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Алмазбек Атамбаев попросил Владимира Путина помирить Казахстан и Кыргызстан

20.11.2017 13:30   661   0

Президент КР Алмазбек Атамбаев сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина помочь решить ситуацию, сложившуюся между Кыргызстаном и Казахстаном, заявил Атамбаев в понедельник во время пресс-конференции, посвященной итогам своего шестилетнего управления страной.

«Как вы знаете, я недавно провел встречу со своим другом, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и я ему откровенно сказал: если вам нужен ЕАЭС, то вам нельзя дальше наблюдать спокойно, как его разваливают», — сказал Атамбаев, передают РИА Новости.

Он отметил, что у Киргизии складываются хорошие отношения почти со всеми странами ЕАЭС. "С Белоруссией у нас большие подвижки, и посол назначен, и личные отношения между главами государств (сложились). У нас хорошие отношения с Арменией. ЕАЭС уже принес положительные плоды. Это и большая помощь для наших трудовых мигрантов. Я не знаю, как дальше сложится судьба ЕАЭС, тем более нас от него отрезали, но Кыргызстан не будет выходить из союза".

Бакытжан Сагинтаев посетил крупные инвестиционные проекты в Жамбылской области ...
Сегодня премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил районы Жамбылской области, где ознакомился с работой ряда крупных промышленных объектов, входящи...

Напомним, что проблемы на кыргызско-казахстанской границе начались 10 октября. По заявлению властей Казахстана, это стало следствием борьбы с «серым» импортом.

Бакытжан Сагинтаев посетил крупные инвестиционные проекты в Жамбылской области

Атамбаев обвинил власти Казахстана в попытке вмешательства в процесс выборов президента. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.

По итогам переговоров премьеров Киргизии и Казахстана 18 октября в Астане стороны договорились обеспечить приоритетный порядок для граждан и легковых автомобилей при пересечении киргизско-казахстанской границы. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной "дорожной карты" по актуальным вопросам экономических отношений. На ее подписание было отведено 10 дней, однако документ отправили на доработку.

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тысяч тенге
в среднем должен банкам каждый работающий казахстанец
Цитата дня
Переход на латинский алфавит – это особое историческое событие для нашей страны. Как отмечает глава государства, впервые в многовековой истории Казахстан, без каких-либо внешних воздействий, по собственной инициативе и воле народа меняет алфавит. Успешная реализация этой задачи имеет огромное значение и возлагает на всех нас большую ответственность.
Бакытжан Сагинтаев
Премьер-министр Казахстана
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