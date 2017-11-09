Алматы и ЮКО – лидеры по уровню безработицы в Казахстане

Несмотря на общую тенденцию снижения уровня безработицы в Казахстане, в некоторых регионах число нетрудоустроенных, в том числе молодых людей, растёт. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Айгуль Нуркина в ходе заседания в партии «Нур Отан».

Ссылаясь на данные Комитета по статистике РК, Айгуль Нуркина отметила, что в ЮКО и Алматы уровень безработицы превышает общереспубликанский и составляет 5,2% и 5,3% соответственно.

«Уровень молодёжной безработицы выше общереспубликанского на 1% в Карагандинской области, на 2,8% - в Алматы, в ЮКО - вырос с 3,9%, по итогам 2016 года, до 5,5% по итогам второго квартала 2017 года», - цитирует депутата МИА «Казинформ».

Как стало известно, за последние годы уровень безработицы в стране снизился с 5,2% в 2013 году до 4,9% в 2017-м. Уровень молодёжной безработицы в возрасте от 15 до 28 лет снизился с 5,5% до 4,1%.

Одними из основных причин повышенной безработицы среди молодёжи, по словам депутата, являются несоответствие объёмов и профилей подготовки специалистов потребностям рынка труда, а также территориальный дисбаланс трудовых ресурсов.

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«К примеру, в Алматы функционируют 38 вузов, 82 колледжа, ежегодно выпускается более 40 тысяч специалистов, завершивших своё обучение и готовых устроиться на работу. По данным Комитета статистики, в 2018 году ожидаемый выпуск специалистов составит порядка 43 тыс. человек, в том числе более 27 тыс. выпускников вузов. Большинство из них иногородние, и более 50% намерены остаться в Алматы. Основная часть профессиональных предпочтений выпускников отдана экономическим, финансовым, юридическим специальностям. Вместе с тем в городе наблюдается особый спрос на технических специалистов и специалистов в области маркетинга. Около 30% выпускников вузов города в ближайшее время могут столкнуться с определёнными трудностями», - пояснила Айгуль Нуркина.

Она также отметила, что в Павлодарской области, в период с 2017 по 2010 годы потребность кадров с техническим и профессиональным образованием составит более 21,8 тыс. человек по почти 230 профессиям и специальностям, недостаток специалистов с высшим образованием составит около 2,8 тыс. человек по 163 специальностям.

По информации спикера, среди них нет юристов, финансистов и экономистов.

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Самый низкий показатель по уровню молодёжной безработицы наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.