Алмазбек Атамбаев намерен созвать заседание ЕАЭС из-за ситуации на границе

Президент Кыргызстана выразил озабоченность ситуацией на границе Казахстана и Кыргызстана. Атамбаев заявыил, что у Кыргызстана есть право созвать внеочередное заседание глав государств ЕАЭС, если ситуация на границе с Казахстаном останется прежней.

Проблемы с пересечением кыргызстанско-казахстанской границы начались 10 октября. На трех КПП образовались длинные автомобильные пробки и огромные очереди. По словам Атамбаева, на данный момент Казахстан объясняет ситуацию на границе проведением выборов в Кыргызстане.

"Надо определиться, есть ли у нас ЕАЭС, а то получилось, как в книге Оруэлла "Скотный двор", где говорится, что все животные равны, но некоторые равнее. Посмотрим, если ситуация не изменится, то у меня будет право созвать заседание союза", — заявил президент.

В Комитете национальной безопасности Казахстана 11 октября пояснили, что проводится плановая пограничная операция, целью которой является пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.

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Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков 11 октября 2017 года написал на персональной странице в социальной сети Facebook о своих переговорах с президентом Республики Казахстан по текущей ситуации на кыргызско-казахской государственной границе. По его словам, президент Назарбаев дал поручение правительству Казахстана "снять все образовавшиеся вопросы на границе".

Позже пресс-служба премьер-министра Казахстана опровергла эту информацию: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не встречался с премьер-министром Кыргызстана и не давал поручений правительству Казахстана по решению проблем, возникших на казахстанско-кыргызстанкой границе.