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Арабские страны призывают США отменить решение по Иерусалиму

11.12.2017 10:54   1018   0

Более 20 арабских стран призвали США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, заявив, что оно может привести к хаосу на Ближнем Востоке.

Министры иностранных дел Лиги арабских государств заявили, что теперь на США нельзя полагаться как на посредника в достижении мира в регионе.

Заявление 22 государств, среди которых есть и ближайшие союзники США, было опубликовано в то время, как на Западном берегу и в секторе Газа уже три дня продолжаются беспорядки. В акциях протеста принимают участие сотни людей, сообщается о четырех погибших.

Решение Дональда Трампа об Иерусалиме стало отступлением от политики США, которые десятилетиями стремились сохранять нейтралитет в этом наиболее щекотливом для палестинцев и израильтян вопросе.

Признав Иерусалим столицей, Трамп выполнил предвыборное обещание. По его словам "это не больше и не меньше, чем признание реальности".

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Резолюция Лиги арабских государств была согласована после нескольких часов переговоров. Ее поддержали несколько союзников США, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию, которые ранее уже выражали озабоченность решением Трампа.

Очередная встреча по Сирии пройдет 21-22 декабря

В пятницу из-за заявления Трампа было созвано экстренное заседание Совета безопасности, на котором пять европейских стран обвинили США в нарушении резолюций ООН.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ответ заявила, что организация "возмутительным образом превратилась в один из ведущих мировых центров враждебности по отношению к Израилю".

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