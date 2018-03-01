Чем занимаются Центральные банки соседних государств?

В январе текущего года Национальный Банк РК принял решение о дальнейшем ослаблении денежно-кредитной политики. В преддверии следующего решения Нацбанка о базовой ставке, которое будет объявлено 5 марта текущего года, Kursiv Reserch решил рассмотреть, как менялась учетная ставка в странах Содружества.

В одном из предыдущих исследований Kursiv Reserch мы провели опрос среди профессиональных участников финансового сектора – банкиров, страховщиков и инвесткомпаний, в котором выяснили ожидания экспертов по базовой ставке в Казахстане. В целом финансисты достаточно позитивно отнеслись к ослаблению денежно-кредитной политики и прогнозируют сохранение базовой ставки на текущем уровне в размере 9,75% в течение первого полугодия 2018 года, с последующим смягчением монетарной политики до конца года до 9–9,25%.

В странах СНГ динамика ставок определяется прежде всего ситуацией на валютных рынках, считает главный научный сотрудник КИСИ при президенте РК Вячеслав Додонов. Когда эта ситуация ухудшалась и национальные валюты начинали падать в силу неких причин (такими причинами в последние годы были падения товарных рынков), первой реакцией центральных банков было резкое повышение ставок с целью ограничения потенциала этого падения. Корреляция между курсами национальных валют и динамикой базовой ставки во всех странах СНГ очень выраженная, говорит ученый.

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Начиная с 2000 года, по данным Статкомитета СНГ, ставки рефинансирования существенно различались от 80% в Республике Беларусь в 2000 году до 3% в Азербайджанской Республике в 2015 году. По словам начальник отдела департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Клирикова Андрея, в течение 2017 года и в январе-феврале 2018 года в странах СНГ имело место последовательное снижение ставки рефинансирования большинством центральных банков, что обусловлено следующими факторами:

‒ позитивные тенденции в экономике в целом не сопровождались усилением инфляционного давления;

‒ ситуация на мировых товарных рынках складывалась сравнительно благоприятно, что внесло вклад в снижение инфляции через динамику курса национальных валют и цен на продовольствие;

‒ продолжалось развитие процессов импортозамещения и расширения несырьевого экспорта, наметились дополнительные зоны роста в промышленном производстве;

‒ сокращались инфляционные ожидания населения и бизнеса.

В 2014–2016 годах на фоне ухудшения внешнеэкономического фона практически во всех странах СНГ была отмечена повышенная волатильность на внутренних валютных рынках, рассказывает эксперт Группы главного экономиста Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова. Резкое обесценение национальных валют повлекло за собой ускорение инфляции в странах региона. В Армении, Республике Беларусь, Кыргызстане, Молдове, России и Украине инфляция превысила установленные целевые ориентиры. В целях сохранения контроля над инфляцией монетарные власти стран СНГ повысили ключевые ставки. К концу 2016 года большинство стран СНГ адаптировалось к кризисным явлениям, а 2017 год стал годом нормализации основных макроэкономических индикаторов, создав предпосылки для смягчения денежно-кредитных условий.

Каковы ожидания финансового сектора по базовой ставке в Казахстане?

Так, по итогам 2017 года инфляция не превысила инфляционных ориентиров в Республике Беларусь, Молдове, Таджикистане и России. Это дает основания полагать, что в указанных странах на фоне сокращения инфляционных рисков сохранится курс на смягчение денежно-кредитных условий и центральные/национальные банки продолжат поэтапно снижать ключевые ставки до достижения нейтрального уровня, считают в ЕАБР.

