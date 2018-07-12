Сколько лет надо копить на квартиру в Казахстане?

Kursiv Research решил выяснить, как долго в Казахстане нужно копить на покупку квартиры, имея среднюю зарплату по региону и расходы на проживание в размере прожиточного минимума. Наиболее доступное относительно доходов жилье наблюдается в западных регионах страны.

В мае текущего года 1 кв. м жилья в новостройке в среднем по Казахстану стоил 263,9 тыс. тенге. По сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года новая недвижимость подорожала на 2,8%.

Согласно последним данным Комитета по статистике МНЭ РК, средняя заработная плата в стране в I квартале 2018 года составила 152,44 тыс. тенге, а средняя стоимость 1 кв. м жилья – 263,85 тыс. тенге. При таком раскладе среднестатистический гражданин может позволить себе покупку лишь 0,58 кв. м жилья, используя при этом весь месячный заработок, указывает аналитик департамента исследований Halyk Finance Эльмира Арнабекова. Однако в последние два года на фоне экономического подъема этот показатель несколько восстанавливается, возвращаясь к цифрам 2011–2012 годов после резкого провала в 2015 году.

Судя по соотношению заработной платы и цены недвижимости, покупательная способность зарплаты несколько выше среднего значения по стране в западных регионах РК: в городах Актау, Атырау и Актобе. Показатель в городе Алматы – на уровне среднего по стране (0,58 кв. м), в Астане из-за более высокого среднего заработка значение выше (0,67 кв. м).

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Реально ли «среднестатическому» казахстанцу накопить на квартиру с такими ценами при нынешней зарплате?

Если учитывать, что с ежемесячного дохода будет потрачена лишь минимальная сумма, равная прожиточному минимуму (28 284 тенге согласно закону о республиканском бюджете 2018 года), копить на «двушку» в новостройке площадью 60 кв. м придется 128 месяцев, или 10,6 лет. Откладывая всю зарплату, купить квартиру можно за 8,7 лет.

На однокомнатную квартиру площадью 40 кв. м с учетом минимальных расходов нужно будет копить чуть больше семи лет, откладывая 100% от заработной платы – почти шесть лет.

На вторичном рынке жилье чуть более доступно. Здесь, по официальным данным, квадратный метр жилья в среднем по Казахстану стоит 186,6 тыс. тенге. Накопить на квартиру площадью 60 кв. м во «вторичке» можно за 73 месяца, или 6,1 лет, с учетом расходов в размере прожиточного минимума – за 90 месяцев, или 7,5 лет. На однокомнатную квартиру в старом доме нужно откладывать всю зарплату чуть больше четырех лет, с учетом минимальных расходов – ровно пять лет.

Труднее всего накопить на новую квартиру со средней зарплатой в Шымкенте. Средняя зарплата в Туркестанской области в I квартале текущего года составила 102,8 тыс. тенге. Цена двухкомнатной квартиры (60 кв. м) в городе республиканского значения в среднем составляет 17,79 млн тенге. С учетом ежемесячных расходов в объеме прожиточного минимума на «двушку» здесь придется копить 20 лет. Однокомнатную квартиру можно будет купить через 13,4 лет.

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Высокая стоимость жилья относительно доходов наблюдается и в Кокшетау. Здесь при средней по области зарплате в 110,4 тыс. тенге стоимость одного квадратного метра в новом доме составляет 199,9 тыс. тенге. Собрать на двухкомнатную квартиру с минимальными расходами на проживание удастся за 12,2 лет, на однокомнатную нужно копить 8,1 лет.

На третьем месте оказался Усть-Каменогорск, где средняя зарплата в начале текущего года составила 126,59 тыс. тенге, а цена квадратного метра жилья в новом доме достигла 231 тыс. тенге. Чтобы скопить на квартиру площадью 60 кв. м за вычетом прожиточного минимума с зарплаты, в Усть-Каменогорске понадобится 11,7 лет, на 40 кв. м копить придется 7,8 лет.

В пятерку рейтинга по новостройкам вошли также Костанай и Алматы. Среднестатическому жителю Костаная, чтобы купить двухкомнатную квартиру в новом доме, необходимо 10,8 лет откладывать почти всю зарплату, в Алматы для этого понадобится 10,2 лет.

Южная столица к тому же лидирует по стоимости жилья на вторичном рынке – 340 тыс. тенге при среднем уровне дохода 187,79 тыс. тенге. Чтобы скопить на квартиру в благоустроенном доме в Алматы, нужно 9,1 лет откладывать всю зарплату либо 10,7 лет копить с учетом минимальных расходов. Неподъемные цены на жилье относительно среднего уровня дохода населения наблюдаются и в Петропавловске. Зарплаты в регионе одни из самых низких по стране – 102,25 тыс. тенге, тогда как стоимость недвижимости во вторичном рынке на среднем уровне – 183,9 тыс. тенге за «квадрат». Получается, чтобы скопить на двухкомнатную квартиру в благоустроенном доме в Петропавловске, нужно 12,4 лет, вычитая прожиточный минимум из зарплаты, или 9 лет, откладывая всю зарплату целиком.

