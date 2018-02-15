Каковы ожидания финансового сектора по базовой ставке в Казахстане?

В январе текущего года Национальный Банк РК принял решение снизить базовую ставку до 9,75%. Для некоторых участников рынка данное решение регулятора стало несколько неожиданным. Kursiv Research решил выяснить, каковы ожидания финансового сектора по поводу денежно-кредитной политики НБ РК на 2018 год. Эксперты ожидают продолжения тенденции сокращения базовой ставки в 2018 году, что отразится на ставках основных продуктов БВУ.

Национальный Банк РК

Решение Нацбанка по снижению базовой ставки обусловлено более низким фактическим уровнем инфляции по итогам 2017 года по сравнению с прогнозной траекторией, оценками по дальнейшему замедлению инфляционных процессов, сохраняющимся слабым восстановлением внутреннего спроса, а также благоприятными тенденциями на внешних рынках.

Дальнейшая ее динамика и уровень в середине или в конце года будут формироваться под воздействием ряда факторов, отмечает регулятор. Национальный Банк РК будет устанавливать базовую ставку в зависимости, прежде всего, от фактического и прогнозируемого значения инфляции. В расчет будут приниматься и другие факторы. При этом для сохранения макроэкономического баланса базовая ставка в реальном выражении будет поддерживаться на уровне, не выше 4%.

"При сохранении текущих благоприятных тенденций на мировых рынках и в странах – торговых партнерах, а также в отечественной экономике не исключается дальнейшее смягчение денежно-кредитных условий", - сообщили в Нацбанке на запрос "Къ".

Максимальный уровень базовой ставки в Казахстане был установлен в феврале 2016 года и составлял 17%. В 2017 году размер базовой ставки снижался с 12 до 10,25%.

«Немаловажным является канал ожиданий, отражающий влияние изменений политики центрального банка на ожидания субъектов экономики», – отмечается в документе НБ РК об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2018 год.

Kursiv Research обратился с запросом в отечественные БВУ, чтобы узнать, каковы ожидания профессиональных участников банковского сектора по денежно-кредитной политике Нацбанка в текущем году.

Согласно проведенному опросу, участники финансового рынка ожидают дальнейшего снижения базовой ставки регулятором до конца 2018 года. Максимальный прогноз финансистов по ставке в текущем году составил 9,5%, минимальный – 8%. В среднем, эксперты ожидают снижения показателя до 9,1%, медианное значение прогноза – 9,13%, то есть половина опрошенных считает, что уровень ставки будет выше данного значения, соответственно, остальная часть – ниже. Стандартное отклонение выборки составило 0,5%, а это значит, что прогнозы финансистов в целом расходились незначительно.

Участники финансового рынка достаточно положительно отнеслись к ослаблению денежно-кредитной политики Нацбанка, эксперты ожидают роста кредитования в стране, что будет способствовать восстановлению экономической активности в среднесрочной перспективе. Однако чрезмерное сокращение ставки может негативно отразиться на ставках по вкладам, считают аналитики.

ВТБ Банк

«Мы ожидаем, что Национальный Банк после некоторой паузы возобновит цикл смягчения монетарной политики. Наш прогноз ключевой ставки на конец 2018 года составляет 9,25%. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе регулятор продолжит поддерживать денежно-кредитные условия на нейтральном уровне, что должно обеспечить сохранение финансовой стабильности. На наш взгляд, одной из основных целей на 2018 год будет продолжение дедолларизации в банковской системе: в первую очередь это касается депозитной базы банков», – отметил старший аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин.

Halyk Finance

По мнению Halyk Finance, Нацбанк, используя традиционную политику – инфляционное таргетирование, не должен был снижать базовую ставку совсем.

В четвертом квартале прошлого года на рынке отмечался скачок инфляции и значительный рост инфляционных ожиданий населения. Также ожидался высокий фон инфляции в начале 2018 года, в связи с объявленным ростом коммунальных тарифов. С точки зрения традиционного инфляционного таргетирования, в таких условиях снижать базовую ставку было категорически нельзя, считает член правления Halyk Finance Мурат Темирханов. Поэтому, по словам эксперта, никто на рынке не ожидал такого резкого снижения базовой ставки.

«С другой стороны, скорее всего, Нацбанк пошел на такое резкое уменьшение базовой ставки, чтобы стимулировать рост кредитования и, соответственно, рост экономики. При этом он рассчитывает, что рост кредитования не ускорит инфляцию. В целом, мы тоже думаем, что, несмотря на довольно резкое снижение ставки, инфляция сильно не ускорится. Это связано с тем, что на текущий достаточно высокий уровень инфляции влияют факторы, на которые монетарная политика Нацбанка не может повлиять», – говорит финансист.

С учетом более агрессивного, чем ожидалось, снижения базовой ставки, в Halyk Finance вполне допускают снижение уровня базовой ставки до 8% на конец 2018-го.

