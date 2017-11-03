41,1 млрд тенге инвестиций направили в 2017 году в жилищное строительство ЮКО

Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в ЮКО посетил предприятия промышленного и транспортного комплекса, а также объекты жилищного строительства, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Как сообщалось ранее, Аскар Мамин посетил международный аэропорт Шымкента и провел совещание по вопросам его развития. Аким области Жансеит Туймебаев также принял участие в работе совещания.

В ходе встречи Аскар Мамин напомнил, что в рамках Программы развития регионов до 2020 года Шымкент определен одним из центров агломераций.

«В этой связи видится огромный потенциал для развития транспортной инфраструктуры города и региона в целом», - сказал заместитель премьер-министра, поручив МИР РК проработать и внести предложения по концептуальному развитию аэропорта Шымкенте.

Стоит отметить, шымкентский аэропорт стал одним из самых динамично развивающихся аэропортов в стране. За 9 месяцев 2017 года пассажиропоток составил свыше 600 тысяч человек, что на 30% больше аналогичного периода 2016 года.

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Заместитель премьер-министра также осмотрел транспортно-логистический центр (ТЛЦ): побывал в сухом, климатическом складах, грузовом контейнерном терминале, ознакомился с деятельностью индустриально-логистической зоны «Оңтүстік».

Как отмечается в сообщении пресс-службы акима ЮКО, работы по строительству ТЛЦ выполнены на 80%. Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2017 года. Контейнерный терминал способен обработать до 1 млн тонн грузов в год. При этом единовременное хранение на территории терминала составит до 1600 ТEU. Пропускная способность зоны погрузки и разгрузки - около 1 тыс. паллет в день. В год планируется обрабатывать более 300 тыс. тонн грузов.

Кроме того, Аскар Мамин посетил завод по производству кирпича «Агро-V», где ознакомился с производственными линиями и технологическим процессом по выпуску продукции.

Заместителя премьер-министра ознакомили и с ходом строительства многоэтажных жилых домов, строящихся по госпрограмме «Нұрлы жер». Как отмечается, в прошлом году в ЮКО было построено 529,6 тыс. кв. метров жилья. С начала текущего года в жилищное строительство направлено 41,1 млрд тенге инвестиций. За 9 месяцев 2017 года введено 461,7 тыс кв. метров жилья. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 19,8%.

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Аскар Мамин также ознакомился с ходом строительства участка международного автомобильного коридора «Западная Европа - Западный Китай» - Шымкент - Ташкент. Сдача в эксплуатацию участка протяженностью 99 километров планируется в 2017 году.

Как отмечает пресс-служба акима области, протяженность же построенных участков транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай» по ЮКО составляет 418 километров.