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Схожая ситуация в Таразе и Талдыкоргане. В первом, чтобы купить «двушку» в старом доме, нужно копить 12,1 лет, расходуя на себя лишь минимум средств, во втором на это понадобится 11,5 лет.

В Актау, где недвижимость стоит дорого, она все же является наиболее доступной по республике, учитывая высокие доходы населения. Так, один квадратный метр жилья в новостройке в областном центре Мангистауской области в среднем оценивается в 284,6 тыс. тенге, тогда как номинальная зарплата по региону составляет 282 тыс. тенге. Чтобы купить двухкомнатную квартиру в новом доме, даже с учетом расходов на прожиточный минимум, здесь понадобится всего 5,6 лет, а на однокомнатное жилье площадью 40 кв. м можно скопить за 3,7 года.

Относительно подъемные цены на недвижимость и в других регионах Западного Казахстана. К примеру, в ЗКО средняя зарплата составляет 146 тыс. тенге, один квадратный метр нового жилья в Уральске продается за 147,9 тыс. тенге. С учетом минимальных затрат купить двухкомнатную квартиру можно за 6,3 лет, однокомнатную – за 4,2 года. В Атырау самое дорогое жилье в новостройках после столицы – 326,3 тыс. тенге. В то же время уровень дохода здесь позволяет скопить на недвижимость площадью 60 кв. м за 6,5 лет, а 40 «квадратов» можно купить за 4,3 года.

Астана оказалась в центре рейтинга. Средняя зарплата в столице в I квартале текущего года зафиксирована в размере 223,53 тыс. тенге, стоимость жилья в новостройках, как говорилось ранее, самая высокая по стране – 335,6 тыс. тенге. Накопить на жилье 60 кв. м. в столице при таких цифрах можно за 8,6 лет, учитывая минимальные расходы на проживание. На 40 «квадратов» копить придется 5,7 лет.

Стоит отметить, что вышеизложенные сценарии накопления довольно оптимистичны, так как существовать на прожиточный минимум в Казахстане нереально.

Наиболее репрезентативным показателем дохода в стране могла бы быть не средняя заработная плата, а ее медианное значение, отмечает Эльмира Арнабекова. По результатам последнего обследования в июне 2017 года (которое проводится раз в два года) медиана зарплат была на уровне 83 тыc. тенге. В таком случае, вычитая расходы на потребление, для покупки жилья понадобится в среднем около более 16 лет.

В целом, если учитывать потребительские и другие расходы, семья из трех человек, в которой два человека получают среднюю по стране заработную плату, по расчетам Halyk Finance, может накопить на квартиру площадью 50 кв. м через девять лет (около 40% от общего дохода двух человек будут направлены на сбережения для жилья). По европейским меркам расходы на жилье, равные 40% и более от располагаемых доходов, считаются сверхобременительными.

«Если речь идет о средней зарплате и квартирах в Астане и Алматы стоимостью 13 млн тенге, то накопить даже на первоначальный взнос будет крайне сложно, – говорит обозреватель сайта «Крыша» Алина Буравцева. – Особенно если всю семью обеспечивает один человек. В случае, если есть необходимость в аренде, а поскольку нет собственного жилья, его нужно снимать, то на сбережения ничего не остается».

Исследование научно обоснованных норм потребления продуктов и их стоимости показало, что на базовое питание в месяц необходимо порядка 33 тыс. тенге на человека (для ребенка продукты в пределах рекомендуемых норм потребления обойдутся в 24 тыс. тенге), отмечает эксперт. При этом в список не входят многие элементарные товары, которые есть в каждом доме. Если взять во внимание транспортные расходы, минимальные средства гигиены, самые доступные лекарства, связь и прочие скромные потребности, то один месяц жизни в городах (Астана и Алматы) будет стоить около 120 тыс. тенге на человека.

Чтобы при средней заработной плате снимать квартиру, хотя бы самую бюджетную, придется отказывать себе и семье во всем, в том числе в самом необходимом. Ни о каких сбережениях в таком случае речи идти не может. По нашим расчетам, за аренду казахстанцы ежемесячно отдают более половины заработной платы. Наиболее высокая арендная плата относительно доходов зафиксирована в Петропавловске – стоимость аренды двухкомнатной квартиры здесь соответствует 75,8% средней официальной зарплаты по региону, аренда однокомнатной квартиры «съест» около половины всего дохода. Высокий уровень стоимости аренды жилья относительно дохода также наблюдается в Алматы и Астане.

