Какой будет Астана через 10 лет?

С тех пор, как молодая столица РК была переименована в Астану, прошло уже двадцать лет. Kursiv Research, основываясь на анализе динамики социально-экономических индикаторов города за последние 10 лет, представляет прогноз развития мегаполиса на следующую декаду.

Население

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в столице за последние 10 лет выросли в 2,72 раза – с 48,7 тыс. тенге в 2007 году до 132,3 тыс. тенге в 2017 году, что является одним из лучших показателей в РК после Атырауской области. Среднемесячная номинальная заработная плата за тот же период выросла в 3,6 раза – с 61 тыс. до 224,9 тыс. тенге. При дальнейшем сохранении таких темпов роста доход астанчан к 2027 году составит в среднем 362,2 тыс. тенге, средняя зарплата при этом достигнет 832,9 тыс. тенге.

Ощутимый отрыв Астаны по уровню социально-экономического развития от остальных регионов республики привел к быстрому росту численности населения. Средний темп роста населения столицы за последние 10 лет составил 5,5% в год. По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в 2008 году количество жителе Астаны составляло 602,68 тыс. человек, в 2018 году число столичных жителей перевалило уже за миллион.

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С развитием столицы активизируются и миграционные процессы. За 2007 год в Астану прибыло 31,5 тыс. человек, за 10 лет поток мигрантов возрос уже до 135,62 тыс. человек. В то же время наблюдается рост обратной миграции – с 12,22 тыс. до 102,11 тыс. человек. Сальдо миграции в 2017 году составило 33,51 тыс. тенге, по сравнению с 2007 годом показатель вырос на 73,5%.

Росту населения города способствует рост рождаемости – в 2007 году естественный прирост в городе составил 8,9 тыс. человек, в последующие 10 лет показатель вырос до 24,37 тыс. человек, рождаемость на 1 тыс. человек выросла с 21,3 до 28,23. Выше показатель в Казахстане только в Мангистауской области.

Если динамика роста населения Астаны будет продолжаться в том же темпе, как и в предыдущие 10 лет, можно сделать предположение, что к 2028 году количество жителей столицы возрастет до 2,79 млн человек. Президент РК Нурсултан Назарбаев верит, что столица Казахстана в ближайшем будущем станет трехмиллионным мегаполисом, а население Казахстана вырастет до 25 млн человек.

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Бизнес

Видение дальнейшего развития Астаны связано с ее позиционированием в качестве «умного» глобального города – международного центра Евразии, отмечают власти столицы. Основой экономического развития определены 10 приоритетных торгуемых секторов – туризм, современное производство, финансовый сектор, девелопмент, торговля и логистика, услуги для госсектора и международных компаний, спорт, культура и креативные сектора: образование и здравоохранение (медицинский туризм).

Динамичное развитие города открывает возможности и для ведения бизнеса, о чем свидетельствует рост числа предпринимателей. По состоянию на конец мая текущего года в Астане было зарегистрировано 104,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Это в 3,23 раза больше, чем насчитывалось в 2008 году. В 2028 году, при текущей динамике роста, количество субъектов малого и среднего предпринимательства может достигнуть почти 340 тыс. единиц.

Доля МСБ в структуре валового регионального продукта города с 2007 по 2017 год увеличилась в три раза и составила 44,8%, что является самым высоким показателем среди регионов Казахстана, отмечают в Управлении стратегического и бюджетного планирования Астаны.

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Согласно прогнозу управления, за счет прогрессивного развития торгуемых секторов к 2030 году экономика столицы вырастет в 1,7 раза (в среднем по 4% ежегодно), объем валового регионального продукта составит 14,5 трлн тенге (в 2017 году – 5,7 трлн тенге). В разрезе отраслей вклад секторов строительства и промышленности в экономический рост составит порядка 0,75–1%, торговли – 0,9–1,4%, сферы услуг – от 1,7 до 2,8%.

Положительные тенденции роста обусловлены рядом стимулирующих факторов, в том числе увеличением доли частных инвестиций. На сегодня Астана является вторым по привлекательности регионом для инвесторов после Атырауской области. В 2017 году объем инвестиций в основной капитал в столице достиг 944,6 млрд тенге, что в 2,2 раза больше, чем в 2007 году. К 2027 году объем инвестиций при текущем уровне развития может достигнуть 2,11 трлн тенге в год.

Объем розничной торговли за последнюю декаду вырос в 6,5 раз. В 2017 году внутренняя торговля в городе достигла 1,03 трлн тенге, к 2027 году показатель может достигнуть 6,7 трлн тенге при сохранении нынешних темпов роста.

Образование

По официальной статистике на сегодняшний день в Астане функционирует 13 высших учебных заведений, в которых обучаются 52,37 тыс. студентов. За последние 10 лет количество вузов в городе оставалось практически неизменным, тогда как число обучаемых выросло на 20%. При дальнейшем увеличении контингента студентов в данном темпе и сохранении текущей нагрузки на вузы столице понадобится как минимум еще три высших учебных учреждения к 2027 году.