Стоит отметить, что в отдельных странах Содружества за последние три года прослеживается устойчивый тренд на понижение ставок, и если сложившаяся благоприятная конъюнктура на мировых финансовых рынках, включая сырьевой, не претерпит серьезных изменений, то данная тенденция имеет все шансы на продолжение, считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. При этом, по словам эксперта, базовая процентная ставка в странах СНГ за последние три года имеет разнонаправленную динамику в зависимости от состояния экономики той или иной страны, а также степени интеграции во внешнеторговые отношения внутри союза и за его пределами. Так, страны с более тесной ориентацией на Россию стараются идти в фарватере денежно-кредитной политики ЦБ РФ, выравнивая процентные ставки для сохранения конкуренции своего экспорта. К таким странам относятся Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. В свою очередь страны, которые в меньшей степени ориентированы на партнеров внутри Таможенного союза, принимают решения по ставкам независимо от их динамики в странах Содружества, считает эксперт.

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«В некоторых странах есть своя специфика, связанная с либерализацией ранее чрезмерно зарегулированного рынка, когда после этой либерализации начинается движение валютных курсов к их естественным для данной экономики уровням, как правило, вниз – и центробанки также вынуждены реагировать на это повышением ставок (такая ситуация в Узбекистане, ранее была в Беларуси). То есть, фактор валютного рынка – основной. По мере его стабилизации ставки начинают снижаться, на что влияют также и попытки осуществлять стимулирующую экономический рост политику – руководство страны пытается направить больший объем кредитных ресурсов в экономику и давит на центробанки с целью снижения ставок, рассчитывая на то, что это снижение оживит кредитную активность. Сейчас такая ситуация, в частности, в России, Казахстане, некоторых других странах», – говорит г-н Додонов.

Все ЦБ стран СНГ сталкивались со своими проблемами и решали их на свой лад, отмечает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Во всех странах роль и значение ставки принципиально разные, Россия, Казахстан и Армения перешли к инфляционному таргетированию через поддержание жестких реальных ставок – рост цен в данных странах замедлился, но разными темпами, говорит эксперт.

Представляем вашему вниманию обзор денежно-кредитной политики центробанков СНГ по учетной ставке.

Азербайджан

12 февраля текущего года Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку с 15 до 13%. Глава ЦБА отметил наличие потенциала для дальнейшего снижения учетной ставки при сохранении низкой инфляции и позитивной динамики внешней торговли.

Показатель не пересматривался с 15 сентября 2016 года. Центробанк Азербайджана рассчитывал снизить учетную ставку в 2017 году, однако из-за высокой среднегодовой инфляции (12,9% по итогам года) этого не удалось сделать, пишут местные СМИ.

В Азербайджане инфляция в течение 2017 года оставалась на повышенном уровне, что является следствием проведенной в 2016 году девальвации и роста административных цен в 2017 году, отмечает Айгуль Бердигулова. Но уже в начале 2018 года отмечено резкое замедление роста общего уровня цен – по итогам января текущего года среднегодовая инфляция в стране снизилась до 5,5%.

Тем временем снижение ставки сразу на 2% вызвало некоторые сомнения среди экспертов. «Шаг снижения излишне большой. Валютно-финансовая сфера – очень пугливое животное, и на такие резкие шаги она может отреагировать совсем не так, как этого хотели бы власти. То есть, опасаясь перехода к «мягкой финансовой политике», некоторые игроки рынка могут подумать, что власти решили прекратить борьбу с инфляцией и перейти к наращиванию денежной массы на внутреннем рынке для стимулирования спроса. Чтобы таких опасений не возникло, требуется более осторожная политика», – говорит профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Армения

Центробанк Армении показывает стабильную тенденцию снижения ставки за последние три года. В последний раз повышение ставки было зафиксировано 2 февраля 2015 года на 1 процентный пункт, до 10,5%. Сегодня уровень ставки рефинансирования в Армении – один из наиболее низких в СНГ – 6%. 13 февраля текущего года Центробанк страны принял решение сохранить ставку на данном уровне. Уровень инфляции в Армении также относительно низкий, потребительские цены в прошлом году здесь выросли на 2,6%, при этом по итогам 2016 года в стране была зафиксирована дефляция в размере 1,1%.

Недавно председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян объявил, что в 2018 году инфляция постепенно приблизится к целевому показателю в 4%, в то же время СМИ Армении стали писать о возможном пересмотре ставки рефинансирования в сторону роста в ближайшее время. О необходимости повышения ставки говорят и внешние эксперты.

