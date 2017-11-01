50 тыс. евро направит Казахстан пострадавшей от наводнения Македонии

В связи с разрушительным наводнением Казахстан в рамках гуманитарной помощи Македонии предоставит 50 тысяч евро, передает Kursiv.kz со ссылкой на сайт Информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Әділет».

30 октября этого года премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства РК №680 «Об оказании официальной гуманитарной помощи Республике Македония».

Согласно этому документу, было поручено Министерству финансов выделить Министерству иностранных дел из чрезвычайного резерва Правительства РК средства в сумме эквивалентной 50 000 евро, по официальному курсу Национального банка на день конвертации, для оказания официальной гуманитарной помощи Македонии.

Как отмечается, средства чрезвычайного резерва предусмотрены в республиканском бюджете на 2017 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Казахстана и других государств.