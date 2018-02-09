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Назарбаев поручил продолжить трансформацию фонда «Самрук-Казына»

09.02.2018 13:46   637   0

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил продолжить трансформацию фонда «Самрук-Казына».

«Я участвовал в первой встрече с иностранцами, корифеями этого дела, столько было сказано. Ахметжан Есимов, я Вас туда направил с надеждой, что Вы разберётесь во всем и мне доложите, что нам дальше делать. Работу фонда надо поставить на другую стезю. Поручаю вынести на рассмотрение Совета по управлению фондом скорректированную стратегию и программу его трансформации, как будем дальше развивать. Будем развивать или будем национальные компании подчинять Правительству, как это было раньше, если нужно. Не создали ли мы новую мощную бюрократическую структуру?» - сказал глава государства в ходе расширенного заседания Правительства РК. 

Глава РК отметил, что перед фондом стоит задача увеличения стоимости активов, эффективно управляя и инвестируя. Фонд не должен заниматься несвойственными ему функциями, под которые создаются целые структуры, набирается много людей с большими окладами. 

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Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    385

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    217

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
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Цифра дня
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тенге
составила величина прожиточного минимума в январе
Цитата дня
Общая экономика, кредитование экономики требовало оказания поддержки. Эту поддержку самым крупным системообразующим банкам Нацбанк оказал. Теперь дальше надо следить, чтобы не повторялось это. Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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