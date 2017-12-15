Алексея Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, передает РИА Новости.

Его также оштрафовали на 130 млн рублей.

Улюкаев уже взят под стражу, приговор он дослушивает в клетке.

Защита собирается обжаловать приговор.

Прокуратура просила назначить десять лет колонии и штраф в 500 млн рублей.

Он стал первым в современной истории России федеральным министром, осужденным за коррупцию.

«Суд установил, что Улюкаев совершил преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ, а именно получил взятку, будучи должностным лицом, за действие в пользу взяткодателя, в особо крупном размере», - говорится в приговор судьи Ларисы Семеновой, который оглашается в среду.

Из приговора следует, что А.Улюкаев, будучи министром экономического развития, 28 октября 2016 года потребовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина денежные средства в размере $2 млн.

В ходе прений сторон прокурор Борис Непорожный попросил суд признать Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн и приговорить его к наказанию в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Кроме того, гособвинение настаивает на лишении бывшего министра всех госнаград и званий.

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Алексей Улюкаев понимал противозаконность своих действий, когда требовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина $2 млн, что доказано собранными по делу доказательствами, заявила судья Лариса Семенова, зачитывая приговор.

«Несмотря на непризнание своей вины, вина Улюкаева в получении взятки подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств», - сказала она в пятницу в Замоскворецком суде Москвы.

Кроме того, в приговоре отмечается, что экс-министр «лично получил взятку», которую он потребовал от И.Сечина на саммите в Гоа. Умысел на получение незаконного вознаграждения у подсудимого возник в корыстных целях, а реализовал он свое намерение, «используя авторитет своей должности».

Таким образом, следует из приговора, суд исключает факт провокации взятки в действиях И.Сечина.

Напомним, 15 ноября 2016 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении А.Улюкаева. Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября. Уже на следующий день по решению суда он был помещён под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве.

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