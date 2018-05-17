Расчистка сектора продолжается: рэнкинг банков по итогам I квартала

Нацбанк нацелен на расчистку банковского сектора: за год совокупные активы банков сократились на 1,27 трлн тенге (-5,1%), в том числе на 451,88 млрд тенге в I квартале текущего года. При этом показатели качества активов вызывают сомнения у экспертов, аналитики считают, что реальный NPL сектора несколько хуже, чем текущие данные.

Активы банков

Капитализация банковского сектора по итогам I квартала 2018 года составила 23,77 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года активы банков сократились на 5,1%, с начала года показатель уменьшился на 1,9%. Эксперт S&P Аннета Эсс отмечает, что сокращение активов наблюдается по разным банкам. В основном на динамику активов в январе – марте текущего года оказало влияние сокращение активов в Халыке и Казкоме.

Так, активы Народного банка к концу марта 2018 года составили 4,68 трлн тенге, с начала года баланс банка просел на 6,8%, или на 340,5 млрд тенге, что в основном связано со снижением валютных корреспондентских и текущих счетов в НБ РК (-419 млрд тенге) и в определенной мере с уменьшением размера обязательств перед клиентами.

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Следом идет «дочка» Народного Казкоммерцбанк с объемом активов 3,32 трлн тенге. За последние 12 месяцев показатель сократился достаточно ощутимо – на 1,41 трлн тенге, или 29,8%. В банке пояснили, что основными причинами сокращения показателя стали снижение ссудного капитала и переоценка активов, в том числе за счет перехода на МСФО 9.

Напомним, в июле 2017 года Народный банк завершил приобретение 96,81% обыкновенных акций Казкоммерцбанка. По словам председателя правления Народного банка Умут Шаяхметовой, завершение процесса объединения Казкоммерцбанка и Народного банка планируется во втором полугодии 2018 года. В итоге объединения активы Народного банка могут возрасти до 8 трлн тенге, что соответствует 33,7% всего банковского сектора страны.

Цеснабанк замыкает тройку лидеров с объемом активов в 2,07 трлн тенге. За I квартал 2018 года активы банка сократились на 87,64 млрд тенге, или 4,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель остается стабильным.

За I квартал текущего года активный рост активов наблюдался у Ситибанка Казахстан – за три месяца баланс банка вырос на 94,02 млрд тенге (17,8%), в то же время относительно итогов I квартала предыдущего года активы банка сократились на 2,4%. Активы Жилстройсбербанка за последний квартал подросли на 62,15 млрд тенге, или 8,2%. First Heartland Bank, преемник Банка ЭкспоКредит, занимает третью строчку по объему роста. За три месяца баланс банка увеличился на 54,86 млрд тенге, или 56,3%, за год банк нарастил объем активов в 7,3 раза, при этом объем кредитного портфеля банка за это время сократился на 41,6%.

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Прибыль и эффективность

Банковский сектор за первые три месяца текущего года заработал 214,33 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года совокупная прибыль банков улучшилась в 2,6 раза. Увеличение доходности связано с уменьшением расходов БВУ, связанных с выплатой вознаграждения, с 328 до 291 млрд и других нетто-расходов, отмечают в S&P.

Крупнейшие банки Казахстана показывают динамику восстановления уровня доходности. Так, Народный банк за I квартал текущего года заработал 57,65 млрд тенге, что на 65,2% больше, чем за тот же период предыдущего года. Казкоммерцбанк завершил I квартал с положительным финансовым результатом в 32,92 млрд тенге, это в 4,8 раза больше, чем в прошлом году. Рост показателя связан с восстановлением резервов за счет погашения ссудной задолженности крупными клиентами и оптимизации операционных расходов.

Тройку по доходности замыкает Сбербанк с объемом прибыли 24,97 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 6,7 раза.

