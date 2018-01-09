Кто имеет наибольшую налоговую задолженность в Казахстане?

Kursiv Research представляет рейтинг юридических лиц РК, имеющих наибольшую налоговую задолженность, не погашенную в течение 4 месяцев со дня ее возникновения. В числе злостных нарушителей налогового законодательства РК лидируют компании, обанкротившихся благодаря теневой деятельности владельцев, лжепредприятия различных организованных преступных групп, а также компании, проломившиеся под непосильным налоговым бременем.

Согласно информации Комитета государственных доходов МФ РК о налогоплательщиках – юридических лицах, их структурных подразделениях, имеющих налоговую задолженность более 150 МРП, не погашенную в течение 4 месяцев со дня ее возникновения, по состоянию на 1 октября 2017 года общая сумма налоговой задолженности данных предприятий составила 288,65 млрд тенге, в том числе: сумма основного долга – 166,32 млрд тенге, пеня – 106,06 млрд тенге и штрафы – 19,28 млрд тенге.

Стоит отметить, что за последние 12 месяцев наблюдается тенденция увеличения неуплаты налоговых выплат в крупных объемах. Так, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года совокупная задолженность компаний, имеющих налоговую задолженность более 150 МРП, не погашенную в течение 4 месяцев, увеличилась на 38,1% (с 209,06 млрд тенге до 288,65 млрд тенге). За год список неблагонадежных налогоплательщиков увеличился с 9 309 до 9 638 предприятий, при этом в 2017 году перечень должников обновился почти на треть – 2 787 компаний оказались в данном списке впервые.

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По состоянию на 1 октября 2017 года наибольшая налоговая задолженность среди юридических лиц зафиксирована у ТОО «Казполмунай» – 13,41 млрд тенге, из которых 5,69 млрд тенге составляет сумма основного долга и 7,72 млрд тенге – пеня за неуплату налогов. Компания имеет довольно скандальное прошлое.

«Казполмунай» вместе с компанией «Толкыннефтегаз», расположившегося на 4-й позиции антирейтинга с налоговой задолженностью в 9,04 млрд тенге (3,49 млрд тенге – сумма основного долга и 5,56 млрд тенге – пеня), с 1997 года вели разведку и разработку нефти и газа на казахстанских месторождениях Толкын и Боранколь в Мангистауской области. Компании входили в молдавско-румынскую промышленно-финансовую группу «Ascom-Grup» владельцем которой, по данным интернет-ресурсов, является известный молдавский бизнесмен-миллиардер Анатол Стати.

В Казахстане «Казполмунай» возглавлял гражданин Молдовы Сергей Корнегруца, который и был признан виновным по статье «Незаконное предпринимательство» и осужден на четыре года тюрьмы с конфискацией имущества в 2009 году. Согласно официальному сообщению финпола, предприятие, возглавляемое Сергеем Корнегруцей, «без лицензии осуществляло эксплуатацию магистральных нефтегазопроводов, получив незаконно 21,67 млрд тенге дохода». Тем не менее, молдавскому предпринимателю удалось сбежать из колонии-поселения в городе Атырау осенью 2010 года.

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Директору компании «Толкыннефтегаз» удалось скрыться, его объявили в розыск и предъявили заочное обвинение в незаконном извлечении дохода в размере 125 миллиардов тенге (примерно 829 миллионов долларов).

В последствии Казахстан досрочно расторгнул контракты на право недропользования двух дочерних компаний группы Ascom-Grup, правительство также аннулировало контракт с компанией «Толкыннефтегаз» на строительство Боранкольского газоперерабатывающего завода, а нефтяные месторождения Толкын и Боранколь в Мангистауской области были переданы в управление национальной компании «КазМунайГаз».

10,97 млрд тенге задолжало государству ТОО «ТАН KZ» по состоянию на 1 октября 2017 года. За последние 12 месяцев сумма налоговой задолженности компании выросла в 2,6 раз (с 4,15 млрд тенге). Предприятие зарегистрировано в Карагандинской области в 2008 году, занимается строительством жилых зданий, руководителем компании является Кирилл Конопельченко. В списке лжепредприятий ТОО «ТАН KZ» не числится, однако иной информации о компании в открытых источниках нет.

