . Университет располагает одной из крупнейших в Центральном Казахстане библиотек, чей фонд насчитывает более 1,6 млн экземпляров. Научно-исследовательский институт электронных образовательных технологий им. Первого Президента РК при университете включает в себя 5 лабораторий, снабженных новейшим аппаратным и программным обеспечением . Институт занимается развитием информационно-коммуникационной среды университета. На сегодняшний день разработано и внедрено в учебный процесс более 7000 электронных учебных изданий, функционирует портал дистанционного обучения. Спортивный комплекс университета является одним из крупнейших в городе Караганде. "

"Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова – это современное, активно развивающееся высшее учебное заведение с достойными традициями, большим потенциалом и серьёзными планами на будущее. В настоящее время в структуре университета 5 факультетов: филологии и педагогики; естественных наук; истории, юриспруденции, искусства и спорта; техники и технологии; заочного и дистанционного обучения и Аграрно-экономический институт им. С. Садвакасова. В университете осуществляется подготовка специалистов по 53 специальностям бакалавриата по очной, вечерней и заочной формам обучения, 28 специальностям магистратуры, 6 специальностям PhD-докторантуры. Высокий уровень подготовки специалистов был подтвержден Независимым агентством аккредитации и рейтинга (НААР). В рамках культурного проекта «Триединство языков» в университете реализуется полиязычное образование по 17 образовательным программам педагогического, естественно-научного и инженерно-технического направлений. В 2016 году состоялся первый выпуск по полиязычным программам. Реализуются совместные с Омским государственным университетом им. Достоевского двудипломные образовательные программы магистратуры. В аспирантуре российских вузов на сегодня обучаются 11 преподавателей нашего университета. При университете открыт многопрофильный колледж, осуществляющий подготовку специалистов по педагогическим и экономическим специальностям. КГУ им. Ш. Уалиханова участвует в реализации государственной программы «Серпін – 2050. Мәңгілік ел – жастарға!», в рамках которой в вузе обучаются 728 студентов. Подготовку студентов осуществляют более 400 преподавателей. Среди них – 21 доктор наук, 16 профессоров, 7 PhD докторов, 86 кандидатов наук, 42 доцента, 193 магистра. "

"В настоящее время Рудненский индустриальный институт представляет собой современный научно-образовательный комплекс в области технических наук с развитой инфраструктурой. В структуре института - 3 факультета (горно-металлургический факультет, факультет энергетики и информационных систем, факультет экономики и строительства), 6 кафедр. Обучение студентов ведется по 16 специальностям бакалавриата на государственном и русском языках по очной, вечерней и заочной формам обучения на базе общего среднего, технического и профессионального, высшего образования. За эти годы в стенах Рудненского индустриального института подготовлено более 30 тысяч специалистов с высшим образованием, многие из которых стали крупными руководителями, бизнесменами, государственными служащими и выдающимися учеными. По показателям трудоустройства выпускников РИИ вошел в 10-ку лучших вузов Республики Казахстан. В институте создана современная учебно-лабораторная база. Широкой популярностью среди студентов вуза пользуется программа IAESTE, в рамках которой студенты проходят профессиональную практику в Германии, Польше, Словении, Греции и Индии. Вуз учавствует в программах двудипломного образования с вузами Российской Федерации и Европы, Реализуется программа двудипломного образования по специальностям ""Экономика"" и ""Менеджмент"", ""Строительство"" с Южно-Уральским государственным университетом и Уральским государственным экономическим университетом (Российская Федерация). Для иногородних студентов имеется общежитие, с бытовыми комнатами, с электроплитами, душевыми комнатами и стиральными машинками автомат. Студенты проживают в комнатах по 2 человека. Плата за общежитие составляет 3142 тенге в месяц. Wi-Fi в общежитиях - бесплатный. "

"Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова – крупнейший многопрофильный вуз Республики Казахстан, который дает высшее и послевузовское образование по специальностям образования, гуманитарные науки, права, искусства, социальные науки и бизнеса, естественные науки, технические науки и технологии, сельскохозяйственные науки и по специальностям ветеринарии. В структуре университета 6 высших школ (ВШ): ВШ «Химической инженерии и биотехнологии», ВШ «Текстильной и пищевой инженерии», ВШ «Информационных технологий и энергетики» и ВШ «Селскохозяйственных наук», ВШ «Управления и бизнеса», ВШ «Естественно-научно-педагогическая» и 7 факультетов: «Строительства и транспорта», «Механики и нефтегазового дела», «Юриспруденции и международных отношений», «Педагогики и культуры», «Филологический» факультет, «Физической культуры и спорта», «Институт дистанционное обучение». Также в структуру университета входят колледж ЮКГУ им. М.Ауезова, факультет по работе с иностранными студентами, военная кафедра, факультет общественных профессий и Центр послевузовского образования. Материально-техническая база университета состоит из 16-ти учебных корпусов современного типа, 3-х спортивных комплексов, 6-ти студенческих общежитий, 12-ти спортивных залов, легкоатлетического манежа, большого и малого бассейна и учебно-тренировочного центра «Машат». Функционируют 21 спортсекции. Подготовкой спортсменов занимаются 19 тренеров в клубе «Сункар». Среди них – 5 заслуженных тренеров РК, 11 тренеров высшей категории и 5 судей международной категории. В рамках академической мобильности обучающиеся вуза были направлены в зарубежные страны Австрия, Франция, Люксембург, Германия, Чехия, Испания, Польша, Латвия, Литва, Венгрия, Малайзия, Китай, Турция, США, Россия и др."

