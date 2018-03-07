Не за страх, а за совесть: рэнкинг страховщиков по итогам 2017 года

Страховой сектор продолжает наращивать темпы роста после некоторого замедления в 2016 году. При этом доходность сектора в прошлом году несколько снизилась относительно итогов предыдущего года, несмотря на рост объема собранных премий и сокращение объема страховых выплат. Kursiv Research представляет очередной рэнкинг страховых компаний по итогам 2017 года.

Крупнейшие страховщики

Совокупные активы страхового сектора Казахстана по итогам 2017 года составили 926,65 млрд тенге, что на 8,17% больше по сравнению с итогами предыдущего года. За 2016 год страховой сектор увеличился лишь на 3,7%, тогда как в предыдущие годы темпы роста совокупного баланса страховых компаний были двухзначными.

S&P Global Ratings отмечает, что рост активов в страховом секторе был обусловлен увеличением объемов страховой премии, в первую очередь в сегменте страхования жизни, где рост продолжает быть очень высоким. Однако, согласно рейтинговому агентству, операционная среда остается довольно сложной для страховых компаний Казахстана с учетом умеренных показателей экономического роста в стране.

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«В реальном выражении страховой сектор сократился на 4% (по объему брутто-премии, скорректированному на показатель инфляции) в 2017 году по сравнению с реальным ростом на 9% в 2016 году. Мы отмечаем, что показатели страхового сектора остаются волатильными последние 5 лет за счет ряда страховых компаний. Тенденция продолжилась и в прошлом году. На наш взгляд, казахстанский банковский сектор оказывает существенное влияние на развитие страхового сектора. Около 30% всей страховой премии-брутто приходится на страховые компании, аффилированные с банковскими группами. Стратегия роста бизнеса данных страховых компаний во многом зависит от объема, выданных кредитов материнским банком и необходимости предоставления страхования в дальнейшем», - говорит заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Екатерина Толстова.

Так, по словам аналитика, в 2017 году линия бизнеса «страхование от прочих финансовых убытков» сократилась на 13.9 млрд тенге за счет ряда страховых компаний, аффилированных с банковскими группами. В S&P ожидают, что в дальнейшем данная волатильность сохранится и будет влиять на рост страхового сектора.

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К началу 2018 года состав тройки крупнейших страховых компаний Казахстана остался неизменным относительно аналогичного периода предыдущего года. Объем активов данных компаний на текущий момент соответствует 40% активов всего страхового сектора Казахстана.

Крупнейшая страховая компания «Евразия» по итогам 2017 года нарастила объем активов до 218,63 млрд тенге, что соответствует 23,6% всего страхового рынка. За год баланс компании подрос на 8,1%, или на 16,48 млрд тенге. На втором месте с объемом активов 84,46 млрд тенге оказалась СК «Виктория». За год показатель сократился на 2,2%, или на 1,93 млрд тенге.

Тройку замыкает компания по страхованию жизни «Номад Life». В течение прошлого года баланс страховщика подрос на 18,4%, или на 10,47 млрд тенге, в итоге достигнув 67,42 млрд тенге. Заместитель председателя правления АО КСЖ «Номад Life» Аскар Шакенов подметил, что росту активов способствовали стабильное увеличение страховых выплат в среднесрочном периоде и результаты инвестиционной активности компании.

«В мировой практике до 80% прибыли компаний по страхованию жизни обеспечивается как раз за счет инвестиционной деятельности. Наша компания близка к этому показателю», – отмечает Аскар Шакенов.

Каковы ожидания финансового сектора по базовой ставке в Казахстане?

Значительный рост активов за прошлый год можно было наблюдать у госкомпании Kazakh Export, активы которой выросли на 61,3%, или на 17,53 млрд тенге, до 46,14 млрд тенге. За этот же период уставной капитал компании был докапитализирован на 13,9 млрд тенге. Высокие темпы роста активов показали «Халык-Life» – за 12 месяцев баланс компании вырос на треть, до 64,77 млрд тенге, и СК «Коммеск-Өмiр», где объем активов увеличился на 28,7% и составил 16,11 млрд тенге на конец года.

Согласно пресс-службе «Коммеск-Өмiр», прирост активов был обеспечен увеличением высоколиквидных активов за счет реинвестирования полученной инвестиционной прибыли и инвестированием собранных страховых премий. Обстановка на финансовом рынке в 2016–2017 годах характеризовалась колебаниями стоимости иностранных валют по отношению к тенге и снижением ставок по депозитам, однако несмотря на это компания получила существенную инвестиционную прибыль, отметили в страховой компании. Так, чистая сумма заработанных страховых премий «Коммеск-Өмiр» по итогам 2017 года составила 5,59 млрд тенге, что констатирует рост по сравнению с предыдущим периодом на 26%. Доходы по страхованию увеличились на 25%, доходы по инвестиционной деятельности возросли на 50%.

Тем временем 10 из 32 страховщиков за прошлый год уменьшились в размере. В тройку компаний, где больше остальных сократился объем активов наряду с СК «Виктория» вошли «Kaspi Страхование» (на 6,84 млрд тенге, или 25,1%) и «Халык-Казахинстрах» (на 3,8 млрд тенге, или 6,8%).

