Рейтинг самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых профессий в Казахстане

Дифференциация заработных плат в Казахстане остается довольно высокой. Уровень зарплат зависит как от профессий, так и сегмента экономики. Самый большой оклад традиционно у представителей нефтегазовой отрасли, наименьший уровень дохода у работников сельского хозяйства.

Средняя зарплата

Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, в I квартале 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в РК составила 152,44 тыс. тенге. По сравнению с итогами предыдущего квартала показатель уменьшился на 6,9%. В номинальном выражении заработная плата казахстанцев за год выросла на 8,7%, в реальном – на 2%.

Средняя зарплата по Казахстану может показаться чрезмерно завышенной по сравнению с окладом большинства казахстанцев. Что касается наемных работников, то данные обследования Комитета по статистике МНЭ РК показывают – почти три четверти работников (без учета занятых на малых предприятиях) получают зарплату ниже среднереспубликанской, отмечает старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская.

Для наглядности при учете доходов населения Комитетом по статистике введен мониторинг медианных величин заработных плат, которые отражают сумму заработной платы работника, находящегося в центре списка, ранжированного по возрастанию заработных плат. Другими словами, одна половина населения страны получает меньше данного уровня, соответственно, другая половина больше. В 2017 году медианная зарплата, которую получают порядка 50% наемных работников по Казахстану, составила 82,98 тыс. тенге, что почти в два раза меньше, чем средняя заработная плата по стране. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 21,5%.

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В разрезе регионов Казахстана наибольшая средняя зарплата в первом квартале наблюдается в Мангистауской области – 282,01 тыс. тенге, здесь же зафиксирован наибольший рост среднего оклада – за год на 14% и за квартал 4,6%. В Атырауской области в среднем зарабатывают 279,85 тыс. тенге. В столице страны средняя зарплата за I квартал текущего года составила 223,53 тыс. тенге. Рост зарплат за 12 месяцев более 10% также зарегистрирован в Карагандинской (11,6%) и в Западно-Казахстанской областях (10,4%).

А меньше всего по итогам I квартала текущего года получают работники Южно-Казахстанской области – 102,08 тыс. тенге. Сравнительно маленькая зарплата в Жамбылской (102,13 тыс. тенге) и Северо-Казахстанской областях (102,25 тыс. тенге).

По отраслям экономики наибольшая среднемесячная зарплата у представителей финансовой и страховой деятельности – 298,97 тыс. тенге, следом идут «Профессиональная, научная и техническая деятельность» – 255,11 тыс. тенге, «Промышленность» – 223,3 тыс. тенге и «Информация и связь», где в среднем зарабатывают 217,87 тыс. тенге. Стоит отметить, что при расчете средней заработной платы в отрасли учитывается как оклад работников, так и зарплата руководителей.

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Самый низкий уровень дохода работников к концу марта текущего года зафиксирован в сельхозотрасли, образовании и здравоохранении. В частности, в рыболовстве в среднем зарабатывают 55,45 тыс. тенге, в дошкольном образовании средний оклад составил 64,65 тыс. тенге, соцработники получают около 70 тыс. тенге.

Максимальная разница среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по разным секторам экономической деятельности в Казахстане достигает 13 раз. Неравенство заработной платы характерно для всех стран, независимо от уровня благосостояния в целом, говорит Анна Альшанская. По словам ученого, в Казахстане дифференциация характеризуется разрывом между оплатой труда в топливно-энергетическом комплексе, строительстве и сфере финансовой деятельности и заработной платой в сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении. В первую очередь, размер заработной платы в той или иной отрасли определяется результативностью хозяйственной деятельности предприятий, оцениваемой через степень прибыльности.

Как правило, наиболее высокую заработную плату получают работники, занятые в организациях с наивысшими показателями выручки и прибыли. Также межотраслевая дифференциация обусловлена различиями в трудовых процессах – содержанием и условиями труда и профессионально-квалификационной структурой работников, указывает эксперт.

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«Подобные диспропорции в области оплаты труда создают существенные перекосы в сфере структурного развития экономики. Кроме того, дифференциация заработной платы населения, сопровождаемая снижением уровня реальных доходов, несомненно, сказывается на экономическом поведении населения и приводит к сдерживанию потребительского спроса», – отмечают в КИСИ.

По итогам I квартала 2018 года наибольший рост среднемесячной номинальной зарплаты по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается в таких сферах, как «Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания» (29,9%), «Строительство» (17,7%) и «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (11,5%). В частности, выросли зарплаты у работников турагентств и прочих организаций, занимающихся предоставлением услуг: финансовых и страхования – на 94,1%, в сфере туризма – на 68,8%, в области обслуживания зданий и территорий – на 53,8%.

