$700 млрд составил военный бюджет США на 2018 год

Комитеты по делам вооруженных сил обеих палат конгресса США согласовали законопроект о бюджете Минобороны страны на 2018 финансовый год, который начался 1 октября. В законопроекте определены суммы, которые должны быть выделены на базовый бюджет Пентагона и дополнительные программы.

Общие военные расходы на год составят почти $700 млрд. Базовый бюджет Пентагона — $626,4 млрд, еще $65,8 млрд пойдет на поддержание военных операций США за рубежом, еще $5,9 млрд будет выделено на дополнительные меры по развитию противоракетной обороны.

Согласованный бюджет даже больше, чем запрашивал президент США Дональд Трамп. Он предлагал установить базовый бюджет Пентагона на уровне $603 млрд. В предыдущем финансовом году бюджет Пентагона составил $619 млрд.

«Мы чрезвычайно гордимся этим законопроектом, который усилит наших военных, обеспечит им повышение зарплат, усилит противоракетную оборону», - говорится в совместном заявлении председателей профильных комитетов по вооруженным силам Джона Маккейна (возглавляет сенатский комитет) и Мака Торнберри (возглавляет комитет палаты представителей).

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Теперь, после того как комитеты обеих палат согласовали общий текст законопроекта, он поступит на рассмотрение палат, а потом, в случае одобрения, на подпись президенту Трампу. Однако военное издание Stars & Stripes напоминает, что в 2011 году конгресс установил потолок бюджетных расходов и для военного бюджета он составляет $549 млрд. Для того чтобы обеспечить фактическое выделение бюджетных средств в большем размере, потребуется голосование по повышению потолка расходов, против чего могут высказаться представители оппозиционной Демократической партии.

Республиканцы, в том числе Джон Маккейн, активно критиковали предыдущего президента США Барака Обаму за сокращение военных расходов. Увеличить их они надеются с президентом-республиканцем Трампом.



Общая численность американской армии, согласно законопроекту, увеличится на 9500 человек: на 7500 в сухопутных войсках, на 1 тыс. морских пехотинцев, 500 человек должны быть набраны в резерв и 500 — в нацгвардию. По данным справочника The Military Balance, подготовленного Международным институтом стратегических исследований (IISS), в 2016 году общая численность вооруженных сил США составляла 1,347 млн человек (в том числе 475 тыс. человек в сухопутных войсках, 184 тыс. — в морской пехоте). Денежное довольствие всем военнослужащим в новом финансовом году должно увеличиться на 2,4%, на это предполагается отвести $141,8 млрд (в сумму включено не только повышение зарплат, но и другие выплаты, включая посмертные).

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Законопроект предусматривает реформу менеджмента Минобороны и сокращение бюрократического штата — так, заместителей министра вместо 14 станет 13. С 1 февраля 2018 года в Пентагоне заработает офис главного управляющего, основная задача которого — навести порядок в системе работы с частными подрядчиками и поставщиками, а также улучшить связь между всеми отделениями Пентагона и обмен информацией.

Предусмотрена и закупка новой техники.

Закупки Пентагона



В 2018 финансовом году Пентагону должны быть выделены $10,1 млрд на покупку 90 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков. Среди прочих должны быть закуплены: 56 истребителей-бомбардировщиков F-35A производства Lockheed Martin (на $5,8 млрд), 24 истребителя F-35B (на $2,9 млрд) и десять истребителей F-35 °C (за $1,4 млрд).

За $2,9 млрд должны быть закуплены 17 самолетов-заправщиков КС-46А (производит Boeing), за $980 млн — 11 военно-транспортных самолетов MC-130J (производит Lockheed Martin).

Вертолетный парк должны пополнить 71 вертолет Apache (модель АН-64Е), 92 вертолета Blackhawks (модель UH-60) и другие.

На наземные вооружения будет потрачено $2,2 млрд, в том числе на закупку танков Abrams M1 (количество не уточняется). По данным Military Balance, на вооружении США 775 танков M1A1 Abrams.

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На усиление американского военного флота предусмотрено выделение $26,2 млрд, которые пойдут на строительство 14 кораблей.

Россия — постоянная угроза

Отдельная глава законопроекта посвящена сдерживанию «российской агрессии», на эту цель будет выделено почти $5 млрд. Агрессивные действия России продолжаются, говорится в обзоре законопроекта на сайте комитета по вооруженным делам сената США. К таким действиям конгрессмены отнесли «вторжение в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году», сохраняется со стороны Москвы и угроза НАТО. Вызовом является усиление военного присутствия России в Арктике и Средиземном море, нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), говорится в обзоре.

Почти $4,6 млрд будут израсходованы на реализацию «Инициативы по сдерживанию в Европе», цель которой — «укрепить уверенность союзников по НАТО и усилить военный потенциал США в Европе». Из этой суммы $100 млн могут быть потрачены на повышение обороноспособности прибалтийских государств. В предыдущем финансовом году на реализацию инициативы было выделено $3,4 млрд, которые пошли на размещение дополнительного числа американских военных в Европе. Дополнительные средства необходимы для передислокации военных самолетов и ремонта авиационной инфраструктуры, сообщало американское командование в Европе.

Еще $58 млн будет выделено на «разработку программы создания ракеты средней дальности наземного базирования». Ракета, как говорится в документе, будет разработана в ответ на нарушение Россией договора РСМД. Однако, уточнено в документе, параметры новой ракеты не должны нарушать обязательства США по РСМД (РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5500 км). До начала согласования сенаторы хотели выделить на эту же цель $65 млн.

Сократился и объем средств, который из бюджета Пентагона будет выделен Украине: сенат предлагал выделить $500 млн, в том числе на поставки летального оружия. Однако в ходе согласования сумма уменьшилась до $350 млн, при этом половина этой суммы может быть разблокирована только после того, как министр обороны Джеймс Мэттис засвидетельствует перед конгрессом значительные успехи Украины в реформах и борьбе с коррупцией. В предыдущем году Украине была выделена такая же сумма. Помощь Украине выделяется не впервые, она пойдет на поддержание уже существующих программ, в том числе на продолжение военных учений, говорит Мураховский.

Законопроект также обязывает Мэттиса разработать и внедрить стратегию противостояния российской угрозе. Документ продлевает запрет на совместные военные программы США и России и запрещает Минобороны закупать платформы российского производителя антивирусного программного обеспечения Kaspersky Lab.

Законопроект также поддерживает модернизацию ядерной триады США, чтобы вооруженные силы могли «противостоять российским ядерным провокациям». Ранее бюджетное управление конгресса сообщало, что за 30 лет будет выделено $1,2 трлн.



Борьба с терроризмом

$1,8 млрд конгрессмены договорились выделить на борьбу с ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) в Ираке и Сирии.

$4,9 млрд предусмотрены на помощь Афганистану и его армии, из которых $25 млн пойдет на обучение и интеграцию женщин в армию.​

Фото: REUTERS