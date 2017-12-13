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Америка увеличит численность армии впервые за 7 лет

13.12.2017 13:36   1461   0

В 2018 году США впервые за семь лет увеличат численность военнослужащих. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Военный бюджет предусматривает крупные инвестиции в наше основное оружие - наших солдат», - приводятся слова американского лидера на сайте Белого дома.

Дональд Трамп также отметил, что на следующий год запланировано крупнейшее за восемь лет увеличение зарплат военных.

Сейчас общая численность вооруженных сил США составляет около 1,4 млн военных, а также 684 тысяч человек гражданского персонала. Более 990 тысяч человек числятся в резерве.

Напомним, ранее Дональд Трамп подписывал оборонный бюджет США на 2018 год. Согласно данному документу, Вашингтон выделит $692 млрд на оборонные цели, при этом $4,6 млрд направят на «сдерживание» Москвы и противодействие «российской агрессии» в Европе.

Законопроект  также продлевает запрет на сотрудничество с российским Минобороны и предполагает военную помощь Украине на $350 млн.

 

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