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На третьем месте антирейтинга с объемом налоговой задолженности в 10,53 млрд тенге оказалось ТОО «Тимур Company». Сумма основного долга компании по состоянию на 1 октября 2017 года составляла 6,80 млрд тенге, пеня за неуплату – 3,73 млрд тенге.

Еще в 2014 году в СМИ писали об успешном предприятии по утилизации и переработке отходов нефтепроизводства, которое занимает лидирующие позиции на региональном рынке экологических услуг в Кызылординской области. Из переработанного вторсырья компания производила тротуарные плитки, дорожные поребрики для обустройства тротуаров, наполнители в железобетонных изделиях.

Двумя годами позже компания оказалась на грани банкротства, по иронии судьбы, за нарушение экологических требований. Согласно департаменту экологии по Кызылординской области, из-за неисполнения ТОО «Тимур Company» предписаний по устранению загрязнений ведомство обратилось в суд, который вынес решение – взыскать с предприятия 1 млрд 800 млн тенге за причиненный ущерб окружающей среде. Товарищество с решением суда не согласилось. Директор ТОО «Тимур Company» Сергей Белгибаев не раз обращался в разные инстанции, в том числе и в Генеральную прокуратуру. В итоге, 15 ноября 2017 года суд признал компанию банкротом.

Еще одно громкое дело связано с пятым по объему налоговой задолженности предприятием в антирейтинге – ТОО «Шымкентпиво», налоговая задолженность государству которого оценивается в 8,64 млрд тенге (в том числе, сумма основного долга – 6,76 млрд тенге, пеня – 1,59 млрд тенге и штраф – 294,43 млн тенге).

Владелец крупнейшего регионального производителя пива – Шымкентского пивоваренного завода Тохтар Тулешов оказался в цетре скандального дела. Известного бизнесмена арестовали в январе 2016 года в ходе спецоперации силовых структур в Шымкенте, его обвиняли по статьям связанными с хранением наркотиков и финансированием преступной группы. В ноябре того же года специализированный межрайонный военный суд Республики Казахстан вынес приговор Тохтару Тулешову, он признан виновным в подготовке к госперевороту и приговорили к 21 годам лишения свободы. Позже, экс-пивной король был осужден за экономические преступления, ему назначили наказание в виде пяти лет в колонии максимальной безопасности, с конфискацией имущества, нажитого преступным путем. А пивоваренный завод по решению суда лишили восьми лицензий.

Предприятие в итоге перешло в руки АТФ Банка за долг прежнего владельца, который по решению суда должен был выплатить банку около 28 млрд тенге. Изначально объект пытались продать за аналогичную сумму, но на тот момент покупателей не нашлось. Согласно СМИ, ныне завод функционирует в штатном режиме.

Следующую строчку в списке крупнейших задолжников занимает ТОО «Алтын саты», одно из многочисленных предприятий в структуре ОПГ Бергея Рыскалиева. Налоговая задолженность предприятия по состоянию на 1 октября 2017 года составляет 6,2 млрд тенге (в том числе, сумма основного долга – 3,39 млрд тенге, пеня – 2,82 млрд тенге). Подставное предприятие выступало промежуточным звеном между организациями, получавшими бюджетные деньги, и мелкими предприятиями, через которые обналичивали и похищали финансовые средства.

Предприятие упоминается в деле хищения денег на покупке специального оборудования и морских судов для КГП «Жайык Балык», куда зимой 2010 года поступил республиканский трансферт в объеме двух миллиардов тенге, которые осели на счетах управления сельского хозяйства Атырауской области. В мае 2011 года управление государственного архитектурно-строительного контроля облакимата провел тендер, победителем которого по 16 лотам из 17 стало ТОО «ФлотТехОбеспечение ЛТД».

