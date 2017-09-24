Антониу Гутерриш: ООН признательна Казахстану за его миротворческие усилия

Организация Объединенных Наций дорожит многоплановым партнерством с Казахстаном. Стороны плодотворно взаимодействуют в сфере ядерного разоружения, реализации Парижского соглашения по климату, продвижения межкультурного и межрелигиозного диалога, предотвращении терроризма. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Министром иностранных дел РК Кайратом Абдрахмановым, состоявшейся 22 сентября на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Генсекретарь ООН передал приветствие и наилучшие пожелания Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Он с теплотой отозвался о своем визите в Астану на открытие выставки ЭКСПО-2017 и саммит ШОС. Казахстан, по мнению А. Гутерриша, является образцовой страной в реализации Повестки в области устойчивого развития до 2030 года.

«Полностью поддерживаем Астанинский процесс по Сирии и выражаем Казахстану благодарность за его миротворческие усилия. Достижение договоренностей о зонах деэскалации является абсолютно критическим в это сложное время, - сказал А. Гутерриш. Во встрече также участвовали Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и помощник Генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча.

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В свою очередь К. Абдрахманов обратил внимание Генерального секретаря на видение Президента Н. Назарбаева реформы ООН, изложенное в его выступлении на 70й сессии Генеральной Ассамблеи в 2015 году. Министр проинформировал о взаимодействии государств Центральной Азии, подготовке к председательству Казахстана в Совете Безопасности ООН, создании Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов, Центра IT-стартапов и Международного финансового центра «Астана» на базе инфраструктуры ЭКСПО, а также перспективах развития регионального хаба ООН в Алматы.