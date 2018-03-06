16 марта состоится министерская встреча Астанинского процесса по Сирии

16 марта в столице Казахстана состоится министерская встреча государств-гарантов Астанинского процесса по Сирии пройдет на следующей неделе в Астане, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Согласно информации, полученной от стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии, министры иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики намерены встретиться в столице Казахстана 16 марта 2018 года», - отмечается в сообщении.

Участники встречи планируют проанализировать результаты, достигнутые за первый год взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии, а также наметить дальнейшие совместные действия.

Министерская встреча в Астане планируется к проведению без наблюдателей и сирийских сторон. По информации МИД РФ, на встречу будет приглашен Специальный посланник Генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура.

Накануне встречи, 15 марта, запланировано проведение заседания старших должностных лиц, а также совместной рабочей группы и рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

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