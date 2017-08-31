Первые плоды: итоги реализации программы развития АПК

Развитие аграрного сектора имеет приоритетное значение в становлении стабильной и самодостаточной экономики. Не так давно в рамках реализации задач премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил профильным ведомствам держать на постоянном контроле вопросы освоения средств по госпрограмме «Нурлы жол». Пристальное внимание правительство уделяет и принятой в начале года госпрограмме по развитию АПК. Впрочем, об эффективности последней говорить еще рано, но «Къ» рассмотрел некоторые «ощутимые» итоги за первые семь месяцев 2017 года.

«Агропромышленный комплекс Казахстана имеет перспективное будущее. По многим позициям мы можем быть одними из крупнейших в мире производителей аграрной экспортной продукции», – говорил Елбасы в своем Послании народу Казахстана в 2017 году.

Выступая на прошедшем 18 августа в Астане совещании по вопросам социально-экономического развития и реализации госпрограмм, в частности освоения средств по программе «Нурлы жол», глава правительства Бакытжан Сагинтаев особо обратил внимание на сельскохозяйственный сектор. Вследствие чего МСХ совместно с АФК, НПП «Атамекен» и акимами областей поручено в месячный срок провести детальный анализ финансового оздоровления крупных агрохолдингов и внести в правительство соответствующие предложения. Кроме того, ведомства должны внести до 1 января 2018 года изменения и дополнения в законодательство по вопросам обязательного страхования в растениеводстве, в том числе через регулирование деятельности обществ взаимного страхования.

Рейтинг инвесткомпаний РК по эффективности в первом полугодии 2017 года

Вместе с тем отметим: в прошлом году была презентована концепция очередной государственной программы по развитию агропромышленного комплекса страны, рассчитанная на 2017–2021 годы. Недостаточно используемый потенциал подсобного хозяйства и мелких фермерских хозяйств, низкая доля переработки продукции, диспропорции и перегибы в производстве, низкая доля инноваций и экспорта продукции – вот некоторые из многих предпосылок для принятия госпрограммы.

Проект был подготовлен на базе программы «Агробизнес-2020», эффективность которой неоднократно ставилась под сомнение и подвергалась критике. Так, по итогам аудита программы были обнаружены погрешности на общую сумму 21,5 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных денег на 53 млрд и процедурные нарушения почти на 40 млрд тенге. Кроме этого, большая часть целевых индикаторов не достигнута.

Об эффективности новой госпрограммы говорить еще рано, однако уже сегодня можно увидеть промежуточные результаты. Рассмотрим некоторые «ощутимые» итоги за первые семь месяцев 2017 года.

К примеру, по данным КС МНЭ РК, объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 11,5% и составил 1,18 трлн тенге. О тотальных изменениях говорить еще рано, так как пик производства сельхозпродукции приходится на август-октябрь. К тому же доля продукции растениеводства остается низкой по сравнению с животноводством – около 15%.

«Испорченная» статистика: рэнкинг банков РК в первом полугодии 2017 года

Программа предусматривает исполнение восьми основных задач. Первая, которую ставит перед собой госпрограмма, звучит так: «Вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию». На сегодня в стране действуют более 1,6 млн личных подсобных хозяйств и 185 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств, на долю которых приходится 70–90% производства молока, мяса, плодов, овощей и картофеля. Однако потенциал данных производителей не используется в полной мере, их продукция не выходит из рамки личного пользования.

«Концептуальный подход программы заключается в масштабном развитии кооперации для использования потенциала ЛПХ и мелких крестьянских, фермерских хозяйств, как объективного фактора роста производства и уровня жизни на селе», – говорится в госпрограмме.

Так, согласно данным Министерства сельского хозяйства, с начала года по состоянию на 1 августа 2017 года было создано 517 кооперативов, в том числе 173 кооператива с молокоприемным пунктом и 281 кооператив с убойным пунктом. С января по август 2017 года созданы 2 600 семейных откормплощадок на 41 597 голов КРС. В сельскохозяйственную кооперацию вовлечены 53,5 тысячи ЛПХ, мелких и средних хозяйств и семейных откормплощадок. Насколько эффективна будет политика министерства по укрупнению бизнеса – покажет время.

С начала года экспорт Казахстана в Россию вырос на 30%

Несмотря на предпринятые меры кооперации фермеров, остро встает вопрос квалификации кадров, данный аспект перекликается с восьмой задачей программы ‒ научно-технологическое, кадровое и информационно-маркетинговое обеспечение агропромышленного комплекса.

«В связи с фактическим развалом отрасли АПК в 1993-1998 годах, когда из 2000 крупных предприятий осталось меньше 100, большинство административно-управленческого персонала (главные инженеры, механики, агрономы, животноводы и директора) либо уехали в города, либо эмигрировали, ‒ рассказывает председатель «Мясного союза Казахстана» Максут Бактибаев, ‒ проблем с кадрами нет только в тех хозяйствах, которые сохранили профиль деятельности и объемы производства на прежнем уровне. В основном, это хозяйства зерносеющих регионов. Но животноводство понесло больший урон по сравнению с растениеводством, и хороших зоотехников и ветврачей не найти днем с огнем».

