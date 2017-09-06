Рэнкинг страховщиков за I полугодие 2017 года

Страховой рынок РК за I полугодие текущего года увеличился на 4,5%, при этом собственный капитал страховых компаний в совокупности сократился на 0,7%. Доходность рынка несколько улучшилась по сравнению с упадком наблюдавшегося по итогам первого квартала. Эффективность использования активов страховщиков составила 5,8% годовых, а прибыль сектора за данный период обозначилась в размере 25,24 млрд тенге, что на 39,7% меньше, чем в I полугодии 2016 года.

Совокупные активы страхового сектора Республики Казахстан по итогам I полугодия 2017 года обозначились в размере 895,37 млрд тенге, что на 5,7% больше по сравнению с показателем соответствующего периода 2016 года и на 4,5% больше, чем состояние активов на начало года. Рост страхового сектора несколько замедлился по сравнению с бумом годом ранее – за первое полугодие 2016 года совокупные активы страховых компаний увеличились на 30,0%.

Замедление роста рынка является прямым следствием экономического спада, считает профессор Международной школы экономики КБТУ Кайрат Мынбаев. «Меньше производство - меньше объектов страхования. Страховые компании ничего не могут с этим поделать, стимулировать рост экономики – это дело правительства. Недавно я видел цифру: в Казахстане введено в эксплуатацию более 1000 новых производств. 1000 – это не 10 и не 100. Если бы эти производства работали, результат был бы налицо», - отметил экономист.

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Самым крупным игроком на рынке страхования остается СК «Евразия» с активами в размере 206,84 млрд тенге. Страховая компания занимает 23,1% всего казахстанского рынка страхования. За первое полугодие текущего года активы компании выросли на 2,3%.

На втором месте по объему активов расположилась СК «Виктория», где за первые шесть месяцев 2017 года объем активов уменьшился на 8,8%, до 78,76 млрд тенге.

Третьей крупнейшей страховой компанией по итогам первого полугодия 2016 года стала Компания по страхованию жизни «НОМАД LIFE». С начала года активы компании увеличились на 5,9%, за год показатель подрос на 14,8%, тем самым сместив страховую компанию «Халык-Казахинстрах» на четвертое место.

Наибольший рост активов относительно начала 2017 года за шесть месяцев наблюдался в Экспортной страховой компании "KazakhExport" – 54,0%. В СК "Казахмыс" активы с начала года увеличились на 17,9%. По словам начальника управления и финансов АО «СК «Казахмыс» Укибаевой Гульназ, основные изменения по показателю в страховой компании произошел за счет увеличения объема инвестиционного портфеля

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Активы компании по страхованию жизни "Халык-Life" за пол года подросли на 14,7%. Значительное сокращение объемов активов за полугодие наблюдалось в АО "СК "Trust Insurance" – 16,7% и АО "Зерновая страховая компания" – 9,7%.

Совокупный объем собственного капитала страховых компаний по итогам I полугодия 2017 года зафиксировался в размере 399,14 млрд тенге, что на 3,4% больше результатов соответствующего периода 2016 года и на 0,7% меньше, чем на начало года. Сокращение показателя связано в основном с распределением прибыли между собственниками компаний. К примеру, в АО «НСК» объем собственного капитала снизился за счет выплаты дивидендов акционерам компании.

Ранее прирост совокупного объема собственного капитала сектора был обеспечен, в основном, за счет увеличения показателя у АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport", которая вошла в состав тройки лидеров по данному пункту. Компания продолжает наращивать объем собственного капитала – за шесть месяцев показатель увеличился на 58,0% или 15,00 млрд тенге. За год объем собственного капитала компании возрос более чем в три раза. Доля собственного капитала в активах компании составляет 92,7%.

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На первом и втором месте по объему собственного капитала находятся СК «Евразия» и «Виктория». В первом показатель сократился за первое полугодие на 4,58%, во втором - на 10,8%.