Относительно прошлогодних результатов лучший рост прибыли демонстрирует Нурбанк – за I квартал 2018 года банк заработал 1,69 млрд против 70,76 млн тенге за тот же период прошлого года. Отличился здесь и Bank RBK, прибыль банка за квартал превысила прошлогодний результат за аналогичный период в 8,4 раза. Напомним, что в 2017 году банк был на грани дефолта, спасать банк тогда пришлось совместными усилиями Нацбанка, правительства и нового акционера. Тройку по росту доходности замыкает Банк ВТБ (Казахстан), прибыль банка за квартал достигла 1,53 млрд тенге, что в 8,3 раза превышает результат аналогичного периода предыдущего года.

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Средняя эффективность использования активов банковского сектора РК по итогам I квартала 2018 года составила 3,6%, для сравнения: в аналогичный период прошлого года рентабельность активов составила 1,3%. Традиционно наиболее эффективное управление активами демонстрируют небольшие по величине институты.

Как ни странно, наибольшую эффективность, с коэффициентом 9,3% годовых, показал Bank RBK. За I квартал 2018 года банку удалось заработать 21,76 млрд тенге при среднем объеме активов 555,35 млрд тенге. Отчет банка за январь – март текущего года свидетельствует, что основным источником прибыли финучреждения за рассматриваемый период послужили прочие доходы от банковской деятельности.

Второе место по качеству управления активами показал Банк Хоум Кредит с коэффициентом ROA 9,3%, что несколько ниже, чем за аналогичный период предыдущего года (13,3%). Средний объем активов банка обозначился в размере 234,06 млрд тенге (+36,8%), тогда как прибыль составила 5,42 млрд тенге (+11,2%). «Ориентируемый на потребительское кредитование ДБ АО «Банк Хоум Кредит» по всем ключевым показателям продемонстрировал положительную динамику роста», – отмечают в пресс-службе банка.

Третью строчку по эффективности занимает КЗИ Банк с коэффициентом рентабельности активов 8%. Со средним объемом активов за анализируемый период в 55,02 млрд тенге (28-й по величине) банк сумел заработать 1,1 млрд тенге за три месяца.

Кредитование

Совокупный кредитный портфель банковского сектора на начало II квартала 2018 года обозначился в размере 13,31 трлн тенге. За первые три месяца текущего года кредитование банков сократилось на 284,22 млрд тенге, или 2,1%. За год показатель уменьшился на 1,94 трлн тенге, или 12,7%, что в основном было связано с признанием токсичных кредитов в Казкоммерцбанке. Тенденция сокращения ссудного портфеля в ККБ продолжилась и в I квартале текущего года – за три месяца нетто-кредиты банка уменьшились на 169,91 млрд тенге, или 10,6%. Причиной сокращения займов, по словам пресс-службы банка, стало снижение объемов операций «обратное РЕПО» за счет окончания сроков крупных вкладов юридических лиц и списания проблемной задолженности за счет созданных провизий.

Спад кредитования наблюдается и в Qazaq Banki – ссудный портфель банка за последний квартал сократился на 41,8%, или 128,31 млрд тенге. Замыкает тройку Bank RBK – с начала года кредитный портфель банка уменьшился на 61,33 млрд тенге, или 21,9%.

За рассматриваемый период лишь 15 банкам из 32 удалось нарастить объем ссудного портфеля. Наибольший рост объема кредитования демонстрирует Банк ЦентрКредит – за I квартал текущего года ссудный портфель банка подрос на 60,93 млрд тенге, в объемах банка это 6,6%. Рост ссудного портфеля произошел во многом за счет операций "обратное РЕПО" и увеличению кредитования корпоративных клиентов и населения, отмечает директор департамента планирования и финансов Рустам Тенизов.

В 3 раза, или на 50,98 млрд тенге, за три месяца вырос кредитный портфель Торгово-промышленного Банка Китая в г. Алматы – с 25,32 млрд на начало года до 76,29 млрд тенге на конец марта текущего года.

Некоторый рост кредитования наблюдается и в kaspi bank – за квартал ссудный портфель банка подрос на 29,25 млрд тенге, или 3,1%. Рост кредитования в банке обусловлен популярностью покупок в рассрочку через различные продукты банка и выгодными условиями погашения потребкредитов.