Стоит отметить, что в середине февраля текущего года «Казахинстрах» объявил о реорганизации путем объединения с СК «Казкоммерц-Полис». «Казахинстрах» приобретает акции «Казкоммерц-Полис» путем размещения акционерам «Казкоммерц-Полис» своих простых акций пропорционально соотношению цены продажи простых акций двух компаний. Цена продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» утверждена в размере 49 701,72 тенге, АО «Казахинстрах» – 69 287,56 тенге.

По данным НБ РК, по состоянию на 1 января 2018 года активы «Халык-Казахинстрах» составили 51,69 млрд тенге (шестое место по объему активов среди страховых компаний Казахстана). «Казкоммерц-Полис» находится на восьмом месте по объему активов. На начало текущего года баланс компании составил 37,99 млрд тенге. При объединении страховых компаний активы СК «Казахинстрах» могут увеличиться до 89,67 млрд тенге, что позволит ей стать второй по величине страховой компанией в секторе.

Самые независимые

Совокупный объем собственного капитала страховых компаний на начало текущего года зафиксировался в размере 413 млрд тенге, рост показателя за 12 месяцев составил 2,7%, или 10,95 млрд тенге.

Совокупный коэффициент автономности страхового сектора, что соответствует отношению собственного капитала к общей сумме активов, по итогам прошлого года составил 44,6%.

Наименее зависимой от внешнего финансирования оказалась экспортная страховая компания Kazakh Export, где собственный капитал достиг 91,4% от совокупного объема активов. За 2017 год средства компании были увеличены на 16,31 млрд тенге, или на 63,1% (лучший результат по росту), тем самым страховая компания вошла в тройку лидеров по величине собственного капитала, наряду с «Евразией» и «Викторией». У последней доля собственного капитала в активах по итогам 2017 года достигла 90,8%.

Наиболее зависимой от заемных источников финансирования является «Номад Life», где объем своих средств занял лишь 13% от общего объема активов.

«Капитал КСЖ «Номад Life» остался на прежнем уровне. В 2017 году повысились законодательные требования к минимальной марже платежеспособности, также маржа компании выросла естественным путем вместе с ростом активов (обязательств), однако коэффициент выполнения пруденциального норматива в 2018 году близок к показателю 2, то есть практически в два раза выше необходимого значения. Соответственно, капитал компании обеспечивает устойчивое финансовое положение и не требует каких-либо корректировок», – разъяснили в компании.

В КСЖ «Государственная аннуитетная компания» коэффициент автономии составил 15,3%. «Халык-Life», несмотря на увеличение собственного капитала за год на общую сумму в 2,05 млрд тенге, что является вторым результатом по росту, все еще остается достаточно зависимой от внешних источников, коэффициент автономии здесь составил 16,7%.

Значительный прирост собственных средств за прошлый год можно было наблюдать и у «Казкоммерц-Life», собственный капитал компании здесь вырос на 3,43 млрд тенге, или 48,4%, до 10,52 млрд тенге. По данным пресс-службы компании, рост показателя был обеспечен за счет полученной за 2017 год прибыли в размере 3,4 млрд тенге, прирост которой к 2016 году составил 16%, что в свою очередь стало возможным за счет инвестиционного дохода.

Наиболее прибыльные

Совокупная прибыль компаний сектора по итогам прошлого года сложилась в размере 56,07 млрд тенге, это на 11,2% меньше, чем в предыдущем году. В S&P Global Ratings сокращение доходности сектора связывают с высоким уровнем расходов (около 48% в 2017 году), что продолжает оказывать влияние на страховые компании в Казахстане и остается выше показателей в России (около 40%) и Европе (ниже 30%).

Так, в 2017 году произошел рост административных расходов на 7,6% (за счет роста расходов на оплату труда и командировочные) и рост расходов по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности на 23%. Скорее всего, внедрение онлайн страхования позволит постепенно снизить уровень расходов страховых компаний, однако это будет зависеть от того, как быстро и эффективно будет внедрена система онлайн страхования и какой объем расходов на цифровые технологии потребуется страховым компаниям, подчеркивает Екатерина Толстова. При этом в S&P ожидают, что в 2018 году расходы останутся на высоком уровне и будут влиять на прибыль страховых компаний.

Стоит отметить, что в 2016 году пять компаний сектора показали отрицательный результат, тогда как в 2017 году в минус ушли лишь три компании – «ТрансОйл», убыток которой за год составил 257,4 млн тенге, «Нурполис» с убытком в 218,71 млн тенге и «Альянс-Полис», где расходы превысили доходы на 27,8 млн тенге по итогам прошлого года.

Лидерство по объему прибыли традиционно остается за «Евразией», за прошлый год компания заработала 12,96 млрд тенге, что меньше на 5,93 млрд тенге, или 31,4%, по сравнению с результатом компании за предыдущий год. Чистая прибыль «Kaspi Страхование» за год обозначилась в размере 6,23 млрд тенге, здесь также наблюдается сокращение показателя на 2,74 млрд тенге, или 30,5%. Тройку замыкает «Виктория», итоговая прибыль компании за 2017 год оставила 5,39 млрд тенге, что на 7,1% больше, чем годом ранее.