"История Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова (АРГУ) берет свое начало с 1 января 1935 года. В университете функционирует Наблюдательный совет, председателем которого является аким Актюбинской области Сапарбаев Б. М. АРГУ подписал Великую Хартию Университетов и является коллективным членом Ассоциации вузов Казахстана, Международной Ассоциации вузов, Международного общества инженеров-нефтяников (Society of Petroleum Engineers и «World University Rankings», а также научно-образовательного консорциума между вузами Республики Беларусь и Казахстана. Контингент обучающихся АРГУ по 76 специальностям бакалавриата, магистратуры и PhD составляет более 11 тысяч человек. Все образовательные программы университета прошли специализированную аккредитацию. По итогам Национального рейтинга вузов 2017 года, проведенного НААР РК, 11 образовательных программ заняли ведущие позиции. По 6 специальностям осуществляется подготовка кадров на английском языке. В АРГУ функционируют «Парк инновационных технологий» и «Офис коммерциализации», ориентированные на внедрение результатов научных исследований и активизацию связи с производственными предприятиями Актюбинской области. АРГУ имеет 8 учебных корпусов, учебно-производственные помещения, 2 дворца студентов, 2 музея, спорткомплекс, спортсооружение, плавательный бассейн, 2 дома студентов, студенческую поликлинику. АРГУ в сфере образования и науки традиционно развивает партнерские отношения с вузами и научными центрами России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Украины, Белоруссии, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии, ФРГ, Великобритании, Кореи и США."

"Казахский государственный женский педагогический институт и педагогическое женское училище им. М.Маметовой были организованы в апреле 1944 года. Сегодня в университете работают свыше 700 высококвалифицированных преподавателей, в их числе 55 докторов и 234 кандидатов наук, остепененность ППС составляет 56%. 22 преподавателя стали обладателями государственного гранта «Лучший преподаватель года». В развитии института важными вехами стало открытие аспирантуры (по 15 специальностям), магистратуры (по 19 специальностям), докторантуры (по 8 специальностям). Казахский государственный женский педагогический университет стал одним из центров проведения республиканских и международных научно-теоретических, научно-практических конференций, семинаров, форумов, предметных олимпиад. Научные исследования в университете проводят 33 кафедры, научно-исследовательс-кий институт социальных и гендерных исследований, фундаментальный научно-исследовательский центр и 3 научно-исследовательских лабораторий. Сегодня в университете функционируют вокально-инструментальный ансамбль «Айгуль», оперная студия «Өнер жастан», лауреат международных конкурсов фольклорно-этнографический ансамбль «Улар», вокально-танцевальные группы «Томирис» и «Еркеназ». Огромен вклад университета в пропаганду и развитие физической культуры. "

АУНиГ - является ведущим специализированным государственным вузом Республики Казахстан, который осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов и решает актуальные научные проблемы для нефтегазовой отрасли страны и Атырау в частности. Свою историю учебное заведение ведет с 1980 года, когда на базе производственного объединения «Эмбанефть» был создан Гурьевский общетехнический факультет Казахского политехнического института. Профессорско-преподавательский состав составляет 250 человек, из них 2 академика НАН РК, 2 академика НИА РК, 26 докторов наук, 95 кандидатов наук. АУНиГ - единственное специализированное высшее учебное заведение Республики Казахстан нефтегазового профиля. Близость к крупнейшим нефтегазовым месторождениям Западного Казахстана, сосредоточенность в регионе ведущих производственных и транспортных компании нефтегазового комплекса делает вуз уникальным.

"Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева в 2017 году исполнилось 80 лет. СКГУ им. М. Козыбаева сегодня – это региональный центр образования, науки и культуры Северного Казахстана, обладающий современной инфраструктурой, эффективным менеджментом, развитой социальной структурой и высоким кадровым и научным потенциалом. Студенческий городок занимает территорию в исторической части Петропавловска и включает 9 современных учебных корпусов, крупнейшую научную библиотеку, обсерваторию, плавательный бассейн, спортивные залы, богатый музей истории, четыре комфортабельных общежития, современно оснащённый здравпункт, агробиологическую станцию и учебно-производственный комплекс «Мирас». Университет предоставляет образовательные услуги по 9 направлениям подготовки и реализует 48 образовательных программ бакалавриата, 23 программы магистратуры и 4 программы докторантуры PhD. В структуру вуза входят: институт языка и литературы, 6 факультетов, 26 кафедр (в том числе военная кафедра). Также в настоящее время ожидается открытие медицинских специальностей: 5В110300 Фармация (срок обучения 5 лет) и 5В130100 «Общая медицина» (срок обучения 5 лет (без права клинической практики) и 5+2 (с правом клинической практики). Интернатура по направлениям: Внутренние болезни (врач терапевт), Хирургические болезни (врач хирург), Акушерство и гинекология (врач акушер-гинеколог). "

"КАТУ им. С.Сейфуллина в течении последних 5 лет входит в рейтинг QS World University Rankings, рейтинг + 701. В рейтинге Независимого агентства аккредитации и рейтинга вуз вошел в 5-ку лучших, а среди сельскохозяйственных вузов на 1 месте. В настоящее время на 42 кафедрах нашего многопрофильного университета трудятся более 890 преподавателей, в т. ч. 470 докторов и кандидатов наук, которые неустанно работают над повышением качества образования. На 7 факультетах вуза учится более 11 тысяч студентов, магистрантов и докторантов. Ведется трехъязычное обучение по специальностям бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD. За более 60 летнюю историю университет подготовил и выпустил около 65 тысяч специалистов, бакалавров, магистров и докторов PhD. При вузе функционирует 10 современных учебных корпусов, ветеринарная клиника, НИИ биотехнологии, библиотека с фондом более 1 млн. книг, типография, учебно-оздоровительный комплекс, студенческие общежития, объединенных в единую кампусную информационную сеть, студенческая поликлиника и аптека, социальный магазин для студентов. "

"Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова имеет 65-ти летнюю историю, являясь одним из ведущих учебных, научных, методических и культурных центров Восточного региона страны. Процесс реализации образовательных программ осуществляется на 4-х факультетах (факультет естественных наук, математики, физики и технологий; факультет экономики и права; факультет психологии, педагогики и культуры, факультет истории, филологии и международных отношений) и 19 кафедрах. Студенты обучаются по 45 специальностям бакалавриата, 30 - магистратуры и 3 - докторантуры. В университете трудятся более 400 высококвалифицированных преподавателей, из них - 19 докторов наук и более 150 кандидатов наук и докторов Phd. Основные причины выбрать ВКГУ им. С. Аманжолова: - является Лидером Национальных и международных рейтингов: среди многопрофильных ВУЗов Республика Казахстан занимает 6 место; - по данным Независимого Агентства аккредитации – 8 место: - по международному рейтингу ARES-2017 университет вошел в категорию «А», по критериям преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников показал высокое качество; - имеет сертификаты международной и отечественной аккредитации; - является членом семи международных Ассоциаций: Евразийская Ассоциация университетов, Международная Академия Высшей школы, Великая хартия университетов, Международный координационный совет «Наш общий дом – Алтай», Ассоциация Азиатских Университетов, Европейская Ассоциация университетов, STAR-NET: Региональная сеть ""Образование и подготовка специалистов в области ядерных технологий""; - осуществление обучения по новым образовательным программам: «Цифровая гуманитаристика», «Компьютерная мехатроника»; - налажена связь по совместной деятельности реализации образовательных программ и академической мобильности с высшими учебными заведениями стран США, Западной Европы, Китая, Южной Кореи, Турции , Чехии, Польши и Российской Федерации. "

"Академия гражданской авиации — высшее учебное заведение в Алма-Ате, которое осуществляет подготовку инженеров и техников лётного, технического и обслуживающего состава гражданской авиации, а также переподготовку и повышение квалификации специалистов предприятий гражданской авиации. Академия Гражданской Авиации является единственным высшим учебным заведением в Республике Казахстан и Центральной Азии осуществляющим подготовку высококвалифицированных инженеров и техников летного, технического и обслуживающего состава гражданской авиации, а также переподготовку и повышение квалификации специалистов предприятий гражданской авиации. Академия располагает учебно-лабораторным корпусом и общежитием, компактно расположенными на огороженной территории, площадью около 30 000 кв. метров. Академия имеет новые учебные тренажеры «Tecnam» для визуальных полетов, универсальный тренажер FNPT-II для тренировки инструментальных полетов, тренажеры самолетов Airbas-320, Boeing-737, для тренировки МСС-курса (взаимодействие многочленного экипажа). На аэродроме Боралдай открылся технический центр Академии по обслуживанию 10-ти учебных самолетов Tecnam P2002 и Tecnam P92JS."