Наряду с этим в относительном выражении рост кредитования наблюдается у Банка Китая в Казахстане (28,3%). В Tengri Bank ссудный портфель вырос на 16,3% и составил 99,59 млрд тенге, нетто-прирост, по данным банка, составил 12,7% (10,98 млрд тенге). В банке рост кредитования связывают с широкой линейкой кредитных продуктов, а также с рекламной акцией, проводимой банком по кредитованию в настоящее время.

Качество кредитного портфеля банковского сектора ухудшается. Доля кредитов с просрочкой в совокупном ссудном портфеле БВУ выросла с 14,6% на начало года до 16,4% к концу I квартала. Более половины кредитов АО «Эскимбанк Казахстан», или 53,4%, на сегодня имеют просрочку, с начала года данная цифра выросла в 8,53 раза. Высокая доля просрочки по итогам I квартала наблюдается также в Исламском банке «Заман-Банк» – 49,2% и в Bank RBK – 46,3%.

Вместе с тем доля кредитов с просрочкой более 90 дней банков второго уровня (NPL) за I квартал текущего года выросла с 9,3 до 10%. «Качество активов при этом вряд ли ухудшилось, – указывают в S&P. – Скорее всего, банки признали проблемными кредиты, которые раньше маскировались как работающие».

В свою очередь аналитики Fitch Ratings полагают, что реальный NPL сектора несколько хуже, чем текущие данные банков.

«Мы считаем, что качество активов является основным риском для банковского сектора», – заметил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Дмитрий Васильев на ежегодной конференции агентства. По словам эксперта, несмотря некоторое сокращение валютных депозитов, уровень долларизации рынка остается высоким – около 50%, что создает структурную необходимость для банков осуществлять выдачи в валюте. Это может ослабить качество активов в будущем.

30% всех кредитов на рынке занимают валютные кредиты, которые являются более уязвимыми, так как у многих валютных заемщиков нет доступа к валютной выручке. Качество таких кредитов пока не протестировано, указывает аналитик.

«В число рисковых активов также следует добавить реструктурированные кредиты, непрофильные активы и ряд кредитов, связанных с проектным финансированием с очень длинным контрактным сроком, что также делает их рискованными», – говорит Дмитрий Васильев.

НБ РК нацелен на расчистку сектора, отмечают в Fitch. Напомним, что в IV квартале 2017 года регулятор предоставил 410 млрд тенге в качестве субординированного долга под низкую ставку четырем банкам среднего размера. Аналитики агентства положительно оценивают данную поддержку, однако ее может быть недостаточно с учетом объема потенциальных проблем, считают они.

Вместе с тем селективная поддержка рынка со стороны регулятора более вероятна для средних и крупных банков, в то время как слабые игроки меньшего размера могут допустить потерю финансовой устойчивости и, как следствие, быть ликвидированы, считают эксперты агентства. Поддержка небольших банков является неопределенной.

В общем, у 5 БВУ из 32 на конец марта наблюдается уровень NPL выше допустимых регулятором 10%. Объем токсичных кредитов в Казкоме увеличился за первые три месяца 2018 года на 34 млрд тенге, уровень NPL на конец марта – 35,4%. Рост показателя был обусловлен списанием проблемной задолженности банка за счет созданных провизий и переходом в корзину «90+» займов двух крупных клиентов, списание по одному из них было проведено в апреле 2018 года, мероприятия по второму запланированы на май-июнь 2018 года, отмечают в ККБ.

Аналитики Fitch Ratings полагают, что Народный банк имеет хорошие возможности, чтобы постепенно покрыть за счет своей прибыли оставшиеся проблемные активы Казкоммерцбанка.

Высокий уровень неработающих кредитов наблюдается также в «НБ Пакистана» в Казахстане (32,88%), Bank RBK (17,41%), Capital Bank Kazakhstan (17,4%) и АТФБанке (11,6%).