Эффективность страховщиков соответственно объему прибыли несколько сократилась. ROA страхового сектора (рентабельность активов – отношение прибыли к среднему объему активов за период) по итогам прошлого года составила 6,3% против 7,5% в предыдущем году. Самой эффективной компанией сектора за прошлый год стала «Kaspi Страхование», коэффициент эффективности использования активов здесь достиг 26,1%. Второй и третьей по эффективности оказались «Европейская Страховая Компания» и СК «Салем» с ROA 19,3% и 13,8% соответственно.

Стоит отметить, что в соответствии с постановлением правления НБ РК от 26 февраля 2018 года в СК «Салем» на шесть месяцев приостановлено действие лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» за несоблюдение требований пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов. Компании запрещается заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования. По ранее заключенным договорам страхования АО «СК «Салем» обязано выполнять принятые на себя обязательства.

Статистику по эффективности «портят» вышеназванные компании с минусовым значением ROA, которые оказались убыточными по итогам года. Низкий уровень рентабельности (менее 1%) наблюдается также у КСЖ «Азия-Life» (0,5%), у страховой компании Standard и АО «КК ЗиМС «Интертич» показатель эффективности составил 0,9%.

Лидеры по сборам

В 2017 году в секторе наблюдался рост уровня страховых премий при сокращении объема страховых выплат. За год совокупный объем страховых премий обозначился в размере 396,32 млрд тенге. Это на 6,5%, или на 24,29 млрд тенге, больше, чем за предыдущий год.

Чистая сумма страховых премий за рассматриваемый период составила 240,1 млрд тенге, относительно предыдущего года показатель вырос на 6,9%, или на 15,48 млрд тенге. Рост показателя в основном обеспечили такие сегменты страхования, как страхование жизни (рост на 5,4 млрд тенге), аннуитетное страхование (рост на 4,99 млрд тенге) и страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей (рост на 4,35 млрд тенге). Объем собранных премий по добровольному имущественному страхованию, напротив, сократился на 3,79 млрд тенге.

Наибольший объем премий за год собрала «Евразия» – 55,19 млрд тенге, что на 12,6% больше, чем годом ранее. Относительно большой объем страховых премий за год собрала СК «Казахмыс» – 45,49 млрд тенге, что сопоставимо с данными за предыдущий год. Страховые премии «Халык-Life» за прошлый год составили 37,94 млрд тенге, рост показателя относительно предыдущего периода достиг 55,3%, или 13,51 млрд тенге.

Драйверами роста страховых премий наряду с «Халык-Life» в 2017 году стала СК «Казкоммерц-Полис», которая за год собрала 23,96 млрд тенге, рост показателя относительно предыдущего года составил 7,63 млрд тенге, или 46,7%.

Третьей по росту стала «Номад Life», за 12 месяцев собравшая 23,99 млрд тенге премий, относительно 2016 года показатель вырос на 37,8%. В компании рост показателя связывают с расширением охвата рынка. В скором будущем страховщик намерен выйти на рынок с новым продуктом страхования, призванным составить конкуренцию валютным депозитам банков и предоставляющим доступ к широкому спектру инструментов на фондовом рынке.

Первые по выплатам

Объем страховых выплат сектора за прошлый год составил 88,73 млрд тенге против 97,08 млрд тенге в 2016 году (-8,6%). Чистые расходы по осуществлению страховых выплат за рассматриваемый период достигли 76,23 млрд тенге.

Лидером по объему как страховых премий, так и страховых выплат стала страховая компания «Евразия». За 12 месяцев компания выплатила своим клиентам 16,04 млрд тенге, что меньше чем за 2016 год на 31,9%. Следом идет «Халык-Казахинстрах» с объемом страховых выплат 8,39 млрд тенге. Показатель страховой компании вырос по сравнению с уровнем 2016 года на 3,8%.

Тройку лидеров по страховым выплатам замыкает страховая компания «Казкоммерц-Полис», которая возместила клиентам в течение 2017 года 6,29 млрд тенге, что превышает результат предыдущего года на 89,6%.

По итогам прошлого года страховые выплаты одной компании превысили объем премий, собранных за рассматриваемый период. Так, согласно данным НБ РК, расходы по осуществлению страховых выплат страховой компании «Альянс-Полис» по итогам 2017 года составили 1,31 млрд тенге (за 2016 год – 5,47 млрд тенге) при объеме страховых премий 4,98 млн тенге. В итоге объем страховых выплат компании превысил объем премий на 1,3 млрд тенге.

Значительный рост объема страховых выплат относительно итогов предыдущего года наблюдается в Зерновой страховой компании, расходы страховщика по выплатам за 2017 год составили 0,56 млрд тенге против 34,6 млн тенге годом ранее (рост в 16 раз). Страховые премии компании, напротив, сократились на 59,9% – с 1,58 млрд тенге до 0,63 млрд тенге.

*Источник данных — официальный интернет-ресурс Национального Банка Республики Казахстан.