"Атырауский государственный университет им. Х.Досмухамедова – один из высших учебных заведений Республики Казахстан со своей неповторимой историей и богатым опытом в системе образования, готовящий конкурентоспособных специалистов международного уровня. Университет по итогам рейтинга высших учебных заведений занимает 6 место среди многопрофильных вузов Казахстана. Политика вуза – обеспечение качественного образования и конкурентоспособности специалистов, достижение мирового уровня. Университет готовит специалистов бакалавриата (дневная, заочная и дистанционная форма обучения) по 46 специальностям и магистратуры по 14 специальностям. В вузе трудятся более 500 преподавателей, из них 200 докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов. Университет имеет развитую инфраструктуру, в которую входят 5 учебных корпусов, 2 студенческих дома на 880 мест, спортивно-культурный комплекс «Жайык», медицинский пункт, научная библиотека. Лаборатория подготовки электронных учебников, центр информационных технологий, типография, теле-радиоцентр, электронный учебный зал, интернет-клуб, учебные лаборатории, оснащенные современным техническим оборудованием, компьютерные классы эффективно используются в целях качественного обучения молодежи."

"В 2001 году при поддержке Минтранскома РК, МОН РК и Акимата г. Алматы создан Казахский автомобильно-дорожный институт (КазАДИ) им.Л.Б.Гончарова. В настоящее время КазАДИ им.Л.Б.Гончарова является единственным специализированным техническим вузом в республике по подготовке дипломированных специалистов (бакалавр, магистр) и научных кадров для автодорожной отрасли Республики Казахстан. На базе академии создан Научно-инновационный-образовательный, производственный комплекс (НИОПК) с ведущими образовательными, научными и производственными организациями и предприятиями автодорожной отрасли. С целью приближения некоторых услуг к месту жительства, работы студентов и их социальной защиты открыты Представительства в городах Астана, Кокшетау, Костанай и др. Имеются бессрочные лицензии на подготовку специалистов по 11 направлениям бакалавриата и по 4 специальностям магистратуры. 2018 году в Национальном рейтинге востребованности вузов РК, проведенном НУ «Независимым агентством аккредитации и рейтинга» (НААР), Казахская автомобильно-дорожная академия имени Л.Б. Гончарова вошла в ТОП-20 ВУЗов РК, заняв 17 место в генеральном рейтинге."

"Университет КазИТУ был создан в 2001 г. в Алматы. Это технический университет и аграрный вуз в одном лице, есть технические, технологические, аграрные специальности, а также экономические специальности и специальности «Услуги». Вуз является одним из лучших университетов Казахстана, который готовит самых востребованных и высокообразованных специалистов, несмотря на свою молодость, а официальный сайт университета заслуженно занимает высокое место в рейтинге. Также при университете ведет свою учебно - образовательную деятельность Колледж КазИТУ. В колледже доступны множество специальностей. Университет ведет подготовку как по грантам, так и на платном отделении. На факультетах университета студентов обучают высококвалифицированные преподаватели, среди которых доктора наук и профессора. Материальная база университета пополняется с каждым годом. Учебники для вузов издаются как на базе самого университета, так и закупаются извне. Также студенты смогут воспользоваться любой литературой, которая имеется во всех вузах РК. В начале 2012 года был введен в эксплуатацию новый учебный корпус по адресу: пр. Аль-Фараби 93Г/5. Аудитории обоих учебных корпусов технически отлично оснащены. А в каждой аудитории нового корпуса вуза имеется стандартный набор технических средств. "

"Республиканское государственное предприятие «Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д.Серикбаева» МОН РК ведет свою образовательную деятельность с 1958 года и обеспечивает подготовку специалистов по широкому спектру инженерно-технических, информационно-технологических, экономико-управленческих, естественно-научных, архитектурно-дизайнерских специальностей бакалавриата, магистратуры, докторантуры PhD для экономики страны. В настоящее время ВКГТУ - один из крупнейших вузов Казахстана, ведущий в Восточно-Казахстанской области центр науки, образования и культуры. В составе университета 3 факультета, 22 кафедры. Университет готовит обучающихся по 81 специальности бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD. Занятия ведут более 500 высококвалифицированных преподавателей, в числе которых 250 докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов. Вуз имеет более 30 научно-исследовательских лабараторий и сеть студенческих конструкторских и технологических бюро. В университете, единственном на востоке Республики вузе, открыта военная кафедра "

