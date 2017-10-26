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Адиль Тойганбаев: «Атамбаев ловко отвел внимание от собственного политического бизнеса»

26.10.2017 11:20   4860   0 Автор: Арман БУРХАНОВ

В РК выдалась чрезвычайно активная осень. Языковая реформа и ее неоднозначные обсуждения, активные перемены в военных конфликтах на Ближнем Востоке, да и совсем под боком – новоявленный конфликт с ближайшим соседом и родственником – Киргизией. Президент Атамбаев, как он сам признал, выступил с резкими и недипломатичными выпадами в адрес официальной Астаны. Насколько все это способно осложнить наши отношения в дальнейшем? Своей точкой зрения на происходящее в интервью «Къ» поделился руководитель Экспертного центра национальной стратегии Адиль Тойганбаев.

– Адиль, когда-то вы упоминали, что политики часто жонглируют фактами в угоду каким-то причинам. С вашей точки зрения – насколько применима эта тактика в отношении казахстанско-киргизской ситуации?    

– Любая нация жестко реагирует на практику внешнего диктата, на любые попытки навязывать чужой выбор и чужих политиков со стороны. Совершенно нормальная реакция, особенно, если страна только формирует институты своего суверенитета – такие вещи складываются столетиями. С другой стороны, такого рода реакции настолько сильны, что могут обходиться и без внешних раздражителей. Как и произошло в данном случае.

Мы не первый раз видим, что казахская сторона верно ставит стратегические акценты, но не преуспевает в информационной войне. Здесь произошло ровным счётом то же. Наш интерес к тому, чтобы видеть ситуацию в полном формате, к равноудаленному подходу к разным политическим силам в КР, к честному выстраиванию отношений, когда Президент принципиально принял обоих очевидных лидеров предвыборной гонки, только при сильном желании можно подать как пристрастность.

Но у киргизского руководства такое сильное желание было, и более того, у него была сильная необходимость. Уходящий Атамбаев столкнулся с тем, что шансы его назначенного преемника выглядели более чем неочевидно, а оппонент начинал теснить его и там, где поддержка заранее казалась гарантированной. Поэтому была использована возможность разыграть эффектную карту – карту казахского вмешательства. Тем самым решались три долгосрочные задачи.

Первая – создавалась видимость угрозы национальному суверенитету, а действующий режим присваивал себе роль его ревностного защитника. Вторая – оппозиционный кандидат представлялся иностранным агентом влияния, а заодно пропагандистской мишенью, его попрекали то финансовым состоянием, то иностранными связями, причем, с профессионализмом карточного шулера ловко связали одно с другим. В итоге для избирателя жизненный успех выглядит как сомнительное богатство, а широкие связи с зарубежными элитами – как пособничество иностранным интересам. К слову, ни Казахстан, ни Бабанов эту подачу не отыграли. Им навязали роль, заставив гневаться или оправдываться, что в любом случае вторично.  Зато агрессивная националистическая риторика, которую использовал уходящий Атамбаев, «выстрелила» и изменила всё финальное направление избирательной кампании. Иностранное участие и истерики по его поводу стали главной темой. Наступательная жесткая линия всегда эффективна, о чем приходится напоминать нашим любителям размеренности и умеренности раз за разом.

Есть и третья задача, даже более важная. Всем этим националистическим свистом о казахском вмешательстве в выборы уходящий Атамбаев ловко отвел внимание от собственного политического бизнеса, который сам состоит в торгашестве с киргизским суверенитетом. С давних времен мошенники обличают своих соперников в мошенничестве и делают это убедительнее самых честных людей. В итоге все обсуждали выдуманный казахский след, а не то, что режим торгует своей страной, причем, норовит перед выборами демпинговать, а в итоге у него все равно никто ничего не покупает.

Вы говорите о второй военной базе, которую Атамбаев пытался продать РФ?

