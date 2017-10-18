Алмазбек Атамбаев: Нурсултан Назарбаев ни в чем не виноват

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что был не прав, обвиняя Нурсултана Назарбаева в росте напряжения между странами.

Атамбаев сказал, что усиление контроля на границе Казахстана и Кыргызстана, которое привело к созданию заторов, имеет цель отрезать Кыргызстан от России и обвинил в этом окружение казахстанского лидера.

"Думаю, президент Назарбаев даже не подозревает об этом. Он, конечно же, верит, как и любой президент, своему окружению — казахским олигархам, миллиардерам, которые думают не о Казахстане или Назарбаеве, а о своем будущем. Их счета находятся в западных банках", - отметил Атамбаев, слова которого приводит ИА Sputnik.

"Наверное, я был не прав, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева, он такой же доверчивый человек, как я и проблем, наверно, больше. Но задача олигархов другая", - заявил Атамбаев.

Глава КР обвинил олигархов в желании "угодить" США и нагнетании обстановки между Казахстаном, Россией и Кыргызстаном.

"Это отрезание от России (переход Казахстана на латиницу). Это совместные учения военных Казахстана и морпехов США на границе с Россией. Последние несколько лет мы видим, что действия Казахстана были направлены на развал ЕАЭС", — заметил он.

Китай перевез через территорию Казахстана 100 тысяч контейнеров

Атамбаев напомнил, что в 80-х годах в Алматы были многотысячные митинги против назначенного руководителя из Москвы. Были многочисленные пострадавшие и жертвы.

"Жалко, что нынешнее руководство Казахстана забыло — каждому народу дорога его независимость. Многие народы борются за независимость, гибнут люди. Слава Богу, в нашем регионе такая угроза миновала. Но мы видим, что независимость можно потерять не только из-за вторжения иностранной армии, а просто в случае с Казахстаном — с назначением чуждого человека", - рассказал президент КР.

Он заявил, что неправда то, что руководители РК говорят, что все транспортные и торговые пути Кыргызстана идут через их страну.

"У Кыргызстана есть и другие соседи, которые пытались на нас давить. При Исламе Каримове на полгода отключали газ и свет. Но у нас сейчас другие отношения с Узбекистаном, население которого в два раза больше, чем в Казахстане. У нас прекрасные отношения с Китаем и Таджикистаном, нам надо искать другие рынки сбыта своих товаров и, думаю, их найдем", - заметил Атамбаев.