"Центрально Азиатский университет – один из новейших, многопрофильных университетов г. Алматы. Центрально Азиатский университет сегодня - динамично развивающийся университет. В настоящее время на 3 факультетах обучается более тысячи студентов и магистрантов. Вуз осуществляет совместную подготовку магистров с зарубежными вузами и научными центрами. Конкурентоспособность Центрально Азиатский университет поддерживается развитой инфраструктурой. Научная библиотека с фондом в 1,7 млн. книг, современными читальными залами, залами электронных ресурсов; благоустроенное общежитие; современные спортивные сооружения. При университете функционируют три бизнес-школы: - бизнес-школа промышленности и технологии; - бизнес-школа экономики и права; - бизнес-школа социальной сферы. Целью бизнес-школ является повышение качества подготовки студентов путем реализации инновационных образовательных программ на основе интеграции науки, производства и бизнеса по отраслям и направлениям."

"Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза образован в 1966 году как Карагандинский кооперативный институт Центросоюза. Университет имени Абая Мырзахметова на 5 факультетах ведет подготовку на русском и на государственном языке по 24-ти специальностям бакалавриата, послевузовского образования по 10 специальностям магистратуры, 2 специальностям докторантуры, по 7 военно-учетным специальностям. Качественная подготовка специалистов высшей квалификации подтверждается их высокой востребованностью на рынке труда. Ежегодное трудоустройство выпускников вуза составляет 93%. Студенты и магистранты обучаются по государственным грантам; получают стипендии акимаАкмолинской области; стипендии президента Республики Казахстан, премииимениТалгата Мусабаева; стипендии имени Абая Мырзахметова; стипендии ректора КУ им. А. Мырзахметова. Вуз располагает достаточными материально-техническими, библиотечными и информационными ресурсами, соответствующими требованиям ГОСО: 7 учебных корпусов, в том числе новый типовой, оснащены по высшим требованиям к образовательной деятельности, 45 учебных лабораторий, в т.ч. лаборатории для курсантов военной кафедры, оснащенные современным борудованием; спортивные залы, медицинские пункты, столовые. В распоряжении обучающихся: 7 читальных залов, в том числе 4 электронных, богатый фонд учебной и научной литературы, обеспеченность литературой на одного обучающегося составляет не менее 140 единиц; обеспеченность учебной литературой на электронных и магнитных носителях составляет 86%."

"Инновационный Евразийский университет - это предпринимательский вуз, на рынке образовательных услуг с 1991 года. Вуз входит в ТОП -20 ( Национальный рейтинг лучших многопрофильных вузов Казахстана). Отличная материальная база: 5 учебных корпусов, библиотека, спортивные залы и площадки, общежитие. В Инновационном Евразийском университете особое внимание уделяется развитию у студентов трех компетенций независимо от выбранной специальности: это навыки предпринимательства, изучение иностранных языков, владение IT-технологиями, без которых не обойтись на современном рынке труда. Студенты изучают дисциплины, связанные с созданием и развитие собственного бизнеса, регулярно участвуют в республиканских конкурсах стартапов и побеждают! Изучение иностранных языков: английского, немецкого, китайского, дает студентам возможность на семестр уехать учиться за рубеж. Кроме того, студенты посещают занятия по программированию, ЗД моделированию и созданию мобильных приложений. ИнЕУ - первый вуз в Казахстане, который начал готовить магистров в области возобновляемой энергетики. ИнЕУ активно сотрудничает с вузами СНГ и дальнего зарубежья. По программам двудипломного образования и программам академической мобильности -образовательного обмена - наши студенты, магистранты, докторанты проходят обучение и стажировку в России, Турции, Польше, Чехии, Венгрии, Дании, Голландии, Швейцарии, Италии, Германии, США, Великобритании, Китае. Преимущества обучения в ИнЕУ: государственные гранты и гранты работодателей, дуальная система обучения, выгодные условия и льготы по оплате обучения, беспроцентная ссуда на обучение, бесплатное дополнительное образование: языковые центры ( китайский, англ, нем.), на базе ИнЕУ успешно работает бизнес-акселератор, региональный технопарк. "

"Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова организован в 2000 году в соответствии с требованиями новых социально-экономических процессов и реформ, происходящих в Республике Казахстан. КУ имени Абая Мырзахметова как высшее учебное заведение нового типа с квалифицированным научно-педагогическим потенциалом, хорошей материально-технической базой, ориентирован на применение современных инновационных технологий при подготовке специалистов и полностью соответствует международным стандартам качества.Университет имени Абая Мырзахметова на 5 факультетах ведет подготовку на русском и на государственном языке по 24-ти специальностям бакалавриата, послевузовского образования по 10 специальностям магистратуры, 2 специальностям докторантуры, по 7 военно-учетным специальностям. КУ им. А. Мырзахметова первым в северном регионе страны внедрил международную систему менеджмента качеств (СМК) ISO 9001:2000 и получил международный сертификат качества Германской кампанией «TUVCERTTUVThurindene. V”. Университет награжден Золотой медалью за высокое качество в деловой практике (Швейцария, Женева)."