– В том числе и о ней. Режим удачно использовал ситуацию и своих оппонентов, и это, как минимум, усилило его позиции для успеха в первом туре. Что не отменяет ни использования административного ресурса, ни других имеющихся властных возможностей. Все ресурсы были использованы, каждый по месту и в целом грамотно. Все существующие возможности для контратаки, наоборот, использованы не были. Хотя оппозиция могла однозначно заявить, что публичная встреча их кандидата с президентом соседней страны – явно довод против, а не в пользу его предвзятости. И это очень деликатно говоря… Кто-то же должен был браться на лидерство в выстраивании отношений наших стран, раз уходящий Атамбаев сам таких встреч трусливо избегает.

Теперь это проблема избранного президента, и дай бог ему способности быть в таком деле беспристрастным.

Тем не менее, разговорами о нашем мнимом вмешательстве в выборы дело не ограничилось. Официальный Бишкек выдвинул целый комплекс претензий к казахам: они разрушают ЕАЭС, имеют дело с американскими военными, а главное – проводят неправильный курс на латинизацию. Получается некое жонглирование ситуацией. Главная внутренняя проблема становится уже темой для внешнеполитических споров?

– Атамбаев говорит, что латиница не объединяет, а разделяет тюркские народы. Хотя латинский алфавит – состоявшийся выбор всех тюркских государств (кроме одной оставшейся Киргизии), при том, что тюркские меньшинства, живущие в соседних странах, иногда используют другую письменность. Именно в силу своей роли национальных меньшинств. Он упоминает татар, башкир, алтайцев, хакасов, забывая о том, что в Татарстане в 1999 году было принято решение о десятилетнем переходе на латиницу. Оно было заблокировано специальным законом РФ, но остается резонансной политической темой. В прошлом году парламентский комитет по образованию рассматривал предложение ввести в школах факультативное преподавание татарского на латинской основе, а до этого Госсовет Татарстана принял решение об использовании в том числе и латинской графики в делопроизводстве.

На деле же пример Атамбаева исключительно слабый. Ведь кроме тюркских народов России, использующих кириллицу, есть еще и уйгуры Китая, пишущие арабской вязью, как и наши казахи, живущие в КНР. При том университет Синьцзяна в начале века принял экспериментальные рекомендации о переводе уйгуров на латиницу. Так что мы имеем массу примеров динамики в тех регионах, которые киргизский президент пытался противопоставить выбору тюркских государств.

Латинский процесс идет повсеместно, а вопрос алфавита поднимается и в самой Киргизии. Своим заявлением он попросту противопоставил тюрков, имеющих свою государственность, и тюрков в других странах. Скорее всего, самому ему привычнее воспринимать себя президентом не вполне самостоятельного государства.

Да, алфавитная тема реально взволновала наше общество. И надо сказать, что правительственные предложения вызвали неоднозначную реакцию. Что-то новое и нетипичное проявляется в этих событиях?

– Удивляет отношение думающей публики. Оно частно критичное или отстраненное, хотя перед нами впервые за долгое время стоит масштабная задача. Латинская тема архитектурно интересна, эстетически совершенна и имеет огромный скрытый потенциал. Но в реальности все сводится к обсуждению диграфов и крючков, что для непросвещенной публики сразу выглядит, как малоинтересный разговор специальных людей о специальных сложностях. Ошибка в том, что вопрос алфавита (лингвистический, исторический) стал у нас политическим. Проект с диграфами поддержан Президентом и спор теперь не об их уместности, спор о том, как должна выражать власть своих предпочтения в языковой реформе. С другой стороны, без такого принципиального формирования повестки дня вопрос просто утонул бы в бесконечных согласованиях и обсуждениях. И то, что власть торопит с решением, я считаю правильным.

Но в одну кучу смешались частности и вещи первостепенные. На деле же сама реформа и нюансы письма  – это не одно и то же.

Вы полагаете, есть простой вариант, снимающий существующие противоречия?

