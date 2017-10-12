Какую долю на казахстанском рынке занимают отечественные кондитеры?

Рынок кондитерской продукции в Казахстане пестрит зарубежными брендами, отечественные производители занимают в нем лишь половину. При этом местные кондитеры треть продукции экспортируют за рубеж. Однако в последние годы наблюдается тенденция роста удельного веса казахстанской продукции на внутреннем рынке. Этому способствует Государственная программа индустриально-инновационного развития РК на 2015–2019 годы.

В 2016 году рынок кондитерских изделий Казахстана характеризовался следующими основными параметрами: емкость рынка — 227 тыс. тонн, из них: внутреннее производство — 183 тыс. тонн, импорт — 112,8 тыс. тонн и экспорт — 68,8 тыс. тонн.

Производство

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, за 2016 год в Казахстане было произведено 106,04 тыс. тонн шоколада, изделий кондитерских из шоколада и сахара. Для отечественной кондитерской отрасли это рекордное значение с 1993 года. По сравнению с 2015 годом объем производства вырос на 38,7%. За восемь месяцев 2017 года показатель достиг уже 79,06 тыс. тонн продукции.

Однако до «советских» показателей казахстанским компаниям еще далеко. К примеру, в 1990 году на территории Казахстана было произведено 258,85 тыс. тонн кондитерских изделий из шоколада и сахара (в каждой области страны имелись производственные мощности), что превышает нынешний объем производства в 2,4 раза.

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Председатель правления кондитерской фабрики «Баян Сулу» Тимур Садыков отмечает большой потенциал кондитерской промышленности в Казахстане. «Сейчас практически более 50% продаваемой продукции на территории Казахстана является импортной, соответственно, мы — отечественные кондитерские фабрики — можем удвоить производство. Это создаст новые рабочие места, новые поступления налогов. И, что очень важно, кондитерская отрасль имеет огромный мультипликационный потенциал», — уверен бизнесмен. По его словам, кондитерская промышленность — это глубокая переработка сырья, развитие которой обеспечивает рост смежных отраслей экономики и сельского хозяйства.

В свою очередь, аналитики АО «Рахат» отмечают, что рынок кондитерских изделий в Республике Казахстан сформирован и близок к насыщению, в связи с чем наблюдается стабильная тенденция снижения темпов прироста. Кроме того, значительное ослабление курса национальной валюты, сокращение доходов и снижение покупательной способности населения привели к перемещению концентрации продаж в более дешевый сегмент рынка, то есть потребители стали предпочитать более дешевую кондитерскую продукцию (печенье, вафли, карамели).

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Импорт

Согласно статистике КС МНЭ РК, объем импорта шоколада, изделий кондитерских из шоколада и сахара в 2016 году составил 83,32 тыс. тонн, доля импортной продукции за данный период составила 43,6%. За последние пять лет наблюдается положительная тенденция сокращения удельного веса импорта на рынке относительно отечественного производства с 51,8% в 2013 году до 40,5% за первое полугодие 2017 года.

При этом объем импорта не сокращается, а напротив, растет. За январь-июль 2017 года импорт кондитерских изделий в Казахстан составил 47,60 тыс. тонн продукции стоимостью $119,06 млн. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года импорт кондитерских изделий увеличился на 13%.

В 2016 году в общем объеме ввезенной кондитерской продукции доминировала, как и в предыдущие годы, шоколадная продукция, пишут аналитики АО «Рахат». Наибольшее количество импортных кондитерских изделий было поставлено (суммарно порядка 80% от общего объема) в город Алматы, Карагандинскую, Южно-Казахстанскую, Акмолинскую и Восточно-Казахстанскую области.

По данным КС МНЭ РК, 60,7% всего «сладкого» импорта обеспечивает Российская Федерация. За семь месяцев 2017 года из России поступило 28,88 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий из сахара на $74,66 млн. Из Украины за данный период было импортировано 11,10 тыс. тонн кондитерских изделий стоимостью $22,82 млн (23,3% от совокупного импорта). Тимур Садыков отмечает, что конфликтная ситуация между Россией и Украиной повлияла на промышленность Украины, в том числе и на кондитерскую отрасль (Российская Федерация запретила ввоз и транзит продукции из Украины по своей территории). Это повлечет за собой не только удорожание, но и потерю качества украинской продукции, уверен эксперт. На третьем месте по объему импорта оказалась Турция, которая обеспечила 6% всего импорта за рассматриваемый период — 2,87 тыс. тонн на $5,34 млн.