"Костанайский государственный университет имени Ахмета Байтурсынова — один из крупных вузов Казахстана, является ведущим учебным, научным, методическим и культурным центром Северного региона РК. В настоящее время в структуре университета функционирует 7 факультетов (гуманитарно-социальный, информационных технологий, инженерно-технический, аграрно-биологический, ветеринарии и технологии животноводства, экономический, юридический) с обучением по дневной и заочной формам, на казахском, русском и английском языках на основе кредитной и дистанционной технологий обучения по 33 специальностям бакалавриата и высшего специального образования, 25 специальностям магистратуры и 14 специальностям докторантуры PhD. Контингент обучающихся: бакалавриат – 4116 (в т.ч. 3401 – очной формы обучения), магистратура – 429, докторантура – 29 обучающихся. Университет вошел в число 10 прорывных вузов страны по ГПИИР, обозначенной в Плане наций «100 конкретных шагов». Остепененность ППС – 48 %. Инфраструктура университета включает учебно-лабораторные корпусы, библиотеки с полной автоматизацией процессов с 8 читальными залами, современный спортивный комплекс, Центр первичной медико-санитарной помощи с 2 медпунктами в корпусах, музейный комплекс университета, 2 студенческих общежития. Работают центры: научно-инновационный, развития молодежных инициатив. Впервые в Костанайской области, в университете открыта военная кафедра. Студенты кафедры обучаются по пяти военно-учётным специальностям. "

"Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (КазУЭФМТ) - специализированный экономический вуз столицы Казахстана. Входит в: топ-10 среди вузов РК по направлению «Социальные науки, экономика и бизнес» (по данным Независимого Агентства аккредитации и рейтинга Республики Казахстан);- топ-10 среди вузов РК по направлению «Услуги» (по данным Независимого Агентства аккредитации и рейтинга Республики Казахстан). Количество обучающихся – свыше 4000 человек. В штате ППС 59% остепененных кадров. В структуре университета 5 факультетов: факультет «Экономика», факультет прикладных наук, факультет базовой подготовки, факультет дистанционного обучения, факультет послевузовского образования. Университет осуществляет подготовку специалистов по 15 специальностям бакалавриата по очной, заочной формам обучения, а также с применением дистанционных технологий, по 8 специальностям магистратуры. Университет реализовывает программу двудипломного образования совместно с Каннамским университетом (Южная Корея) и Европейским университетом (Швейцария). На базе университета функционирует Международная бизнес-школа (МБШ), удобно расположенная в перспективном левобережье Астаны в здании Дома министерств. МБШ ведет подготовку по программам MBA, DBAсовместно с Европейским университетом (Швейцария). 55 партнерских вузов и организаций."

"Университет Кайнар, правопреемником которого с октября 2014 г. является Академия Кайнар, был создан в 1991 г. и стал одним из первых высших учебных заведений новой формации, основанном на коммерческих началах в независимом Казахстане. Учебная работа в вузе ведется на основе государственных общеобразовательных стандартов по 16-ти специальностям, а также в магистратуре научно-педагогического профиля по 6 специальностям. В университете большое внимание уделяется использованию в учебном процессе современных педагогических технологий и методов обучения. Это связано с тем, что одним из путей повышения качества обучения и подготовки будущих специалистов являются инновационные технологии. В учебный процесс университета внедрены методики с применением компьютерных технологий, электронных учебников, обучающих программ, мультимедиа, аудио-видео техники, лингафонного оборудования и Интернета. "

"Аркалыкский государственный педагогический институт создан в соответствии с постановлением Центрального Комитета Компартии Казахстана и Совета Министров КазССР №220 от 12 апреля 1972 года. В 1977 г. институту было присвоено имя великого казахского просветителя, земляка Ы. Алтынсарина. Аркалыкский государственный педагогический институт им. Ы.Алтынсарина - единственный вуз Торгайского региона, имеющий более 40-летнюю историю и готовящий специалистов педагогического направления. Институт имеет 4 факультета и готовит специалистов бакалавров по 19 специальностям. В настоящее время в составе института факультета: факультет истории и искусств, факультет естествознания и информатизации, факультет педагогики и филологии, факультет заочного обучения. Функционируют центры и отделы: учебно-методический центр, центр информацион-ных технологий, редакционно-издательский отдел, информационно-библиотечный комплекс, отдел мультимедийного сопровождения учебного процесса, музей истории образования, музей естествознания, архив, художественно-оформительская мастерская, психолого-педагогический комплекс, учебные лаборатории, мультимедийные аудитории, лингафонные кабинеты, кабинеты с интерактивными досками; спортивные залы, медицинские пункты."