Работники некоторых сфер деятельности, напротив, стали получать зарплату меньше, чем годом ранее. К примеру, зарплата работников сферы ремонта компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров сократилась на 12,8%. А среднемесячная номинальная заработная плата в сфере вспомогательных образовательных услуг уменьшилась на 11,5% по сравнению с показателем за I квартал 2017 года, на 10,8% уменьшилась средняя зарплата в лесоводстве и лесозаготовке.

У кого зарплата больше?

Так какие же профессии в Казахстане самые перспективные на сегодняшний день? Чтобы ответить на данный вопрос, Kursiv Research определил двадцатку наиболее высокооплачиваемых профессий согласно данным официальной статистики РК. Для ясности картины заработные платы руководители организаций всех уровней не учитывались.

В поисках лучшей зарплаты стоит искать работу в таких сферах деятельности, как «Добыча сырой нефти и природного газа», «Металлургическая промышленность», «Воздушный транспорт», «Грузоперевозки» и «Производство продуктов нефтепереработки». Представители двадцатки наиболее высокооплачиваемых профессий работают именно в данных областях, преимущественно на технических специальностях.

Самой высокооплачиваемой профессией в 2017 году в Казахстане стала инженер по креплению скважин в добыче нефти и газа, по официальной статистике, такие специалисты зарабатывают 1,84 млн тенге в месяц. Представители нефтегазового сектора занимают 12 позиций из 20 наиболее высокооплачиваемых видов деятельности в Казахстане. Высокие зарплаты у специалистов по буровым работам – на четвертом месте рейтинга оказался инженер по бурению с зарплатой 854,12 тыс. тенге, бригадир бурильного отделения в среднем зарабатывает 846,33 тыс. тенге, техник по бурению – 787,8 тыс. тенге. В ТОП-20 рейтинга вошли специалисты различного технического профиля, механики и техники. На 18-й позиции расположился переводчик с зарплатой 642,25 млрд тенге и на 20-м месте – юрисконсульт с окладом 612,52 тыс. тенге, который работает в «нефтянке».

Главный металлург – единственный представитель металлургической отрасли в первой двадцатке высокооплачиваемых профессий – зарабатывает в месяц 1,62 млн тенге.

Чуть меньше миллиона – 991,29 тыс. тенге – составляет оклад пилота в гражданской авиации. Из сферы воздушного транспорта в рейтинг также попали бортовой инженер авиаотряда с зарплатой 760,8 тыс. тенге и штурман с месячным заработком в 667,4 тыс. тенге.

Ревизор по безопасности движения из грузоперевозок автомобильным транспортом, по официальным данным, получает 728,78 тыс. тенге. В ТОП-20 также вошли работники из производства продуктов нефтепереработки – аппаратчик очистки газа с окладом 715 тыс. тенге, бухгалтер с зарплатой 655 тыс. тенге и начальник цеха, который зарабатывает 622,65 тыс. тенге.

Зарплата по разным должностям ранжируется в зависимости от сферы деятельности. Так, самый высокооплачиваемый топ-менеджмент в Казахстане, по итогам 2017 года, в сфере воздушного транспорта. Здесь руководители организаций в среднем получают 1,8 млн тенге в месяц. Высокая зарплата также у «топов» в металлургической промышленности – в среднем 1,49 млн тенге в месяц, в «нефтянке» руководители организаций получают в среднем 1,43 млн тенге в месяц.

Наибольшая разница между доходами руководителей организаций и специалистов среднего звена (7,8 раз) наблюдается в сфере услуг по проживанию и питанию, а наименьшая (1,9 раз) – в области образования.

Антирейтинг по окладу

В разрезе профессий в двадцатке низкооплачиваемых профессий больше всех представителей агропромышленного комплекса, госуправления и легкой промышленности. Так, самый низкий оклад – 25 тыс. тенге – зафиксирован у секретарей и офис-менеджеров в аквакультуре и рыболовстве. В антирейтинг из данной отрасли попали также рыбак морской зоны с зарплатой 31,43 тыс. тенге, механик с окладом 35 тыс. тенге, машинист машин и механизмов внутренних водоемов (35,5 тыс. тенге), охранник (35,56 тыс. тенге), уборщик (36,48 тыс. тенге) и техник-технолог с зарплатой 40 тыс. тенге.

Минимальная зарплата и у переводчиков в текстильной промышленности – 25 тыс. тенге. Охранники в легкопроме получают 39,7 тыс. тенге. Пять позиций в антирейтинге представлены сегментами растениеводства и животноводства. Так, стригаль в Казахстане зарабатывает 31,86 тыс. тенге, фермер – 34,68 тыс. тенге, садовник получает чуть больше – 39 тыс. тенге. Уборщик и виноградарь (сельскохозяйственная профессия, направленная на выращивание столового и технического винограда) получают чуть меньше 40 тыс. тенге.