По данным КС МНЭ РК, число дневных общеобразовательных школ в Астане увеличилось с 77 до 104 за последние 10 лет. Резкий рост населения порождает проблемы в образовательной сфере. В ходе выступления на отчетной встрече перед населением заместитель акима Ермек Аманшаев отметил, что дефицит ученических мест в школах города на данный момент составляет более 10 тыс. По словам управленца, в ближайшие четыре года в столице будет построено 46 новых школ.

Количество школьников в Астане за последние десять лет подросло в 1,21 раза. По нашим подсчетам, с учетом покрытия дефицита школ и нынешнего темпа роста числа школьников, к 2027/28 учебному году необходимо будет построить еще 146 средних школ. А если учитывать, что Астана станет к этому времени мегаполисом с населением 3 млн человек, городу необходимо будет иметь около 300 школ. Управление образования города для покрытия спроса на образовательные учреждения рассматривает вариант увеличения доли частных школ в столице.

С ростом рождаемости растет и спрос на дошкольные организации. За последние 10 лет число детсадов увеличилось в 6,43 раз – с 51 до 328. При дальнейшем росте населения до 2,79 млн человек к 2027 году и при нынешней нагрузке спрос на детсады возрастет до 889 единиц. А с учетом темпа роста численности детей в дошкольных организациях за последние 10 лет городу будет нужно 1 264 учреждения.

Бюджет

По данным Управления стратегического и бюджетного планирования города, поступления налогов и платежей в республиканский бюджет из Астаны выросли в 2,4 раза (с 411,91 до 990,2 млрд тенге за 2007–2017 годы) и достигли порядка 1 трлн тенге. Ежегодный темп роста собственных доходов в среднем составляет порядка 19% по местному бюджету и 24% в целом по государственному бюджету.

Доходы местного бюджета Астаны в 2017 году составили 469,35 млрд тенге, примерно половина из них приходится на налоговые платежи (индивидуальный подоходный налог и социальный налог, налоги на собственность, внутренние налоги на товары, работы и услуги, госпошлина) и столько же – на трансферты.

За 10 лет бюджет города подрос в 2,42 раза. Такой результат обеспечен благодаря мероприятиям, проводимым по изысканию дополнительных резервов поступлений в бюджет, рассказывает руководитель Управления анализа и рисков Департамента госдоходов по городу Астане Гульжан Калменова.

«Благодаря взаимодействию с акиматом города проведены оперативно-профилактические мероприятия в части сокращения теневого оборота, выявления незаконного привлечения иностранных лиц и, соответственно, произведено пополнение в местный бюджет», – отмечают в департаменте.

К 2027 году при текущем темпе роста местный бюджет может достичь 1,14 трлн тенге. Причем доля налоговых платежей в бюджете города увеличится – за последние 10 лет объем налоговых платежей, поступающих в местный бюджет, вырос в 3,9 раз, а их доля в доходах города возросла от 30 до 48%. К 2027 году, по нашему прогнозу, доля налоговых платежей в бюджете Астаны может составить 77,4%.

Строительство

За последние 20 лет площадь города расширялась несколько раз. Нынешняя Астана занимает 797,3 кв. км, что в три раза больше территории, которую город занимал в 1997 году. Предположительно, границы города будут расширяться и в дальнейшем, а к 2027 году его площадь может достигнуть 1 234 кв. км.

Столица является лидером по объему строительства в стране. За последние 10 лет объем строительных работ вырос здесь в 1,6 раза и достиг 608,5 млрд тенге (в 2007 году – 373,92 млрд тенге), с участием отечественных и зарубежных строительных компаний было возведено свыше 14 млн кв. м жилья. По словам премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, за 20 лет в строительство Астаны было вложено 2,3 трлн тенге. При этом государственные средства, вложенные в развитие Астаны, вернулись более чем в трехкратном размере, заверяет премьер.

В 2017 году в городе было введено 2,69 млн кв. м жилья, что в 2,1 раза больше, чем в 2007 году. Соответственно, при сохранении текущего темпа роста к 2027 году объем ввода нового жилья может достигнуть 4,84 млн кв. м.

В Управлении стратегического и бюджетного планирования Астаны отмечают, что для создания соответствующих условий и благоприятного инвестиционно-предпринимательского климата был разработан комплексный план по компактной застройке столицы до 2023 года с обеспечением территорий застройки инженерно-транспортной инфраструктурой и поэтапной реновацией жилых секторов до 2030 года. Сейчас проводится конкурс по разработке мастер-плана развития столицы, в рамках которого свои проекты уже представили ведущие архитектурные бюро мира из Великобритании, Канады, Сингапура и Гонконга, говорят в управлении.