В «Евразии» сокращение собственного капитала так же было связано с выплатами дивидендов. «Как мы ранее официально сообщали, на годовом общем собрании акционеров страховой компании «Евразия» было принято решение о выплате дивидендов за 2016 год. Сумма дивидендов составила 16,4 млрд тенге. Это максимальная сумма дивидендов, распределенных среди акционеров казахстанских страховых компаний», – разъяснил исполнительный директор СК «Евразия» Шакир Иминов.

«Евразия» является единственной казахстанской страховой компанией, которая регулярно осуществляет выплаты дивидендов своим акционерам, отметил Шакир Иминов. Последние в свою очередь направляют эти дивиденды на увеличение уставного капитала «Евразии», в результате чего сегодня ее уставный капитал превышает 41,3% совокупного уставного капитала всех страховых компаний страны (включая квазигосударственных страховщиков), подчеркнул он.

Среди тех, кому удалось увеличить объем собственного капитала относительно начала года, отличились также АО "СК "Салем" и АО "СК "Kompetenz". В страховой компании «Салем» объем собственного капитала за шесть месяцев подрос на 38,1% до 2,97 млрд тенге. В СК "Kompetenz" показатель увеличился на 32,98% по итогам полугодия и составил 2,28 млрд тенге.

Управляющий директор – член правления АО «Страховая компания «Салем» Чингис Амиржанов рассказал, что увеличение собственного капитала в страховой компании связано с увеличением чистой прибыли за период с начала текущего года, вследствие увеличения как доходов от страховой деятельности, так и от инвестиционной деятельности. «Необходимо также отметить, что был увеличен уставный капитал компании «Салем» крупным участником – на 500 млн тенге в начале 2017 года. Также немаловажен тот факт, что сокращение административных расходов при продаже полисов положительно сказалось на прибыли компании, соответственно, вырос собственный капитал АО «СК «Салем»», - добавил Чингис Амиржанов.

В СК "Альянс-Полис", напротив, объем собственного капитала уменьшился на 43,2% с начала года. Та же тенденция наблюдается и у АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания" и АО Компания по Страхованию Жизни "Европейская Страховая Компания", где показатель сократился на 33,8% и 30,5% соответственно.

Доходность страховых компаний в текущем году, по сравнению с предыдущим, убавилась, 23 компании сектора заработали меньше, чем годом ранее. Напомним, что по итогам 1 квартала 2017 года совокупная прибыль сектора составила всего 1,38 млрд тенге, что на 93,72%, или в 15,93 раз, меньше, чем в I квартале 2016 года. По итогам шести месяцев 2017 года почти половина страховых компаний, показавших убыток в первом квартале (13 компаний), смогли сгенерировать положительный результат. В итоге, в первом полугодии текущего года совокупная прибыль страхового сектора сложилась в размере 25,24 млрд тенге против 41,83 млрд тенге за тот же период 2016 года (-39,65%).

Наибольший финансовый результат за анализируемый период показала СК "Евразия", которая заработала 11,28 млрд тенге за полгода. Показатель несколько уменьшился по сравнению с итогами за первое полугодие предыдущего года – на 20,2%.

«Финансовая отчетность компании свидетельствуют о том, что основные задачи, которые ставились на первое полугодие 2017 года, нами были выполнены, несмотря на значительное ухудшение макроэкономической ситуации в мире. Диверсифицированные по отраслям и географическому расположению источники поступления страховых премий позволяют компании развиваться даже в неблагоприятные периоды», - пояснили в СК «Евразия».

На втором месте по объему прибыли оказался АО "Kaspi Страхование", который сгенерировало за шесть месяцев 3,13 млрд тенге, по сравнению с тем же периодом предыдущего года финансовый результат ухудшился на 35,8%. Тройку лидеров по объему прибыли замыкает АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах", компания заработала за полгода 1,62 млрд тенге, что на 27,3% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Следующая тройка страховых компаний показала наибольший отрицательный результат доходности за анализируемый период: так, убыток АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" за I полугодие составил 344,96 млн тенге, АО "СК "Альянс-Полис" — 331,58 млн тенге и АО "СК "ТрансОйл" — 297,56 млн тенге.

