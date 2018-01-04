Астана ожидает высокое представительство на афганских дебатах в совбезе ООН

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев заявил, что в Казахстане рассчитывают на высокий уровень участников министерских дебатов в совете безопасности ООН на тему построения регионального партнерства в Афганистане и в Центральной Азии.

Соответствующие дебаты Казахстан в качестве председательствующей в совбезе ООН стороны запланировал на 19 января этого года. Как уточнил вице-министр иностранных дел, министерские дебаты на тему построения регионального партнерства в Афганистане и в Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития будут проходить под председательством министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.

«Мы ожидаем участие не только высоких делегаций стран-членов совбеза на министерском уровне, но также и высокое политическое представительство со стороны соседних с Афганистаном государств и со стороны самого Афганистана, на уровне глав политических ведомств, - сказал Ашикбаев на брифинге 4 января. - Безусловно, мы хотели бы как страна, впервые представляющая Центральную Азию в совбезе, уделить приоритетное внимание нашему региону - и выступить как с точки зрения обеспечения своих национальных интересов. В то же время, проводя регулярные консультации с центральноазиатскими коллегами и партнерами, мы стремимся выразить общую точку зрения всего региона. И это - важный сигнал международному сообществу с точки зрения подчеркивания роли Центральной Азии в урегулировании ситуации в Афганистане», - убежден он.

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По его словам, Астана как организатор данных дебатов исходит из того, что Афганистан не должен рассматриваться исключительно как угроза миру безопасности применительно к Центральной Азии, эта страна является «одной из серьезных возможностей для диверсификации наших экономик».

«Как вы знаете, все страны Центральной Азии не имеют выхода к океану, тем самым они полностью зависимы от своих соседей, - заметил представитель казахстанского форин-офиса. - Поэтому мы выстраиваем наши отношения в регионе с нашими соседями, исходя, прежде всего, из таких прагматичных интересов развития нашей экономики. Рано или поздно ситуация в Афганистане, те усилия, которое предпринимает международное сообщество, дадут результат: страна не может находиться в упадке и разрухе бесконечно. Мы верим что афганский народ сделает свой выбор в пользу мира и стабильности и это откроет значимые перспективы для стран Центральной Азии, включая Казахстан», - подчеркнул он.

Г-н Ашикбаев напомнил, что через Афганистан пролегают пути выхода на быстрорастущие рынки Индии, Пакистана и других стран субрегиона Южной Азии.

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«Казахстан будет уделять особое внимание урегулированию ситуации в Афганистане, так как без достижения прочного мира и стабильности в этой стране невозможно обеспечение устойчивой безопасности в центрально-азиатском регионе», - заключил он.

Напомним, что 28 июня 2016 года в ходе голосования в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Казахстан, набрав 138 голосов из 193 государств-членов ООН, был впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы. Работа Казахстана в совбезе ООН началась с 1 января 2017 года, председательство Казахстана в СБ ООН продлится в течение января 2018 года (председательство в данной структуре главы делегации одного из государств-членов Совбеза всегда длится месяц).

По устоявшейся практике, каждый из непостоянных членов СБ председательствует во вспомогательных органах Совета, посвященных какому-либо тематическому или страновому направлению. Принимая во внимание знание Казахстаном региональной специфики, прочные двусторонние связи со всеми заинтересованными сторонами, Казахстану было поручено председательство в комитете СБ по Афганистану/Талибану (Комитет 1988). Помимо этого комитета, Казахстану также председательствует в других комитетах СБ ООН: ИГИЛ/ДАИШ/Аль-Каида (Комитет 1267/1989/2253) и по Сомали/Эритрее (Комитет 751/1907).

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Центральным вопросом председательства будет принятие документа СБ (резолюции, заявления председателя СБ) по Центральной Азии и Афганистану. После председательства будет проведена работа по практической имплементации достигнутых договоренностей.