Снижение базовой ставки, несомненно, станет стимулировать кредитование, считает эксперт. При этом рост кредитования юридических лиц все равно будет сдержанным. Это связано с продолжающимся сложным финансовым состоянием заемщиков в несырьевой экономике.

«Единственное, чем беспокоит резкое снижение базовой ставки – это значительный рост беззалогового потребительского кредитования, имевший место в 2017 году. То есть, кредиты населению быстро росли, несмотря на высокую базовую ставку. При снижающихся реальных доходах населения быстрый рост такого кредитования может иметь достаточно серьезные последствия как для банковской системы, так и для государства», – опасается эксперт.

Банк Хоум Кредит

«Полагаем, что базовая ставка Национального Банка РК будет сохранена на текущем уровне в размере 9,75% в течение первого полугодия 2018 года, с возможным понижением до уровня 9,5% во втором полугодии. Основанием для корректировки базовой ставки во втором полугодии 2018 года до уровня 9,5% может стать динамика удержания Национальным Банком РК инфляции в коридоре 5–7% в первом полугодии», – считают в Банке Хоум Кредит. При этом тенденции продолжительного снижения базовой ставки регулятором в течение 2018 года в банке не ожидают.

Эксперты банка предполагают, что НБ РК продолжит проводить денежно-кредитную политику в соответствии с принципами инфляционного таргетирования, которую можно было наблюдать в течение 2017 года.

Аналитики банка ожидают, что в 2018 году Национальный Банк продолжит руководствоваться принципами инфляционного таргетирования с целью удержания инфляции в указанном коридоре и ее дальнейшего поддержания на уровне, обеспечивающем ценовую стабильность.

Казкоммерц Секьюритиз

Аналитики инвестиционной компании Казкоммерц Секьюритиз ожидают дальнейшего снижения базовой ставки в случае сохранения положительных экономических тенденций, соответствия фактического уровня инфляции прогнозируемому значению.

«Целевой ориентир НБРК по инфляции установлен на 2018 год в диапазоне 5–7%. Несмотря на более высокую инфляцию, наблюдавшуюся в начале года, мы полагаем, что в последующие месяцы инфляция вернется к прогнозируемой траектории. В соответствии с этим мы считаем, что базовая ставка продолжит снижаться вместе с инфляцией. Мы думаем, что к концу 2018 года базовая ставка будет в районе 9–9,25%», – поделился с «Къ» прогнозами директор департамента аналитики АО «Казкоммерц Секьюритиз» Нурлан Ашинов.

Постепенное снижение инфляции к таргетируемому НБРК уровню будет положительно отражаться на инфляционных ожиданиях населения, способствующих сбалансированному увеличению потребления, появлению возможности планирования расходов, а также в среднесрочном периоде приведет к постепенному устойчивому восстановлению экономической активности, считает Нурлан Ашинов. Тем не менее, по мнению эксперта, чрезмерное снижение базовой ставки может негативно отразиться на привлекательности тенге, поэтому в Казкоммерц Секьюритиз считают, что НБРК не будет делать резких движений.

Банк ЦентрКредит

«В текущем году, при благоприятном развитии событий на внешних рынках и сохранении макроэкономической стабильности, мы ожидаем постепенного замедления роста цен и вхождения инфляции в новый целевой ориентир НБ РК 5–7%. Базовая ставка в текущем году, по нашим оценкам, может снизиться до 9%», – говорит управляющий директор АО «Банк ЦентрКредит» Ержан Асылбек.

Постепенное понижение значения базовой ставки приведет к дальнейшему снижению ставок на денежных рынках и ставок фондирования в банковском секторе, что в свою очередь повлияет на ставки кредитования и тем самым простимулирует кредитование экономики в целом, считает финансист.

Эксперт подчеркнул, что влияние снижения базовой ставки на темпы роста экономики будет не столь существенным в связи с имеющимся дефицитом источников долгосрочного фондирования и отсутствием благонадежных клиентов.

Qazaq Banki

По мнению экспертов Qazaq Banki, Нацбанк продолжит процесс снижения базовой ставки в текущем году.

«Мы ожидаем, что проводимая Национальным Банком денежно-кредитная политика в 2018 году будет нацелена на сдерживание инфляционного давления, но при этом не станет ограничивать, а простимулирует деловую активность. Для реализации данной политики необходимо будет поэтапное снижение базовой ставки до 9–9,25%», – заявил управляющий директор АО «Qazaq Banki» Данияр Жарылкасынов.

Банкир полагает, что снижение базовой ставки ниже отметки 8,75% будет нести в себе определенные риски по сдерживанию инфляции в переделах индикатива (5–7%). Умеренное изменение базовой ставки в сторону ее снижения будет положительно влиять на деловую активность и, как следствие, на экономический рост, отмечает эксперт.

СК «Казахмыс»

Смягчение денежно-кредитных условий в Казахстане будет зависеть от состояния отечественной экономики и стран – торговых партнеров, соответствия прогнозных и фактических значений инфляции, отмечает председатель правления СК «Казахмыс» Амина Касымова.