Эффективность использования активов сектора увеличилась по сравнению с упадком наблюдавшегося по итогам первого квартала, однако остается все же низкой относительно данных за предыдущий год. Так, ROA страхового сектора за первое полугодие текущего года составило 5,76% в годовом эквиваленте против 0,63% за первый квартал.

Наиболее эффективной компанией сектора за I полугодие 2017 года стала СК "Trust Insurance" с коэффициентом ROA в 28,2% годовых. При этом компания занимает всего 0,2% рынка страхования. При среднем объеме активов 2,25 млрд тенге компания заработала 317,27 млн тенге за полгода. Вторым по эффективности оказался АО "Kaspi Страхование", с коэффициентом эффективности использования активов 23,5% годовых, который заработал 3,13 млрд тенге при среднем объеме активов за полугодие 26,57 млрд тенге. Замыкает тройку КСЖ "Европейская Страховая Компания", которая при среднем объеме активов в 11,90 млрд тенге заработала 1,07 млрд тенге за рассматриваемый период (ROA – 18% годовых).

В 2017 году в секторе наблюдается рост уровня страховых премий при относительно стабильном уровне страховых выплат. За шесть месяцев 2017 года совокупный объем страховых премий обозначился в размере 219,01 млрд тенге. Это на 8,4% больше, чем за тот же период предыдущего года. Рост показателя, в основном, обеспечило добровольное личное страхование. По данному сегменту за полгода было собрано 51,68 млрд тенге премий, что на 24,5% больше чем годом ранее.

Наибольший объем страховых премий собрала СК «Евразия» — 33,87 млрд тенге, что на 0,45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Страховые премии СК "Казахмыс" обозначились в объеме 27,23 млрд тенге, показатель компании сократился на 19,2% по сравнению с результатом за I полугодие 2016 года. В компании отметили значительный рост страховых премий в 2016 году, в значительной степени обусловленный полисами ОГПО. Сокращение показателя в 2017 году является пересмотр стратегических целей: снижение объемов премий по ОГПО ВТС, указали в «Казахмыс».

Третью строчку с объемом страховых премий в 18,66 млрд тенге занимает «Халык-Казахинстрах», по сравнению с результатом прошлого года страховые премии компании уменьшились на 11,12%.

За рассматриваемый период драйверами роста страховых премий в абсолютном значении по сравнению с I полугодием предыдущего года стали АО «Халык - Life» (рост на 7,10 млрд тенге), СК "Казкоммерц-Полис (рост на 5,22 млрд тенге) и КСЖ "Номад Life" (рост на 2,92 млрд тенге).

Объем страховых выплат сектора за I полугодие текущего года составил 46,08 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого уровень страховых премий остается стабильным – рост показателя зафиксирован лишь на 0,13%, сокращение выплат наблюдается по добровольному имущественному страхованию (-23,9%), рост по обязательному страхованию (19,5%) и добровольному личному страхованию, что отметили и отдельные страховые компании. К примеру, в страховой компании «Коммеск-Өмір» выплаты по обязательному страхованию ГПО ВТС за 1 полугодие возросли на 43%, выплаты по Авто КАСКО на 52%, выплаты по медицинскому страхованию на 114%. Это связано с развитием компании – увеличением сбора премий за последние полтора года и развитием сервиса – сокращением сроков выплат, отметили в компании.

Со вступлением в силу закона, затрагивающего вопросы обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей повлияло на уменьшение уровня страховых выплат по данному сегменту, отметили в АО «КСЖ «ГАК». В соответствии с законом, при расчете страховой выплаты учитывается размер среднего месячного заработка, не превышающего десятикратного размера минимальной заработной платы, а также размер страховой выплаты рассчитывается за минусом социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования. Также согласно закону по 4 группе лиц (5 – 29 % СУПТ), пострадавших на производстве, выплаты осуществляет работодатель, до внесения изменений все выплаты осуществляла страховая компания, страховые выплаты из страховых компаний осуществляются только до пенсионного возраста, ранее при установлении бессрочной группы инвалидности выплаты осуществлялись пожизненно.