В планах города реализация проектов по строительству малой кольцевой автодороги, расширению пропускной способности основных транспортных артерий и объектов транспортной инфраструктуры. Планируемый объем работ по застройке территорий Астаны позволит обеспечить положительные темпы роста в секторе строительства на уровне порядка 4–7%. Кроме того, поэтапно будет реализована программа реновации территорий застройки «старого» города, направленная на снос ветхих построек и строительство нового комфортабельного жилья, мест отдыха и досуга.

Туризм

294,16 тыс. посетителей обслужили гостиницы Астаны в 2017 году. По сравнению с предыдущим годом поток отдыхающих в местах размещения города вырос на 43,4%. Стоить отметить, что в предыдущие 10 лет среднегодовой рост показателя был на уровне 12,4%. За десятилетие поток туристов в город увеличился в 3,6 раз.

В рамках проведения выставки «ЭКСПО» в прошлом году открылось множество новых гостиниц, ресторанов, объектов досуга и развлечений, отмечают в Управлении стратегического и бюджетного планирования города. Количество мест размещения в столице в прошлом году достигло 218 единиц, десятью годами ранее их было 96. К 2027 году в Астане может функционировать уже 500 различных гостиниц.

Власти города, расставляя акценты при создании новых точек притяжения туристов, определили три ключевых направления туристификации, в том числе городская рекреация, медицинские услуги и MICE-туризм (деловой туризм, связанный с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий). Ежегодно планируется увеличивать туристический поток в среднем на 3–5%, или более чем на 50 тыс. человек. Учитывая прошлогоднее количество посетивших места размещения города, поток отдыхающих в Астане к 2027 году может возрасти до 794 тыс. посетителей.

Экология

По данным мониторинга РГП «Казгидромет», экологическая ситуация в столице за последние 10 лет изменилась следующим образом: «низкий» уровень загрязнения был отмечен в 2011–2015 годах; «повышенный» уровень загрязнения – в 2007, 2009, 2010 и 2017 годах; «высокий» уровень загрязнения – в 2008 и 2016 годах.

По итогам проведенных наблюдений за 2017 год количество случаев превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ снизилось, в связи с этим статус уровня загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с 2016 годом изменился с «высокого» до «повышенного». Несмотря на положительную динамику последних лет, объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, с 2007 по 2017 год увеличился в 2,6 раза и достиг 38,8 тыс. тонн. Выбросы жидких и газообразных загрязняющих веществ возросли в 1,9 раза, до 50,8 тыс. тонн. Если ситуация не изменится, данный объем выбросов загрязняющих веществ к 2027 году может увеличиться до 102,3 тыс. тонн, жидких и газообразных выбросов – до 97,5 тыс. тонн.

Общий лимит выбросов загрязняющих веществ по атмосферному воздуху, согласно данным Департамента экологии Астаны, в 2017 году составил 102,2 тыс. тонн, в 2016 году – 109,3 тыс. тонн. В департаменте указывают, что воздух города более загрязнен диоксидом азота, что связано с увеличением количества автомобильного транспорта, автономных котельных, в том числе частного сектора.

Действительно, количество автомобилей в столице РК неуклонно растет. В 2007 году в городе насчитывалось 130,5 тыс. автомобилей, сегодня их уже около 250,9 тыс. единиц, такими темпами к 2027 году в Астане будет почти полмиллиона автомобилей.

В целях снижения экологической нагрузки на окружающую среду акиматом города, Ассоциацией экологических организаций Казахстана, а также Департаментом экологии разработан и утвержден Комплексный план по оздоровлению окружающей среды на 2018–2020 годы. В целях улучшения состояния атмосферного воздуха ведется определенная работа по реализации мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, среди которых: газификация частного сектора; развитие общественного транспорта; запрет на ввоз машин, не соответствующих 5-му экологическому классу, в страны ЕврАзЭС; перевод автомобилей на газ; внедрение системы управления тепловыми потоками и переход к новым стандартам экономии тепла.

Крупными источниками выбросов в атмосферу являются и предприятия АО «Астана-Энергия», куда входят ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Власти города отмечают некоторые улучшения в данном направлении. В частности, по информации департамента экологии Астаны, в течение двух последних лет удалось добиться снижения разрешенных лимитов вредных выбросов данных предприятий на 6,02 тыс. тонн, что обусловлено уменьшением расхода топлива и ранее выполненными работами по реконструкции котлоагрегатов. Вместе с тем, в департаменте озвучили и другие экологические проблемы региона, такие как: слабый обмен воздушных масс; высотность зданий; увеличение частного сектора и природопользователей.

Несколько лучше ситуация с выбросами твердых загрязняющих веществ. По данным Комитета по статистике, общий объем выбросов твердых загрязняющих веществ с 2007 по 2017 год сократился с 17,3 тыс. до 10,6 тыс. тонн. Власти города привлекают партнеров, которые инвестируют в улучшение перерабатывающих заводов, находящихся в Астане. В ближайшие два года планируется запустить завод по переработке органических отходов с уровнем переработки до 75%.