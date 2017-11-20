Алмазбек Атамбаев попросил Владимира Путина помирить Казахстан и Кыргызстан

Президент КР Алмазбек Атамбаев сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина помочь решить ситуацию, сложившуюся между Кыргызстаном и Казахстаном, заявил Атамбаев в понедельник во время пресс-конференции, посвященной итогам своего шестилетнего управления страной.

«Как вы знаете, я недавно провел встречу со своим другом, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и я ему откровенно сказал: если вам нужен ЕАЭС, то вам нельзя дальше наблюдать спокойно, как его разваливают», — сказал Атамбаев, передают РИА Новости.

Он отметил, что у Киргизии складываются хорошие отношения почти со всеми странами ЕАЭС. "С Белоруссией у нас большие подвижки, и посол назначен, и личные отношения между главами государств (сложились). У нас хорошие отношения с Арменией. ЕАЭС уже принес положительные плоды. Это и большая помощь для наших трудовых мигрантов. Я не знаю, как дальше сложится судьба ЕАЭС, тем более нас от него отрезали, но Кыргызстан не будет выходить из союза".

Напомним, что проблемы на кыргызско-казахстанской границе начались 10 октября. По заявлению властей Казахстана, это стало следствием борьбы с «серым» импортом.

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Атамбаев обвинил власти Казахстана в попытке вмешательства в процесс выборов президента. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.

По итогам переговоров премьеров Киргизии и Казахстана 18 октября в Астане стороны договорились обеспечить приоритетный порядок для граждан и легковых автомобилей при пересечении киргизско-казахстанской границы. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной "дорожной карты" по актуальным вопросам экономических отношений. На ее подписание было отведено 10 дней, однако документ отправили на доработку.