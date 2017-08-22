Б. Сагинтаев отчитал Правительство по вопросу освоения средств по «Нұрлы Жол»

Сегодня, в ходе заседания Правительства, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений кабинету министров по исполнению указов главы государства Нурсултана Назарбаева, данных на прошедшем 18 августа совещании по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации госпрограмм, в частности освоения средств по госпрограмме «Нұрлы Жол», передает корреспондет kursiv.kz.

«Обращаю ваше внимание, что мы должны четко исполнить поставленные задачи, произвести соответствующую корректировку своей работы», – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

В рамках реализации задач, обозначенных главой государства Бакытжан Сагинтаев поручил ответственным госорганам и акиматам на постоянном контроле держать вопрос освоения средств по госпрограмме «Нұрлы Жол». Особенно в части объектов образования. В этой связи Министерству национальной экономики поручено на ежемесячной основе проводить мониторинг за своевременным вводом объектов и информировать Правительство.

По программе «Нұрлы жер» МИР РК поручено совместно с холдингом «Байтерек» и акимами регионов до 1 октября внести проект решения Правительства, предусматривающий корректировку механизмов программы, для более активного вовлечения в нее банков второго уровня и повышения эффективности ее реализации в целом.

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МИР совместно с МИК также поручено утвердить медиа-план по информационному сопровождению механизмов программы и привлечь к данной работе акимов областей.

По госпрограмме индустриально-инновационного развития была отмечена необходимость повышения эффективности программы за счет внедрения новых технологий и цифровизации. В этой связи МИР совместно с акиматами и заинтересованными организациями поручено скоординировать работу по развитию конкурентоспособных экспортных производств.

Также премьер-министр РК поручил акимам регионов провести точечную работу по запуску всех простаивающих предприятий, введенных в рамках региональных карт индустриализации и до 1 декабря обеспечить возобновление их деятельности.

По развитию АПК министерству сельского хозяйства совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана, НПП «Атамекен» и акимами областей поручено в месячный срок провести детальный анализ финансового оздоровления крупных агрохолдингов и внести в Правительство соответствующие предложения.

Помимо этого, премьер-министр поручил подготовить до 1 января 2018 года изменения и дополнения в законодательство по вопросам обязательного страхования в растениеводстве, в том числе через регулирование деятельности обществ взаимного страхования.



В рамках реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства министерствам труда, национальной экономики, финансов и сельского хозяйства совместно с акимами регионов поручено внести в Правительство предложения по увеличению региональных квот, стимулированию добровольного переселения из южных регионов в северные и подготовить необходимые расчеты.

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МНЭ и МСХ совместно с акимами в течение месяца также поручено дополнительно проработать расширение охвата населения микрокредитованием в том числе увеличение доли профинансированных стартапов по проекту «Бизнес-Бастау». Б. Сагинтаев обратил внимание акимов регионов, что в рамках реализации программы необходимо уделять особое внимание созданию постоянных рабочих мест для вовлечения граждан в пенсионную систему и в обязательное социальное медицинское страхование.

В части Национальной экспортной стратегии МИР РК совместно с заинтересованными госорганами поручено в месячный срок внести конкретные предложения по разграничению зон ответственности министерств, местных исполнительных органов и нацкомпанией Kazakh Export в вопросе поддержки экспортеров.

Помимо этого, МНЭ совместно с заинтересованными государственными органами и НПП поручено изучить и внести предложения по предоставлению государственных услуг для бизнеса по аналогии с корпорацией «Правительство для граждан».

Министерствам культуры и спорта, образования и науки, информации и коммуникаций, по делам религий и гражданского общества, финансов, акиматам регионов поручено взять на личный контроль и обеспечить своевременную реализацию проектов в рамках программы «Рухани жаңғыру».

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Фото: Primeminister.kz