Составлен рейтинг городов в Казахстане с самым недорогими ценами на жилье

Аналитики krisha.kz составили рейтинг городов Казахстана по индексу цен на жилье, за январь 2018 года. Первую строчку заняли квартиры в Таразе с самой недорогой ценой. Единица площади таразских квартир оценивается в 151.9 тыс. тенге.

На втором месте находится Актобе с индексом 155 тыс. за кв. м. Третье место досталось Павлодару, где стоимость кв. м жилплощади в административном центре стоит порядка 159.5 тыс. тенге.

Четвёртую строчку рейтинга цен на жильё в РК занимает другой крупный город ВКО - Семей. При средней стоимости квадратного метра, равной 160.4 тыс. тенге, бюджет на покупку однокомнатной квартиры составит порядка 6.4 млн тенге, а более просторные апартаменты (около 80 кв. м) обойдутся в 12.8 млн тенге.

На пятом месте оказался Усть-Каменогорск, главный город Восточно-Казахстанской области. Согласно данным источника, в январе квадратный метр оценивался продавцами в среднем в 165.4 тыс. тенге, что почти в 2 раза дешевле, чем в Алматы или Астане. Соответственно, стандартная квартира площадью 40 кв. м стоит в среднем 6.6 млн тенге, а трёшка 80 кв. м соответствует малогабаритной однушке в Астане или Алматы (13.2 млн тенге).

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При поиске жилья в Усть-Каменогорске пользователи чаще всего ограничивали ценовой диапазон 5-6 млн тенге.

Согласно анализа, в среднем, однокомнатная квартира в Семее, Павлодаре, Актобе и Таразе обойдётся покупателю примерно в 6 млн тенге, трёшка - в 12 млн. Самый запрашиваемый ценовой диапазон также мало отличается от прочих регионов - это квартиры до 5-6 млн тенге.

Фото: 24.kz