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На казахстанском рынке кондитерских изделий также можно встретить продукцию из Узбекистана (3,1%), Германии (2,7%) и Китая (1,2%). При этом импортная продукция значительно отличается по ценам в зависимости от географии производства. Самые дорогие импортные сладости из Словакии — $34,2 за кило. Продукция из Дании и Болгарии — по $23,4 и $20,4 за кг соответственно. Самый дешевый импорт из Таджикистана — по $0,3 за кило. Дешевые лакомства поставляет также Иран — $0,3, Эстония — $0,9 и Кыргызстан — $1,3 за кг.

Эксперты отрасли указывают, что кондитерский рынок имеет особую специфику — помимо влияния на развитие отрасли общеэкономических факторов — тарифы на перевозки, электроэнергия, изменения в налоговой системе, производители кондитерских изделий также находятся в зависимости от мировых цен на какао-бобы, сахар, орехи и прочие ингредиенты, не производимые ни в Казахстане, ни в странах Таможенного союза. К примеру, какао-бобы традиционно поставляет Гана — за январь-июль 2017 года 3,48 тыс. тонн сырья. Сахар, как биржевой продукт, импортируется в зависимости от ценового предложения, к примеру, в 2017 году основными поставщиками сахара стали Бразилия — 94 тыс. тонн за январь-июль и Россия — 85,94 тыс. тонн, а в 2016 году 90% поставок сахара обеспечивала Бразилия.

Экспорт

Ко всему прочему, кондитерская промышленность остается одной из наиболее экспортируемых в Казахстане. За семь месяцев 2017 года казахстанский экспорт шоколада и кондитерских изделий из сахара составил 23,20 тыс. тонн ($41,18 млн) при объеме производства 70,28 тыс. тонн. То есть, треть всей произведенной в Казахстане продукции экспортируется. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем экспорта увеличился на 35,1%.

Основная доля (72,5%) экспорта кондитерских изделий из Казахстана поступает в Россию. За январь-июль 2017 года в РФ экспортировано 16,82 тыс. тонн продукции казахстанского производства стоимостью $28,86 млн. 10,4% экспорта, или 2,42 тыс. тонн продукции, идет в Кыргызстан. В Узбекистан и Таджикистан экспортируется по 4% от всего казахстанского экспорта кондитерских изделий. Некоторый объем экспорта поступает также в Китай (2,8%, или 648,3 тонн), Азербайджан (2,7%, или 616 тонн) и Монголию (1,3%, или 308,5 тонн). Тимур Садыков рассказал, что в Германию, где проживает много уроженцев Советского Союза, каждый месяц отправляются по две фуры с кондитерской продукцией фабрики «Баян Сулу».

Цена экспортируемых из Казахстана кондитерских изделий варьируется в зависимости от географии от $0,7 до $2,4 за кило. Исключение составляет ОАЭ, куда в 2017 году были экспортированы сладости по цене $25,5 за кг. В среднем, казахстанская продукция экспортируется по $1,77 за кг. При этом Казахстан покупает дорогие конфеты и продает дешевые. Импортируемые кондитерские изделия дороже экспортируемых из страны на 41%.

Отечественные кондитеры

Кондитерская отрасль в Казахстане представлена в основном крупными компаниями. На самом деле, в кондитерском бизнесе очень сложно вырасти МСБ, отмечает президент ОЮЛ «Ассоциация кондитеров Казахстана» Алихан Талгатбек: во-первых, это большие первоначальные затраты — одна линия производства стоит порядка 2 млн евро, а для того, чтобы вывести компанию на полную загрузку, необходимо 3–5 лет; во-вторых, малые компании не могут конкурировать с крупными мировыми игроками, имеющими неограниченный маркетинговый бюджет. К тому же, отрасль имеет умеренную доходность. Однако эксперт отмечает рост рентабельности кондитерской промышленности за последние пять лет с 3% до 8–10%.