" Университет «Алматы» - это современный многопрофильный вуз нового формата по направлениям подготовки кадров «Образование», «Право», «Социальные науки и бизнес», «Искусство», «Услуги», в котором ведётся обучение по 43 образовательным программам, в том числе: по 30 специальностям бакалавриата, 11 - магистратуры, 2 - докторантуры PhD. Институциональная и специализированная аккредитация 10 специальностей, пройденная в апреле 2016 года в Независимом Агентстве Аккредитации и Рейтинга (НААР), свидетельствует о конкурентоспособности образовательных программ и стратегическом потенциале вуза. В вузе обучаются свыше 3 тысяч студентов, магистрантов и докторантов. Университет «Алматы» отличает наличие развитой инфраструктуры, включающей интерактивные аудитории, компьютерные классы и учебные лаборатории, лингафонные кабинеты, художественные мастерские и студии, спортивный и тренажерный залы, студенческое кафе."

"Центрально-Казахстанская Академия (ЦКА) - вуз, готовящий высококвалифицированных специалистов, где обучение ведется на основе лучших традиций классического образования с применением современных инновационных методик и технологий. Подготовка высококвалифицированных специалистов осуществляется по специальностям 24 специальностям. Обучение проводится на государственном и русском языках, как по очной, так и заочной формам обучения c полным (на базе среднего общего образования) и сокращенным (на базе высшего профессионального образования и среднего профессионального образования) сроками обучения. Образовательные программы в полном объеме обеспечены государственными стандартами специальностей, типовыми и рабочими учебными программами и учебными планами. В нашей структуре - 4 факультета, 12 кафедр, также научно-исследовательская лаборатория, научно-исследовательский и редакционно-издательский отделы, магистратура и т.д. В Академии имеются лекционные залы, специализированные кабинеты: криминалистики, судебной медицины и психиатрии, нормативных актов, истории Казахстана, казахского языка, иностранных языков, математики, фотолаборатория, зал судебных заседаний, лаборатории, кабинет ТСО и др., которые оснащены современной техникой и специальным оборудованием. В качестве базовых организаций для прохождения профессиональной практики студентами у нас выступают прокуратура и ГУВД Карагандинской области, департамент юстиции, областной суд, налоговый комитет, комитет по судебному администрированию, Карагандинское областное управление Казначейства, Карагандинский филиал ОАО “Наско-Казахстан”, департамент Комитета по исполнению судебных решений, Нефтяная страховая компания, юридическое агентство “Фемида”. Со всеми заключены соответствующие договоры. Академия развивает международные связи по совместному развитию организационно-управленческой, учебно-методической и научно-исследовательской работы."

"Учреждение ""Алматинская академия экономики и статистики"" - правопреемник ОАО «Алматинская академия экономики и статистики», преобразованного ЗАО «Алматинский институт экономики и статистики», созданного согласно постановлению Правительства Республики, Казахстан № 19 от 11 января 1999 года путем реорганизации государственного учреждения «Институт подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров Национального статистического агентства Республики Казахстан» (ИПП и ПК). Данным постановлением на вуз возложены функции по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров по статистике, труду и занятости, профессиональных бухгалтеров и аудиторов в соответствии с требованиями рыночной экономики. Подготовка современного специалиста в вузе области в области экономики, статистики, финансов, менеджмента и информатики экономической теории, изучают обширный спектр дисциплин математического цикла, современные технологии обработки информации, статистику, эконометрику. Фундаментальная подготовка, бизнес-планирование, бухгалтерский учет, международные стандарты аудита и финансовой отчётности, налогообложение, финансовый менеджмент, банковское и страховое дело и др. Сотрудничество Алматинской академии экономики и статистики с международными организациями проводится согласно 33 договорам, в том числе, со странами СНГ – 25 договоров, ЕС – 8 договоров. "

"Сегодня Таразский государственный университет имени Мухаммеда Хайдара Дулати – один из крупнейших государственных вузов Республики Казахстан. Главный ориентир ТарГУ – подготовка конкурентоспособных на мировом уровне специалистов. Университет имеет 14 учебно-лабораторных корпусов общей площадью 73924,4 кв.м. и 155 лабораторий, оснащенных современным оборудованием и измерительными средствами. В учебно-научных целях используется уникальная научно-исследовательская лаборатория (НИЛ) «Наноинженерные методы исследований», которая занимает около 1000 кв.м и является одной из 15-ти лабораторий инженерного профиля, открытых в 2007 году в ведущих вузах Казахстана по инициативе Президента страны Н.А. Назарбаева. В университете имеется 5 крытых спортивных залов, Дворец молодежи для организации досуга студентов, 2 общежития на 680 мест, спортивно-оздоровительный лагерь «Жасоркен», столовые, кафе и буфеты. В учебном процессе используется 85 интерактивных досок, 1852 современных компьютеров с доступом в Интернет. Библиотечные ресурсы университета составляют 1 391 765 экземпляров. Обновляемость библиотечного фонда за последние 5 лет в среднем составляет 4%, 56262 экземпляра, литературы на государственном языке – 15,4%; обеспечен доступ к электронным информационным ресурсам."

