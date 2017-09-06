6400 дополнительных мест появятся в дошкольных учреждениях Астаны в 2017 году

На очередном заседании общественного совета города Астаны обсудили вопросы по уточнению бюджета Астаны на 2017 год, сообщает пресс-служба акимата Астаны.

«Все мы знаем, что президент обозначил два вопроса, которые сегодня остро стоят по городу Астане. Это дефицит мест по школам и дошкольным учреждениям. Дефицит на сегодняшний день составляет 33000 мест. Это - 33 000 детей в возрасте от 3 до 6 лет, которые не могут пойти в детские дошкольные учреждения. Поэтому из средств, выделяемых аппаратам акимов трех районов, большая часть денег будет направлена на размещение государственного образовательного заказа в государственных и частных детских садах», - отметил руководитель управления экономики и бюджетного планирования столицы Ергали Егемберды.

Он сообщил, что для размещения государственного образовательного заказа в государственных и частных детских садах аппарату акима района «Алматы» будет выделено 385 млн тенге, аппарату акима района «Сарыарка» предусматривается 56 млн тенге и аппарату акима района «Есиль» - 219 млн тенге.

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Таким образом, до конца 2017 года в дошкольных учреждениях Астаны появятся 6400 дополнительных мест.

Ергали Егемберды напомнил, что с начала текущего года было выделена сумма так называемой субсидии на 9000 мест.

«Мы сейчас выделяем дополнительно средства в размере 300 млн тенге по трем районам. Они пойдут на возмещение открытия этих мест в частных детских садах. То есть, предполагается до конца года открыть 6400 дополнительных мест. Если суммировать по Астане, мы за счет бюджета закрываем 15 400 дошкольных мест. А когда пройдет сессия маслихата, управление образования начнет выделять средства только нуждающимся. То есть, если мы из бюджета субсидируем какую-то часть, управление образования должно минусовать с общей категории дефицитов эти места, которые мы возмещаем», - пояснил Ергали Егемберды.

Он также рассказал, что в текущем году, промышленными предприятиями столицы произведено продукции на сумму 290 млрд тенге с ростом на 4,2%.

В экономику города инвестировано 442 млрд тенге, что на 7,3% выше показателя прошлого года.

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Введено 1 680 тыс кв. м жилья с ростом на 28,1%.

На 6,9 % увеличилось количество субъектов МСБ.

Объем розничного товарооборота вырос на 11,3% и составил 579 млрд тенге.

Такая динамика роста экономики способствовала значительному увеличению доходной части бюджета города. С начала года в бюджет города поступило 158 113 млн тенге, что на 15 257 млн тенге превышает доходы 2016 года.

Как стало известно, основные средства бюджета планируется также направить на материально-техническое оснащение объектов среднего образования, здравоохранения и социальной сферы.

Кроме того, за счет средств бюджета города снесут аварийное и ветхое жилье и реализуют приоритетные инвестиционные проекты.