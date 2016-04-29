Почему горят алматинские барахолки

«Фридом Финанс» – инвестиционная компания, предоставляющая брокерское обслуживание, доверительное управление ценными бумагами и доступ к фондовым рынкам Казахстана, России, США.
Группа компаний «Фридом Финанс» была основана 9 лет назад. На сегодняшний день ее собственные средства составляют $35 000 000, суммарные активы под управлением группы компаний – более $400 000 000.
Команда экспертов «Фридом Финанс» осуществляет полноценную поддержку работы клиентов на биржах: начиная от генерации инвестиционных идей, аналитического сопровождения заканчивая помощью в учете торговых операций и консультациями специалистов.
01.01.2016 12:38
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