4 пансионата на Иссык-Куле переданы во временное пользование Узбекистану

Власти Кыргызстана приняли решение о передаче Узбекистану во временное пользование земельных участков, на которых расположены 4 пансионата в Иссык-Кульской области. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр КР Сапар Исаков.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР, данное решение принято в соответствии с Договором о вечной дружбе между Кыргызстаном и Узбекистаном от 24 декабря 1994 года, передает kabar.kg.

Документ направлен на развитие туризма и привлечение прямых инвестиций. Необходимо отметить, что согласно решению устанавливается порядок оформления права собственности Республики Узбекистан на здания и сооружения, расположенные на территории Иссык-Кульской области КР, а именно:

- пансионат «Бостери» (село Бостери, ранее «Золотые пески»);

- пансионат «Алтын-Жай» (село Кара-Ой, ранее «Рохат-НБУ»);

- пансионат «Энесай» (село Кара-Ой, ранее «Дилором»);

- пансионат «Бустон» (Кун-Чыгышский айыльный аймак Тонского района).

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Важно отметить, что земельные участки, закрепленные за указанными объектами, остаются в собственности КР и будут переданы во временное пользование. Одновременно с этим узбекская сторона берет на себя обязательства по инвестированию средств в течение определенного времени с целью доведения указанных объектов до уровня 3-х или 4-х звездочных отелей в соответствии со стандартами, применяемыми в КР, по возможности с круглогодичным функционированием.

Согласно документу, в период строительства, а также при дальнейшем функционировании узбекская сторона возьмет на себя обязательство, что не менее 80% рабочей силы будет задействовано из числа граждан КР.

В рамках договоренностей предусматривается, что узбекская сторона отзовет иск из Международного арбитражного суда. Таким образом, будет закреплено мирное урегулирование всех имеющихся споров.

Документ позволит увеличить количество туристов из Узбекистана, а также будет способствовать улучшению взаимоотношений между двумя братскими народами.

Ожидается, что строительство пансионатов даст мультипликативный эффект, включая увеличение налогов и будет способствовать дополнительному поступлению средств в республиканский бюджет.

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