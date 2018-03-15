$2 млрд достиг товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном

Нурсултан Назарбаев в рамках рабочей консультативной встречи глав государств ЦА встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил роль Шавката Мирзиеева в развитии и укреплении двусторонних отношений.

«За этот год Вы провели большую работу, наладили взаимоотношения с соседями, решили нерешаемые десятки лет вопросы. Я благодарен Вам за ту колоссальную работу, которую Вы проводите у себя в Узбекистане, и эта работа оказывает сильное влияние на все страны нашего региона», - сказал глава Казахстана.

Он также подчеркнул важный характер сегодняшней рабочей консультативной встречи, идею проведения которой предложил президент Узбекистана.

«Мы сегодня встречаемся со всеми коллегами для того, чтобы обсуждать и решать наши экономические проблемы и повседневные вопросы. В этом году у нас ожидается много таких встреч: инициированная Вами встреча по Афганистану, проводимая туркменской стороной встреча по Аралу и другие мероприятия», - сказал президент РК.

Шавкат Мирзиеев, в свою очередь, поблагодарил Нурсултана Назарбаева за организованную в короткие сроки рабочую консультативную встречу глав государств ЦА.

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«Я искренне рад, что на сегодняшний день только железнодорожные перевозки увеличились на 44%, а в целом товарооборот между нашими странами достиг $2 млрд, и как мы с Вами договаривались - доведем этот показатель до $5 млрд», - сказал глава Узбекистана.