"КИнЭУ – высшее учебное учреждение в Костанайской области, возникшее в результате изменившихся экономических и социальных условий в независимом Казахстане. В настоящее время КИнЭУ стабильно обеспечивает Северный регион Казахстана квалифицированными специалистами: на протяжении 20 лет подготовлено более 20 000 человек. С 2011-2012 учебного года в КИнЭУ применяется дистанционное обучение по кейсовой, сетевой и ТV технологиям для всех специальностей бакалавриата. КИнЭУ является лауреатом международной премии и обладателем знака почета «Лидер национальной экономики 2006 года» на форуме Международного Делового Совета (Москва, Россия). Вуз как предприятие вошел в «ТОП-70» среди крупных предприятий Республики Казахстан и получил национальный сертификат «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2013», определяющий бизнес-рейтинг КИнЭУ согласно данным официальной статистики. На базе вуза создана учебные лаборатории «Теплоснабжение и энергосберегающие технологии», «Организация движения поездов», «Организация работы сортировочной станции», а также «Специализированный кабинет железнодорожного транспорта». Студенты вуза принимают участие в международной программе зарубежной стажировки в фермерских хозяйствах Германии. В соответствии с договором КИнЭУ и «LOGOe.V.» объединение «Сельское Хозяйство и Экологическое Равновесие с Восточной Европой» студенты проходят полугодовую сельскохозяйственную практику в хозяйствах Германии с экологически чистым производством."

"Университет Мирас образован в мае 1997 года на базе научно-учебного центра МКТУ им. А. Яссави, созданного Министерством образования и науки РК в августе 1996 года, как центр по обработке образовательных технологий по международным стандартам. В Университете Мирас имеются образовательные гранты для лиц, в совершенстве владеющих иностранными языками. Стоимость обучения остается неизменной на протяжении всего периода обучения. Вуз в феврале 2013 г. прошел Государственную аттестацию Министерства Образования и Науки Республики Казахстан и подтвердил бессрочную государственную лицензию № 0137422 по всем аттестованным специальностям Бакалавриата и Магистратуры. Университет Мирас - единственный ВУЗ в г. Шымкент, который имеет признание за рубежом. В университете Мирас преподавателями английского языка являются иностранные специалисты. Студентам предоставляется бесплатный проезд на комфортабельном автобусе университета. Его маршрут пролегает через все крупные остановки города. Университет предлагает широкий спектр услуг по обучению английскому языку и проводит подготовку к тесту. Мы также являемся уполномоченным компанией ETS центром по проведению теста TOEFL. По желанию обучающихся, занятия физической культурой проходят в форме различных спортивных кружков Для лучших выпускников университета предусмотрена программа трудоустройства"

Назарбаев Университет был основан Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в 2010 году, является флагманом высшего образования в стране нацеленный стать исследовательским университетом международного уровня. Это первый Университет Казахстана, деятельность которого основана на принципах автономности и академической свободы. В Назарбаев Университете ведут обучение восемь школ и один центр: Центр предуниверситетской подготовки, Школа инженерии (международный партнер — University College London), Школа наук и технологий, Школа гуманитарных и социальных наук (международный партнер — University of Wisconsin-Madison), Высшая школа бизнеса (международный партнер — Fuqua Business School of Duke University), Высшая школа государственной политики (международный партнер — Lee Kuan Yew School of Public Policy of the National University of Singapore), Высшая школа образования (международные партнеры — University of Pennsylvania, Cambridge University), Школа медицины (международный партнер — University of Pittsburgh), Школа горного дела и наук о земле (международный партнер — Colorado School of Mines). Назарбаев Университет является вузом исследовательского типа, поэтому большое внимание уделяется научно-исследовательскому направлению. В Назарбаев Университете действует три научных центра. Университет призван стать национальным брендом высшего образования Казахстана, сочетая преимущества национальной системы образования и лучшую мировую научно-образовательную практику. Органами управления университета являются Исполнительный совет, Попечительский совет и Высший попечительский совет. Председателем Высшего попечительского совета является Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.