Ввиду полного отсутствия материально-технической базы в университетах, студенты аграрных специальностей фактически не пригодны для работы по современным технологиям, их знания (если они к тому же имеются) устаревшие, отмечает эксперт. То есть фактически выпускников нужно учить заново. Усугубляют дело большое количество грантов и сельские квоты. Студенты, поступившие только ради гранта, не планируют работать по специальности. По наблюдениям эксперта, только 10–15% выпускников аграрных специальностей пойдут работать в сферу АПК.

Для решения острейшей проблемы нехватки кадров в АПК ‒ механизаторов, инженеров, животноводов и экономистов ‒ необходимо в спешном порядке строить учебно-практические базы для студентов, оснащенные современной техникой и оборудованием, типовыми фермами с животными и птицей, заготовкой кормов и переработкой продукции, считает Максут Бактибаев.

По данному вопросу в рамках госпрограммы разработаны некоторые технические моменты и проработаны вопросы по созданию научно-исследовательской инфраструктуры. За столь короткое время оценить отдачу по данным нововведениям, увы, не представляется возможным.

Вторая, и по нашему усмотрению, основная задача программы – насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала отечественной продукции. В Казахстане остро стоит вопрос переработки продуктов сельского хозяйства. По данным 2016 года, перерабатывалось менее 30% мяса, молока, плодов и овощей, при этом загрузка мощностей всех 403 перерабатывающих предприятий составляло всего 20–60%. По данным МСХ РК, за 6 месяцев 2017 года доля переработки мяса выросла до 33%, переработка молока остается низкой – около 25%.

Согласно информации МСХ РК о ходе реализации госпрограммы, за семь месяцев объем производства мяса птицы составил 100,2 тыс. тонн при годовом плане 187 тыс. тонн (53,5%), говядины – 227,5 тыс. тонн при плане 427 тыс. тонн (53,2%), баранины – 72,5 тыс. тонн при плане 148 тыс. тонн (48,9%), свинины – 48,7 тыс. тонн при плане 129 тыс. тонн (37,7%), молока – 3 333,2 тыс. тонн при плане 5 124 тыс. тонн (65,0%).

За 6 месяцев 2017 года объем производства масла растительного составил 160,7 тыс. тонн при годовом плане 309 тыс. тонн (51,8%), продуктов переработки картофеля – 291 тонна при плане 500 тонн (58%), колбасных изделий – 20 тыс. тонн при плане 40 тыс. тонн (50%), сыра твердого – 1,8 тыс. тонн при годовом плане 3,0 тыс. тонн (60%). В целом указанные темпы позволяют достичь плановых показателей госпрограммы по итогам года, уверены в Минсельхозе.

Производство продуктов питания в натуральном выражении за первое полугодие текущего года выросло на 9,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (КС МНЭ РК). Объем производства шерсти, шкур и кожи скота вырос почти в 4 раза. Довольно ощутимо выросло производство круп и муки из зерновых, помимо пшеницы и корма для животных, что является важным аспектом госпрограммы АПК, учитывая дисбаланс производства в растениеводстве – преобладание пшеницы над другими культурами.

Также рост по сравнению с прошлым годом показали производство растительных масел (до 80,9%), молока в твердой форме (90,1%), мяса и субпродуктов (5,7%). Напротив, сокращение объемов производства наблюдалось по видам продукции переработки молока и рыболовства, сахара тростникового или свекольного.

Производство мяса и зернобобовых культур полностью обеспечивает внутренние потребности и имеет большой экспортный потенциал, утверждают в Минсельхозе. Однако по некоторым видам продуктов, которые могут производиться в стране – сыры, колбасные изделия, вина, консервы, орехи и т.д., наблюдается значительная доля импорта (40–90%).

По данным КС МНЭ РК можно оценить эффективность политики импортозамещения в Казахстане. К примеру, импорт жиров скота сократился с 99,2% в июне 2016 года до 62,2% в июне 2017 года. Доля собственного производства вина игристого выросла до 69,7% против 47,7% годом ранее, а натуральное виноградное вино теперь импортируется меньше наполовину. Сократилась доля импорта колбасных изделий на 11,1%, шоколада – на 8,0%, солода – на 7,9%, сока – на 5,1%. Шампанским Казахстан обеспечивает себя почти полностью.

По ряду наименований продуктов доля импорта, напротив, возросла по сравнению с прошлым годом. Например, доля импорта сгущенного молока выросла до 87,8% против 62,7% годом ранее. Доля собственного производства против импорта сократилась более чем на 10% по таким продуктам, как мороженое, сахар, масло сливочное.

Тем временем экспорт производимых в Казахстане продуктов питания растет. В июне 2017 года доля экспортируемых круп, включая рис отечественного производства, достигла 46,4% против 25,3% в аналогичном периоде предыдущего года. Прирост экспорта наблюдается также по таким видам продукции made in Kazakhstan, как молоко и сливки сгущеные, растительные масла, маргарин, шоколад, соль, мука и макароны.

