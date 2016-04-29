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Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
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Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
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рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
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Почему горят алматинские барахолки

С конца 2013 года произошла череда пожаров на торговых рынках города Алматы: «Олжа», «Аян», «Керемет», «Жана Кулагер» и других

29.04.2016 12:00 120690 0 Автор: Айгерим Урдабаева

Что происходит в нефтегазовой отрасли?!

Генеральный спонсор проекта - компания "Шеврон" в Казахстане

03.03.2016 17:41 0 0

LTE к нам приходит

"Кселл" открыл первые 5 пилотных зон для тестирования LTE

29.02.2016 16:34 4065 0 Автор: Элина Гринштейн

Легализация

,

03.02.2016 18:26 0 0

Высокие технологии

,

03.02.2016 18:22 0 0

Курс тенге/доллар

123

03.01.2016 12:50 0 0

Цены на нефть

!

03.01.2016 12:09 0 0

Freedom Finance

«Фридом Финанс» – инвестиционная компания, предоставляющая брокерское обслуживание, доверительное управление ценными бумагами и доступ к фондовым рынкам Казахстана, России, США. Группа компаний «Фридом Финанс» была основана 9 лет назад. На сегодняшний день ее собственные средства составляют $35 000 000, суммарные активы под управлением группы компаний – более $400 000 000. Команда экспертов «Фридом Финанс» осуществляет полноценную поддержку работы клиентов на биржах: начиная от генерации инвестиционных идей, аналитического сопровождения заканчивая помощью в учете торговых операций и консультациями специалистов.

01.01.2016 12:38 0 0

Приватизация

!

22.12.2015 12:45 0 0

ЖилСтройСбербанк

!

12.10.2015 00:00 0 0

Нацбанк интервенция

!

30.09.2015 12:07 0 0

Назарбаев ООН

!

30.09.2015 12:06 0 0

Курс доллара

!

29.09.2015 11:25 0 0

Нацбанк

!

29.09.2015 11:23 0 0

Назарбаев

!

29.09.2015 00:00 0 0

НПП Атамекен

!

29.09.2015 00:00 0 0
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    256

  • 2. Нет, не нравится
    710

  • 3. Мне все равно
    100

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    196

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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