Ряд банков провели работу по улучшению качества в I квартале текущего года. Так, в Qazaq Banki наряду с кредитным портфелем сократился объем токсичных займов на 7,56 млрд тенге (-48,9%), уровень NPL банка на конец марта составил 4,43%. Евразийский банк показал сокращение объема кредитов с просрочкой за квартал на 7,14 млрд тенге, или 11,8%. В БЦК за то же время показатель сократился на 3,52 млрд тенге, или 4,8%.

Депозиты БВУ

Депозиты физических лиц в банках РК за 12 месяцев по состоянию на 1 апреля 2018 года увеличились на 6,7%, тогда как за I квартал 2018 года показатель сократился на 1,7%. Совокупный объем депозитов населения в банках Казахстана по итогам I квартала достиг 8,09 трлн тенге. Аналитики S&P не ждут продолжения тенденции сокращения вкладов населения, а, напротив, прогнозируют небольшое увеличение депозитов физических лиц на 3–5% в 2018 году. При этом переток вкладов, скорее всего, будет в более крупные БВУ из мелких.

Наибольший приток вкладов в I квартале текущего года наблюдался в Жилстройсбербанке – депозитный портфель банка увеличился на 27,75 млрд тенге, до 552,39 млрд. На 21,58 млрд тенге выросли вклады физлиц в kaspi bank, по состоянию на 1 апреля вклады банка составили 889,23 млрд тенге. Банк Астаны с начала года дополнительно привлек 10,41 млрд тенге у населения и увеличил депозитный портфель физлиц до 81,51 млрд тенге.

Отток вкладов физических лиц за первые три месяца 2018 года наблюдается у Сбербанка – на 28,3 млрд тенге, или 4%, до 671,44 млрд. Отличился здесь и Народный банк – вклады физлиц сократились на 27,96 млрд тенге, что соответствует 1,7% депозитного портфеля. Это обусловлено, с учетом значительной доли вкладов в иностранной валюте, укреплением курса нацвалюты в I квартале текущего года. Тройку замыкает АТФБанк – отток вкладов физических лиц банка составил 26,64 млрд тенге, или 7,5%, до 328,01 млрд, что связано с решением ряда крупных клиентов закрыть депозиты и направить данные средства на бизнес-цели, в частности на инвестиции в развитие производств, при этом наблюдается рост количества открытых депозитов и клиентской базы.

Наряду с уменьшением объема вкладов населения наблюдается небольшой отток депозитов юридических лиц на 97,55 млрд тенге, или 1,2%, в течение I квартала 2018 года. Приток вкладов за рассматриваемый период наблюдается в Ситибанке Казахстан – на 110,97 млрд, или 33,2%, АТФБанке – на 66,3 млрд, или 14,2%, и в Банке ЦентрКредит – на 64,41 млрд тенге, или 15,1% за счет вкладов в тенге.

Рост депозитной базы юридических лиц в АТФБанке произошел на фоне увеличения количества клиентов. Позитивную роль сыграло и повышение кредитных рейтингов банка от Fitch и Moody’s, отмечают в пресс-службе.

С начала года почти в 2 раза выросли вклады юрлиц в ИБ Al Hilal – с 5,14 млрд на 1 января 2018 года до 9,87 млрд тенге к концу марта. Также относительный прирост депозитного портфеля компаний наблюдается в First Heartland Bank (62,1%) и ТПБ Китая в г. Алматы (57,8%).

Наибольший отток вкладов юридических лиц зафиксирован в Народном банке Казахстана. Вклады юридических лиц в банке за квартал сократились на 238,18 млрд тенге, или 12,4%, объем вкладов на начало апреля текущего года определился в 1,69 трлн тенге. Снижение вкладов юрлиц на 78,83 млрд тенге наблюдается в Казкоммерцбанке, отток связан с окончанием сроков вкладов двух крупных клиентов, по состоянию на 1 апреля 2018 года вклады компаний в банке составили 1,16 трлн тенге. Евразийский банк также отличился и в пункте «отток вкладов юридических лиц». За I квартал депозитный портфель юрлиц банка сократился 35,14 млрд тенге, в относительном выражении сокращение составило 11,1%.

*Все данные для расчетов были взяты с сайта Национального банка РК.