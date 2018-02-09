Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил продолжить трансформацию фонда «Самрук-Казына».

«Я участвовал в первой встрече с иностранцами, корифеями этого дела, столько было сказано. Ахметжан Есимов, я Вас туда направил с надеждой, что Вы разберётесь во всем и мне доложите, что нам дальше делать. Работу фонда надо поставить на другую стезю. Поручаю вынести на рассмотрение Совета по управлению фондом скорректированную стратегию и программу его трансформации, как будем дальше развивать. Будем развивать или будем национальные компании подчинять Правительству, как это было раньше, если нужно. Не создали ли мы новую мощную бюрократическую структуру?» - сказал глава государства в ходе расширенного заседания Правительства РК.

Глава РК отметил, что перед фондом стоит задача увеличения стоимости активов, эффективно управляя и инвестируя. Фонд не должен заниматься несвойственными ему функциями, под которые создаются целые структуры, набирается много людей с большими окладами.