Изучая матрицу формирования ресурсов потребительских товаров, можно наткнуться на такие моменты, как высокий уровень экспорта при низком уровне собственного производства. К примеру, в силу географических особенностей, доля импорта рыбы, ракообразных и моллюсков переработанных и консервированных в Казахстане составляет 52,2%, при этом 27,3% продукции отечественного производства экспортируется. Такая же ситуация с шоколадом, сигаретами, маргарином и растительным маслом.

Выйти отечественной продукции на внешний рынок не позволяют некоторые законодательные барьеры, отмечают предприниматели. Руководитель ТОО «Зан» Дуйсенбек Ыбыналиев, производитель исконно казахского напитка кумыс, считает, что самостоятельно экспортировать продукцию отечественным производителям кумыса не позволяют существующие на сегодня стандарты сертификации, которые действуют всего 72 часа. Предприниматель рассказал, что их предприятие выпускает запатентованную продукцию, срок годности которой достигает 60 дней.

Для продвижения экспорта, в рамках госпрограммы, АО «НК «Продкорпорация» преобразовано в оператора по продаже всей сельхозпродукции на внешних рынках. Теперь она занимается не только зерном, но и другими видами сельхозпродукции, что позволит производителям диверсифицировать производство и устранить дисбаланс с уклоном на зерновые. В текущем году на закуп 850 тыс. тонн сельхозпродукции планируется направить 43,4 млрд тенге (в 2016 году на закуп 157 тыс. тонн зерновых было выделено 8 млрд тенге).

В 2017 году экспорт Продкорпорации будет значительно выше, утверждают в МСХ РК: зерновых – 300 тыс. тонн (в 2016 году экспорт зерновых – 190 тыс. тонн); растительного масла (впервые) – 2 тыс. тонн; пилотных товаров: чечевицы, гороха, нута, сои, кукурузы – 5 тыс. тонн.

С одной стороны, производители получат гарантированный рынок сбыта, с другой – такая господдержка не играет в пользу улучшения качества или ввода инноваций со стороны предпринимателей и поиска рыночных технологий сбыта продукции. Стоит отметить, что за последние пять лет качество экспортируемого Казахстаном зерна снизилось, что повлекло за собой потерю некоторых рынков сбыта в прошлом году.

Девизом новой государственной программы является тезис «производить продаваемое, а не пытаться продать произведенное». Отчасти данная проблема затрагивается в шестой и седьмой задаче госпрограммы – «Повышение обеспеченности сельхозтоваропроизводителей техникой и средствами химизации» и «Развитие торгово-логистической инфраструктуры», что позволит улучшить качество продукции за счет новых упрощенных схем субсидирования затрат сельхозпроизводителей по закупу удобрений и пестицидов, а также насыщения рынка собственными продуктами через сеть оптово-распределительных центров по всему Казахстану.

Госпрограмма уделяет особое внимание эффективному использованию финансовых мер государственной поддержки. Неравномерное распределение выделяемых средств в прошлом привело к отрицательному сальдо внешней торговли продовольственными товарами. В прежней схеме инвестиционного субсидирования были искусственно завышены критерии (количество голов, мощность проекта и др.), которые не позволяли мелким и средним сельхозтоваропроизводителям участвовать в программе, так половина прямого кредитования «КазАгро» приходилась только на 1% от всех заемщиков холдинга, а 50% (12,3 млрд тенге) выплаченных субсидий в 2016 году приходилось на 49 крупных проектов или 2% от общего количества участников. В Минсельхозе заверяют, данные «перекосы» устранены, в текущем году охват мелких и средних производителей увеличится в 2 раза.

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за январь-июль 2017 года увеличился на 13,4% и составил 137,8 млрд тенге. Инвестиции в основной капитал продуктов питания за 6 месяцев текущего года увеличились на 41,5% и составили 27,2 млрд тенге.

Пересмотрена кредитная политика «КазАгро». Впервые кредиты на весенне-полевые и уборочные работы предоставлялись конечным заемщикам под 6% годовых (в прошлые годы 9-10%). Ставка по кредитам на инвестиционные проекты посредством Национального фонда снижена с 6 до 5,5%, посредством республиканского бюджета и Единого накопительного пенсионного фонда – с 11 до 8%. Микрокредиты через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» предоставляются под 6% (ранее доходило до 14%).

Несмотря на низкие проценты, кредиты вовсе не кажутся предпринимателям доступными. Председатель крестьянского хозяйства «Жигер» Турар Сулейменов рассказал, что многие аграрии поначалу проявляют инициативу получить кредит, которая быстро пропадает вследствие высоких требований по залоговому имуществу, большого пакета документов и затянутого процесса оформления данного кредита.

В рамках госпрограммы предусмотрены меры и по данному направлению. К примеру, по кредитным продуктам «КазАгро» сокращен требуемый пакет документов на 24% (например, по «Аграрной кредитной корпорации» для юрлиц – было 27, стало 19; для физлиц – было 16, стало 12 документов).

В теории, все вышеперечисленные меры и нововведения в рамках госпрограммы должны обеспечить стабильное развитие агропромышленного сектора страны, на практике – покажет время.