Продление в ноябре 2017 года странами ОПЕК+ договоренности о сокращении добычи нефти с сохранением действующих квот до конца 2018 года уменьшает вероятность значительного снижения нефтяных цен, что окажет положительное влияние на уровень инфляции в Казахстане, отмечает эксперт.

Предварительные данные по экономическому росту Казахстана в 2018 году варьируются от 3,3 до 3,8%, прогнозы по инфляции – от 8,8 до 6,3% . При этом наблюдается улучшение экономической ситуации в странах – торговых партнерах, отмечает банкир.

«Исходя из изложенного, тенденция снижения базовой ставки регулятором в текущем году может продолжиться, ставка при этом установится в размере 9% с коридором 8,75–10,75%. Дальнейшее снижение базовой ставки в текущем году, по нашему мнению, маловероятно, поскольку нестабильность уровня цен еще сохраняется», – говорит Амина Касымова.

Прогноз по экономическому росту Казахстана на 2018 год

№ Источник прогноза Прогнозное значение 1 НБ РК 2,8% 2 МНЭ РК 3,1% 3 ЕАБР 3,7%

Жилстройсбербанк Казахстана

«Снижение базовой ставки приводит к росту спроса и ускорению инфляции. Поэтому, считаю, что дальнейшие решения НБРК о снижении базовой ставки будут соответствовать принципам «гибкости и постепенности», а именно в направлении «чтобы инфляция снижалась и экономика работала».

НБРК будет стремиться обеспечивать понижательную траекторию инфляции в пределах установленного на 2018 год целевого коридора 5–7%. При этом решения по уровню базовой ставки будут приниматься на основе анализа макроэкономических показателей и исходя из соответствия фактической и прогнозной инфляции целевым показателям. В связи с этим при дальнейшем понижении уровня инфляции ожидаем снижения регулятором базовой ставки в 2018 году на 0,25 и 0,5 процентных пункта соответственно, однако между ними возможны и «паузы», – говорит специалист Департамента казначейства АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Габит Мадеш.

В соответствии с Основными направлениями ДКП постепенность снижения ключевых индикаторов продиктована необходимостью поддержания восстановительных процессов в экономике, считает эксперт.

АТФБанк

По оценкам АТФБанка, к концу года базовая ставка составит 9,5% с коридором +/- 1%. После существенного снижения базовой ставки в начале января 2018 года, а именно, на 50 базисных пунктов, Национальный Банк, как минимум в течение первого полугодия, должен оценить влияние снижения базовой ставки на экономику страны, считают аналитики. Во втором полугодии 2018 года они ожидают снижения базовой ставки еще на 25 базисных пунктов, при отсутствии внешних шоков и их влияния на внутреннюю экономическую ситуацию.

«Мы полагаем, что НБРК будет строго придерживаться заявлений, озвученных в данном документе, в случае реализации которых мы ожидаем положительного влияния как на финансовый сектор, так и на экономику страны в целом. В то же время, существенными рисками для реализации ДКП остается высокая зависимость экономики от волатильных нефтяных котировок и экономической ситуации в странах – основных торговых партнерах», – отмечают в банке.

Рассмотрим, как изменение базовой ставки повлияло на инфляцию и курс тенге на практике. Рост базовой ставки в октябре 2015 года сразу на 4% сопровождался ростом уровня инфляции на 5 процентных пунктов – с 4,4% в сентябре до 9,4% в октябре того же года. Максимальное значение базовой ставки было установлено регулятором в феврале 2016 года. В последующие полгода инфляция в Казахстане держалась на отметке 15,2–17,7% (к соответствующему месяцу предыдущего года).

Дальнейшее планомерное сокращение уровня базовой ставки сопутствовало снижению индекса потребительских цен. К примеру, в конце 2016 года ставка была установлена на уровне 12%, инфляция в январе 2017 года сократилась до 7,9%.

В январе 2018 года, согласно официальной статистике инфляция составила 6,8%. Ожидается, что в среднесрочном периоде (до конца текущего года и в следующем году) дезинфляционные тенденции сохранятся, однако в краткосрочном периоде (в 1 квартале 2018 года) существенным риском для сохранения или даже некоторого повышения уровня годовой инфляции станут тарифы на платные услуги предприятий – монополистов. Тем не менее, их влияние на инфляцию оценивается как ограниченное и не требующее принятия корректирующих мер по ужесточению денежно-кредитных условий, отмечают в Нацбанке.

Если с уровнем инфляции у базовой ставки проглядывается корреляция, с курсом нацвалюты связи за последний год не наблюдается. Исключение составляет резкий рост базовой ставки в октябре 2015 года на 4 процентных пункта, когда наблюдались девальвационные процессы, в результате которых курс доллара США к тенге вырос до 360,45 тенге (на 2 февраля 2016 года), или на 33,1% за четыре месяца.