В дальнейшем, по версии следствия членами преступной группировки «была разработана преступная схема последовательного перечисления денежных средств, поступающих от ТОО «Флот Тех Обеспечение ЛТД», путем заключения подложных договоров поставки товаров через подставные предприятия, в числе которых есть ТОО «Алтын саты». Согласно СМИ, руководитель ТОО «Алтын саты» Елена Колесникова, уверенная в законности проводимых сделок, не была посвящена в преступную схему. Информации о привленчении ее к ответственности нет. Решением суда предприятие признано банкротом.

Другим лжепредприятием, являвшемся звеном в преступной схеме ОПГ Бергея Рыскалиева, было ТОО «Аркаим-2005», занявшее 10 строчку антирейтинга. Общая сумма налоговой задолженности предприятия составляет 3,33 млрд тенге (в том числе, основной долг – 1,72 млрд тенге, пеня – 1,61 млрд тенге). ТОО «Аркаим-2005» в числе других предприятий получало бюджетные средства на выполнение строительно-монтажных работ, которые впоследствии были похищены преступным сообществом. Руководитель предприятия Александр Кузема был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью и занимать посты на государственной службе. Согласно данным КГД МФ РК, предприятие признано банкротом.

Напомним, что экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев с 31 января 2013 года объявлен в розыск Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Атырауской области, за совершение преступления, предусмотренного ст. 176 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», а также создание организованного преступного сообщества, в которое входили 3 организованные преступные группировки, созданные в период с 2008 по 2011 годы, данное ОПС, по самым скромным подсчётам, обвиняется в хищениях на сумму более 71 млрд бюджетных тенге.

Седьмую строчку антирейтинга занял ТОО «Ронод Строй», зарегистрированное в городе Атырау. Общая сумма налоговой задолженности предприятия составляет 4,5 млрд тенге (в том числе, сумма основного долга – 2,44 млрд тенге, пеня – 2,05 млрд тенге). Здесь так же не обошлось без очередного скандала, компания упоминается в уголовном деле о лжепредпринимательстве. Как установило следствие, в 2010 году гражданка Атырау противоправным путем зарегистрировала в органах юстиции на подставных лиц для ухода от налогов и других обязательных платежей около 12 лжепредприятий.

«Бизнесмены» занимались, в частности, выпиской счетов-фактур на мнимые работы, услуги и отгрузку товаров, за что получали вознаграждения от предприятий-контрагентов. Таким образом, за два года преступники нанесли ущерб государству на сумму свыше 21,2 млрд тенге в виде неуплаты налогов и других обязательных платежей. Изначально дело в отношении семи фигурантов расследовалось по статье «Лжепредпринимательство» Уголовного кодекса, но в итоге их осудили по статье «Уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет с организаций».

Вместе с ТОО «Ронод Строй» в списке лжепредприятий упоминается и ТОО «Күміс-Құрылыс», занявшее 9 место в антирейтинге. Общая сумма налоговой задолженности предприятия составляет 3,37 млрд тенге (в том числе, сумма основного долга – 1,68 млрд тенге, пеня – 906,25 млн тенге, штраф – 783,74 млн тенге). По информации пресс-службы Атырауского областного суда, Руководители лжепредприятий полностью признали свою вину и были приговорены к 4 годам лишения свободы условно. В настоящий момент ТОО «Ронод Строй» и ТОО «Күміс-Құрылыс» признаны банкротом.

Восьмую строчку в антирейтинге занимает ТОО "MirraNova" с общей суммой налоговой задолженности 3,77 млрд тенге (сумма основного долга – 2,07 млрд тенге, пеня – 1,16 млрд тенге, штраф – 539,69 млн тенге). Предприятие зарегистрировано в ВКО, занималось оптовой торговлей каменным углем. В 2016 году ТОО «MirraNova» участвовало в судебной тяжбе с индивидуальным предпринимателем из Жамбылской области о взыскании с последнего долга, пени и госпошлины на общую сумму 6,16 млн тенге. В результате споров стороны пришли к мировому соглашению, а должник обязался выплатить всю сумму долга. Стоит отметить, что осенью 2017 года в средствах массовой информации сообщалось о перебоях в отгрузке угля и повышении его стоимости в ВКО, что вызвало ажиотаж вокруг твердого топлива перед отопительным сезоном.