Очень низкие зарплаты у обслуживающего и технического персонала в госорганах. Так, курьер в госсекторе зарабатывает 34,35 тыс. тенге, грузчики и подсобные рабочие – 38 тыс. тенге, уборщики – 38,55 тыс. тенге, оператор вычислительных машин (есть еще такие) получает 39,39 тыс. тенге. Замыкает антирейтинг формовщик сыра в производстве молочной продукции с зарплатой 40,71 тыс. тенге.

Потолок зарплаты зависит от пола

В среднем, судя по средней заработной плате по обследованным КС МНЭ РК профессиям, мужчины в Казахстане зарабатывают на 6,8% больше, чем женщины. Наибольшая разница в заработной плате мужчин и женщин зафиксирована в таких профессиях, как «главный металлург» (7,42 раз), «техник-химик» (6,23 раз) и «холодильщик пищевых и других производств» (4,37 раз).

Данная тенденция в разнице в зарплате в гендерном разрезе усиливается на руководящих должностях. Мужчины на высших управленческих должностях в среднем получают на 45,3% больше, чем женщины на аналогичных постах. На 18,9% больше получают руководители спецподразделений сильного пола.

Впрочем, существуют профессии, где женщины зарабатывают больше мужчин. К примеру, зоотехники женского пола в среднем зарабатывает в пять раз больше, чем мужчины на такой же должности. Женщины также получают больше на таких должностях, как «агент по снабжению» в производстве мебели – в 2,6 раза, «кумысодел» – в 2,4 раза, «пекарь-мастер» и «товаровед»– в 2,3 раза.

К тому же в Казахстане есть «чисто женские» профессии, наиболее высокооплачиваемыми из них являются «аппаратчик перегонки» в нефтепереработке с окладом 446,38 тыс. тенге, «инспектор обменного пункта» с зарплатой 268,68 тыс. тенге и «главный технолог» в производстве молочных продуктов, который зарабатывает 204,92 тыс. тенге в месяц.

Требуются рабочие

Предложение на рынке труда весьма разнообразно, как по профессиям, так и по заработной плате. Так, по данным рекрутингового портала HeadHunter, с начала 2018 года ТОП-3 самых высокооплачиваемых профессиональных областей возглавляет «высший менеджмент». Минимальная заработная плата здесь составила 89 тыс. тенге, максимальная – 1,44 млн тенге. Наибольшим спросом в данной сфере пользовались такие специалисты, как управленцы крупных компаний и операционные директора. На втором месте находится профобласть «государственная служба, некоммерческие организации», здесь высокую зарплату работодатели готовы платить исполнительным директорам и медиаторам. Минимальная заработная плата в этой сфере составила 44 тыс. тенге, максимальная – 954 тыс. тенге.

Замыкают тройку лидеров «добыча сырья» и «информационные технологии и телеком». В первой успехом пользовались геологи и руководители проектов, минимальная заработная плата составила 69 тыс. тенге, максимальная – 798 тыс. тенге. Во второй работодатели отдавали предпочтения таким специалистам, как программисты-разработчики и системные администраторы. Зарплата по данным профессиям ранжируется от 59 тыс. до 795 тыс. тенге.

Судя по статистике онлайн-рынка труда, большого дефицита в кадрах в Казахстане не наблюдается. На одну вакансию в среднем приходится 3–4 кандидата, что говорит о присутствии здоровой конкуренции на кадровом рынке республики, отмечают аналитики hh.kz.

По традиции, высокая конкуренция в категории соискателей «студенты и люди без опыта работы». Согласно данным исследовательской службы сайта, на одну вакансию без опыта приходится 21 кандидат. В 2018 году на портале в категории «Начало карьеры, студенты» было зарегистрировано 18,9% резюме от общей доли активных соискателей. Медиана в данной категории составила 99,67 тыс. тенге, минимальная заработная плата – 29 тыс. тенге, максимальная – 390 тыс. тенге.

Престижность и многоэтапный подбор на разных уровнях обычно приводит к высокой конкуренции в профессиональной сфере «госслужба». Здесь на одну вакансию приходится 12,4 кандидата. Многие соискатели предпочитают работать в известной компании, этим и может быть обусловлена большая конкуренция в профессиональной области «добыча сырья» – 7,1 соискателей на одну вакансию.

Самая низкая конкуренция в профобласти «Инсталляция» (установка и обслуживание оборудования) – 0,9 кандидатов на одну вакансию, в маркетинге на одну вакансию приходится 1,4 резюме, в консалтинге – 1,5.

Рынок труда не стоит на месте и постоянно развивается. Как отмечает Анна Альшанская, в будущем спрос на специалистов с высокой профессиональной квалификацией будет только усиливаться. Кроме того, направленность основных межотраслевых потоков – из сельского хозяйства и традиционных промышленных производств в сферу услуг, которую можно уже сейчас наблюдать, в дальнейшем также будет сохраняться, поясняет эксперт.