Четыре крупные компании на сегодня обеспечивают порядка 85% всего отечественного производства в кондитерской отрасли. «В среднем, объемы внутреннего производства составляют 183 тыс. тонн, из них порядка 156 тыс. тонн производят четыре крупных производителя, — рассказывает Алихан Талгатбек. — Это «Рахат», «Баян Сулу», которые вместе производят порядка 120 тыс. тонн, «Алматинский продукт» и «Хамле». Еще один крупный игрок, «Конфеты Караганды», приостановил производство в целях модернизации и находится на стадии поиска финансирования, в том же положении и Актюбинская кондитерская фабрика.

Крупнейший игрок — «Рахат». Согласно данным Ассоциации кондитеров Казахстана, фабрика обеспечивает 43,7% производства кондитерских изделий в стране. Компания состоит из головного предприятия и группы дочерних организаций разного профиля. По состоянию на 10 сентября 2017 года 92,4% от общего количества размещенных акций АО «Рахат» принадлежит корейскому концерну Lotte Confectionery Co., LTD.

В 2016 году, как и на протяжении ряда лет, компания сохранила лидерские позиции на казахстанском рынке кондитерских изделий. По данным консолидированного отчета о совокупном доходе АО «Рахат» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года, выручка от реализации кондитерских изделий составила 49,77 млрд тенге, что на 46,2% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль компании за 2016 год достигла 4,91 млрд тенге, что превышает прошлогодний итог на 45,7%.

Следом идет Костанайская кондитерская фабрика «Баян Сулу». Доля компании во внутреннем производстве — 25,7%. На предприятии выпускается около 300 наименований продукции. Выручка компании за 2016 год — 31,67 млрд тенге, прирост по сравнению с предыдущим годом — 65,3%. При этом прибыль компании обозначилась в размере 1,56 млрд тенге против 1,75 млрд тенге годом ранее. По данным Казахстанской фондовой биржи, основная доля компании принадлежит ТОО «KazFoodProducts».

Сравнительно молодое предприятие ТОО «Алматинский продукт» сегодня обеспечивает 8,7% всего внутреннего производства кондитерских изделий в стране. Компания существует с 2002 года, начинала с производства халвы, в настоящий момент ассортимент продукции насчитывает 102 наименования. Доля ТОО «Хамле» Ком. ЛТД в казахстанском производстве кондитерских изделий на сегодня составляет 7,1%.

Господдержка

Как отмечает Алихан Талгатбек, в Казахстане нет и не было абсолютно никаких протекционистских мер защиты внутреннего рынка, отечественные компании всегда работали в конкурентной среде. Хотя кондитеры не раз запрашивали такую поддержку. По словам эксперта, за три года с такой помощью государства местные компании могли бы занять свою долю во внутреннем рынке Казахстана.

Эксперт негодует, что отечественный рынок кондитерской продукции переполнен импортной продукцией, особенно российской, доля которой достигает порядка 35%, тогда как в России доля импорта в «кондитерке» всего 5%. По словам эксперта, наша продукция по качеству лучше привозной, к примеру, начинка вафель отечественного производства на 60% состоит из ореха, тогда как импортные вафли в основном содержат жировую начинку. При этом загрузка отечественных компаний-производителей в среднем находится на уровне 60%.

Однако кондитеры, как представители сегмента перерабатывающей отрасли и сельского хозяйства, имеют доступ к широкому спектру программ государственной поддержки, в частности, к Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы.

«Есть программы индустриализации страны, в рамках которых существуют программы субсидирования и инвестирования, которые распространяются на производителей и переработчиков сельхозпродукции. Есть программа развития экспорта, это страхование экспортных контрактов и предэкспортное финансирование. Помимо этого, существует компания KazakhInvest, которая занимается продвижением продукции, имеющей экспортный потенциал. Есть такие программы, их всех не перечислить, просто надо грамотно ими пользоваться», — подчеркнул Тимур Садыков.