Лидером как по объему страховых премий, так и страховых выплат стала страховая компания «Евразия». За шесть месяцев компания выплатила своим клиентам 7,15 млрд тенге, что меньше чем за тот же период 2016 года на 27,5%. Следом идет "Халык - Казахинстрах" с объемом страховых выплат 4,81 млрд тенге. Показатель страховой компании, напротив, увеличился по сравнению с уровнем 2016 года на 9,7%.

Тройку лидеров по страховым выплатам замыкает страховая компания "Казкоммерц-Полис" которая возместила клиентам за шесть месяцев текущего года 4,46 млрд тенге, что в 3 раза больше, чем годом ранее.

«Рост страховых премий обусловлен увеличением объемов продаж страховых продуктов и привлечением новых корпоративных клиентов, что, в свою очередь, также повлияло и на объем страховых выплат», - рассказали в СК "Казкоммерц-Полис". При этом аналитики компании отметили, что не смотря на рост страховых премий в первом полугодии 2017 года, отношение чистых страховых выплат к валовым страховым премиям за первое полугодие 2017 года остается примерно на том же уровне, что и за аналогичный период 2016 года (на уровне 14 %).

По итогам I полугодия 2017 года страховые выплаты трех компаний превысили объем премий, собранных за рассматриваемый период. Так, согласно данным НБ РК, расходы по осуществлению страховых выплат АО "ЭСК "KazakhExport" по итогам I полугодия 2017 года составили 1,29 млрд тенге (за тот же период 2016 года – 32,02 млн тенге) при объеме страховых премий 913,79 млн тенге. В итоге за I полугодие текущего года объем страховых выплат компании превысил объем премий на 371,44 млн тенге.

АО «СК «Альянс-Полис» за I полугодие выплатило клиентам 134,01 млн тенге, тогда как объем страховых премий, собранных компанией за шесть месяца, достиг лишь 3,39 млн тенге. В итоге за I полугодие текущего года превышение страховых выплат составило 130,62 млн тенге. Нацбанк неоднократно прерывало лицензию компании по осуществлению страховой (перестраховочной) деятельности за несоблюдение требований пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан. На сегодня страховой портфель компании передан страховой компании «Standard».

В АО "Зерновая страховая компания" наблюдается значительный рост страховых выплат, которые за первое полугодие достигли 487,84 млн тенге против 10,25 млн тенге за тот же период предыдущего года. Страховые премии, напротив, сократились с 782,10 млн тенге в I полугодии 2016 года до 470,21 млн тенге в I полугодии 2017 года (-39,9%). Тем самым, за шесть месяцев компания выплатила 17,64 млн тенге больше чем собрала премий.

Fitch Ratings отмечает, что страховые компании Казахстана по-прежнему подвержены влиянию сложной операционной среды с волатильным реальным экономическим ростом, который замедлился в последние три года и только сейчас вновь начинает восстанавливаться. Инфляция является высокой и волатильной. Как следствие, страховым компаниям непросто устанавливать цены на страховые полисы надлежащим образом. На фоне вновь постепенно стабилизирующейся экономики Казахстана и ее корректировки к внешним шокам Fitch полагает, что в 2017 году рост страхового рынка в стране будет сфокусирован на добровольном страховании имущества/ответственности.

Кайрат Мынбаев отметил, что в силу высокоприбыльности, в сектор страхования в Казахстане не допускаются иностранные компании. Однако, страхование крупных объектов, типа нефтеперерабатывающих заводов, очень рискованно и требует миллиардных капиталов, которых у наших страховщиков нет. Поэтому они формально берут риск на себя, а фактически привлекают иностранцев. По словам экономиста, это вынужденная мера, вызванная недостаточной капитализацией наших страховых компаний.

«Около пятнадцати лет назад я написал статью о страховом деле в Казахстане. Тогда объем перестрахования достигал 95%», - отметил эксперт. При этом, и сегодня крупным объектам доля перестрахования остается относительно высокой, добавил он.

*Источник данных — официальный интернет-ресурс Народного банка Республики Казахстан.