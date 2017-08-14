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Бахытжан Сагинтаев озвучил итоги работы ЕврАзЭС

14.08.2017 16:02   882   0

Премьер-министр Республики Казахстан Бахытжан Сагинтаев озвучил итоги работы Евразийского экономического союза на сегодняшний день.

Глава кабмина РК отметил хороший темп работы Союза и оперативное реагирование на наиболее актуальные вопросы, связанные с интегрированием ЕАЭС.

"Показательным в нашей совместной работе является положительная динамика роста товарооборота в рамках ЕАЭС, так и торговле с третьими странами. Отмечу рост доли обработанных товаров в общем объеме экспорта ЕАЭС в третьи страны", - сказал глава правительства РК на заседании Евразийского межправительственного совета.

По словам Сагинтаева, в Казахстане стабильно работают более 8 тысяч совместных предприятий со странами ЕАЭС.

"Считаю, что это хороший показатель поддержки интеграции со стороны предпринимателей. Мы будем рады дальнейшему расширению этого списка совместных предприятий", - отметил он.

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"Вместе с тем, для дальнейшего развития торговли необходимо продолжить работу по созданию безбарьерной среды на внутреннем рынке ЕАЭС. Уже имеются согласованный сторонами перечень препятствий, который состоит из более чем 60 препятствий", - пояснил Бакытжан Сагинтаев. По его словам, в настоящее время готовятся дорожные карты по устранению этих препятствий. 

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"Считаю необходимым рассмотреть данные дорожные карты на следующем заседании межправсовета. Более того, надо разумно подходить к устранению препятствий во взаимной торговле, не стремиться устранять препятствия формально на бумаге, а проводить такую работу качественно и на практике. При этом необходимо соблюдать и исполнять договоренности уже предусмотренные договором в ЕАЭС", - подчеркнул премьер.

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Помимо прочего главы правительств обсудили в узком формате проблемы по признанию квалификации и вопрос признания национальных водительских прав.

"Я думаю, с учетом мнений, которые были высказаны, решение будет принято уже в ближайшее время", - сообщил Сагинтаев.

Напомним, что на встрече планировалось обсудить информацию комиссии о ходе согласования проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС.

По словам авторов, договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС направлен на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения. После вступления в силу договора будет реализована возможность работать в любой стране ЕАЭС без потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в другом государстве-члене ЕАЭС. 

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