Самая доступная аренда в нефтяных регионах страны. В Атырау, чтобы снимать двухкомнатную квартиру, в среднем нужно потратить 35,5% от зарплаты, в Актау – 42,9% и в Уральске – 45,1%.

Чтобы начать копить на что-либо, необходим доход хотя бы от 200 тыс. тенге, указывает Алина Бурцаева. Однако собрать первоначальный взнос при такой заработной плате также затруднительно – уйдет десятилетие. Если семья зарабатывает чуть больше и способна откладывать порядка 50 тыс. тенге ежемесячно, то первоначальный взнос в пределах 4 млн тенге будет собран за пять лет (при условии, что деньги будут вноситься на депозит регулярно, а его доходность составит не менее 10% в год).

Соответственно, купить однокомнатную квартиру без кредита при актуальных ценах получится лет через 20. Разумеется, это лишь теоретические расчеты, в которых не учитываются инфляция и ежегодное удорожание продуктов. Механизмов, позволяющих приобрести жилье без первоначального взноса, на сегодняшний день нет, соответственно накопления необходимы, и лучше о них задуматься заранее. Эксперт посчитал, что для того, чтобы быстро, в течение 1,5–2 лет, накопить на первоначальный взнос или за четыре-шесть лет собрать сумму для покупки квартиры без ипотеки (порядка 13 млн), необходимо откладывать ежемесячно по 150–200 тыс. тенге. Соответственно, доход должен составлять не менее 400–500 тыс. тенге. Разумеется, такой уровень оплаты существенно выше среднего.

Альтернативным способом приобретения желанной крыши над головой в таком случае может служить покупка жилья в ипотеку по привлекательной ставке (планируемая программа 7-20-25), либо участие в государственных жилищных программах, что могло бы несколько снизить уровень затрат, пишут в Halyk Finance.

Например, согласно условиям планируемой программы 7-20-25, учитывая, что 20% первоначального взноса было оплачено, максимальный срок ипотеки составит 25 лет, ставка – 7%, для покупки квартиры в 50 кв. м (по цене 263,5 тыс. тенге за квадрат) ежемесячный взнос должен составить около 74,6 тыс. тенге. Для дохода семьи, состоящей из двух человек, имеющих доход на уровне средней по стране зарплаты, уровень расходов на жилье тогда составит 25% от суммарного месячного заработка, что несколько облегчает покупку собственного жилья.

В свою очередь, в Жилстройсбербанке отмечают, что система жилищных строительных сбережений в Казахстане действует уже 15 лет, и она доступна для всех слоев населения. Даже имея небольшой доход и делая накопления, можно спустя несколько лет приобрести свое жилье, говорят специалисты банка.

Чтобы получить доступный кредит на покупку недвижимости, вкладчик банка должен накопить на своем счете 50% от стоимости жилья. К примеру, если приобретаемая недвижимость стоит 10 млн тенге, то клиенту банка необходимо накопить не менее 5 млн тенге за период не менее трех лет, выполнив при этом условия достижения оценочного показателя – это своего рода коэффициент финансовой дисциплины. Для его достижения необходимо делать регулярные ежемесячные взносы.

При накоплении банк предлагает эффективную ставку по вкладам – до 13,3%. Такая ГЭСВ при базовой ставке в 2% достигается за счет премии государства в размере 20%. Она начисляется на сумму, не превышающую 200 МРП (481 тыс. тенге). Максимальная сумма государственной премии в год – 96 200 тенге. Если сумма накопленных на депозите средств превышает 200 МРП, то остаток не поощренных средств будет учитываться при начислении премии государства в следующем году.

Важно знать, что трехлетний срок накопления – это необходимый минимум, который гарантирует кредит по ставке 5% годовых, подчеркивают в ЖССБК. Вкладчик банка может копить и дольше, в зависимости от своих возможностей. Например, если он копит четыре года, то процентная ставка по займу снизится до 4,8%. С увеличением срока накоплений будет пропорционально расти оценочный показатель и соответственно снижаться ставка вознаграждения по займу. Самая минимальная ставка по займам – 3,5% годовых.

Основной возраст, когда казахстанцы задумываются о приобретении жилья и приходят в ЖССБК открывать депозиты – от 20 до 30 лет. Средний возраст заемщиков – 42 года. В половине случаев клиенты банка предпочитают приобретать недвижимость на вторичном рынке. Средняя сумма займа – 6 млн тенге. Обычно кредит берут на 6,5–7 лет. Ежемесячная сумма выплаты по кредиту составляет 55–82 тыс. тенге. Средний ежемесячный доход клиента при этом равняется 153–200 тыс. тенге.

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Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.