«Ускорение инфляции в условиях режима инфляционного таргетирования может потребовать от Центрального банка Армении постепенного повышения номинальной ставки рефинансирования для недопущения чрезмерного смягчения монетарных условий и усиления рисков превышения инфляцией целевого уровня в среднесрочном периоде», ‒ говорится в макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР.

Беларусь

14 февраля 2018 года правление НБ Беларуси приняло решение о снижении ставки рефинансирования с 11 до 10,5% годовых. Решение принято Нацбанком «с учетом сложившегося и прогнозного уровня инфляции, продолжающегося восстановительного роста экономики, а также благоприятных тенденций на внешних рынках». Инфляция по итогам 2017 года уменьшилась до 4,6%, тогда как в предыдущем году равнялась 10,6%.

В прошлом году ставка рефинансирования в Беларуси снижалась восемь раз, в общей сложности на 7%, аналогичная тенденция наблюдалась и в 2016 году. В 2018 году Нацбанк объявил, что ставка может быть понижена в рамках коридора 10,5–9,5%.

Эксперты опасаются, что в случае дальнейшего снижения ставки рефинансирования и, соответственно, процентов по кредитам, в стране может начаться бум кредитования. 2017 год оказался рекордным для Беларуси по приросту потребкредитов. Так, объем кредитов, выданных белорусскими банками на потребительские цели, в прошлом году достиг рекордных 1,3 млрд белорусских рублей (примерно 219,65 млрд тенге).

Кыргызстан

Учетная ставка в Кыргызстане на сегодня самая низкая среди стран Содружества. За 2016 год ставка была сокращена регулятором в два раза, до 5%. С тех пор НБКР продолжает удерживать данный курс. Инфляция в соседней стране в 2017 году составила 3,7%.

Экс-председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов в мае 2016 года заявил, что снижение учетной ставки способствует удешевлению кредитов, выдаваемых банками. Так, с января 2016 года по декабрь 2017 года средневзвешенная ставка по вновь выданным кредитам сократилась с 20,2 до 15,7%. Общий объем выданных кредитов в прошлом году вырос на 10,5% относительно предыдущего года.

В Армении и Кыргызстане по итогам 2017 года на фоне слабой ценовой конъюнктуры на мировых рынках продовольствия инфляция сложилась на уровнях ниже целевых коридоров, отмечают в ЕАБР. Некоторое ускорение цен в этих республиках в начале 2018 года подтверждает целесообразность выбранной в 2017 году стратегии сохранения ставок на текущих уровнях, считают эксперты.

Молдова

Нацбанк Молдовы ожидает, что ставка по кредитам в 2018 году продолжит снижаться в связи с установлением в стране макроэкономической стабильности.

«В прошлом году ставка (по кредитам – прим. «Къ») снизилась с 12,35 до 9,8%. Возможно, снижение продолжится из-за двух факторов – относительно низкого уровня базовой ставки и достаточной ликвидности в банковской системе. Влияние вероятного снижения ставок по кредитам очевидно – увеличится доступность финансирования для экономических агентов», – отметил заместитель управляющего НБМ Владимир Мунтяну.

Молдова наряду с другими странами Содружества продолжает снижать базовую ставку. Так, 5 декабря 2017 года базовая ставка была снижена с 7 до 6,5%. Регулятор прогнозирует, что в 2018 году уровень инфляции составит 3,7%, в следующем – не больше 5%. В 2017 году этот показатель превысил 7%.

Россия

17% – максимальный уровень базовой ставки в Российской Федерации был установлен в конце 2014 года. В последующие годы наблюдалась тенденция снижения показателя. В 2017 году регулятор снижал ставку шесть раз – с 10 до 7,75%.

9 февраля 2018 года Банк России принял решение снизить ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, что было вполне ожидаемо для финансового рынка. Свое решение Центробанк связал с продолжающимся замедлением инфляции и снижением инфляционных ожиданий. По оценке Росстата, годовая инфляция в январе снизилась с декабрьских 2,5 до 2,2% (самый низкий уровень среди стран СНГ).