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– Теоретически возможен «нулевой вариант»: возврат к нормативам казахского латинского письма двадцатых-тридцатых годов. Во-первых, это возвращение реальной практики, представленной в тысячах книг и газет. Во-вторых, такое решение выглядит дистанцированно от сегодняшних симпатий-антипатий в отношении власти. Выбор такого варианта стал бы проявлением большой политической воли, сплочения нации, исторической преемственности.

При том дискуссия о нормах языка продолжалась бы уже при латинском алфавите. В этом случае (и видимо, только в этом) можно продлить ее сроки и снизить накал противоречий. Престиж властных лингвистов невелик, но прежде всего потому, что в дело вмешалась политическая составляющая. Приняв вариант с ранней советской письменностью, мы деполитизируем сам вопрос.

Возможность писать по-казахски с помощью обыкновенной английской клавиатуры qwerty, заявленная властью как приоритет, сама по себе сильная позиция. Но это не единственное решение. Например, в немецком используются обозначения, которых на qwerty нет. Но есть и заменяющие их нормы написания для английской клавиатуры. Их не критично мало, но прецедент имеется.

Важно помнить также, что компьютерная клавиатура в современном мире планшетов стремительно устаревает и скоро будет раритетом – среди паровозов и печатных машинок. А планшеты с виртуальными сенсорными клавиатурами без проблем поддерживают one-touch переключение на любые крючки и т. д. То есть, проблема приведения казахского алфавита к стандартам qwerty в перспективе снимается сама собой.

Смысл диграфов наоборот раскрывается, если перестать сводить его к клавиатуре компьютера. И это вопрос для широкой культурной дискуссии.

Как и масса других вопросов, которые сегодня за гранью обыденных споров. Например, использование отдельных литер в их нетипичном качестве. Лингвисты говорят, что часть латинских букв «излишние» для казахов. Но одновременно, если ставить целью стандартную латиницу без крючков, но и без диграфов, их можно использовать для обозначения тех самых недостающих звуков. К примеру, у венгров S это Ш, а G – мягкое D. Есть возможность разнообразного использования апострофов. В стандартной схеме, предложенной мажилису, отсутствует икс. Но  в латинской таблице он есть, что также можно обыграть и использовать.  Разумеется, это привилегия профессионалов. Но мы должны видеть – границы возможностей намного шире сегодняшних разговоров о компьютерной клавиатуре и диграфах.

То есть общественное мнение необходимо подключать к дискуссии, делать ее общенациональной?

– На общенациональном уровне необходимо определиться – должен ли наш алфавит быть сопоставлен английскому или должен быть максимально похож на алфавиты тюркских языков, способствуя лучшему их прочтению и пониманию? Ведь есть и неочевидный, но проработанный когда-то прецедент яналифа – единообразного тюркского письма на базе латиницы. Есть большое число интересных исторических и альтернативно-исторических вариантов – зачем их сразу отвергать? Использовали ли их те, кто готовил документы для мажилиса?

Даже спрошу жестче: знают ли они об их существовании?

И не только яналиф, есть более фундаментальные материи. Куманский кодекс кыпчаков – общеизвестный литературный памятник четырнадцатого века. При этом кыпчакский для Золотой орды, большой Евразии – сам по себе тюркская «латынь», язык межнационального общения. И он же во многом базовый для казахского. Здесь можно развернуть грандиозную культурную спираль, создать новые позиции престижа национального проекта. И вместо чего – вместо унылого бормотания про «компьютерные клавиатуры».

Вывод главный – перед обществом поставлена уникальная метаисторическая задача. Но общество вместо реальных действий и мыслей последовательно проигрывает войну за собственное будущее.

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Адиль Тойганбаев – супруг Бермет Акаевой, старшей дочери экс-президента Республики Кыргызстан Аскара Акаева. Контролировал все доходные отрасли экономики Киргизии. Заочно приговорен Верховным судом КР к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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    41

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    46

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    168

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