До конца этого года участники рынка ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Эксперт РА прогнозирует снижение ставки до 6,5% к концу года и достижение уровня 5,75–6% в 2019 году, что приблизится к рекордным минимумам пятилетней давности.

Таджикистан

В течение 2017 года, пока остальные страны Содружества снижали учетную ставку, Таджикистан повысил ставку рефинансирования на 5%, до 16%. Решение о повышении ставки, согласно НБТ, принято с целью сдерживания темпов инфляции, составившей в январе-феврале 2017 года 1,7%. По данным регулятора, за этот период сомони по отношению к доллару США девальвировался на 1,4%.

В 2018 году Нацбанк Таджикистана все же снизил ставку рефинансирования до 14,75%. Данное решение принято в связи со сравнительным снижением инфляционных рисков и приближением уровня инфляции к целевым показателям на среднесрочный период – 7% годовых, уточнили в НБТ.

Узбекистан

В феврале текущего года ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 14%, который был установлен с 28 июня 2017 года. Прежняя ставка в 9% удерживалась с января 2015 года. ЦБУ отмечает, что в 2018 году будет продолжен жесткий курс денежно-кредитной политики, направленный на обеспечение стабильности цен.

В Узбекистане курс на либерализацию экономики еще может привести к турбулентности, в том числе и на валютном рынке, отмечает Вячеслав Додонов. Экономист полагает, что Узбекистан сохранит высокие ставки в среднесрочной перспективе.

В Узбекистане повышенный инфляционный фон является следствием недавно проведенной девальвации, указывает Айгуль Бердигулова. В целях стабилизации инфляционных ожиданий здесь потребуется некоторое время для сохранения умеренно-жестких монетарных условий, считает эксперт.

Украина

Украина испытала серию внешних шоков, жесточайший даже по сравнению с соседями банковский кризис и всплеск инфляции, говорит Антон Табах. В настоящий момент Украина лидирует по значению учетной ставки относительно стран СНГ. Более того, центробанк Украины – единственный, кто повысил ставку с начала нового года. Так, 26 января 2018 года НБУ принял решение ужесточить монетарную политику и повысил учетную ставку с 14,5 до 16%. Повышение учетной ставки связано с отклонением инфляции от прогнозируемого ранее уровня. В Нацбанке уверены, что более жесткая монетарная политика будет содействовать постепенному снижению потребительской инфляции и возвращению ее в целевой диапазон в середине 2019 года.

В Украине в начале 2018 года вновь повысилась волатильность на внутреннем валютном рынке, что может потребовать сохранения принятой во второй половине 2017 года стратегии, направленной на укрепление монетарных условий, указывают в ЕАБР.

По словам Вячеслава Додонова, перспективы базовой ставки в разных странах, так же, как и перспективы их экономического развития, разнятся. «Исходя из угроз дестабилизации валютных рынков, наименее благоприятной видится ситуация в Украине, где в условиях колоссального долгового бремени, хронически отрицательного сальдо торгового баланса и сворачивания международного кредитования неизбежны как падение гривны, так и попытки Нацбанка остановить это падение новым повышением ставок», – говорит эксперт.

В других странах СНГ, где национальные валютные рынки тесно связаны с сырьевой конъюнктурой мировых рынков (Россия, Азербайджан, Казахстан), ситуация представляется в целом стабильной ввиду достаточно благоприятной ценовой конъюнктуры мировых товарных рынков, и можно ожидать либо стабильности ставок, либо их снижения, утонил экономист.

«Представляется, что тренд снижения ставки рефинансирования может сохраниться в большинстве государств – участников СНГ по мере вхождения экономики в фазу восстановительного роста, при условиях позитивной динамики в ключевых секторах внешнего рынка, сохранения стабильной ситуации на внутреннем финансовом рынке и приближения уровней инфляции к целевым ориентирным значениям на среднесрочный период», - отмечают в Исполнительном комитете СНГ.